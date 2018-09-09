EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Общество
  660  19
Все про:Порошенко (15370) разведка (1962) технологии (540)

 Работа разведки и использование современных технологий позволили предотвратить провокации РФ накануне Дня Независимости, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами Винницкого национального университета отметил, что украинская разведка за четыре года достигла высоких результатов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем стимулировать создание бизнес-инкубаторов, в том числе для IT-бизнеса, - Порошенко

"Вчера я вернулся со дня украинской военной разведки, и тот путь, который разведка прошла за 4 года, - это невероятно. Какой объем информации мы получаем со спутников, какую картинку мы сегодня демонстрируем в режиме реального времени, и это только увеличивает эффективность наших войск, это спасает жизнь наших воинов", - отметил Порошенко.

Он сообщил, что благодаря разведке и новым технологиям в канун парада удалось предотвратить провокации РФ.

"Например, это было в канун Дня Независимости, военного парада. Спутниковые снимки, работа разведки дали нам возможность своевременно подтянуть резервы, артиллерию и встретить врага. Это стало возможным благодаря специалистам по коммуникационным специальностям, специалистам спутниковых технологий, и это значит, что в Украине уже создана мощная школа, которая позволяет нам на равных защищать ровную землю", - отметил он.

Также читайте: "Мы не будем спрашивать разрешения Путина на интеграцию в ЕС и НАТО", - Порошенко

В то же время, он добавил, что спрос на ІТ-технологии ежегодно растет на 30-50%.

Источник: https://censor.net.ua/v3085234
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А я лайк под статьёй поставил, т.к. понял, что он так назвал встречу с разведчиками...
 показать весь комментарий
 
 
Работа разведки и использование современных технологий позволили предотвратить провокации РФ накануне Дня Независимости :Работа разведки и использование современных технологий позволили предотвратить провокации РФ накануне Дня Независимости, - Порошенко - Цензор.НЕТ 880
 показать весь комментарий
 
а вот другие кандидаты собрались с парашкой дружить. как можно с ней дружить, если движение в ес и нато, подача в суд на гаспрем, независимость украинской церкви - всё воспринимается как недружественные шаги, значит когда "дружить" ничего этого не будет...
 показать весь комментарий
 
Навчання у галузі ІТ-технологій дійсно на високому рівні. Але далі утримувати в Україні таких спеціалістів неможливо, бо за кордоном їм платять значно більше.
 показать весь комментарий
 
 
Малацы, вот так бы всегда! Особенно приятно что вовремя разоблачили подрывную деятельность Саакашвили...низкий поклон!!!

В кабинете начальника отдела
практики Национального
университета "Одесская
морская академия" Александра
Калинина заметили портрет
ликвидированного главы "ДНР"
Александра Захарченко с
черной ленточкой.
Об этом сообщил активист Демьян
Ганул на своей странице в
Facebook. Он также поделился
снимком, на котором видно фото
Захарченко в рамочке на стене.
"Александр, судя по его
предпочтениям, должен работать
где-то в "Л/ДНР" а не в
украинской Одессе. Жду реакции
органов СБУ!" - написал Ганул.
Пользователи сети начали
подозревать начальника в
антиукраинской позиции и
высказали свое недовольство в
комментариях.
"А в гости к нему ходили?" -
спросили в активиста. "Еще нет", -
ответил он. "Тюрьма", "И никто из
курсантов не сдал раньше?
Платили и бегом", "Истории о нем
давно ходят, флаг Новороссии
висел когда-то в кабинете", -
отметили под постом.
 показать весь комментарий
 
Заранее извиняюся перед паразаботами за ежедневную зраду просто над вами дыбилами потешаться сплошное удовольствие!
 показать весь комментарий
 
знал одного разведчика
сидел под губернатором
пьянь редкостная
а когда нажрется кричит, что голубой
 показать весь комментарий
 
Але ж ви знаєте, що він п'яний і слухаєте його😊
 показать весь комментарий
 
а как не слушать
он полковник
и мудак
 показать весь комментарий
 
Шо то пети слишком много, и на тв и в инете.
А ещё до выборов ого го....
 показать весь комментарий
 
Неформальна агітація на посаду президента вже почалася і опоненти не гребують особистими образами, чорним піаром, псевдопатріотизмом, брехнею...
 показать весь комментарий
 
Почему бы разведке и киберполиции с их передовыми технологиями не заняться Медведчуком и его третьей женой?
 показать весь комментарий
 
 
видать совсем плохо дела идут у порошенко, если на встрече со студентами он вспоминает работу разведки... очевидно, награбив миллиарды у народа, он так и не понял, что разведка и финансы любят тишину... а как только о них начинают говорить вслух - значит печально выглядит ситуация с фантазиями и знаниями...
 показать весь комментарий
 
хотя чему удивляться... самым большим предателем в истории еще мыршавого союза был лично генеральный сек никитка хрущев, лично сдавший двух особо ценных агентов в США и Иране... может он и не хотел сдавать, но на встрече с Кеннеди он ляпнул, что Белый дом еще только начинает обдумывать идею, а мы уже об этом знаем... американцам хватило всего лишь три месяца, чтобы вычислить того таварисча... а по Ирану вышло лучше... агент остался жив... кода американцы поделились с иранскими друзьями информацией о том, что советы располагают информацией о том-то и том-то, иранская контрразведка определила очень узкий круг лиц, владевший "чувствительной" информацией... их оказалось всего 6 человек... троим из них шах доверял, а троим - нет...тех кому шах не доверял - просто расстреляли... а другим троим - он верил и оставил живыми... так вот агент советской разведки спокойно дожил до конца своих дней и отошел в мир иной в положенный Всевышним срок...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбществоРабота разведки и использование современных технологий позволили предотвратить провокации РФ накануне Дня Независимости, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх