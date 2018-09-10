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Все про:Израиль (867) Нетаньяху (56) правительство Израиля (2) праздник (1441)

 "Мама, к нам пришел кто-то из телевизора... Он уже съел мой мозг?" - глава правительства Израиля Нетаньяху "отпраздновал" Рош ха-Шана в израильской семье. ВИДЕО

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху принял участие в съемках видеоролика, посвященного празднику Рош ха-Шана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик с участием израильского премьера опубликован на его странице в соцсети.

По сюжету ролика Нетаньяху неожиданно приходит в гости к семье во время празднования Рош ха-Шана и очень сильно утомляет семейство рассказами о достижениях Израиля за прошлый год.

Также читайте: Полиция Тель-Авива сняла с рейса 8 буйных паломников-хасидов, летевших в Украину на празднование иудейского Нового года

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Умань на празднование Рош ха-Шана может прибыть до 80 тыс. паломников-хасидов, – посольство Израиля

Источник: https://censor.net.ua/v3085371
 
   
 Топ комментарии
 
То кацапські переконання, що треба шукати винних у своїх негараздах. Спочатку були винні євреї, потім "ліца кавказької національності", а тепер "правосєкі" і українці. Хто наступний?
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Биньямин Нетаньях оказывается хороший троль
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Евреи умеют над собой посмеяться, почти все "еврейские" анекдоты ими самими же и придуманы. Вот, уж стал сомневаться в еврейских корнях кондитера и его смотрителя (на рынке). Чтоб Петя пришёл в обычную семью с коробкой конфет "Рошен" - да удавится, в этом он точно "уже хохол"!
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Биньямин Нетаньях оказывается хороший троль
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Если в Крыму нет воды - её выпили...правосеки.
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То кацапські переконання, що треба шукати винних у своїх негараздах. Спочатку були винні євреї, потім "ліца кавказької національності", а тепер "правосєкі" і українці. Хто наступний?
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Евреи умеют над собой посмеяться, почти все "еврейские" анекдоты ими самими же и придуманы. Вот, уж стал сомневаться в еврейских корнях кондитера и его смотрителя (на рынке). Чтоб Петя пришёл в обычную семью с коробкой конфет "Рошен" - да удавится, в этом он точно "уже хохол"!
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Його би не визнали б євреєм, бо мати у нього українка.
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у моей мамы тоже в паспорте было написано, что "украинка", однако бабушка (мама мамы) была еврейкой, хотя по паспорту писалась тоже "украинкой". Но как говорится, бьют не по паспорту, а по морде (как в известном "еврейском" анекдоте) и не от одного врача араба, коих не мало работает в украинских больницах цей факт не удалось скрыть, но замечу, что это никак не повлияло на качество оказанных услуг или была бы высказана враждебность или неприятие, наоборот после откровенного и честного ответа на вопрос о еврействе обычно был непринужденный и вполне благожелательный разговор.
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Ну, что ты врешь,Назар? Какие евр. диаспоры в мус.странах? Их там единицы,т.к. был свой Холокост, а кто смог, бежал в Израиль 70 лет назад! Живешь в Израиле, пользуешься ее благами и ведешь антиизр. пропаганду? Или в Ольгино сидишь на оплате ФСБ?
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Еще раз повторяю: евр. общины в мус. странах -это "кот наплакал", а иран.евреи живут в постоянном страхе и говорят то, что "позволительно". Иди учиться!
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Вот любопытно было б рассказать эти сказки двум иранским евреям ,с которыми я пообщался на прошлой неделе.
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Из интереса поехал я на несколько недель в Израиль, чтоб иметь своё собственное представление. Честно сказать, ожидания не оправдались, думал лучше, чем есть на самом деле. Первый раз со стороны Египта вообще завернули без объяснения причин (причём только меня одного), на следующий год полетел с Киева, вообще без проблем и препятствий за 10-15 минут прошёл от самолёта до зала ожидания, зато на обратном пути мурижили часа два, а где был (а я почти везде был, страна маленькая), чего приезжал, а почему не хочу остаться, я сказал документов все равно нет, сказали не проблема восстановим отсюда (из Израиля), мой комп и электронную книгу, просветили со всех сторон, и наверное, и разобрали и собрали до винтика, в итоге мой билет авиакомпания продала (посчитали что меня не выпустят), так что пришлось меня сажать в бизнес класс (вместе с Варум и Агутиным), но после проверки уже на будке (где штамп ставят) пограничница увидев мой паспорт выкатила глаза как у рака, резко выбежала из будки, как кипятком ошпарили, потом выскочила вооруженная по зубов в полном обмундировании охрана и 15 минут еще на меня пялились буравя взглядами, ждала команды постоянно переговариваясь по рации , но так и не решились подойти ближе, потом пограничница вернулась поставила штамп и отдала мне паспорт. Я так и не понял чего они все так разнервничались и откровенно труханули, притом что я был сама "буддистская безмятежность" с полным пофигизмом к происходящему.
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Поживи в стране, где 70 лет ежедневные теракты и постоянные войны, где масса нелегалов и беженцев. Страна крохотная, а населения уже 9 млн. Тогда сделаешь выводы.
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Безопасность у них дерьмовая и перехваленная, я очень скрупулезен и легко подмечаю все мелочи (и глупости, коих в Израиле уйма, что уж усомнился в среднем интеллекте жителей), при желании могу написать "пособие для шахида", и сделал вывод, что если не взрывают, то значит нет на то необходимости или приказа, если захотят чего-нибудь взорвать, то сделать можно это без особых проблем. Наняли бы украинских таможенников (материально заинтересовав их), те без ренгена, только ручками быстро обшарят за полчаса целый вагон ("и найдут же, что не положено"), правда и очень легко за взятку "закрывают на это глаза"!
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Как можно верить в эту чушь? У него никогда не было евр.корней. Впервые эта байка появилась в рос. инете: гибридная война! Только лохи на это попались!
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У бєларусів повно татарської крові, тому жартуєш над собою.
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Я против татарской крови и самих татар ничего не имею,мы в Беларуси всегда мирно со всеми живём, это всего лишь стёб, типо, шютка юмара, как тебе ещё объяснить? , чтобы тебя отпустило? Над беларусами тоже жартуюць : бульбаши, драники, лука..., то-да сё, и шо ? Это нормально, все зависит от контекста и наличия ЧЮ у индивидуума . Проехали, бро!
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Немає там крові ординців. Татари мріють про часи, коли їх ханів Литовсько-Руське князівство у Тавриці призначало. Але вони чужі на наших землях.
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Я дзіка прашу прабачэння, але ты цяпер пра што гэта, сябара?
Нешта я не дагнаў на рахунак татарскіх ханаў і Вялікага Княства Літоўскага, растлумач , калi ласка!:
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Був період, коли Вітовт не воював з татарвою, навіть Менглі Гірея призначив туди ханом. Тоді татарва мала можливість перебувати у князівстві. Тобто, як завжди, паразитувати. Але без набігів. Це стосується не звичайних кочових татар, а кочової "еліти".
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Крыху ніжэй, я скінуў спасылку на жыццё татар у Беларусі сягоння і ў часы ВКЛ, можа табе цікава будзе. З павагай з Беларусі.
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Осьо аж згадав і одразу увімкнув файний кліп
Стары Ольса - Песня а князю Вітаўце

1. Едзе Вітаўт па вуліцы
За ім нясуць дзве шабліцы
REF Слаўся князь Вітаўт
Гаспадар на Літве

2. Шаблі літы, злотам біты
У яшчар-скуру апавіты
REF Слаўся князь Вітаўт
Гаспадар на Літве

3. Адна шабля для спадара
Друга шабля на татара
REF Слаўся князь Вітаўт
Гаспадар на Літве

4. Стануў Вітаўт прад кашовым
Бліснуў ў сонцы шабляй новай
REF Слаўся князь Вітаўт
Гаспадар на Літве

5. Стукнуў-грукнуў у падковы
Гэй шыхтуйся пан кашовы
REF Слаўся князь Вітаўт
Гаспадар на Літве

6. Гэй шыхтуйся збройна, жвава
Дзе йдзе бітвы слаўна справа
REF Слаўся князь Вітаўт
Гаспадар на Літве

7. Гукнуў кош ды з самапалаў
З сямі/пятых ад запалаў
REF Слаўся князь Вітаўт
Гаспадар на Літве

8. Крыкнуў: "Слава, слаўны княжа
Вораг ў полі косцю ляжа
REF Слаўся князь Вітаўт
Гаспадар на Літве
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Дзякуй вялiкi, ведаем Крыучука i ягную "банду", добрыя хлопцы! Яшчэ раз дзякуй, за тое , шо i в Украине iх ведаюць i слухаюць! Слава Украине! Жыве Беларусь! :
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Слышал старинную песню, но на современном беларуском:
А дзеж тыя ваяры,
Што у паход хадзили у Крым...

Ответка...
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Белорусские татары: Ивье как маленький Стамбул:"Мамо, до нас прийшов хтось із телевізора... Він уже з'їв мій мозок?" - глава уряду Ізраїлю Нетаньяху "відсвяткував" Рош-Гашана в ізраїльській сім'ї - Цензор.НЕТ 3925 Сразу не скажешь, где живут татары, а где - белорусы. И если меня, почти здешнюю, высокий минарет местной мечети ничуть не удивляет, то у нашего фотографа такое соседство традиционных белорусских хат и мусульманского храма вызывает искреннее недоумение. Кстати, во времена СССР мечеть в Ивье была единственным работающим мусульманским храмом в Беларуси.О том, что Ивье - город необычный, понять можно уже на въезде. Почти в каждом огороде - огромные теплицы, где в сезон местные жители выращивают помидоры. А начиная примерно с февраля - салат, лук, редиску. Еще лет 20 назад такие теплицы можно было увидеть только у татар, сейчас же и белорусы переняли премудрости огородного дела у своих мусульманских соседей.
Татары на белорусских землях появились чуть более 600 лет назад. Нет, они не пришли к нам с войной и потом остались. В 1397 году великий князь Витовт пригласил умелых татарских воинов охранять границы Великого княжества Литовского. И так хорошо они служили, что правители щедро наделяли их шляхетскими титулами и дарили землю. Татары же до сих пор в своих молитвах именуют князя, пригласившего их на свои земли, Витовтом сильным или Витовтом-заступником.
Со временем татары настолько сжились со своими соседями, что даже татарские фамилии стали звучать сначала на польский, а потом на белорусский лад: Абрамовичи, Адамовичи, Богдановичи, Вороновичи, Гембицкие, Ждановичи, Казакевичи, Радкевичи, Радлинские, Щуцкие, Якубовские, Ясинские… Да и внешне не всегда можно определить, что перед тобой представитель татарского народа - смешанные браки в Ивье не редкость. Вот стоит перед тобой такой типичный белорус. А он Мустафа!
И живет этот Мустафа в простом сельском доме. Быт, по большому счету, уже с XIX века ничем не отличался от быта белорусского селянина. В этом мы смогли убедиться, придя в гости к татарской семье Шабановичей."Мамо, до нас прийшов хтось із телевізора... Він уже з'їв мій мозок?" - глава уряду Ізраїлю Нетаньяху "відсвяткував" Рош-Гашана в ізраїльській сім'ї - Цензор.НЕТ 3932
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Нет, мы как-то ни с кем не смешиваемся (нам - 4000 лет), а вот татары есть и их предки воевали в войсках ВКЛ с Ордой, так, что они нам - братья по оружию...
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А с Крымом воевали, но не будем вспоминать подробностей...
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Так не буває, бо завжди перемішувалися народи. Ось ви нам подарували януковича, що наполовину татарин "Мамо, до нас прийшов хтось із телевізора... Він уже з'їв мій мозок?" - глава уряду Ізраїлю Нетаньяху "відсвяткував" Рош-Гашана в ізраїльській сім'ї - Цензор.НЕТ 7727
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Я где-то читал или слышал в какой-то передаче, что чужие гены пропадают практически полностью через четыре поколения, если, конечно, постоянно не подмешиваются...
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Не існує "чужих" генів, хоча сусід Гена чужий і жінка про нього не говорила "Мамо, до нас прийшов хтось із телевізора... Він уже з'їв мій мозок?" - глава уряду Ізраїлю Нетаньяху "відсвяткував" Рош-Гашана в ізраїльській сім'ї - Цензор.НЕТ 1085 А так можна по ДНК докопатися до основи.
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Как показывают современные научные исследования, легендарными «древними ариями» являлись 3500-4000 лет назад предки беларусов. Что касается предков русских, то они - будущие финно-угры - жили тогда на территории Якутии, ну а предков украинцев - сарматов и скифов - тогда ещё не существовало.



http://forum.secret-r.net/viewtopic.php?f=1&t=1438&start=285

Я спрашивал у знакомых историков и они сказали, что по истории здесь печатаются достаточно достоверные данные, у них есть только некоторые вопросы к методологии...
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Сармати та скіфи це перські народи, що дійсно увійшли до крові українців, але це не єдина кров українців, бо були поляни, деревляни..., а також багато інших націй.
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Так они же пришлые и речь говорится о двух предках - сарматах и скифах, а не вообще всех.
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Сармати прийшли із Каспію, всі колись прийшли.
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Тепер я знаю з кого гідрант бере приклад. Тільки на таку самоіронію він не здатен.
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а на мою думку,пан Інкогніто взяв за приклад Хуйла.
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Слушна думка. Стратегія хуйла, а методи Нетаньяху. Бо воно хоче, ще ж і подобатись електорату.
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Лавры главного мегатролля переходят к Нетаньяху "Мамо, до нас прийшов хтось із телевізора... Він уже з'їв мій мозок?" - глава уряду Ізраїлю Нетаньяху "відсвяткував" Рош-Гашана в ізраїльській сім'ї - Цензор.НЕТ 4636
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Говорят, операция по устранению захарки (того, что до Киева не дошел) была организована спецназом СБУ с благословления США и при организационном содействии МОССАДа.
Очень хотелось бы в это верить. Пример борьбы за независимость Израиля крайне полезен для Украины.
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Кримінальна справа проти президента Ізраїлю, котрий з трибуни українського парламенту оголосив українців першими, що почали "холокост" вже плокулолом порушена?
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"А вот член набсовета Украинского Хельсинского союза по правам человека, еврейский общественный деятель Йосиф Зисельс считает иначе. Он допускает, что мог быть неточный перевод с иврита. В ином случае, по его мнению, такое заявление президента Израиля - признак старческого слабоумия или попытка отличиться перед Россией.
"Я хочу видеть точный текст на иврите, неизвестно, насколько был адекватный перевод. Я сам хочу понять, что это: головотяпство, невнимание? С нами не советовались, хотя посол с нами в хороших отношениях. Я хочу понять, это просто старческое слабоумие или это сознательная акция? Может они перед Россией хотят отличиться", - сказал Зисельс .
"Я с ним знаком. Я бы сказал ему, это все равно что я тебе скажу, что синоисты убивали арабов. Как тебе, это понравится или нет? Как вообще можно такие словосочетания употреблять? Мы воюем с этим массу лет уже", - говорит Зисельс."(с)
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Певно президент мав на увазі Богдана і Гонту в Умані . Дуже вже багато сала киплячого залили тоді за шкіру українцям орендарі з Польщі . Орендар мав віддати магнатам оренду і звичайно викроїти свою долю немалу . Тому на всяке невдоволення аборигенів , негайно мчались гінці до магната за допомогою. Реакція каральних загонів гайдуків була швидкою і безпощадною , палили , вішали , катували , саджали на палю . Тому і зріла глибока ненависть до орендарів , як до першопричини трагедій українців в цьому плані . Місцями навіть ключі від церкви були в польського єврея орендаря . Приходилось платити щоб відчинити церкву , це в кого було чим .
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Бійся людини, неправедно ображеної - вона, коли горда, знищить увесь твій рід,
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Редакторы, обратите внимание на неонациста vonpanwitz!
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красиво...но... чем больше и крупнее лапша - тем тяжелее ушам... я надеюсь, что здоровье победит... а потом - шву бавакаша альга кисе...
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Нифига ... У Моссада совсем другие функции . Только Шабак мог мог участвовать исключительно как консультант .
Так же было при освобожднении японского посольства в Лиме .
Только по слухам , Шабак предложил воспользоваться тем же подземным ходом , но с ответвением в спортзал !
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Судячи з наклейки на папці, Персію (Іран) уже перемололи на рис, і подали до столу "Мамо, до нас прийшов хтось із телевізора... Він уже з'їв мій мозок?" - глава уряду Ізраїлю Нетаньяху "відсвяткував" Рош-Гашана в ізраїльській сім'ї - Цензор.НЕТ 2130 .
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Мама, к нам пришел кто-то из телевизора... Он уже съел мой мозг?" - глава правительства Израиля Нетаньяху "отпраздновал" Рош ха-Шана в израильской семье. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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