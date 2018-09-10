 "Мама, к нам пришел кто-то из телевизора... Он уже съел мой мозг?" - глава правительства Израиля Нетаньяху "отпраздновал" Рош ха-Шана в израильской семье. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик с участием израильского премьера опубликован на его странице в соцсети.
По сюжету ролика Нетаньяху неожиданно приходит в гости к семье во время празднования Рош ха-Шана и очень сильно утомляет семейство рассказами о достижениях Израиля за прошлый год.
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Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Умань на празднование Рош ха-Шана может прибыть до 80 тыс. паломников-хасидов, – посольство ИзраиляИсточник: https://censor.net.ua/v3085371
Нешта я не дагнаў на рахунак татарскіх ханаў і Вялікага Княства Літоўскага, растлумач , калi ласка!:
Стары Ольса - Песня а князю Вітаўце
1. Едзе Вітаўт па вуліцы
За ім нясуць дзве шабліцы
REF Слаўся князь Вітаўт
Гаспадар на Літве
2. Шаблі літы, злотам біты
У яшчар-скуру апавіты
REF Слаўся князь Вітаўт
Гаспадар на Літве
3. Адна шабля для спадара
Друга шабля на татара
REF Слаўся князь Вітаўт
Гаспадар на Літве
4. Стануў Вітаўт прад кашовым
Бліснуў ў сонцы шабляй новай
REF Слаўся князь Вітаўт
Гаспадар на Літве
5. Стукнуў-грукнуў у падковы
Гэй шыхтуйся пан кашовы
REF Слаўся князь Вітаўт
Гаспадар на Літве
6. Гэй шыхтуйся збройна, жвава
Дзе йдзе бітвы слаўна справа
REF Слаўся князь Вітаўт
Гаспадар на Літве
7. Гукнуў кош ды з самапалаў
З сямі/пятых ад запалаў
REF Слаўся князь Вітаўт
Гаспадар на Літве
8. Крыкнуў: "Слава, слаўны княжа
Вораг ў полі косцю ляжа
REF Слаўся князь Вітаўт
Гаспадар на Літве
Читай.
А дзеж тыя ваяры,
Што у паход хадзили у Крым...
Ответка...
Татары на белорусских землях появились чуть более 600 лет назад. Нет, они не пришли к нам с войной и потом остались. В 1397 году великий князь Витовт пригласил умелых татарских воинов охранять границы Великого княжества Литовского. И так хорошо они служили, что правители щедро наделяли их шляхетскими титулами и дарили землю. Татары же до сих пор в своих молитвах именуют князя, пригласившего их на свои земли, Витовтом сильным или Витовтом-заступником.
Со временем татары настолько сжились со своими соседями, что даже татарские фамилии стали звучать сначала на польский, а потом на белорусский лад: Абрамовичи, Адамовичи, Богдановичи, Вороновичи, Гембицкие, Ждановичи, Казакевичи, Радкевичи, Радлинские, Щуцкие, Якубовские, Ясинские… Да и внешне не всегда можно определить, что перед тобой представитель татарского народа - смешанные браки в Ивье не редкость. Вот стоит перед тобой такой типичный белорус. А он Мустафа!
И живет этот Мустафа в простом сельском доме. Быт, по большому счету, уже с XIX века ничем не отличался от быта белорусского селянина. В этом мы смогли убедиться, придя в гости к татарской семье Шабановичей.
http://forum.secret-r.net/viewtopic.php?f=1&t=1438&start=285
Я спрашивал у знакомых историков и они сказали, что по истории здесь печатаются достаточно достоверные данные, у них есть только некоторые вопросы к методологии...
Очень хотелось бы в это верить. Пример борьбы за независимость Израиля крайне полезен для Украины.
"Я хочу видеть точный текст на иврите, неизвестно, насколько был адекватный перевод. Я сам хочу понять, что это: головотяпство, невнимание? С нами не советовались, хотя посол с нами в хороших отношениях. Я хочу понять, это просто старческое слабоумие или это сознательная акция? Может они перед Россией хотят отличиться", - сказал Зисельс .
"Я с ним знаком. Я бы сказал ему, это все равно что я тебе скажу, что синоисты убивали арабов. Как тебе, это понравится или нет? Как вообще можно такие словосочетания употреблять? Мы воюем с этим массу лет уже", - говорит Зисельс."(с)
https://books.google.by/books?id=RROjAAAAQBAJ&pg=PT141&dq=%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D1%80+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi8wOGsurDdAhVysYsKHedYB8UQ6AEIKzAB#v=onepage&q=%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D1%80%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2&f=false
Так же было при освобожднении японского посольства в Лиме .
Только по слухам , Шабак предложил воспользоваться тем же подземным ходом , но с ответвением в спортзал !