 "Бюллетень неустановленной формы", - "Да ладно", - Путин только с третьего раза смог бросить бюллетень в урну для голосования на выборах мэра Москвы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, первые два раза электронный механизм избирательной урны не принимал бюллетень и сообщал, что он неустановленной формы.

Путин с удивленным лицом прокоментировал такое сообщение словами: "Да, ладно", и отправил избирательный документ в урну лишь с третьей попытки.

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