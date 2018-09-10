 "Бюллетень неустановленной формы", - "Да ладно", - Путин только с третьего раза смог бросить бюллетень в урну для голосования на выборах мэра Москвы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, первые два раза электронный механизм избирательной урны не принимал бюллетень и сообщал, что он неустановленной формы.
Путин с удивленным лицом прокоментировал такое сообщение словами: "Да, ладно", и отправил избирательный документ в урну лишь с третьей попытки.
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Обратите внимание! Были обнаружены гениталии деда!
- Обнаружен бюллетень неустановленной формы.
- А-А-ААА МЛЯ!!! ГОВОРЯЩАЯ УРНА!!!
}{уйло неустановленой формы.
вибачаюсь, ви про ці "фанерные ящики с прорезью"?
так то є, в них все добре все виходить у всіх сенсах...
А коріння яблуні...
Они его любят, они ему верят
Урна на которую направлена видеокамера и которая считывает бюллетень
Где же тайна голосования???
В том что бумажку нужно ложить вниз мордой????
Уже если так, так просто, как в Прибалтике -- голосуют с компа...