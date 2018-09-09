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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:драка (1666) Киев (16452)

 Ранним утром в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой. ВИДЕО

В ночь на 9 сентября на Бессарабской площади произошла массовая драка и стрельба в результате конфликта между двумя компаниями молодых людей.

Как переадет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", инцидент произошел около 04:30. 

По предварительной информации, все началось возле Arena-City. Молодые люди дрались и били бутылки, после чего прозвучал хлопок, у одного из участников конфликта в руках был пистолет. Выстрел утихомирил ребят, но не надолго. Буквально через несколько минут, обе компании перешли дорогу к Бессарабскому рынку, где снова началась драка.

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Именно с этого момента начинается видео. Один из участников конфликта отбивался рукояткой от пистолета. Кроме этого в ход шли стеклянные бутылки, из которых делали "розочки". Спустя 7 минут к месту происшествия прибыла полиция. На данный момент о задержанных и пострадавших неизвестно.

Источник: https://censor.net.ua/v3085253
 
 
 Топ комментарии
 
Всех агрессивных в военкомат и на передовую, там пригодится горячий темперамент.
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А что, кыяны какая то отдельная каста, которая никогда не буянит, или "золотая молодежь" не могут быть киевлянами？
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Если в Киеве такое, то что в других городах творится...Полиция Авакова никудышняя.
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Всех агрессивных в военкомат и на передовую, там пригодится горячий темперамент.
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Если в Киеве такое, то что в других городах творится...Полиция Авакова никудышняя.
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В Николаеве вчера прошел день города и ни одного происшествия, так что не неси пургу.
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Откуда ты знаешь? Ты полицай? Тогда понятно.
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Не спорте с ним Николаев это вообще ....отдельная тема!
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А ты откуда знаешь? Ты кацапка? Тогда понятно
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в Николаеве предостаточно и журналистов и современной молодежи с гаджетами. Все фиксируется. На день города ни одного конфликта не было. А срать на копов будешь у себя в спирми или пидербурге, откуда там тебя сюда занесло.
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главное как быстро приехали,наверное с Броваров мчались
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Не буду здивований, якщо киян серед них не було. Скоріше за все це "золота молодь".
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А что, кыяны какая то отдельная каста, которая никогда не буянит, или "золотая молодежь" не могут быть киевлянами？
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ты уже второй раз обижаешь одесситов, фобия？
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Чого ти ображаєшся одеситів? Якщо тобі дадуть за це по шиї, то це буде правильно.
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так это ты же наехал на одесситов, не спрыгивай.
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успокойся, я ухожу, а то тебя кондратий хватит, а зачем мне грех на душу😀
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Для тебя нужна другая поговорка, в которой слово душа отсутствует...
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А чего ты взял, что ты - все одесситы? Он сказал - ваши хлопцы.
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Да ты вообще не говоришь, а испускаешь и не ртом...
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ани Майдан сделали!!)
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Вы у себя дома часто перестрелки устраиваете?
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среди киян нет золотой молоди???)))...видать золота молодь виключно из данецких???)))
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Раніше були, а тепер як правило киян там нема. Кияни з донецькими не тусуються.
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Откуда такие "глубокие познания", кто с кем и когда тусуется, собственное субъективное мнение или предписанная инструкция?
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Знав деяких раніше. З чого ваша мантра про інструкцію?
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Уже почти как в Кацапии, скоро на дорогах будем из машин выбегать, потому что не пропустили.
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По моему, ты берега попутал.😀
Там про рукоятку вопрос😀
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Не стрелял из пистолета, а отбивался рукояткой.
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Выстрел утихомирил ребят - так там ребята участвовали))
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Та хіба це бійка? Просто бухі молоді долбойоби гиркалися-а справжню бійку я бачив як гатилися фани двох футбольних команд,здається полтавці та кияни.
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жаль рпг в свободной продаже нет! - это бы утихомирило одно из сторон!!!
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Автомобили в свободной продаже. От них гибнут сотни.
Запретить???
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дыбилов, ими управляющих, кастрировать в садиках и школах - ДА!!!
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Последняя минута видио,ссыкливо подьезжает полиция от сабакяна без мигалок и думают а стоит ли ввязываться Ранним утром в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой - Цензор.НЕТ 453.Наша полыция нас бережет Ранним утром в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой - Цензор.НЕТ 453
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"А якби в них були короткостволи? Цього б не було!" ©
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Скоріш за все бикували мажори, левова частка яких - синки вихідців з Луганди і Данбаца. Зараз їх "папіки" - колишні риги нормально так пристосувались у ІНаородному фронті та Блоці Будці Петра Порошенка.
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"Уважаемая Оксана Марченко"! Недавно мы узнали, что Ваша фирма в России оказывает большую помощь ополчению Народных республик. Большое Вам спасибо, что нам помогаете, я даже не подозревал, что топливо, которым мы заправляем наши танки, поставляется Вами." - Пушилин.
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Ранним утром в центре Чыкага на Днепре произошла массовая драка со стрельбой между тунеядцами и мажорами, что вообщем -то всё=. Сжечь напалмом!, совсем быдло распоясалось ! :Рано-вранці в центрі Києва сталася масова бійка зі стріляниною - Цензор.НЕТ 7980
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издайте закон,и выселяйте их на 101 км.,хватит позорить столицу..
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7 минут, центр Киева, столица нашего государства ………. А сколько тогда они на Борщаговку едут ? Лютый писец какой то....
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Автівкою їхати чи громадським транспортом?
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я вообще то о нашей "доблестной" полиции писал …. В центре Киева, столицы Украины нет стационарного поста ? Это уже даже не дно....
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Десь є там пост, але коли так б'ються, то викликали додатково.
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Я смотрю у Цензора напрочь отсутствуют информационные поводы. Тоже мне "событие"! Ролик на 58 секунд (из которых половину экран закрыт "глазом"- что можно увидеть- не понятно)). Ну помахали руками 5 идиотов- причем без особого энтузизизма.)) Район Бассарабки всегда был криминальным. Сколько швали там постоянно тусуется! Даже днем. А вот почему там отсутствует постоянно дежурящий наряд копов- это вопрос. Красивая сказка с нарядами полиции на приусах, постоянно рассекающих с мигалками по улицам Киева, закончилась с уходом Згуладзе и Деканоидзе. А с ними "свернулась" и "реформа" полиции. Но Бутусов ведь вам никогда об этом не напишет.... Рано-вранці в центрі Києва сталася масова бійка зі стріляниною - Цензор.НЕТ 4409 Рано-вранці в центрі Києва сталася масова бійка зі стріляниною - Цензор.НЕТ 7819
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Такие вот они - реалии нынешней жизни на Украине.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРанним утром в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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