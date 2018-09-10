 "Не Чернобыль, дай Бог. Пронесет, может быть" - жители оккупированного Симферополя о выбросах на "Крымском титане". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым. Реалии, большинство из опрошенных симферопольцев уверены, что оккупационные власти уже предприняли необходимые меры.
30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.
виноваты вновь....
Порошенко"
Сімферопольці здається замовляли камені з неба,а не кислотний дощ.. ))))
Радуйся, дурашка, пора еще совсем не заржавел !
А сейчас седи ровно на бутылке в ожидании когда ТуПин поводит вам водой по губам!
🤑
То ли еще будет, как в октябре Мацковский патриархат похудеет на минимум 36 миллионов православных верян, которые отошли к Киевскому патриархату. Вселенский патриарх Варфоломей давно ждет случая, чтобы поставить зарвавшегося Гундяева таки на его мягкое место. Теперь главная православная страна с самым большим количеством православных верян это Украина! Теперь придется крестить бурят, чукчей, ямальский и ханты-мансийский округа! Хрисьтёся воскреся, однако! Исламская страна расея, прощай! Слава Украине!
Да, пронесет, а потом догонит и еще пронесет...
Бо холуи должны пасть ниц при обращении к солнце ликому))))
раньше Крым был здравницей . сейчас военнвя база а в будущем будет большой лепрозорий для онкобольных