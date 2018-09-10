 За сутки пребывания на админгранице с Крымом оружие покрывается ржавчиной, - пограничник Шевцов. ВИДЕО

В сюжете BBC показано, каково влияние выбросов завода "Крымский титан" на континентальной Украине, передает Цензор.НЕТ.

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"Все оружие военнослужащих, находящихся на админгранице с Крымом, за сутки покрывается ржавчиной", - сообщил журналистам представитель Херсонского погранотряда Иван Шевцов.

Местные говорят, что на админграница "кислотный запах" ощущается сильнее, чем в Армянске.

Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем.

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30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Из-за выбросов с "Титана" из семи сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.