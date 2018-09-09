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 Жители соседнего с Армянском Красноперекопска в оккупированном Крыму также жалуются на отравления. ВИДЕО

Красноперекопск находится в 20 км от Армянска, где 23 августа произошел выброс неизвестного вещества. Горожане говорят, что ощущают те же недуги, что и жители соседнего города.

"Мы чувствуем и привкус во рту, и пищевое отравление. Почки, печень, внутренние органы дают о себе знать", - рассказывает Крым.Реалии жительница Красноперекопска, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 46 жителей оккупированного Крыма выехали на территорию Украины из-за выбросов с завода "Титан", - пограничники

Тем не менее, добавляет, что не боится есть овощи и фрукты со своего участка, а также с рынка. "Пока кислотных дождей не было - не боюсь. Помыли и едим", - говорит женщина.

Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Работает в штатном режиме": глава Херсонской ОГА опроверг заявление оккупантов об остановке завода "Титан" в Армянске. ВИДЕО

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Из-за выбросов с "Титана" из семи сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.

Источник: https://censor.net.ua/v3085295
 
 
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Крысяне, хватит брехать!!! у вас всё харашо, главное путина можно любить и рузкий мир на рузгом изыге без бендерЖители соседнего с Армянском Красноперекопска в оккупированном Крыму также жалуются на отравления - Цензор.НЕТ 4583
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Пора бы им уже письма путлеру писать а не просто жаловаться .
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Автор: Лахта 2,БЦ,на Оптовиков 4 Новость:

"Я своего первого русского убил в 16 лет"
Герой России Р.Кадыров
Каждый россиянин обязан брать пример со своих героев и повторять их славные подвиги
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Красноперекопск. Это- конгениально, Киса!(с) С таким штампом, о месте рождения, тока просыпаться можно бояться.
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Я не понимаю паники среди мэстных, вы хотели камни с неба а вам что бы головы от камней уберечь запустили запах родины!
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Все идет своим чередом,камни с неба на подходе,а там и землетрясение не за горами.
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"Тем не менее, добавляет, что не боится есть овощи и фрукты со своего участка, а также с рынка. "Пока кислотных дождей не было - не боюсь. Помыли и едим", - говорит женщина".

Очень правильно делаете- быстрее сдохнете за свой "русский мир". Только не забывайте огрызки поглубже закапывать Жители соседнего с Армянском Красноперекопска в оккупированном Крыму также жалуются на отравления - Цензор.НЕТ 1158 - нам после вашего "русского мира" в Крыму жить придётся. Жители соседнего с Армянском Красноперекопска в оккупированном Крыму также жалуются на отравления - Цензор.НЕТ 722
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Э-э, лучше не закапывать! Верхний слой всё равно, удалять придётся...
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Злорадство по всяким эпик-фейлам в мордоре дело хорошее, конечно. Но, стесняюсь спросить, а когда мы будем радоваться успехам Украины? Дайте какого нибудь позитиву, что-ли...
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Пока Петруха не уйдет,с Винницкой бандой,достижений у Украины не будет.
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Кацманавт Порадуйся за украинских пенсионеров. https://www.facenews.ua/news/2018/421360/
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Может продолжать ровняться на Ли Куан Ю с его тридцатилетним правлением?
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я б на місці путіна зібрав роднєнький для них Беркут і всім недовольним порозтрощував довбешки... ато не поймеш тих кримсюків, то хотіли умєрєть в рассії, їм це організували, почали дохнути, а тепер роптать починають
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Тем не менее, добавляет, что не боится есть овощи и фрукты со своего участка, а также с рынка. "Пока кислотных дождей не было - не боюсь. Помыли и едим", - так отрута вже не тільки зверху, але і в середині овочів і фруктів.
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Ничуть не хуже рассказов от ветеранов второй мировой - пуля прошла в сантиметре от сердца...
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Русские рабы заслуживают своих правителей. Вместо того, чтобы поднять чекистскую мразоту на вилы, русские будут жаловаться до смерти и затем подохнут как эти рыбы, выброшенные на свалку своей властью . Смотрите видео:

https://streamable.com/5pda8
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Кацапская пенсия оказалась опасна для жизни. Жители соседнего с Армянском Красноперекопска в оккупированном Крыму также жалуются на отравления - Цензор.НЕТ 1185
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бойся кацапов пенсии приносящих. . Вергилий.
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Потрох и гройсман продолжают поставлять сырье на Армянск на завод фирташу и именно они виновны в экологической катастрофе в первую очередь. Из-за этих циничных барыг Украина (ибо Крым это Украина) получила масштабное загрязнение последствия от которых вряд ли кто-то возьмётся просчитать. Ну разве, шо потрохососы скажут, шо всё хорошо и народу, и природе наоборот похорошело, а всё остальное брехливая кремлёвская пропаганда которая мечтает раскачать потрошиную будку и её окружение в кулуарах.
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Фанерный Рейхстаг перекрасить,и храм готов.
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Ось що сьогодні на одному технічному форумі написав мешканець цього самого Краснопєрєкопска: "Подскажите как установить приложение с флешки если отсутствует проводник, браузер и с плаймаркета нельзя скачать (ошибка 403 из-за того что Крым)? " Жителі сусіднього з Армянськом Красноперекопська в окупованому Криму також скаржаться на отруєння - Цензор.НЕТ 2277
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На рехверендум бігали? Тепер не скігліть.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЖители соседнего с Армянском Красноперекопска в оккупированном Крыму также жалуются на отравления. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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