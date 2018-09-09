 Наев поздравил с Днем танкистов: Вы являетесь безоговорочным примером для нынешнего поколения защитников. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, его поздравление размещено на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.
"Дорогие боевые друзья, воины-танкисты, работники танкостроительной отрасли Украины! От себя лично и личного состава Объединенных сил поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем танкистов!
В соответствии с Указом Президента Украины, во второе воскресенье сентября мы отмечаем День танкистов. Этот праздник является благодарностью украинского народа всем, кто в составе подразделений танковых войск, экипажей бронированных машин в разные времена чеканил героическую славу и победу воинов-танкистов.
С тех пор, как перед государством стоят очень сложные испытания по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, украинские танковые экипажи мужественно, уверенно и бесстрашно выполняли боевые задачи на наиболее сложных участках фронта, доказывая свою храбрость и профессионализм. Воины-танкисты современных Вооруженных Сил являются безоговорочным примером для нынешнего поколения защитников.
В историю Вооруженных Сил Украины вписаны имена легендарных воинов-танкистов: Евгения Межевикина, Василия Божко, Александра Лавренко, Артема Абрамовича, Александра Мороза, Ярослава Сидорова, Анатолия Скрицкого, Виталия Шевченко, Андрея Бишентеева, Сергея Исаева, Николая Тишика и многих других героев.
Вечная память и слава героям-танкистам, погибшим за светлое будущее нашей Родины!
Я высоко ценю мастерство и профессионализм личного состава танковых подразделений и благодарю Вас за то, что мы можем рассчитывать на вашу поддержку в сложное время.
В этот праздничный день выражаю благодарность всем военнослужащим танковых войск, выполняющим боевые задачи в составе Объединенных сил, за самоотверженное служение государству и украинскому народу!
Желаю ветеранам, личному составу танковых войск, Вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, вдохновения и новых свершений в деле укрепления обороноспособности нашего государства!
Вместе победим!
Двигаемся дальше!
Слава Украине!"
Коли йдемо в атаку ми,
Нема для танкив перешкоди
І в дощ, і в заметіль зими.
Над нами небо наше сине.
Реви , мотор, не підведи.
На захист неньки Украіїни
Готові встати ми завжди.
Земля тримтить, вогню лавина.
Снаряди рвіться вдалині.
Йдуть в учбовий бій машини,
Щоб справді не було війни.
А після бою тиша, втома.
Відкриєш люк усім вітрам.
Ви не журіться, милі, вдома.
Не отдамо вас ворогам.
Як зранку небо, сине, сине.
Ласкаве золото ланів.
А ми танкисти України.
Нащадки славних козаків.
Бабешко В.С. www.babeshko.at.ua