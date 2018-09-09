 Президент Молдовы Додон госпитализирован после ДТП с грузовиком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил пресс-секретарь Додона Максим Лебединский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Условием диалога с Додоном является поддержка целостности Украины включая оккупированный Крым, - Порошенко

"Президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется", - заявил Лебединский.





В то же время телеканал Publika.md сообщает, что президент Молдовы госпитализирован. После ДТП несколько человек нуждались в медицинской помощи.

В аварии также пострадал грузовик, принадлежащий одной из частных птицефабрик, и автомобиль Службы государственной охраны.