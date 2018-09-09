 Очевидцы выложили в сеть видео столкновения плавкрана с Керченским мостом. ВИДЕО

Соответствующее видео было опубликовано на сервисе YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.

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На кадрах любительской видеосъемки виден участок моста, с которым столкнулся плавкран, и судно, которое, предположительно, пытается отбуксировать его в сторону от моста.

Также видно, как на месте работают специалисты эксплуатационной службы моста, а над барьерным ограждением нависает стрела судна.

Напомним, в результате столкновения с мостом утром 8 сентября плавучий кран повредил барьерное ограждение и мачту освещения автодорожной части транспортного перехода. По данным пресс-службы оператора моста – российского управления дорог "Тамань", стокновение произошло, поскольку плавкран сорвало с якоря.