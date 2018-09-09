 Очевидцы выложили в сеть видео столкновения плавкрана с Керченским мостом. ВИДЕО

Соответствующее видео было опубликовано на сервисе YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.
На кадрах любительской видеосъемки виден участок моста, с которым столкнулся плавкран, и судно, которое, предположительно, пытается отбуксировать его в сторону от моста.
Также видно, как на месте работают специалисты эксплуатационной службы моста, а над барьерным ограждением нависает стрела судна.
Напомним, в результате столкновения с мостом утром 8 сентября плавучий кран повредил барьерное ограждение и мачту освещения автодорожной части транспортного перехода. По данным пресс-службы оператора моста – российского управления дорог "Тамань", стокновение произошло, поскольку плавкран сорвало с якоря.
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Можете начинать кидаться в меня какашками....
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Ви будете сміятися, але саме цей жовто-блакитний кран сьогодні вранці наніс перший удар по окупантському мосту Його побудували на Севморзаводі, який у власності П.Порошенка, і ще у 2012 році далекоглядний Петро Олексійович продав його у Сочі. Слава Україні!!!
а у вас как в кацапердии?ну,для чего создаете?для вяличия?
Builder ORDZHONIKIDZE SEA WORKS, SEVASTOPOL UKRAINE
Country Place Of Build USSR
Yard Number 39
Пистун
Говорю ж... Тролі тільки псують рейтинг Петра ... Так як раз по раз паплюжать його репутацію своїми брехливими висерами.
Петре гроші не на тролів витрачай, а на школи, лікарні, університети...
давайте сегодня...в ту же опору...но другим краном...что у вас там кранов блуждающих мало?
какой-такой катер? в какой-такой мост??? вы что там охренели…
это вам показали новое супер-пуппер секретное нанооружие…голографическое…
пока все думают, что это кран рихтует опору моста,
он уже расстреливает пиндоский авианосец…( или два)
не пали разведку....)))))))
И машины по нему ездят?
Теперь нужно ждать, пока плавкраном завалят....
будет эта конструкция стоять)))
жаль низкий мост, так бы кран потонул к х))
"Оказалось, что действительно в то время, как Порошенко на всю страну вещал о цинизме и незаконности строительства, компания из его бизнес-империи - ООО «Энергоавтоматика», успешно отгружала аккумуляторы для техники, задействованной на строительстве Крымского моста. При этом, завод торговал с Российской Федерацией в течение последних пяти лет."
Так гад он или не гад?
Когда брехня 100%, это уже не опасно, смешно.
Разберем твой пост по сути. Плавучий кран не бросило на мост, а сорвало с якоря и он продрейфовал к мосту, при этом повредил 10 метров ограждения и один фонарный столб. Ущерб минимален и давно всё исправлено. С "Небесными Силами" ты так же перебрал. Не верится, что ты завербовал самого Господа Бога...
А теперь твою брехню обильно смажем правдой. Ведь как можно было так закрепить плавучий кран, что его сорвало с якоря при минимальном шторме? Головотяпство! Сплошная рукожопость русни! Вот если бы там работали украинцы, такая ситуация априори была бы невозможной! Ни один аккумулятор для техники, которые поставил пан Порошенко, из строя не вышел! Что значит- сделано по-украински! Ведь так, порохоботы?