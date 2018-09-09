EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия, За рубежом
  13061  203
Все про:акция (1807) задержание (5103) Россия (70403) ОМОН (56)

 "Смотрите, что делают за флаг Российской Федерации", - на митинге в Санкт-Петербурге одного из участников удалось защитить от ОМОНа. ВИДЕО

На Финляндском проспекте в российском Санкт-Петербурге произошла стычка между и людьми в форме с нашивками "ОМОН" и участниками акции против повышения пенсионного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал zx speccy.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Санкт-Петербурге во время акции протеста против пенсионной реформы задержали 10-летнего школьника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ОМОНовцы пытались увести мужчину с флагом Российской Федерации, однако его не пустили другие участники мероприятия. Флаг отнял один из сотрудников правоохранительных органов. Действия людей в форме остальные сопровождали криками "Позор!" и "Ганьба!"

Как пишет Интерфакс-Украина, начальник Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Юрий Валяев заявил, что в ходе несогласованных акций в Санкт-Петербурге задержаны порядка 100 человек, несколько человек задержаны в Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей России проходят протесты против повышения пенсионного возраста: "Путин грабит народ!", "Мы - против власти жуликов и воров!"

"Призывы к участию в несогласованных акциях - это нарушения. Участие в таких акциях, как правило, не обходится без каких-то призывов. А значит - это нарушение запрета агитации в день тишины", - отметил Ю.Валяев.

Напомним, по всей России 9 сентября проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста. В большинстве городов власти не санкционировали акции, их участников задерживают. Инициатором выступил российский оппозиционер Алексей Навальный. Самого его арестовали на 30 суток еще 25 августа.

Источник: https://censor.net.ua/v3085290
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
И вообще, почему все время рашка да рашка. Расскажите хоть два слова про Хемниц. Там тоже кацапы завязаны, если на то пошло. На этом сайте как будто табу на Европу.

"Дивіться, що роблять за прапор Російської Федерації", - на мітингу в Санкт-Петербурзі одного з учасників вдалося захистити від ОМОНу - Цензор.НЕТ 4176
 показать весь комментарий
 
какой активный митинг, каждому подарить по табуретке
"Дивіться, що роблять за прапор Російської Федерації", - на мітингу в Санкт-Петербурзі одного з учасників вдалося захистити від ОМОНу - Цензор.НЕТ 9453
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Смотрите, что делают за флаг Российской Федерации", - на митинге в Санкт-Петербурге одного из участников удалось защитить от ОМОНа. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх