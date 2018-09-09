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Все про:ДТП (5131) Молдова (958) Додон (102)

 Президент Молдовы Додон госпитализирован после ДТП с грузовиком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Молдовы Игорь Додон попал в ДТП на трассе Страшены — Калараш. Его кортеж столкнулся с грузовиком, один из автомобилей перевернулся.

Об этом сообщил пресс-секретарь Додона Максим Лебединский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Условием диалога с Додоном является поддержка целостности Украины включая оккупированный Крым, - Порошенко

"Президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется", - заявил Лебединский.

Президент Молдовы Додон госпитализирован после ДТП с грузовиком 01
Президент Молдовы Додон госпитализирован после ДТП с грузовиком 02

В то же время телеканал Publika.md сообщает, что президент Молдовы госпитализирован. После ДТП несколько человек нуждались в медицинской помощи.

В аварии также пострадал грузовик, принадлежащий одной из частных птицефабрик, и автомобиль Службы государственной охраны.

Источник: https://censor.net.ua/v3085268
 
   
 Топ комментарии
 
Меня больше грузовик волнует. Как он там,- не пострадал?
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Кацапские ставленики мрут как мухи Президент Молдовы Додон госпитализирован после ДТП с грузовиком - Цензор.НЕТ 1740
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Вчера премьер министр Абхазии Гагулия погиб в ДТП возвращаясь из Сирии, сегодня Додон, пока нет но...Неделю назад Захарченко с Кобзоном ...что Томас животворящий делает Президент Молдовы Додон госпитализирован после ДТП с грузовиком - Цензор.НЕТ 9498
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Читай:"чувствует себя хорошо". ...ля, непруха.(
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Хех. ВОт жеж. Не правильный он президент. Для нормальных президентов дороги расчищают на несколько километров вперед.
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Такий любитель кацапів і хуйла не на Мерсі повинен їздити - на "Волзі"..
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додон и так дурак, а после аварии и удара головой о крышу совсем идиотом станет
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Меня больше грузовик волнует. Как он там,- не пострадал?
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)) не пострадал. ведро, привычно болтавшееся на фаркопфе, приняло весь удар на себя.
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шо ж ты Додон так убиваешься ты же так не убьешься Президент Молдовы Додон госпитализирован после ДТП с грузовиком - Цензор.НЕТ 4769
толи дело Захарченко . ушел красиво . с пиротехническим шоу
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Анекдот вспомнил:

- У меня пичаль... хомячок умер...
- Чё, реально?
- Нет, блть, со спецэффектами!
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Что с водителем грузовика, а то япереживаю за его здоровье?
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Не справился с возложенной на него ответственностью
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Та грузовик затормозить не смог на мокрой дороге и водитель дёрнул руль влево, от этого машину занесло и выбросило на встречу!
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Передняя машина охраны всегда едет на половину по встречке. Все встречные машины от нее шарахаются и дергают руль резко вправо. Тут видать то же самое водила дернул руль вправо а потом чтобы не улететь в кювет в лево вот на мокрой дороге его и занесло
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не дуже кваліфікований... недовчили як треба долбонів збивати
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Вчера премьер министр Абхазии Гагулия погиб в ДТП возвращаясь из Сирии, сегодня Додон, пока нет но...Неделю назад Захарченко с Кобзоном ...что Томас животворящий делает Президент Молдовы Додон госпитализирован после ДТП с грузовиком - Цензор.НЕТ 9498
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И понесло ж его в ту Сирию..Какого...? Друга Асада навестил ! Как говорится - скажи мне кто твой друг, и я скажу когда ты склеишь ласты. Президента Молдови Додона госпіталізовано після ДТП із вантажівкою - Цензор.НЕТ 6938
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от ведь бендеровскме ДРГ распоясались... так и до "лебединого озера" дойдет ненароком...
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Какой президент - такой мерс. Какой мерс - такая резина. Какая резина - такая судьба, а от судьбы не слиняешь.
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"Президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется", - заявил Лебединский. Источник: https://censor.net.ua/v3085268
Врет! В таких случаях, Глава государства сам(!) выходит к микрофонам и на камеры! И это- Правило Без Исключений. Врет, Лебединский! И не краснеет, как и положено пресс-секретарю.
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Да любят охрана кортежей в том числе и наши ехать по встречке чтобы встречные машины шарахались в ужасе и в кюветы сьежали. Грузовик видать гордым оказался.

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Президент Молдовы Додон госпитализирован после ДТП с грузовиком.
...а с Михоэлсом получилось... ...и с Машеровым тож...
ЗИЛ 130 -- без вариантов!
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Сотрясение мозга пока не обнаружены, поиски мозга продолжаются...
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Вспомнилось:
Беспрецедентно кровавая авиакатастрофа произошла под Кишинеу - самолёт упал на городское кладбище. По предварительным данным, на месте крушения обнаружено более 8000 трупов...
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"В ДТП погиб так называемый "премьер" Абхазии Гагулия"...
А теперь и эта кукла-носок - походу "кукольный театр вофки-мнагахадофки" сворачивает гастроли... Президент Молдовы Додон госпитализирован после ДТП с грузовиком - Цензор.НЕТ 6739
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В Армении идет борьба с коррупцией - невзирая на лица и чины. Уголовные дела возбуждены против экс-премьера, его брата и начальника полиции, под подозрением находятся и другие чиновники. Так Пашинян следует обещаниям сделать Армению свободной от коррупции.
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Поверю, когда посадят кучму. Но гнида пока в Минске именем Украины бумажки подписывает.
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Это не с коррупцией борются, а отжимают места у ставленников старой марионетки, чтобы поставить от новой.

С коррупцией они борются, лол ))
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Абхазский "премьер" тоже в ДТП попал, но удачнее. Совпадение? Не думаю Президент Молдовы Додон госпитализирован после ДТП с грузовиком - Цензор.НЕТ 8815
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Везет ведь молдаванам, когда же у нас случится нечто подобное???!!!
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для твоєї фєдєрастії таки варіянт не підійде Президента Молдови Додона госпіталізовано після ДТП із вантажівкою - Цензор.НЕТ 1985
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Во попёрло! Вчерась габздон с захаркой, сегодня дадон-кандон с какой-то там абхазской заГагулиной! День удалса! Жахлiва падумаць, хто наступны і што далей будзе? Коли вже ватажки відійдуть в пекло?
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«Жахлiва падумаць, хто наступны» - нават не спадзявайся, гэтага чорта нехта нашмат больш моцны чым хуйло бяражэ...
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Стандартный 500-ый фирматик W221, да еще на бляхах))) Шота бедово
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Волга уже не актуально. мацкали закопали куилярд бакинских и сделали куевую копию Роллс-Ройса. Ссылку на этот нЭпотриб давать не буду, если у тебя есть тяга к прекрасному, то не будешь этой ночью спать)))
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кожен проросійський покидбок, чомусь користується мерсом, а не ладою Каліна...
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На всіх потенційних хуйло-самовбивць жодних лада-калін нє напасьосся! Президента Молдови Додона госпіталізовано після ДТП із вантажівкою - Цензор.НЕТ 834 А вам щей мерс подавай! Іканоміка має бути іканомною... Президента Молдови Додона госпіталізовано після ДТП із вантажівкою - Цензор.НЕТ 2582
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*
а и выбросили дадона
как использованный........
под грузовик
тут и сказочке б конец...
да не все так просто... жив подлец
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На мерседесе любит ездить,а что так? Почему не на браццких жигулях?
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У Додона случился Страшенный Капараш Президента Молдови Додона госпіталізовано після ДТП із вантажівкою - Цензор.НЕТ 1138
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Ну, покашо страшенний капараш не відбувся. Президента Молдови Додона госпіталізовано після ДТП із вантажівкою - Цензор.НЕТ 9588 Ми всє в ожиданії... Президента Молдови Додона госпіталізовано після ДТП із вантажівкою - Цензор.НЕТ 9571
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існування якцапової маріонетки яскраве але не довге...
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Озвучка відео: жжжжжжж, жжжжжжжж !!!!! додон-дон-дон-дон... пшшш...
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Погано зпланували гранатометників потрібно на підстраховку посадити.
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"Президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется", - заявил Лебединский.

Жаль.
Енот флегматично отдыхает.
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Кремлевские опять мутят. Прямо как в СССР, когда организовали смертельное ДТП с Машеровым. Но здесь не приняли во внимание что мерседес S для вип-персон не Волга или Зил.
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рускія забойцы яшчэ гэтак сымбалічна засыпалі аўто Машэрава бульбай - маўляў: «подавитесь, бульбяшы проклятыеее!!!»
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Грузовику штопаный ...андон явно не понравился...
Президента Молдови Додона госпіталізовано після ДТП із вантажівкою - Цензор.НЕТ 5684
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додон давай уже чеши на концерт задорнова с кабздоном.
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Все по плану: два солнечных затмения летом было - два лидера непризнанных того. Додону пока предупреждение...
это не в счёт, так как ждём два реальных дохлых лидера. Хотя Х"йло реально должно опасаться следующее 6 января 19 года... аминь
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПрезидент Молдовы Додон госпитализирован после ДТП с грузовиком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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