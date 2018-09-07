 "Вот такая вот у нас рыбалка, бл#!". Уголок России превратился в свалку для тонн красной рыбы. ВИДЕО

В соцсетях набирают популярность видео, снятые на Камчатке, сообщает Цензор.НЕТ. На нем видны тонны красной рыбы, разбросанной как на берегу моря, так и в самых неожиданных местах – на дорогах, лесных опушках и вдоль трасс.

"Район 94-го километра трассы Петропавловск-Камчатский – Октябрьский. Вот так вот. С неводов все валится", – говорит за кадром автор одного из роликов.

На другом видео рыбу вскрывают, и становится ясно, что из нее даже не вычистили красную икру.

"Вот, пожалуйста, икра лососевая! Рыба рвется уже! Полная икры! Твари!", – комментирует автор ролика, перемежая возгласы нецензурными выражениями.

Местные жители уверены: лосося и горбушу выбрасывают, чтобы на них не упали цены. "Рыбопереработчики бросают рыбу на берегу, или вывозят в лес – иначе вся эта рыба попадёт на прилавки и цены рухнут", пишет пользователь Twitter Женни Шаден.

При этом людям подбирать выброшенный улов нельзя. Тем, кто решит полакомиться найденным лососем или горбушей, грозит до 4 лет лишения свободы, пишут пользователи соцсетей.

Вместо людей отведать рыбы приходят медведи. По данным издания Regnum, голодные звери оккупировали лесополосы. Рыбы им не хватает, и звери нападают на дачников и грибников.

В этом году на Камчатке – самый удачный рыболовный сезон за последние 110 лет. Рыбаки добывают до 15 тысяч тонн лосося в сутки.

При этом на востоке России килограмм красной рыбы стоит от 60 до 200 рублей (от 24 до 80 гривен).