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Все про:драка (1668) Жириновский (461) митинг (2261) пенсионный возраст (716) Россия (70410)

 "Сейчас как дам в твой череп! Кровью будешь истекать, подлец! Убери руки, сука!" - Жириновский подрался на митинге в Москве. ВИДЕО

Российский политик Владимир Жириновский ударил мужчину на митинге в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт произошел на Пушкинской площади, где проходила акция протеста против повышения пенсионного возраста в России.

На записи видно, как Жириновский наносит удар мужчине после угроз в его адрес.

 "Сейчас как дам в твой череп! Кровью будешь истекать, подлец!" - кричал мужчине российский политик.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Украине уже подарок готов - им разрешается забрать Белгород, Курск, Орел и Брянск", - Жириновский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3085330
 
   
 Топ комментарии
 
Ударить в лицо, прячась за широкими спинами охранников, это так по-русски...
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такие маладцы на любой дурке . прославлять и прославлять "Сейчас как дам в твой череп! Кровью будешь истекать, подлец! Убери руки, сука!" - Жириновский подрался на митинге в Москве - Цензор.НЕТ 3254
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такие маладцы на любой дурке . прославлять и прославлять
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Та, Олежка, когда в дупе вилы или ...имитатор, быстро доганяет рыжего педофила. Так шо подождем новых перлов от Олежки. .
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про жирика все забудут как только он сдохнет.
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Ну назови похожих идиотов в Думе хотя бы 1906 года, а их там было немало? В веках.., у кацапов память как у гупии.
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Жора, поучи немного грамматику,ну уж очень пишешь по-быдлячему((((Может в голове немного прояснится НАДЕЮСЬ!!!!!)))
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Ударить в лицо, прячась за широкими спинами охранников, это так по-русски...
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Без него не так смешно жить,- подумал великий комбинатор... (с)
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Ось в чому відмінність між смердючим кацапським рабом і Українцями. В нас би його, вже зарили в асфальт, разом з охороною)
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Ось "двАрянін" "міхалков", від якого за кілометер смердить плебеєм, також: на виходить сам-на-сам, як личило б дворянинові, а б'є людину, яку тримають охоронці. Отаке в кацапії "двАрянство"_кухаркіги_дєті.
плебейське_рило_міхалков
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жиріновський -руській?... от такий хуцпатий каламбур..
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Обычная операция прикрытия. Теперь все говорят не про митинги, а про то что жирик навалял кому то. Это постановка! Вы разве не видите?
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Кажуть, що в того, кого вдарив - український паспорт. То говорять і про те, що українці лише і ходять на такі мітинги.
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О, ні це просто невеличке доповнення до постановки, без якої вона нема ніякого сенсу. Що з того, що жирик з кимсь побився, якщо всі знають, що він клоун. А от побився з українцем на мітингу проти підняття пенсійного віку - це вже рівень розіп'ятого хлопчика.
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Так пусть приедет в Украину и попробует ударить украинца, думаю даже кацап понимает, что у этого деятеля шансов на выживание не будет.
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Интересное предложение:
""В ходе последующего общения с сотрудниками украинских спецслужб Магомедов поучил задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, проживающего в Смоленской области", - сообщает ЦОС ФСБ."
...
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Кто кажуть?
звиздец , источник "ОБС" - одна бабушка сказала.
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Наприклад группи з Московії, які себе харектиризують як оппозиційні
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Группы из московии,не знают украинцев, иначе бы поняли , что если украинец решится бунтовать супротив власти, ни на какие постановки не пойдет, и отгрызет руку его ударившую, а на следующий день поднимутся все украинцы в его защиту.
Иначе они - НЕ украинцы.
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дивись тут
Можливо і не знають, та фото паспорта показувало росТБ, про що і писали в группах, як в новинах, так і коментатори.
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Вы с ума сошли?
опозиция верит тому какую фотограцию паспорта предоставит, клоачное тв?
Грош цена такой опозиции , и слухи что она распространяет- для полных лохов.
Но даже если бы нашелся такой выродок ,что участвовал в постановочном шоу для рфпропаганды, это предатель, его бить нужно и должно
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Пройди по посиланню, запам'ятай його лице та ім'я і починай чекати біля підїзду. Потім хоч очі вицарапай...
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А ты не сомневайся, предатели никогда не пользуются плодами предательства.
Но, ходить по твоей ссылке, и хавать дерьмо от рфпомойки никогда не буду.
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А уж какая будет бабушка если расшифровать ОБСЕ даже писать боязно - админ забанит "Зараз як дам у твій череп! Кров'ю стікатимеш, негідник! Прибери руки, сука!" - Жириновський побився на мітингу в Москві - Цензор.НЕТ 375
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Пока в ОБСЕ кацапы ,убийцы, призванные быть независимыми наблюдателями своих преступлений, ничего приличного с расшифровки не поучится.
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Кто бы сомневался.
Ну не мигрантам же из саксаульных и виноградных сопредельных государств на митинги ходить в Москвабаде, мигранты то в Москвабаде работуют и коренных мышебратьев вытесняют с привычных им кормовых угодий. "Зараз як дам у твій череп! Кров'ю стікатимеш, негідник! Прибери руки, сука!" - Жириновський побився на мітингу в Москві - Цензор.НЕТ 2916
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как этот клоун на дебатах "кандидатов в президенты рФ" своим конфликтом с Собчак просто "убрал" единственного опасного для путина кандидата - Явлинского. Тоже было заранее продумано и срежиссировано
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Я в такие тонкости дерьма русского не вникал, но тут и везде факт очевиден - жирик играет роль по сценарию.
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На старости лет будет у Верки Смердючки на подтанцовке... Работа ведь знакомая...)))
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Кацапы и так перепуганые, а тут свинья жириновская прячется за мусоров, за охранников и "ударь меня..." херой млять
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Жириновский, мля. Давно о нем ничего не слышал. Вижу- ничего не потерял. Сильный и смелый, когда охраны,- как грязи у сцуки.
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Надії нема. Щоб було з ним на майдані, якби він таке сказав.
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Хе-хе... как жы ж. У него задница- советчик главный. И надо признать- она у него сверхчувствительна, к возможным негораздам. Потому- онО пока и живое. И знает- когда можно ляпать.
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Москалі раби. А раби дуже люблять, коли їх пизде господар, це піднімає його авторитет та спонукає рабів до порядку в концтаборі. Все логічно, влада у Московії добре знає своє населення і правильно робить, коли жорсткіше з ними...
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В Мордовии только гражданская война может убрать Путина с погибшими в 50 000 человек.
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Фантазии. Только смерть в результате дворцового переворота. Умереть как Брежнев у него не получится.
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Лучше бы его дед, западноукраинский, костопольский еврей, в свое время заставил бабку этого гомосека жирика, сделать аборт. На одну мразь на свете стало меньше. Правда не было и родителей этого чмыря, ну то таке.
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Да, это явно не Европа, это все таки Азия, из тьмы веков на лаптях идет рассея в 21 век, мытая импортными чистящими средствами на импортных вагенах, скоро будет масковии кирдык, как и нищему совку, который не смог себя даже прокормить, об одежде речь вообще не идет ((
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Так їх, жирік! Ніфіга собі раби обнагліли! Мало того, що бунтувати вздумали, так щк й на хазяїв життя голос піднімають.
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звична розмова баріна з холопом. кріпосне право на рассії вважається відновленим "Зараз як дам у твій череп! Кров'ю стікатимеш, негідник! Прибери руки, сука!" - Жириновський побився на мітингу в Москві - Цензор.НЕТ 9866
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Каков поп, таков и приход.

Московская патриархия не хочет уходить из Украины

"Зараз як дам у твій череп! Кров'ю стікатимеш, негідник! Прибери руки, сука!" - Жириновський побився на мітингу в Москві - Цензор.НЕТ 2817

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Константинопольской церковью по "украинскому вопросу". Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

Он напомнил, что несколько дней назад патриарх Кирилл предпринял поездку в Стамбул для встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

"Внешне это была вполне цивилизованная, вежливая и даже братская беседа. Но, к сожалению, константинопольская сторона не только не услышала наши аргументы, но даже поступила, с нашей точки зрения, подло и вероломно", - сказал митрополит.

Митрополит Иларион отметил, что если украинская церковь получит автокефалию, отношения с Константинопольским патриархатом будут разорваны...

Ну так далее...



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Это хорошо, фуйло возомнил себя Генрихом, начнется обстрел анафемами, только педофильчик не учитывает что после первой же константинопольской анафемы, московские попы вылетят из Украины.
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Отношения с вселенским патриархом будут разорваны?
И будет Гундяй всея кацапии свой собственный и сам по себе!
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- Рабам в Египте платили пенсию?
- Нет.
- А в Риме?
- Тоже нет.
- Теперь вы видите, что в вопросах пенсионной реформы мы руководствуемся зарубежным опытом?
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престарелых и больных рабов хозяева должны были содержать до самой смерти, правда не все выполняли требования закона и частенько выгоняли их побираться и умирать "на воле", чем вызывали возмущение и гнев других граждан, которые считали такое явление недопустимым и недостойным.
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Так то в античные времена... А это в нарассии. Здесь и о здоровых рабах не очень то заботятся.
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РАБСТВО и РАБЫ никуда не делись и не только в паРаше, а по всему миру, просто приняло другие формы, более оптимальные, цивилизованные, лобильные, менее жесткие и более конкурентные, что обеспечило лучшую производительность труда и облегчило участь как самих рабов, так и обязанности рабовладельцев. Но суть не изменилась. Современный мир - это мир тотального культивирования РАБСТВА и безответственности большинства!
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... Современный мир - это мир тотального культивирования РАБСТВА и безответственности большинства! (с)
Полностью согласен. Главное, дать рабу ложное представление, что он свободный. И выбор без выбора. Это "свободное" человечество наших дней...
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так всё и есть, а невежество, глупость и незнание настоящей (без прикрас и пафоса) истории человеческой цивилизации не дают современным рабам понять и догадаться о своём истинном положении и статусе ("жопой" чувствуют, что н@ёбыв@ют, а где,как и в чём додуматься "умом" не в состоянии по причине отсутствия интеллекта и неумения анализировать и сравнивать)!
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в Риме раб мог подать в суд на хозяина если тот не достаточно хорошо, лечил кормил или платил ему.
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зачем и здесь ещё пиарить эту кгбшно-фсбешную шлюху-клоуна?
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чомусь мені жирик нагадує Ляшка..

та ж сама безпробудна брехня "за народ" -типу опозиційність, і таке ж саме ЗЛЯГАННЯ З ВЛАДОЮ за бабло....
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Тільки Ляшко в порівнянні з жиріком ще не досвідчене, хоча й нахабне, цуценя. Недостача досвіду, так би мовити.
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он уже оказывается помирился с Жулькой! продажная тварь.
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Ну, Ляшко - чисто коммерческий проект, причём относительно самостоятельный.
Плюс он реальный политический игрок, сегодня он з владою злягяєтьтся, а завтра з воною помирится.
А Жирик всегда в контролируемой оппозиции, и не выделывается, бо у кацапов там не побалуешься.
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Обидвоє гомосєки. В прямому розумінні-злягаються з чоловіками.
І в переносному також.
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Жиріновський заявляє, що в нього був Український паспорт.
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Видите. что его интерсует? Покажи паспорт - чтобы мы тебя нашли и зачмырили по всем статьям. От пакостей шиддов-соседей и до потери работы, где хозяин тоже шшид.
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Сцепите Жирика со Стасом Барецким, человеком-тыквой... Это будет эпичный файт)))
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Жиріновський на мітингу проти підвищення пенсійного віку, все одно, що мухи проти лайна.
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Ось не розуміє жи.. Жирік бидло , у паРаші такі проблеми великі, немає де мілліони біженців з США розквартирувати, а вони дріб"язок колотять, пенсії хочуть....порожні черепа!!!!!!!!!!!
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А что там делал укаинец? Большой любитель идеологии ЛДПР? Ведь с Украины чел перся.., а зачем?
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Скорее всего он там живёт. Поэтому просто вышел на улицу. Что в москве мало украинцев обитает.
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Одни бугаи стоят и на айфончики снимают - вот и весь рассейский протест.
Большинство из них ненавидит Майдан, не потому бендеры "неправильные", а потому что хотят этим опрадать свою трусость.
Кацап ни в жизни себя не поставит ниже хохла.
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Почему перед барином не на коленях, смерды??!
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Диктаторы и их вертухаи больше всего боятся юмора и смеха над ними! Диктатор над которым смеётся народ, уже не диктатор, а утка с перебитым задом :
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жирная хамская морда во всей красе продемонстрировал свою "любовь" к народу и будет и дальше радеть как бы этот народ побыстрее упрятать в тюрьмы …
очень жаль, что рядом не оказалось внушительного культуриста, чтобы сбить спесь у этого гопника-политика …
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угу, уявляю як би депутаське ЧМО дозволило собі подібне на Майдані, сподіваючись на захист 3-х охоронців...
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Ватники! Сколько Вы будете терпеть издевательства путина и его банды? Далой карлика-педофила-наркодилера! Даешь Революцию на росии!
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а ордынским терпилам -мазохистам нравится как гамадрил их по пятакам лупит-лдпр занимает 3 место на выборах в империи зла...
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Сейчас как дам в твой череп! Кровью будешь истекать, подлец! Убери руки, сука!" - Жириновский подрался на митинге в Москве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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