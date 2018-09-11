 "Мы разорвем общение с Константинополем, и половина православных не будет признавать константинопольского патриарха", - митрополит РПЦ Илларион о возможной автокефалии украинской церкви. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Илларион.
"Нынешняя ситуация, когда Константинополь наглым и циничным образом вмешивается в дела иной поместной церкви не только, заводит не только диалог в тупик, но и грозит расколом вселенскому православию. Если Константинополь доведет до конца свой коварный план - предоставлении автокефалии, это будет означать, что автокефалию получи какая-то группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет. Мы в русской церкви, конечно, эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода кроме как разорвать общение с Константинополем. Это значит, что константинопольский патриарх уже не будет иметь никакого права именоваться главой 300-миллионного православного населения планеты. По крайней мере, половина этого населения его не будет вообще признавать", - заявил представитель РПЦ.
Это ещё только "цветочки", ягодки будут впереди. 60% православных в России не считают себя "религиозными", а 20% "православных" утверждают, что Бога нет.
И, последний штрих - количество тех, кто регулярно посещает церкви (хотя бы несколько раз в месяц и не обязательно на службы) составляет по разным данным от 4 до 6%
На втором месте по количеству приходов оказывается... украинская церковь. Либо, если она входит в Константинопольский патриархат, на первом месте будет Константинополь, втором - Румыния. Третье место - это лучший вариант для РФ, но и тут её могут потеснить Сербская либо Болгарская церковь.
Лишение статуса "крупнейшей" автоматически пошатнёт позиции РПЦ в православном мире. Перед последним Всеправославным собором, который состоялся в июне 2016 года, уже часть более древних церквей (грузинская, румынская, сербская) ставили вопрос о слишком высоком положении Русской церкви в диптихе (списке по значимости) православных церквей.
Кроме внутриправославных споров "за статус", противоречия отразятся и на влиянии РПЦ на другие церкви, в частности, на Балканах и на Кавказе. А это уже политический ресурс Российской Федерации, которая активно использует тезис "защиты православных единоверцев". То есть РФ рискует потерять часть политического влияния.
Именно поэтому, а также ради сохранения религиозной сути (помним про количество настоящих верующих в РПЦ в России), украинские приходы жизненно необходимы Московскому патриархату. И, как следствие, украинские приходы жизненно необходимы российской политической верхушке. Именно поэтому они не остановится ни перед чем ради сохранения существующего положения. Увы.
РПЦ втрачає Україну і 11,5 млрд євро прібутку з її парафій - ЗМІ
2) Если на нас накладут санкуии - в ответ мы накладем санкции сами на себя
3) В ответ на сбитие наших истребителей - мы запретим продавать помидоры
4) Мы откажемся от Константинополя
5) Мы откажемся от доллара
6) Мы.. да мы..
7) Да мы..
Эти и многие другие сокрушительные действия от смех державы на всех каналах планеты, не пропусти
мацковский и всея мокшандии брешет
Сил, терпения и здоровья Варфоломею!!
Сцуко!, ну вот что за б...ядский кацапский менталитет, особенно доставляют такие речи от папофф, которым чекисты 100 лет назад геноцид устроили, а сегодня эти сраные рюззьге папы вписываютццо за ублюдочную пуйловскую, чекистскую ОПГ! Горите вы в аду! со всей своим ПГМ МП :
они о захвате Констянтинополя мечтали и контроле над Вселенским патриархатом, а потомки от него отрекаются!
- он напоминает мне океан
- такой же мощный… всесильный... непокоренный...?
- нет… тошнотворный
ТЫ, именно ТЫ, как председатель отдела внешних церковных связей РПЦ провалил задание партии и правительства и лично тов. Путина по Украине ! Ты вошь церковная огорчил тов. Путина !
ФСБ уже шмонает Мельникова, Копейника и Шмонина на предмет "... выявления мошеннических схем и фактов "распиливания" не только бюджета РПЦ, но и целевых грантов на развитие теологического образования" И фактов уже куча ! Выявлены многочисленные факты получения через близость Илариона к Патриарху резолюций Кирилла по финансовым вопросам и расходования данных средств через подрядчиков, находящихся в разработке у ФСБ.
Так что "Что там у хохлов" не прокатит - будут искать что там у тебя.