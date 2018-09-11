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 "Мы разорвем общение с Константинополем, и половина православных не будет признавать константинопольского патриарха", - митрополит РПЦ Илларион о возможной автокефалии украинской церкви. ВИДЕО

РПЦ не признает автокефалии украинской церкви и будет вынуждена прекратить общение с константинопольским патриархом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Илларион.

"Нынешняя ситуация, когда Константинополь наглым и циничным образом вмешивается в дела иной поместной церкви не только, заводит не только диалог в тупик, но и грозит расколом вселенскому православию. Если Константинополь доведет до конца свой коварный план - предоставлении автокефалии, это будет означать, что автокефалию получи какая-то группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет. Мы в русской церкви, конечно, эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода кроме как разорвать общение с Константинополем. Это значит, что константинопольский патриарх уже не будет иметь никакого права именоваться главой 300-миллионного православного населения планеты. По крайней мере, половина этого населения его не будет вообще признавать", - заявил представитель РПЦ.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Предстоятель УПЦ МП Онуфрий в 1992 году выступал за автокефалию украинской церкви,- УПЦ КП опубликовала документы. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3085449
 
   
 Топ комментарии
 
Кроме своих задниц, вы ничего не разорвете...
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Черти и их дьяволята угрожают, что отрекутся от Церкви??? Класс! Попутного ветра, мрази.
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у гундяевских - шизофриния величия, считают что 300 млн православных пойдут за гундяевым, а не Константинополем))
Ну, допустим, разорвут отношения и кто за мокшанцев начнет тячнуть?? сами мокшанцы (30-40 млн от силы), да ... и всё) Сербы не идиоты, как и армяни с грузинами.. сами давно накуй мокшагцев послать готовы, или, как минимум, сыграть на этом.
В итоге мокшанцы автоматически становятся... раскольниками и сектантами))
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Московская церковь была самовольно создана московитами в 1441 году и была предана анафеме Константинопольским Патриархом Исидором. 150 лет она никем в мире (кроме московитов) не признавалась. В 1589 году обманом заманенный в Московию Вселенский Патриарх Иеремия вместе со свитой был заточен царем Федором (сыном Ивана Грозного) в монастырь и понуждаем к снятию анафемы и признанию за Московской метрополией статуса патриархии. Полгода он отказывался это сделать, покамест не стали топить его свиту в Москве реке и очередь не дошла до него. Так был создан Московский патриархат. По своей идеологии Московский патриархат никогда не принадлежал к православной церкви (поддержал агрессию против Грузии, Молдавии, Украины, Сирии, убийство мирного населения - женщин, детей, стариков, отказался отпевать погибших защитников Украины и т.д.) Сегодня Московский патриархат питается шантажировать, запугивать мать церковь Константинопольский патриархат. Поэтому, как в 1441 году опять необходимо отделить Московскую церковь от православия и предать анафеме.
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На поверку всё оказывается не так просто. По приведенным "Медузой" данным, 80% православных в РФ ни разу в жизни не причащались, 55% ни разу в жизни (!) не были на церковной службе. 27% не знают ни одной из 10 заповедей. И лишь 42% верующих считают, что есть жизнь после смерти.

Это ещё только "цветочки", ягодки будут впереди. 60% православных в России не считают себя "религиозными", а 20% "православных" утверждают, что Бога нет.

И, последний штрих - количество тех, кто регулярно посещает церкви (хотя бы несколько раз в месяц и не обязательно на службы) составляет по разным данным от 4 до 6%
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РПЦ перестаёт быть крупнейшей по количеству приходов - вспоминаем, что уже сегодня в Румынской церкви (до присоединения 1200 молдавских общин) парафий больше, чем у российской церкви в России.
На втором месте по количеству приходов оказывается... украинская церковь. Либо, если она входит в Константинопольский патриархат, на первом месте будет Константинополь, втором - Румыния. Третье место - это лучший вариант для РФ, но и тут её могут потеснить Сербская либо Болгарская церковь.
Лишение статуса "крупнейшей" автоматически пошатнёт позиции РПЦ в православном мире. Перед последним Всеправославным собором, который состоялся в июне 2016 года, уже часть более древних церквей (грузинская, румынская, сербская) ставили вопрос о слишком высоком положении Русской церкви в диптихе (списке по значимости) православных церквей.
Кроме внутриправославных споров "за статус", противоречия отразятся и на влиянии РПЦ на другие церкви, в частности, на Балканах и на Кавказе. А это уже политический ресурс Российской Федерации, которая активно использует тезис "защиты православных единоверцев". То есть РФ рискует потерять часть политического влияния.
Именно поэтому, а также ради сохранения религиозной сути (помним про количество настоящих верующих в РПЦ в России), украинские приходы жизненно необходимы Московскому патриархату. И, как следствие, украинские приходы жизненно необходимы российской политической верхушке. Именно поэтому они не остановится ни перед чем ради сохранения существующего положения. Увы.
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1) Если нас исключат из ПАСЕ - мы перестанем ходить на заседания
2) Если на нас накладут санкуии - в ответ мы накладем санкции сами на себя
3) В ответ на сбитие наших истребителей - мы запретим продавать помидоры
4) Мы откажемся от Константинополя
5) Мы откажемся от доллара
6) Мы.. да мы..
7) Да мы..

Эти и многие другие сокрушительные действия от смех державы на всех каналах планеты, не пропусти "Мы разорвем общение с Константинополем, и половина православных не будет признавать константинопольского патриарха", - митрополит РПЦ Илларион о возможной автокефалии украинской церкви - Цензор.НЕТ 551
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САмое прикольное,что этих уёбков кацапских никто никуда не гонит(а зря),не притесняет,ходите себе ,и не лезте только к нам!Но ет же,бля!Их не жарит,что большая часть сраны их терпеть не может,ненавиит,и на дух не переваривает,а они про расскол пи..дят?!Разрыв мозга!Пока не поздно ,надо въебать так новинским,и другой пи..доте,что бы мало не показалосЬ.что бы у этих поцев гундяевских пропала всякая охота заводить лохов на смуту!
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педрилла гундяев ака пердотрях чаплинда - скот и подонок
мацковский и всея мокшандии брешет
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Гришка Дашевский (по матери Алфеев.) известный сочинитель....стишки и музыкальные опусы для камерного исполнения,ну и ,конечно, политические агитки.Какое звание ему фюрер положил доподлинно не известно,но орденами украсил. Пророк из него прямо скажем хреновый. Надежда на победу своих клевретов на выборах говорит о прямом вмешательстве подконтрольных попов в наши дела. А накуси выкуси ! Надо вычислить всех и сделать им физическое замечание!
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Гундяй волосы на жопе рвет. И есть с чего: атакуй - не атакуй, разрывай - не разрывай, а все равно по кассе гундяю облом получается. Плюс по недвижимости неслабый убыток. Печалька подкрался незаметно.
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Вспомнилось: "Александр Невзоров готов стать доверенным лицом главы РФ на грядущих президентских выборах 2018 года. Об этом он заявил в разговоре с журналисткой Ксенией Собчак, отвечая на вопрос о планах сотрудничества с Путиным. Но при следующих условиях:

"Мы разорвем общение с Константинополем, и половина православных не будет признавать константинопольского патриарха", - митрополит РПЦ Илларион о возможной автокефалии украинской церкви - Цензор.НЕТ 7801

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та кому вы, свинособаки-раскольники, нахер нужны ?
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Будет так, как скажет главный патриарх в мире, а главный - вселенский! И точка.
Сил, терпения и здоровья Варфоломею!!
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"Мы разорвем общение с Константинополем, и половина православных не будет признавать константинопольского патриарха", - митрополит РПЦ Илларион .

Сцуко!, ну вот что за б...ядский кацапский менталитет, особенно доставляют такие речи от папофф, которым чекисты 100 лет назад геноцид устроили, а сегодня эти сраные рюззьге папы вписываютццо за ублюдочную пуйловскую, чекистскую ОПГ! Горите вы в аду! со всей своим ПГМ МП :"Мы разорвем общение с Константинополем, и половина православных не будет признавать константинопольского патриарха", - митрополит РПЦ Илларион о возможной автокефалии украинской церкви - Цензор.НЕТ 858
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Эх, российские императоры в гробах переворачиваются!
они о захвате Констянтинополя мечтали и контроле над Вселенским патриархатом, а потомки от него отрекаются!
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Самозванцы еще и угрожают Да кто вы такие всего то лишь маленькая часть православного мира и то в извращенной форме "Ми розірвемо спілкування з Константинополем, і половина православних не визнаватиме константинопольського патріарха", - митрополит РПЦ Іларіон про можливу автокефалію української церкви - Цензор.НЕТ 3524
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Это был бы самый лучший вариант, - самоизоляция РПЦ, как организации не имеющей ничего общего с христианскими ценностями
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Не судите - да не судимы будете )) - Поп истину забыл ))
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***
- он напоминает мне океан
- такой же мощный… всесильный... непокоренный...?
- нет… тошнотворный
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Иллариоша - ты в РФ никто и звать тебя никак.
ТЫ, именно ТЫ, как председатель отдела внешних церковных связей РПЦ провалил задание партии и правительства и лично тов. Путина по Украине ! Ты вошь церковная огорчил тов. Путина !
ФСБ уже шмонает Мельникова, Копейника и Шмонина на предмет "... выявления мошеннических схем и фактов "распиливания" не только бюджета РПЦ, но и целевых грантов на развитие теологического образования" И фактов уже куча ! Выявлены многочисленные факты получения через близость Илариона к Патриарху резолюций Кирилла по финансовым вопросам и расходования данных средств через подрядчиков, находящихся в разработке у ФСБ.
Так что "Что там у хохлов" не прокатит - будут искать что там у тебя.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Мы разорвем общение с Константинополем, и половина православных не будет признавать константинопольского патриарха", - митрополит РПЦ Илларион о возможной автокефалии украинской церкви. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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