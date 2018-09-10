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 "Хто ня скача - той маскаль!" - кричалка белорусских фанов на матче национальной сборной. ВИДЕО

Болельщики сборной Беларуси использовали украинскую кричалку "Хто не скаче, той москаль" во время матча первого тура Лиги наций с Сан-Марино.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фанов, скандирующих эту кричалку, опубликована на белорусском Радио Свобода.

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Источник: https://censor.net.ua/v3085447
 
   
 Топ комментарии
 
Ещё пусть "выучат" хит "путин ху#ло" и можно ставить зачёт.
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Это молодежь! Значит будущее у страны есть. Молодцы!
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Ещё пусть "выучат" хит "путин ху#ло" и можно ставить зачёт.
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Это молодежь! Значит будущее у страны есть. Молодцы!
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герб неправильный
в лапах должен быть серп и молот "Хто ня скача - той маскаль!" - кричалка білоруських фанів на матчі національної збірної - Цензор.НЕТ 6237
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а москаляку на гіляку ще не скандували ?
це все попереду "Хто ня скача - той маскаль!" - кричалка белорусских фанов на матче национальной сборной - Цензор.НЕТ 2521
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Можливо й так українська мова підвищить свій міжнародний статус та заступить серед офіційних мов ООН мордовську версію протатареної староболгарської, відомої як руSSкий язык, який до Русі має занадто опосередкований стосунок.
А київським князям, які разом з християнством привнесли "мордві різній" старослов'янську мову, я б статеві придатки повідривав!
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Не пиши чушь - современный русский язык это модерный церковно-славянский язык, составленный Кирилло и Мефодием по заказу Киевский Великих Князей Русских Рюриковичей и который является интеллектуальным достоянием и собственностью украинского народа. Церковно-славянский язык был книжным языком Руси-Украины с 9 по 18 век, на нём писал Нестор, на нём написана первая в мире Конституция Филиппа Орлика. Если у них наше имя, наша история, то язык у них чей?
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Хто ня скача - той маскаль!" - кричалка белорусских фанов на матче национальной сборной. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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