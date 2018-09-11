 "Мы разорвем общение с Константинополем, и половина православных не будет признавать константинопольского патриарха", - митрополит РПЦ Илларион о возможной автокефалии украинской церкви. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Илларион.

"Нынешняя ситуация, когда Константинополь наглым и циничным образом вмешивается в дела иной поместной церкви не только, заводит не только диалог в тупик, но и грозит расколом вселенскому православию. Если Константинополь доведет до конца свой коварный план - предоставлении автокефалии, это будет означать, что автокефалию получи какая-то группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет. Мы в русской церкви, конечно, эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода кроме как разорвать общение с Константинополем. Это значит, что константинопольский патриарх уже не будет иметь никакого права именоваться главой 300-миллионного православного населения планеты. По крайней мере, половина этого населения его не будет вообще признавать", - заявил представитель РПЦ.

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