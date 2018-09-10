 "Не Чернобыль, дай Бог. Пронесет, может быть" - жители оккупированного Симферополя о выбросах на "Крымском титане". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым. Реалии, большинство из опрошенных симферопольцев уверены, что оккупационные власти уже предприняли необходимые меры.

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30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

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Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.