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 "Бюллетень неустановленной формы", - "Да ладно", - Путин только с третьего раза смог бросить бюллетень в урну для голосования на выборах мэра Москвы. ВИДЕО

Российский президент Владимир Путин только с третьего раза смог бросить бюллетень в урну для голосования во время выборов мэра Москвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, первые два раза электронный механизм избирательной урны не принимал бюллетень и сообщал, что он неустановленной формы.

Путин с удивленным лицом прокоментировал такое сообщение словами: "Да, ладно", и отправил избирательный документ в урну лишь с третьей попытки.

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Источник: https://censor.net.ua/v3085420
 
   
 Топ комментарии
 
И так у старика Кабаева во всем. Все через жёппу:
"Бюллетень неустановленной формы", - "Да ладно", - Путин только с третьего раза смог бросить бюллетень в урну для голосования на выборах мэра Москвы - Цензор.НЕТ 6830
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Хуйлу подсунули разбухший от ботокса бюлетень "Бюлетень невстановленої форми", - "Та ну", - Путін тільки з третього разу зміг укинути бюлетень в урну для голосування на виборах мера Москви - Цензор.НЕТ 7806
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Видать бюллетень был, как принято в России, "Императорский", как водка чипсы, майонез и т.д., с "императорским" качеством
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Картина пікселями по монітору: Хуйло самонадягає гіндона.
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Я каждый раз, когда хожу по-маленькому вижу эту харю.
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даже китайские микросхемы посылают его нахуй "Бюллетень неустановленной формы", - "Да ладно", - Путин только с третьего раза смог бросить бюллетень в урну для голосования на выборах мэра Москвы - Цензор.НЕТ 7145
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请注意！ 祖父的生殖器被发现了！

Обратите внимание! Были обнаружены гениталии деда!
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У хуйла мозги неустановленной формы, поэтому и всё остальное.
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У хуйла мозги неустановленной формы, поэтому и всё остальное.
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Это типок неустановленной формы, недомачо.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, первые два раза электронный механизм избирательной урны не принимал бюллетень и сообщал, что в опасной близости от урны обнаружено хуйло.
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А вот интересно. В расейской глубинке, где не будь в Запупырловке или Мухосранске тоже говорящие урны "Бюлетень невстановленої форми", - "Та ну", - Путін тільки з третього разу зміг укинути бюлетень в урну для голосування на виборах мера Москви - Цензор.НЕТ 2402 ? Или это опять спецом для сцаря?
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В Мухосранске:
- Обнаружен бюллетень неустановленной формы.

- А-А-ААА МЛЯ!!! ГОВОРЯЩАЯ УРНА!!!
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"Бюллетень неустановленной формы"(ц) ....Да не, просто хуйло не той системы.
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У нас стоят обычные фанерные ящики с прорезью и все получается. А эти новомодные штучки-дрючки только богатые страны заводят. Вот уж деньги девать некуда.
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вибачаюсь, ви про ці "фанерные ящики с прорезью"?

так то є, в них все добре все виходить у всіх сенсах...
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У меня на даче такой, даже лучше, виноградом увит,и яблоня рядом.
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Двойник неустановленного образца воспользовался бюллетнем неустановленной формы. "Бюлетень невстановленої форми", - "Та ну", - Путін тільки з третього разу зміг укинути бюлетень в урну для голосування на виборах мера Москви - Цензор.НЕТ 5260
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людина з почуттям гумору, Лукашенко мабуть когось би розстріляв за такий конфуз....
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Путен не установленной формы-идите накуй!)))
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Вспомнился кирпич, к которому бегали в Раше шпионы отправлять свои разведданные. И это Это втирало раша-народу

Они его любят, они ему верят
Урна на которую направлена видеокамера и которая считывает бюллетень
Где же тайна голосования???
В том что бумажку нужно ложить вниз мордой????

Уже если так, так просто, как в Прибалтике -- голосуют с компа...
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Путен не установленной формы-идите накуй!)))
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Чтоб машина приняла, нужно лист положить текстом вниз, вот и вся история, вероятно, где то на участке есть инструкция на этот счет, на которую Пу не обратил внимания, но определился методом тыка, причем тыкал не долго, смекалистый.
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А шо він навиборах один був???А де мааасссквичі?
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После этого охрана расху*рила этот шайтан-машина?
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А охранник с бронечемоданчиком почему не проголосовал?
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он бюлетень в урну для голосования, а от туда: "пУтин ...уйло, ла-ла-ла-ла". "Бюлетень невстановленої форми", - "Та ну", - Путін тільки з третього разу зміг укинути бюлетень в урну для голосування на виборах мера Москви - Цензор.НЕТ 4166
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Это не урна, это ксерокс...если галочка совпадает с указанной по телевизору фамилией от умножается в 10 копий
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Бюллетень неустановленной формы", - "Да ладно", - Путин только с третьего раза смог бросить бюллетень в урну для голосования на выборах мэра Москвы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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