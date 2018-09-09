 Ранним утром в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой. ВИДЕО

Как переадет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", инцидент произошел около 04:30.

По предварительной информации, все началось возле Arena-City. Молодые люди дрались и били бутылки, после чего прозвучал хлопок, у одного из участников конфликта в руках был пистолет. Выстрел утихомирил ребят, но не надолго. Буквально через несколько минут, обе компании перешли дорогу к Бессарабскому рынку, где снова началась драка.

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Именно с этого момента начинается видео. Один из участников конфликта отбивался рукояткой от пистолета. Кроме этого в ход шли стеклянные бутылки, из которых делали "розочки". Спустя 7 минут к месту происшествия прибыла полиция. На данный момент о задержанных и пострадавших неизвестно.