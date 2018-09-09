 Жители соседнего с Армянском Красноперекопска в оккупированном Крыму также жалуются на отравления. ВИДЕО

"Мы чувствуем и привкус во рту, и пищевое отравление. Почки, печень, внутренние органы дают о себе знать", - рассказывает Крым.Реалии жительница Красноперекопска, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 46 жителей оккупированного Крыма выехали на территорию Украины из-за выбросов с завода "Титан", - пограничники

Тем не менее, добавляет, что не боится есть овощи и фрукты со своего участка, а также с рынка. "Пока кислотных дождей не было - не боюсь. Помыли и едим", - говорит женщина.

Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

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Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Из-за выбросов с "Титана" из семи сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.