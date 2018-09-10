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Все про:беженцы (961) Госпогранслужба (2962) Россия (70410)

 Гражданин России попросил убежища в Украине из-за преследований в РФ: "Режим Путина преступный и нелегитимный". ВИДЕО

На участке отдела пограничной службы "Золочев" на Харьковщине сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина РФ, который пытался незаконно пересечь государственную границу из России в Украину и в дальнейшем попросил убежища.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

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"На участке отдела пограничной службы "Золочев" на Харьковщине, сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина РФ. Мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу с России в Украину и в дальнейшем попросил убежища в нашей стране. Пограничники Харьковского отряда задержали россиянина 1994 года рождения сразу, как он пересек государственную границу. В ходе выяснения обстоятельств нарушения мужчина обратился к представителям Госпогранслужбы с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. В разговоре он пояснил, что у себя на родине активно противодействовал агрессивной государственной политике и за свои политические взгляды подвергался преследованиям со стороны российских правоохранительных органов и сейчас находится в розыске на территории РФ. Именно поэтому, для сохранения своей жизни, мужчина решил пересечь государственную границу вне пункта пропуска и обратиться за предоставлением статуса беженца. На данный момент, после завершения всех процессуальных процедур, гражданина РФ передано представителям миграционной службы Украины", - сообщает Госпогранслужба Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/v3085367
 
   
 Топ комментарии
 
Ща стаи этих упырей будут штурмовать наш кордон...
А когда осядут...снова начнут мурчать о идинамнароте...мышебратьях...аднастрана...и т.д.
Нах... в топку!
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Ні одному какцапу вірити не можна. Засланий кАзАчок.
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Не підходить. Він хуйло неправильно назвав.
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Не підходить. Він хуйло неправильно назвав.
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Нехай скаже чий Крим і Слава Україні, а потім кине зігу.
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Ради посвидки беженца? Да лекго!
А потим кине тоби не зигу..а сокиру в спину!
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Щоб довести шо він такий же нацист як і ми. Громадянин Росії попросив притулку в Україні через переслідування в РФ: "Режим Путіна злочинний і нелегітимний" - Цензор.НЕТ 4230
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А ми нацисти? завжди вважав що націоналісти.
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Посмотри рашаТВ. Там кисель на седьмом песке подробно объяснят кто фашизд.
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хуйло должен АбидЄЦА за то Шо он его путЄным АбазваВ
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Ні одному какцапу вірити не можна. Засланий кАзАчок.
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Да ладно! Этих засланых (засраных) казачков , которые типа украинцы, голосующих за жопоблок, вадика рабиновича и другую уету - млн 5 , и один съибафший из Орды поцык никуя не решает, а если он из гру-фсб, так на этот случай СБУесть, пусть в шапку не спит. Отаке!
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Це вже перебільшення, якщо їх 5 млн і вони набирають по 10 відсотків то в Україні 50 млн електората, це десь під 80 млн населення.
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Признаю,малёк преувеличил в кол-ве, был не корректен, я мелел ввиду не процент попавших в раду депутатов, за которых проголосовал элехтарат, а все голоса поданные за мудаков . типа кпу, витренко, спу, меддведчукские фейки и тд и тп, да многие не прошли из-за 5% барьера, но мудаки голосовавшие за это шлак никуда же от этого не делись? Не? Я не прав?
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Ща стаи этих упырей будут штурмовать наш кордон...
А когда осядут...снова начнут мурчать о идинамнароте...мышебратьях...аднастрана...и т.д.
Нах... в топку!
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почему-то подумалось, что вчерашние толпы расиян, радостно лезущих в автозаки и делающие селфи в них, готовят себе такую "подушку безопасности" - "доказательства" для возможности сдрыснуть из страны по мотивам политического преследования. И к нам же толпы рванут, бляд*ны
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И что они тут поймают?
Посвидка беженца не дает право на биометрику, халявных зарплат, работы и социалки здесь тоже нет.
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В Украине и без лозунгов куча в сбу и МО....таких....((((
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автомат ему и на фронт.....
Скоро таких московитов может миллионами перебегать будут, когда после крымнаш жизнь ухудшится кардинально...
Принимать будем, да?
Кстати курс рублика прямо сейчас к $ = 70,45.... - летит вниз нон-стоп с самого утра...
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я бы по поводу рубля не радовался... хотя что это и неплохо, что деревянный падает, но и нас зацепит... через пару дней 29 грн/бакс увидим...
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что-то напомнило, как в старом фильме, в разрушенном Берлине
очередь детей к солдатской кухне, и прежде чем получить ковш каши
ребенок должен сказать - гитлер капут!
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Это часом не той каши шо была совку передана из Пенсильвании по ленд лизу?
Да и котелок то же под сомнением....)))
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Надо принять и дать гражданство. Не думаю, что это засланный казачек уровня агента РПЦ и Кремля Новинского.
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Но проверить надо. Вопрос кто у нас проверяльщик???
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Прогодувати, озброїти, дати вибухівку і назад.
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Да...прям ща рупия делает такой ШПАГАТ шо не горюй...
Алени до конца года пойдут на причтуп наших кордонов!
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Недаремно дві нових бригади в Коломиї формують і на східний кордон, не на Донбас.
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Будь моя воля - я бы не пускал их к нам. Пускай в партизаны идёт, в Расеюшке. Чем больше их там тем лучше нам.
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Почалось...Ніяким запорєбріковим прихистку не давати. Ну хіба що Ахеджаковій і тим хто воював на нашій стороні.
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Это только начало. Со временем ручейки сольются в реки и поток беженцев хлынет в Украину.
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Не треба нам чуми. Хай біжать в Китай. Там свої.
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Не переймайся, пару згвалтованих пенсіонерок та зо два прибитих цвяхами до прапору кацапят і ті річки підут трохи північніше, знаєш скільки дач лишилось у власників після 1917 року, так що мінуй там все.
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Вот что думают молодые россияне о своем президенте)
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Після війни якось байдуже, що думають личинки колорадів. Масових протестів після окупації криму і дамбабве вони не влаштовували.
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Росія багата країна і всі громадяне мають виключно депозити.
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Кацап просто не уявляє собі на який пресинг простих громадян він тут нарветься. Нещодавно тьолку, яка їхала з мацкви до Одеси (ще й із собакою) просто не пустили на київське СТО: "ми тачки з мацкофськими номерами не обслуговуємо". І порадили поменше світити свої номери в Києві.
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Полные тезки близких родственников директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина оказались в списке тех, кто обращался за видом на жительство в Венгрии. Совпадают не только имена, но и даты рождения. «Новая газета» провела совместное расследование с венгерским центром расследовательской журналистики Direkt36 и новостным порталом «444», которые получили данные о россиянах, просивших вид на жительство в Венгрии

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/10/77762-vidnye-lyudi
Дивные,дивные персонажи-квинтэссенция патриотизма по путински.
В общем кому-то в Европы,а кому-то то в желтый дом.

,,Кай Юлий Старохамский пошел в сумасшедший дом по высоким идейным соображениям. - В Советской России, - говорил он, драпируясь в одеяло, - сумасшедший дом - это единственное место, где может жить нормальный человек. Все остальное - это сверхбедлам. Нет, с большевиками я жить не могу. Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти по крайней мере не строят социализма. Потом здесь кормят. А там, в ихнем бедламе, надо работать. Но я на ихний социализм работать не буду. Здесь у меня, наконец, есть личная свобода. Свобода совести. Свобода слова. Увидев проходившего мимо санитара, Кай Юлий Старохамский визгливо закричал: - Да здравствует Учредительное собрание! Все на форум! И ты, Брут, продался ответственным работникам! - И, обернувшись к Берлаге, добавил: - Видели? Что хочу, то и кричу. А попробуйте на улице!,,(с)
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Гнать в три шеи. Освоится тут и будет неразумных хохлов учить жизни и русскому языку.
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в следующем году, как потеплеет, уже сотнями будут ломиться. Погранвойскам надо срочно прикупить Хотя бы пару сотен Барсуков-А и Лис-2М. И турели автоматические ставить.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоГражданин России попросил убежища в Украине из-за преследований в РФ: "Режим Путина преступный и нелегитимный". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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