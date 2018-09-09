 Президент Молдовы Додон госпитализирован после ДТП с грузовиком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил пресс-секретарь Додона Максим Лебединский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется", - заявил Лебединский.
В то же время телеканал Publika.md сообщает, что президент Молдовы госпитализирован. После ДТП несколько человек нуждались в медицинской помощи.
В аварии также пострадал грузовик, принадлежащий одной из частных птицефабрик, и автомобиль Службы государственной охраны.
толи дело Захарченко . ушел красиво . с пиротехническим шоу
- У меня пичаль... хомячок умер...
- Чё, реально?
- Нет, блть, со спецэффектами!
Врет! В таких случаях, Глава государства сам(!) выходит к микрофонам и на камеры! И это- Правило Без Исключений. Врет, Лебединский! И не краснеет, как и положено пресс-секретарю.
...а с Михоэлсом получилось... ...и с Машеровым тож...
ЗИЛ 130 -- без вариантов!
Беспрецедентно кровавая авиакатастрофа произошла под Кишинеу - самолёт упал на городское кладбище. По предварительным данным, на месте крушения обнаружено более 8000 трупов...
А теперь и эта кукла-носок - походу "кукольный театр вофки-мнагахадофки" сворачивает гастроли...
С коррупцией они борются, лол ))
а и выбросили дадона
как использованный........
под грузовик
тут и сказочке б конец...
да не все так просто... жив подлец
Жаль.
Енот флегматично отдыхает.
это не в счёт, так как ждём два реальных дохлых лидера. Хотя Х"йло реально должно опасаться следующее 6 января 19 года... аминь