 "Хто ня скача - той маскаль!" - кричалка белорусских фанов на матче национальной сборной. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фанов, скандирующих эту кричалку, опубликована на белорусском Радио Свобода.

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