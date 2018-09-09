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 Очевидцы выложили в сеть видео столкновения плавкрана с Керченским мостом. ВИДЕО

Очевидцы, которым удалось запечатлеть на видео последствия столкновения плавучего крана с Керченским мостом, выложили в сеть запись происшествия.

Соответствующее видео было опубликовано на сервисе YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Украина присоединилась к санкциям ЕС против России за строительство Керченского моста и к продлению введенных в 2014 году

На кадрах любительской видеосъемки виден участок моста, с которым столкнулся плавкран, и судно, которое, предположительно, пытается отбуксировать его в сторону от моста.

Также видно, как на месте работают специалисты эксплуатационной службы моста, а над барьерным ограждением нависает стрела судна.

Напомним, в результате столкновения с мостом утром 8 сентября плавучий кран повредил барьерное ограждение и мачту освещения автодорожной части транспортного перехода. По данным пресс-службы оператора моста – российского управления дорог "Тамань", стокновение произошло, поскольку плавкран сорвало с якоря.

Источник: https://censor.net.ua/v3085263
 
   
 Топ комментарии
 
Дед приходит на избирательный участок и спрашивает: - Я могу узнать, моя жена проголосовала? - Конечно, сейчас. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе? - Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
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9 сентября 1999 г. произошел теракт на ул. Гурьянова в Москве. Был взорван жилой дом №19. 100 человек погибло, 690 раненых.
Всего в сентябре 1999-го в РФ при взрывах жилых домов погибли 307 человек, более 1700 были ранены.
Так ФСБ трупами устилало себе дорогу к российскому трону
Очевидцы выложили в сеть видео столкновения плавкрана с Керченским мостом - Цензор.НЕТ 34
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Не пости его , это мародер .
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Вы копали это море, что его загаживаете?
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ми Чорне копали, калюжами не займаємось
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І що характерно - копали саме російською мовою. Бо іншими мовами доказів не знайдено. Очевидці виклали в мережу відео зіткнення плавучого крана з Керченським мостом - Цензор.НЕТ 7685
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9 сентября 1999 г. произошел теракт на ул. Гурьянова в Москве. Был взорван жилой дом №19. 100 человек погибло, 690 раненых.
Всего в сентябре 1999-го в РФ при взрывах жилых домов погибли 307 человек, более 1700 были ранены.
Так ФСБ трупами устилало себе дорогу к российскому трону
Очевидцы выложили в сеть видео столкновения плавкрана с Керченским мостом - Цензор.НЕТ 34
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Дед приходит на избирательный участок и спрашивает: - Я могу узнать, моя жена проголосовала? - Конечно, сейчас. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе? - Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
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На видео Зорян и Шкиряк уходят с места диверсии.
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плавучий кран вот это вот, вот это затевав все вот это, русофобию затевав Очевидцы выложили в сеть видео столкновения плавкрана с Керченским мостом - Цензор.НЕТ 3304
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а ничего так наши европартнеры и с участием Украины мокшам мост построили... - на века...
Особенно страны норда и немцы постарались - у них инженеры хорошие конечно...

Можете начинать кидаться в меня какашками.... Очевидцы выложили в сеть видео столкновения плавкрана с Керченским мостом - Цензор.НЕТ 9566
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А ...ули, мы не хужее, для одного Камаза в Урюпинске продали украинский аккумулятор.
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Люцифер - это мост помимо прочего построен полностью на украинском щебне.... + рабочие, а оборудование и строительные машины поставляла Европа.....
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Они еще, падлюки, нашим украинским воздухом дышат.
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ВО ПОПЁРЛО!!!!
Президент Молдавии Игорь Додон попал в ДТП и был госпитализирован. Инцидент произошел 9 сентября, сообщает молдавский интернет-портал Point.md.Кортеж главы государства столкнулся с фурой на трассе Страшены-Калараш. В результате происшествия, президентский автомобиль перевернулся.
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Умножим это на дохлого Захара... И получим джекпот!!!
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сошёл гад! а должен быть дополнить пару абхазу. будем подождать и не отчаивацца. пока ещё не вечер. трупы по осени считают ))
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Эх, послушать бы что в эфире творилось! Вот это- кладезь интересного. Чес слово! Там жы ж- не просто так, там кураторы, по секторам, имеются... Вот они и добавляют оптимизЬму, в такие операции. Расстрелом, правда, сейчас вряд ли угрожают, но карами такими(!) что... Мама- не горюй!
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Украденое еще никому не приносило добра.Тем более "братьям".
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Екатерина Яресько‏ @kattyfun1 18 ч.18 часов назад

Ви будете сміятися, але саме цей жовто-блакитний кран сьогодні вранці наніс перший удар по окупантському мосту Очевидці виклали в мережу відео зіткнення плавучого крана з Керченським мостом - Цензор.НЕТ 895 Його побудували на Севморзаводі, який у власності П.Порошенка, і ще у 2012 році далекоглядний Петро Олексійович продав його у Сочі. Слава Україні!!!

Очевидці виклали в мережу відео зіткнення плавучого крана з Керченським мостом - Цензор.НЕТ 174
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Я бы смеялся если бы Петро не распродавал Украину. Он строил этот кран, чтобы продавать его?
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кацапоманавт,ты знаешь,предприятия именно для того и создаются,шоб продукцию продавать.в идеальном случае-по всему миру...
а у вас как в кацапердии?ну,для чего создаете?для вяличия?
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Этот кран, судя по виду, был создан в советской Украине и ей же принадлежал. Потом, вероятно, перешёл в собственность независимой Украине. Теперь у Украины нет такого крана, а Петро набил карманы деньгами. Нэвдобно как-то за Украину без величественного крана, но с Пэтром.
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Year Of Built 1985
Builder ORDZHONIKIDZE SEA WORKS, SEVASTOPOL UKRAINE
Country Place Of Build USSR
Yard Number 39

Пистун
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Знатно ти троля макнув.
Говорю ж... Тролі тільки псують рейтинг Петра ... Так як раз по раз паплюжать його репутацію своїми брехливими висерами.
Петре гроші не на тролів витрачай, а на школи, лікарні, університети...
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мы вчера этой картиной наслаждались..
давайте сегодня...в ту же опору...но другим краном...что у вас там кранов блуждающих мало?
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это был кран с непредсказуемой траэкторией подплава ))
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***новый анекдотец
какой-такой катер? в какой-такой мост??? вы что там охренели…
это вам показали новое супер-пуппер секретное нанооружие…голографическое…
пока все думают, что это кран рихтует опору моста,
он уже расстреливает пиндоский авианосец…( или два)
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)) не так страшен кран, как тот чувачёк, шо видео из под моста снимал )) на точно стратегическом обьекте, так простенько оказывается всё мона заминировать та есчо и видео снять впридачу)))
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Результатами шторма удовлетворен. Жду весеннего ледохода. А там может Боженька и землерясение пошлет, в ответ на протесты Гундяя против назначения экзархов Варфоломеем. Будь здоров, плавучий кран!
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Вот так ледоход выглядел в феврале 17.

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Так его шо, построили? Очевидці виклали в мережу відео зіткнення плавучого крана з Керченським мостом - Цензор.НЕТ 1731
И машины по нему ездят? Очевидці виклали в мережу відео зіткнення плавучого крана з Керченським мостом - Цензор.НЕТ 1731
Теперь нужно ждать, пока плавкраном завалят.... Очевидці виклали в мережу відео зіткнення плавучого крана з Керченським мостом - Цензор.НЕТ 1985
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Трагедия перед избирательным участком в Новосибирске.

Очевидці виклали в мережу відео зіткнення плавучого крана з Керченським мостом - Цензор.НЕТ 9284
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Алкаша,который по несколько часов ждет открытие винно-водочного магазина,продавцы ласково назвали...Бухатико)
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У них там, что зима в сентябре? Добра, добра! Никогда не ждал так настоящую зиму, устраиваемсо поудобнее, попкорн закупил, жду новый сезон сериала "Мост" :Очевидці виклали в мережу відео зіткнення плавучого крана з Керченським мостом - Цензор.НЕТ 7218
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Всё-таки в СССР мороженое было вкусней.

Очевидці виклали в мережу відео зіткнення плавучого крана з Керченським мостом - Цензор.НЕТ 6794
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пока вася шевченко 400 т не привезет
будет эта конструкция стоять)))
жаль низкий мост, так бы кран потонул к х))
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Та завалится на куй и без крана эта мокшанская постройка
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За штурвалом были Ярош,Зорян и Шкиряк. А командовал ими кровавый патор прямо из Киева. Точно точно, синие шлепанцы и визитку Яроша еще не показывали? Покажут 100%!
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Ничего этому мосту не будет! Ведь Сам Петр Ляксеевич принял активное участие в его строительстве.
"Оказалось, что действительно в то время, как Порошенко на всю страну вещал о цинизме и незаконности строительства, компания из его бизнес-империи - ООО «Энергоавтоматика», успешно отгружала аккумуляторы для техники, задействованной на строительстве Крымского моста. При этом, завод торговал с Российской Федерацией в течение последних пяти лет."

Так гад он или не гад?
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Кран ветром бросило на мост и как по мне это разведка боем, ибо Небо за нас! Поэтому, украинцы, нам всем народом нужно звать лютые морозы и страшные ветра на февраль-март 2019 года в район Керченского пролива и его округи, и нехай небывалый до селе ледоход снесёт этот мост как и не было его. Но даже не в этом соль, а в том, что хуйло упорный, вернее упоротый и снова выделит миллиарды на строительство нового моста больше прежнего и поэтому козломордым поднимут пенсионный возраст до 73-ёх и 75-ти соответственно. Как Вам многоходовочка?
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Самая опасная ложь, это когда 90% правды, а 10% брехни.
Когда брехня 100%, это уже не опасно, смешно.
Разберем твой пост по сути. Плавучий кран не бросило на мост, а сорвало с якоря и он продрейфовал к мосту, при этом повредил 10 метров ограждения и один фонарный столб. Ущерб минимален и давно всё исправлено. С "Небесными Силами" ты так же перебрал. Не верится, что ты завербовал самого Господа Бога...
А теперь твою брехню обильно смажем правдой. Ведь как можно было так закрепить плавучий кран, что его сорвало с якоря при минимальном шторме? Головотяпство! Сплошная рукожопость русни! Вот если бы там работали украинцы, такая ситуация априори была бы невозможной! Ни один аккумулятор для техники, которые поставил пан Порошенко, из строя не вышел! Что значит- сделано по-украински! Ведь так, порохоботы?
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И не стремно им по этой времянке ездить...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОчевидцы выложили в сеть видео столкновения плавкрана с Керченским мостом. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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