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 "Не Чернобыль, дай Бог. Пронесет, может быть" - жители оккупированного Симферополя о выбросах на "Крымском титане". ВИДЕО

Жители оккупированного Симферополя надеются, что опасные выбросы с завода "Крымский титан" не достигнут их города.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым. Реалии, большинство из опрошенных симферопольцев уверены, что оккупационные власти уже предприняли необходимые меры.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Работает в штатном режиме": глава Херсонской ОГА опроверг заявление оккупантов об остановке завода "Титан" в Армянске. ВИДЕО

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Крымский титан" продолжает работать, - глава Херсонской ОГА Гордеев. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.

Источник: https://censor.net.ua/v3085352
 
 
 Топ комментарии
 
Вот это правильно,скоты получили паспорта оккупантов,отказались от Украины и Украинской воды,пускай теперь скоты и разруливают))
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Перекрыть собственную воду - это пустяк по сравнению с предательством страны, благами которой и вы тоже пользовались, а это называется другим словом.
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пронесет и не раз... и с нижнего прохода, и с верхнего тоже...
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Пронесет,обязательно пронесет,камни с неба на подходе))
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"В Титане крымском нет воды,
виноваты вновь....
Порошенко" "Не Чернобыль, дай Бог. Пронесет, может быть" - жители оккупированного Симферополя о выбросах на "Крымском титане" - Цензор.НЕТ 9377
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жидденько так пронесёт, а смыть то нечем, так шо нюхайте предатели хуевы.
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ну..
Сімферопольці здається замовляли камені з неба,а не кислотний дощ.. ))))
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спасибо бывшим оскатинившемся соотечественникам, перекрывшим воду!!
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Вот это правильно,скоты получили паспорта оккупантов,отказались от Украины и Украинской воды,пускай теперь скоты и разруливают))
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Перекрыть собственную воду - это пустяк по сравнению с предательством страны, благами которой и вы тоже пользовались, а это называется другим словом.
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Ты обижен результатами референдум в Крыму, что-ли ?
Радуйся, дурашка, пора еще совсем не заржавел !
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Андрюша) это при Украине была вода и ты мог гавкать в сторону Киева...
А сейчас седи ровно на бутылке в ожидании когда ТуПин поводит вам водой по губам!
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ведь самое удивительное, что украинская "цивилизация" не имеет ни какого отношения к водоканалам, их строили советы! а украинская "цивилизация" отличилась только в убийстве своих соотечественников и службе фашистов, а теперь амеров
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пронесет и не раз... и с нижнего прохода, и с верхнего тоже...
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Чтобы жизнь крЫсчан стала ещё разнообразнее и увлекательнее, "камни с неба" заменили "кислотными дождями"...
🤑
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кстати, больше всего пострадали населенные пункты украины, но не новостей, не эвакуации нет!!! "Не Чернобыль, дай Бог. Пронесет, может быть" - жители оккупированного Симферополя о выбросах на "Крымском титане" - Цензор.НЕТ 9401
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так Крым это Украина ( к твоему сведению пишется с большой буквы ) "Не Чорнобиль, дай Боже. Пронесе, можливо", - жителі окупованого Сімферополя про викиди на "Кримському титані" - Цензор.НЕТ 8339
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Кремлевский бот из исламской расеи уже разучилси читать на славянских языках однако!
То ли еще будет, как в октябре Мацковский патриархат похудеет на минимум 36 миллионов православных верян, которые отошли к Киевскому патриархату. Вселенский патриарх Варфоломей давно ждет случая, чтобы поставить зарвавшегося Гундяева таки на его мягкое место. Теперь главная православная страна с самым большим количеством православных верян это Украина! Теперь придется крестить бурят, чукчей, ямальский и ханты-мансийский округа! Хрисьтёся воскреся, однако! Исламская страна расея, прощай! Слава Украине!
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В ожидании кислотных камней с неба...правительство Крысма решило побаловать своих холуев кислотными дождями!)))
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"Не Чернобыль, дай Бог. Пронесет, может быть" - жители оккупированного Симферополя о выбросах на "Крымском титане".



Да, пронесет, а потом догонит и еще пронесет...


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пургена титанового на всех предателей хватит, так что бабушка не переживай.
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Не пронесет!, надо Хутину писать!!!))))
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Только с фото на коленях...
Бо холуи должны пасть ниц при обращении к солнце ликому))))
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Не хватало, чтоб еще Фирташу дали денег из бюджета на восстановления завода. А то как то за него молчат, только вскользь сказали, что рашенская ракета залетела туда. "Не Чорнобиль, дай Боже. Пронесе, можливо" - жителі окупованого Сімферополя про викиди на "Кримському титані" - Цензор.НЕТ 9268
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понаехавшие крымчанусы - бегом валите по мосту. пока он есть.
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конечно пронесет . только пронос это так сказать начало . первые симптомы . а дальше пойдут остальные сюрпризы и осложнения

раньше Крым был здравницей . сейчас военнвя база а в будущем будет большой лепрозорий для онкобольных "Не Чорнобиль, дай Боже. Пронесе, можливо" - жителі окупованого Сімферополя про викиди на "Кримському титані" - Цензор.НЕТ 3088
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Конечно пронесет как нибудь...кацапов всегда проносит

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Так стопудово пронесет и камней с неба не будет и вода будет всегда в изобилии на вашей Родине в Сибири . По тому пора паковать чемоданы и валить из Крыма в котором все только начинается.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Не Чернобыль, дай Бог. Пронесет, может быть" - жители оккупированного Симферополя о выбросах на "Крымском титане". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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