 "Вот такая вот у нас рыбалка, бл#!". Уголок России превратился в свалку для тонн красной рыбы. ВИДЕО

В соцсетях набирают популярность видео, снятые на Камчатке, сообщает Цензор.НЕТ. На нем видны тонны красной рыбы, разбросанной как на берегу моря, так и в самых неожиданных местах – на дорогах, лесных опушках и вдоль трасс.
"Район 94-го километра трассы Петропавловск-Камчатский – Октябрьский. Вот так вот. С неводов все валится", – говорит за кадром автор одного из роликов.
На другом видео рыбу вскрывают, и становится ясно, что из нее даже не вычистили красную икру.
"Вот, пожалуйста, икра лососевая! Рыба рвется уже! Полная икры! Твари!", – комментирует автор ролика, перемежая возгласы нецензурными выражениями.
Местные жители уверены: лосося и горбушу выбрасывают, чтобы на них не упали цены. "Рыбопереработчики бросают рыбу на берегу, или вывозят в лес – иначе вся эта рыба попадёт на прилавки и цены рухнут", пишет пользователь Twitter Женни Шаден.
При этом людям подбирать выброшенный улов нельзя. Тем, кто решит полакомиться найденным лососем или горбушей, грозит до 4 лет лишения свободы, пишут пользователи соцсетей.
Вместо людей отведать рыбы приходят медведи. По данным издания Regnum, голодные звери оккупировали лесополосы. Рыбы им не хватает, и звери нападают на дачников и грибников.
В этом году на Камчатке – самый удачный рыболовный сезон за последние 110 лет. Рыбаки добывают до 15 тысяч тонн лосося в сутки.
При этом на востоке России килограмм красной рыбы стоит от 60 до 200 рублей (от 24 до 80 гривен).
Так им козлам и надо.
но кто в теме -те знают что икру получают именно таким способом.
ВСЕГДА!
икра из красной рыбы действительно добывается путем вспарывания брюха. Но только дебил будет выбрасывать тушки! ну или "брак"
расскажи про тушки тем кто добывает икру на курильских остравах
а помнишь как было "В Петропавловске-Камчатском - полночь". и писец.. это значит кончилось время в стране советов.. полностью
Я жил 100 км от Оймякона на реке "Берелех"
Ты мне сейчас какие то струны в душе затронул.. "земляк" бля.. ты помнишь как при союзе было... "на материк".. "сахар по третьему поясу"... "золото не больше 10 грамм в изделиях в одни руки".... детство детство ты куда.....
но"землячество" особенно за 10000 км.. уговор - ты боьше не пишешь под поимим комментами я не трогаю тебя.. уговор?
но мне кажется это ты первый быканул. могу ошибаться. извиниться - без проблем. но только оправданно
Антон Сперанский
Беру пример с тебя, прочитай свой опус мне выше, вот видишь какой ты человек,я не кому ничего не должен а взгляды на жизнь.....увы....иди с миром!
бездумно...бездушно...беспощадно
капец с подскоком, короче!
http://www.yaplakal.com/forum1/topic1838850.html
http://www.yaplakal.com/forum2/topic1838947.html
недоедки доедали все остальные лесные зверюшки.
кацапский сапог где не ступит - там и нагадит...
де они - все засрано в ноль.
"свэрхдержавища!"...)))
Это песец, дикая, варварская страна.
)))))))
Зачем считать пенсию, считайте то, что можно на эти деньги купить.
Кто вам за упоминание пэрэмог платит?
Это что за свинина? Я сегодня покупал отличные рёбра за 124 грн/кг. Это в столице.
Кацовских цен указанных вами не нашёл, хотя и искал не особо. Даже оптовые поставки приведённые к баксу вдвое дороже.
А ещё у них еловые шишки чуть дороже чем у нас.
Вам надо сравнивать индекс метания коровьего говна на дальность.
"Каждую весну, начиная с 1970 года, американцы собираются в городе Бивер (по-русски - Бобруйск), штат Оклахома, посоревноваться в метании этого нестандартного снаряда. Участник должен выбрать лепешку не меньше 15 см в диаметре из грузовика с навозом, который заранее закупается организаторами. Если во время броска она сломается, то засчитывается тот кусок, который улетел дальше других.
И на этот раз участникам, которые приехали принять участие в веселом соревновании со всех концов страны, не удалось побить рекорд чемпионата, установленный еще в далеком 1979 году. Тогда Лиланд Сирси отправил свой снаряд на 546 м. С тех пор никто даже не приблизился к этому результату. Однако метатели не теряют надежду, используя разные техники метания.
Несмотря на свою молодость, этот вид спорта пользуется популярностью как в США, так и за их пределами. Тем не менее, речь о его включении в олимпийскую программу пока не идет"
Немытой головы на писелёв TV намотрелись?
Вы чего такое курите? Я тоже такого хочу!
Галоперидол вам в помощь
https://www.youtube.com/watch?v=kpC4lexNGBU
бабы еще нарожают..
🤑
потому и живут в своей стране как в дерьме
поэтому желательно, чтобы этим дерьмом в Украине не пахло ище лет 300