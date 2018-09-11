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 С начала года пиротехники исследовали 817,32 га территории Луганской области, изъяли более 6 тыс. взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ВИДЕО

Продолжаются работы пиротехнических расчетов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в Луганской области по разминированию местности.

За прошедшую неделю - с 3 по 9 сентября - пиротехники обследовали 40,53 га местности, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.

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В результате были обнаружены и изъяты 270 единиц взрывоопасных предметов (103 артиллерийских снаряда, 6 минометных мин, 152 ручных гранаты, 4 инженерных боеприпаса, 1 взрыватель 4 единицы других взрывоопасных предметов и 41 патрон).

"Всего с начала года пиротехническими расчетами ГСЧС были осуществлены 834 выезда, обследовано 817,32 га территории области, где обнаружены и изъяты 5892 единицы взрывоопасных предметов и 819 единиц боеприпасов", - сообщают спасатели.

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Источник: https://censor.net.ua/v3085509
 
 
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Рано розміновувати Донбас, бо війна ще триває.
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Это насколько нужно ненавидеть ближнего, чтобы все время тыкать на его недостатки не замечая в упор достоинств. Это насколько необходимо ненавидеть Украину, чтобы орать о зраде, не замечая положительных изменений.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияС начала года пиротехники исследовали 817,32 га территории Луганской области, изъяли более 6 тыс. взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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