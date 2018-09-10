 "Сейчас как дам в твой череп! Кровью будешь истекать, подлец! Убери руки, сука!" - Жириновский подрался на митинге в Москве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт произошел на Пушкинской площади, где проходила акция протеста против повышения пенсионного возраста в России.

На записи видно, как Жириновский наносит удар мужчине после угроз в его адрес.

"Сейчас как дам в твой череп! Кровью будешь истекать, подлец!" - кричал мужчине российский политик.

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