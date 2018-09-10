 Гражданин России попросил убежища в Украине из-за преследований в РФ: "Режим Путина преступный и нелегитимный". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

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"На участке отдела пограничной службы "Золочев" на Харьковщине, сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина РФ. Мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу с России в Украину и в дальнейшем попросил убежища в нашей стране. Пограничники Харьковского отряда задержали россиянина 1994 года рождения сразу, как он пересек государственную границу. В ходе выяснения обстоятельств нарушения мужчина обратился к представителям Госпогранслужбы с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. В разговоре он пояснил, что у себя на родине активно противодействовал агрессивной государственной политике и за свои политические взгляды подвергался преследованиям со стороны российских правоохранительных органов и сейчас находится в розыске на территории РФ. Именно поэтому, для сохранения своей жизни, мужчина решил пересечь государственную границу вне пункта пропуска и обратиться за предоставлением статуса беженца. На данный момент, после завершения всех процессуальных процедур, гражданина РФ передано представителям миграционной службы Украины", - сообщает Госпогранслужба Украины.

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