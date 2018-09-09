 Работа разведки и использование современных технологий позволили предотвратить провокации РФ накануне Дня Независимости, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вчера я вернулся со дня украинской военной разведки, и тот путь, который разведка прошла за 4 года, - это невероятно. Какой объем информации мы получаем со спутников, какую картинку мы сегодня демонстрируем в режиме реального времени, и это только увеличивает эффективность наших войск, это спасает жизнь наших воинов", - отметил Порошенко.
Он сообщил, что благодаря разведке и новым технологиям в канун парада удалось предотвратить провокации РФ.
"Например, это было в канун Дня Независимости, военного парада. Спутниковые снимки, работа разведки дали нам возможность своевременно подтянуть резервы, артиллерию и встретить врага. Это стало возможным благодаря специалистам по коммуникационным специальностям, специалистам спутниковых технологий, и это значит, что в Украине уже создана мощная школа, которая позволяет нам на равных защищать ровную землю", - отметил он.
В то же время, он добавил, что спрос на ІТ-технологии ежегодно растет на 30-50%.
В кабинете начальника отдела
практики Национального
университета "Одесская
морская академия" Александра
Калинина заметили портрет
ликвидированного главы "ДНР"
Александра Захарченко с
черной ленточкой.
Об этом сообщил активист Демьян
Ганул на своей странице в
Facebook. Он также поделился
снимком, на котором видно фото
Захарченко в рамочке на стене.
"Александр, судя по его
предпочтениям, должен работать
где-то в "Л/ДНР" а не в
украинской Одессе. Жду реакции
органов СБУ!" - написал Ганул.
Пользователи сети начали
подозревать начальника в
антиукраинской позиции и
высказали свое недовольство в
комментариях.
"А в гости к нему ходили?" -
спросили в активиста. "Еще нет", -
ответил он. "Тюрьма", "И никто из
курсантов не сдал раньше?
Платили и бегом", "Истории о нем
давно ходят, флаг Новороссии
висел когда-то в кабинете", -
отметили под постом.
сидел под губернатором
пьянь редкостная
а когда нажрется кричит, что голубой
он полковник
и мудак
А ещё до выборов ого го....