 Гражданин России попросил убежища в Украине из-за преследований в РФ: "Режим Путина преступный и нелегитимный". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"На участке отдела пограничной службы "Золочев" на Харьковщине, сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина РФ. Мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу с России в Украину и в дальнейшем попросил убежища в нашей стране. Пограничники Харьковского отряда задержали россиянина 1994 года рождения сразу, как он пересек государственную границу. В ходе выяснения обстоятельств нарушения мужчина обратился к представителям Госпогранслужбы с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. В разговоре он пояснил, что у себя на родине активно противодействовал агрессивной государственной политике и за свои политические взгляды подвергался преследованиям со стороны российских правоохранительных органов и сейчас находится в розыске на территории РФ. Именно поэтому, для сохранения своей жизни, мужчина решил пересечь государственную границу вне пункта пропуска и обратиться за предоставлением статуса беженца. На данный момент, после завершения всех процессуальных процедур, гражданина РФ передано представителям миграционной службы Украины", - сообщает Госпогранслужба Украины.
А потим кине тоби не зигу..а сокиру в спину!
А когда осядут...снова начнут мурчать о идинамнароте...мышебратьях...аднастрана...и т.д.
Нах... в топку!
Нет дела!
Посвидка беженца не дает право на биометрику, халявных зарплат, работы и социалки здесь тоже нет.
Скоро таких московитов может миллионами перебегать будут, когда после крымнаш жизнь ухудшится кардинально...
Принимать будем, да?
Кстати курс рублика прямо сейчас к $ = 70,45.... - летит вниз нон-стоп с самого утра...
очередь детей к солдатской кухне, и прежде чем получить ковш каши
ребенок должен сказать - гитлер капут!
Да и котелок то же под сомнением....)))
Алени до конца года пойдут на причтуп наших кордонов!
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/10/77762-vidnye-lyudi
Дивные,дивные персонажи-квинтэссенция патриотизма по путински.
В общем кому-то в Европы,а кому-то то в желтый дом.
,,Кай Юлий Старохамский пошел в сумасшедший дом по высоким идейным соображениям. - В Советской России, - говорил он, драпируясь в одеяло, - сумасшедший дом - это единственное место, где может жить нормальный человек. Все остальное - это сверхбедлам. Нет, с большевиками я жить не могу. Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти по крайней мере не строят социализма. Потом здесь кормят. А там, в ихнем бедламе, надо работать. Но я на ихний социализм работать не буду. Здесь у меня, наконец, есть личная свобода. Свобода совести. Свобода слова. Увидев проходившего мимо санитара, Кай Юлий Старохамский визгливо закричал: - Да здравствует Учредительное собрание! Все на форум! И ты, Брут, продался ответственным работникам! - И, обернувшись к Берлаге, добавил: - Видели? Что хочу, то и кричу. А попробуйте на улице!,,(с)