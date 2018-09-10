Редактор Цензор.НЕТ 10.09.18 18:0110.09.18 18:03 "Хто ня скача - той маскаль!" - кричалка белорусских фанов на матче национальной сборной. ВИДЕО Болельщики сборной Беларуси использовали украинскую кричалку "Хто не скаче, той москаль" во время матча первого тура Лиги наций с Сан-Марино.Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фанов, скандирующих эту кричалку, опубликована на белорусском Радио Свобода. ... Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во втором матче Лиги наций УЕФА украинская сборная обыграла команду СловакииИсточник: https://censor.net.ua/v3085447 x Мне нравится 14
в лапах должен быть серп и молот
це все попереду
А київським князям, які разом з християнством привнесли "мордві різній" старослов'янську мову, я б статеві придатки повідривав!