 "Смотрите, что делают за флаг Российской Федерации", - на митинге в Санкт-Петербурге одного из участников удалось защитить от ОМОНа. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал zx speccy.

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ОМОНовцы пытались увести мужчину с флагом Российской Федерации, однако его не пустили другие участники мероприятия. Флаг отнял один из сотрудников правоохранительных органов. Действия людей в форме остальные сопровождали криками "Позор!" и "Ганьба!"

Как пишет Интерфакс-Украина, начальник Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Юрий Валяев заявил, что в ходе несогласованных акций в Санкт-Петербурге задержаны порядка 100 человек, несколько человек задержаны в Москве.

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"Призывы к участию в несогласованных акциях - это нарушения. Участие в таких акциях, как правило, не обходится без каких-то призывов. А значит - это нарушение запрета агитации в день тишины", - отметил Ю.Валяев.

Напомним, по всей России 9 сентября проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста. В большинстве городов власти не санкционировали акции, их участников задерживают. Инициатором выступил российский оппозиционер Алексей Навальный. Самого его арестовали на 30 суток еще 25 августа.