 "Мама, к нам пришел кто-то из телевизора... Он уже съел мой мозг?" - глава правительства Израиля Нетаньяху "отпраздновал" Рош ха-Шана в израильской семье. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик с участием израильского премьера опубликован на его странице в соцсети.

По сюжету ролика Нетаньяху неожиданно приходит в гости к семье во время празднования Рош ха-Шана и очень сильно утомляет семейство рассказами о достижениях Израиля за прошлый год.

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