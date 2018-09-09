"Мы чувствуем и привкус во рту, и пищевое отравление. Почки, печень, внутренние органы дают о себе знать", - рассказывает Крым.Реалии жительница Красноперекопска, передает Цензор.НЕТ.
Тем не менее, добавляет, что не боится есть овощи и фрукты со своего участка, а также с рынка. "Пока кислотных дождей не было - не боюсь. Помыли и едим", - говорит женщина.
Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем.
30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Из-за выбросов с "Титана" из семи сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.
"Я своего первого русского убил в 16 лет"
Герой России Р.Кадыров
Каждый россиянин обязан брать пример со своих героев и повторять их славные подвиги
Очень правильно делаете- быстрее сдохнете за свой "русский мир". Только не забывайте огрызки поглубже закапывать - нам после вашего "русского мира" в Крыму жить придётся.
https://streamable.com/5pda8