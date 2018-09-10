 Оккупанты отклонили жалобу адвоката на отказ в условно-досрочном освобождении Балуха. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа", передает Цензор.НЕТ.

Правозащинтники рассказали, что 10 сентября 2018г. в 9.00 началось рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Ольги Динзе на постановление "Железнодорожного районного суда Симферополя" о прекращении производства по ходатайству на условно-досрочное освобождение Владимира Балуха.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денисова предложила Москальковой на паритетной основе совершить визиты к Балуху и Вышинскому. ДОКУМЕНТ

"Судебное заседание началось. Заседание открытое. Владимир Балух в зал суда не доставлен, участвует по видеосвязи", - отмечается в сообщении.

Защита Балуха попросила удовлетворить апелляционную жалобу адвоката Ольги Динзе на постановление "Железнодорожного районного суда Симферополя" о прекращении производства по ходатайству на условно-досрочное освобождение Владимира Балуха и отменить предыдущее постановление "Раздольненского районного суда".

"Прокурор" начал выступать. Владимир Балух перебил его, назвав судебное заседание "фарсом", отказался в нем участвовать. "Судья" отключил видеосвязь с обвиняемым", - отмечают правозащитники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия заявила Европейскому суду, что политзаключенный Балух "не голодает"

В итоге, по их данным, "суд" не удовлетворил требование стороны защиты и оставил решение "Раздольненского районного суда" без изменений.

...

Активисты, пришедшие поддержать Балуха.





Напоминаем, осужденный в Крыму украинец Владимир Балух объявил голодовку 14 марта 2018 года. Позже, во избежание принудительного кормления, он ежедневно начал употреблять два стакана овсяного киселя, 50-70 грамм сухарей из черного хлеба и пить чай с медом.

Владимир Балух – крымский фермер и активист, в свое время он баллотировался в Верховную Раду Крыма от Конгресса украинских националистов.

После оккупации полуострова Балух отказался от автоматического получения гражданства России, а на крыше своего дома, по сообщениям СМИ, установил украинский флаг. Именно с этим обстоятельством проукраинские активисты связывают его проблемы с правоохранительными органами.

В декабре 2016 года во время обыска в доме Балуха изъяли 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в оккупированном Крыму признал его виновным в хранении боеприпасов и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении, а также наложил штраф 10 тысяч рублей.

Второе дело против активиста возбудили из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.