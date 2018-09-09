 Украинский дуэт взял бронзу та этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию. ВИДЕО

Дарья Попова и Владимир Беликов стали призерами третьего этапа юниорской серии Гран-при в спортивных танцах на льду.

На соревнованиях в литовском Каунасе они по результату двух программ набрали 142.29 баллов и заняли третье место, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую федерацию фигурного катания.

О серьезных намерениях Попова и Беликов заявили буквально в первый день соревнований. Они получили высокие оценки за ритм-танец и уверенно вошли в группу лидеров. Высокий результат дуэт харьковчан показал и в произвольной программе. Лирическую историю под музыку Шопена "рассказали" своим танцем ярко и эмоционально.

16-летняя Дарья Попова и 19-летний Владимир Беликов принимают участие в соревнованиях юниорского Гран-при в третий раз. Но до этого ни на одном этапе им не удавалось стать призерами.

Первое место на этапе досталось россиянам Арине Ушаковой и Максиму Некрасову. Вторыми стали американцы Эвонли Нгуен и Вадим Колесник.

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