 Работа разведки и использование современных технологий позволили предотвратить провокации РФ накануне Дня Независимости, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Вчера я вернулся со дня украинской военной разведки, и тот путь, который разведка прошла за 4 года, - это невероятно. Какой объем информации мы получаем со спутников, какую картинку мы сегодня демонстрируем в режиме реального времени, и это только увеличивает эффективность наших войск, это спасает жизнь наших воинов", - отметил Порошенко.

Он сообщил, что благодаря разведке и новым технологиям в канун парада удалось предотвратить провокации РФ.

"Например, это было в канун Дня Независимости, военного парада. Спутниковые снимки, работа разведки дали нам возможность своевременно подтянуть резервы, артиллерию и встретить врага. Это стало возможным благодаря специалистам по коммуникационным специальностям, специалистам спутниковых технологий, и это значит, что в Украине уже создана мощная школа, которая позволяет нам на равных защищать ровную землю", - отметил он.

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В то же время, он добавил, что спрос на ІТ-технологии ежегодно растет на 30-50%.