 "Сейчас как дам в твой череп! Кровью будешь истекать, подлец! Убери руки, сука!" - Жириновский подрался на митинге в Москве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт произошел на Пушкинской площади, где проходила акция протеста против повышения пенсионного возраста в России.
На записи видно, как Жириновский наносит удар мужчине после угроз в его адрес.
"Сейчас как дам в твой череп! Кровью будешь истекать, подлец!" - кричал мужчине российский политик.
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плебейське_рило_міхалков
Россиянин из ИГ по заданию СБУ планировал убийство одного из лидеров ДНР
http://www.interfax.ru/russia/628635
""В ходе последующего общения с сотрудниками украинских спецслужб Магомедов поучил задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, проживающего в Смоленской области", - сообщает ЦОС ФСБ."
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звиздец , источник "ОБС" - одна бабушка сказала.
Иначе они - НЕ украинцы.
Можливо і не знають, та фото паспорта показувало росТБ, про що і писали в группах, як в новинах, так і коментатори.
опозиция верит тому какую фотограцию паспорта предоставит, клоачное тв?
Грош цена такой опозиции , и слухи что она распространяет- для полных лохов.
Но даже если бы нашелся такой выродок ,что участвовал в постановочном шоу для рфпропаганды, это предатель, его бить нужно и должно
Но, ходить по твоей ссылке, и хавать дерьмо от рфпомойки никогда не буду.
Ну не мигрантам же из саксаульных и виноградных сопредельных государств на митинги ходить в Москвабаде, мигранты то в Москвабаде работуют и коренных мышебратьев вытесняют с привычных им кормовых угодий.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pfdGnAsimOE
Московская патриархия не хочет уходить из Украины
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Константинопольской церковью по "украинскому вопросу". Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу в эфире телеканала "Россия-24".
Он напомнил, что несколько дней назад патриарх Кирилл предпринял поездку в Стамбул для встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
"Внешне это была вполне цивилизованная, вежливая и даже братская беседа. Но, к сожалению, константинопольская сторона не только не услышала наши аргументы, но даже поступила, с нашей точки зрения, подло и вероломно", - сказал митрополит.
Митрополит Иларион отметил, что если украинская церковь получит автокефалию, отношения с Константинопольским патриархатом будут разорваны...
Ну так далее...
И будет Гундяй всея кацапии свой собственный и сам по себе!
- Нет.
- А в Риме?
- Тоже нет.
- Теперь вы видите, что в вопросах пенсионной реформы мы руководствуемся зарубежным опытом?
Полностью согласен. Главное, дать рабу ложное представление, что он свободный. И выбор без выбора. Это "свободное" человечество наших дней...
та ж сама безпробудна брехня "за народ" -типу опозиційність, і таке ж саме ЗЛЯГАННЯ З ВЛАДОЮ за бабло....
Плюс он реальный политический игрок, сегодня он з владою злягяєтьтся, а завтра з воною помирится.
А Жирик всегда в контролируемой оппозиции, и не выделывается, бо у кацапов там не побалуешься.
І в переносному також.
Большинство из них ненавидит Майдан, не потому бендеры "неправильные", а потому что хотят этим опрадать свою трусость.
Кацап ни в жизни себя не поставит ниже хохла.
очень жаль, что рядом не оказалось внушительного культуриста, чтобы сбить спесь у этого гопника-политика …