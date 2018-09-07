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 Курьезы, За рубежом
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Все про:Россия (70391) рыба (141)

 "Вот такая вот у нас рыбалка, бл#!". Уголок России превратился в свалку для тонн красной рыбы. ВИДЕО

Лосося и горбушу выбрасывают, чтобы на них не упали цены, – уверены местные жители.

В соцсетях набирают популярность видео, снятые на Камчатке, сообщает Цензор.НЕТ. На нем видны тонны красной рыбы, разбросанной как на берегу моря, так и в самых неожиданных местах – на дорогах, лесных опушках и вдоль трасс.

"Район 94-го километра трассы Петропавловск-Камчатский – Октябрьский. Вот так вот. С неводов все валится", – говорит за кадром автор одного из роликов.

На другом видео рыбу вскрывают, и становится ясно, что из нее даже не вычистили красную икру.

"Вот, пожалуйста, икра лососевая! Рыба рвется уже! Полная икры! Твари!", – комментирует автор ролика, перемежая возгласы нецензурными выражениями. 

Местные жители уверены: лосося и горбушу выбрасывают, чтобы на них не упали цены. "Рыбопереработчики бросают рыбу на берегу, или вывозят в лес – иначе вся эта рыба попадёт на прилавки и цены рухнут", пишет пользователь Twitter Женни Шаден.

При этом людям подбирать выброшенный улов нельзя. Тем, кто решит полакомиться найденным лососем или горбушей, грозит до 4 лет лишения свободы, пишут пользователи соцсетей.

Вместо людей отведать рыбы приходят медведи. По данным издания Regnum, голодные звери оккупировали лесополосы. Рыбы им не хватает, и звери нападают на дачников и грибников.

В этом году на Камчатке – самый удачный рыболовный сезон за последние 110 лет. Рыбаки добывают до 15 тысяч тонн лосося в сутки.

При этом на востоке России килограмм красной рыбы стоит от 60 до 200 рублей (от 24 до 80 гривен).

Источник: https://censor.net.ua/v3085140
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапы -сатанисты даже к рыбе относятся варварски. Дикий агрессивный тупой и ленивый народ.
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это уже не смешно... пол страны голодных а эти уроды продукты уничтожают.. хотя.... все верно. а вдруг та рыба бендеровская?! в топку ее... будьмо!
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Кацапы -сатанисты даже к рыбе относятся варварски. Дикий агрессивный тупой и ленивый народ.
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Глядя на русский мордор, начинаешь понимать библейское сказание о Потопе и изнутри вырывается - Господи, повтори!
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честно сказать, покакать на то что там на России творится. зачем это нам знать?
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Затем..что пора Камчатку в зону ответственности Украины определить...пока рукожопые не угандонили все в округе
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Лето+дохлая рыба=эпидемия!
Так им козлам и надо.
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тупых это видео очень возбудит.
но кто в теме -те знают что икру получают именно таким способом.

ВСЕГДА!
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херь не неси.

икра из красной рыбы действительно добывается путем вспарывания брюха. Но только дебил будет выбрасывать тушки! ну или "брак"
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ахааааахах ищё один.
расскажи про тушки тем кто добывает икру на курильских остравах
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расскажи это мне который прожил в Магаданской области и знает не из интернета что такое красная икра в тушке и который сам делал тузлук...
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Я сам на Сахалине родился и прожил до 27 лет,работал на плавзаводе 3 года механиком и не по наслышке знаю что такое икра и с чем её едят! "Ось така от у нас рибалка, бл#!". Куточок Росії перетворився на звалище для тонн червоної риби - Цензор.НЕТ 626
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"Человек влюбленный в Сахалин"?

а помнишь как было "В Петропавловске-Камчатском - полночь". и писец.. это значит кончилось время в стране советов.. полностью

Я жил 100 км от Оймякона на реке "Берелех"
Ты мне сейчас какие то струны в душе затронул.. "земляк" бля.. ты помнишь как при союзе было... "на материк".. "сахар по третьему поясу"... "золото не больше 10 грамм в изделиях в одни руки".... детство детство ты куда.....
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Да ты прав,материком мы называли большую землю...память не стереть,а всё остальное в прошлом,я уже 30 лет живу в Украине.
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Зёма привет я помню,брат твой учился в 26 роте в Холмской мореходке где я учился и от куда я родом! "Ось така от у нас рибалка, бл#!". Куточок Росії перетворився на звалище для тонн червоної риби - Цензор.НЕТ 1335
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У меня друг был с Магадана если ты жил там то ты должен зать его,его знали многие магаданцы...Константин Битюков,знал такого,извини что не по теме?
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Ладно "зёма" будь здоров!Земля оказывается круглая!
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не "хорошо" говоришь в другом месте...
но"землячество" особенно за 10000 км.. уговор - ты боьше не пишешь под поимим комментами я не трогаю тебя.. уговор?
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Беру пример с тебя, прочитай свой опус мне выше, вот видишь какой ты человек,я не кому ничего не должен а взгляды на жизнь.....увы....иди с миром! "Ось така от у нас рибалка, бл#!". Куточок Росії перетворився на звалище для тонн червоної риби - Цензор.НЕТ 5255
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давай конкретную ссылку где я "гнилой" - разберем, перетрем, решим
но мне кажется это ты первый быканул. могу ошибаться. извиниться - без проблем. но только оправданно
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прости, мог перепутать. если не ты - сори . я виноват. НО толбко если не ты мне гадости писал.
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расшифруй о чем ты

"Ось така от у нас рибалка, бл#!". Куточок Росії перетворився на звалище для тонн червоної риби - Цензор.НЕТ 1312 Антон Сперанский
Беру пример с тебя, прочитай свой опус мне выше, вот видишь какой ты человек,я не кому ничего не должен а взгляды на жизнь.....увы....иди с миром!
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Вот видишь я и обратиться нормально к тебе не могу,есть имя? Второе объясняю сделок со своей совестью не заключаю Я спать на добра надобранiч.
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Понятное дело, что в глухих местах от рыбы только икру и берут, остальное "на удобрение". Но здесь явно не глухое место, да и местный "оператор" это явно подтверждает.
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я же говорю - рыбу выбрасывают после снятия икры только браконьеры. ну и мокшане дебильные...
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Там и раньше было при совке такое. Народ местный и военный на отварную красную икру рыбу ловил----для отдыха. При совдепии как то была даже статейка но в перестройку. Так оказалось соль не могли завозить много и во время. Рыба гнила километрами. Там ничего не поменяется НИКОГДА!
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На видео мужик говорит "самки не поротые".
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А красную рыбу не доят как осетровых "неинвазивно"?
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это уже не смешно... пол страны голодных а эти уроды продукты уничтожают.. хотя.... все верно. а вдруг та рыба бендеровская?! в топку ее... будьмо!
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Им по телевизору путЄн рассказывает, что Украина голодная и они от этого себя чувствуют сытыми и еще с Омерики хАтят бЄженцев принимать, мля.... "Вот такая вот у нас рыбалка, бл#!". Уголок России превратился в свалку для тонн красной рыбы - Цензор.НЕТ 8462
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ага. у нас бакс за неделю "взлетел" на гривну и к пятнице откатился на 50 копеек. в кацапии за неделю рубль на 10 % просел. воют "гривна как и рубль упала мы связаны економически бля"... дебилы конченые
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А еще они говоря, что нужно как можно быстрее выходить из зоны ОмЄрикАнскАй резанной бумаги и пАлажить кАнец девальвации срубля, мля... "Ось така от у нас рибалка, бл#!". Куточок Росії перетворився на звалище для тонн червоної риби - Цензор.НЕТ 2992
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как говорится на плацу - ветер в спину хер в п...! © боже как давно это было. Я не знаю жив ли мой первый командир "кап-два" Степов.... но научил он нас "полупиджаков" реальности за неделю.... "Вас молодой человек спасут две вещи - девки и пиз..лины. за неимением в части девок будете спасаться вазелином. На руки а не туда куда вы вздумали. туда есть что одеть. машинное - вашей команды. Идите в кубрик. вас там ждут матросы для построения на ужин".. перед глазами
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какое пиво в армии? середина 90-х. Раздел флота. простите, но других "офицеров ВМФ" тогда у Украины небыло. и нас - единственная кафедра.. мамлей - командир "БЧ-5"... на железо... пол года пока не выпустились первые настоящие "мамлеи" ВМФ
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Мда........ну что ж пусть еще "пошикуют" кацапы..........
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Как гАААриЦа и пАЙОЦа хей хоп ла-ла-лей у каСабов бак уже больше 70 срублЭй "Вот такая вот у нас рыбалка, бл#!". Уголок России превратился в свалку для тонн красной рыбы - Цензор.НЕТ 5675

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не удивительно...но, черт возьми, печально и жутко...
бездумно...бездушно...беспощадно
капец с подскоком, короче!
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При этом людям подбирать выброшенный улов нельзя. Тем, кто решит полакомиться найденным лососем или горбушей, грозит до 4 лет лишения свободы,Источник:https://censor.net.ua/v3085140


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медведи етой рыбой отьедались на спячку.
недоедки доедали все остальные лесные зверюшки.
кацапский сапог где не ступит - там и нагадит...
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Сахалин уже засрали.Там сейчас с красной рыбой натуральная жопа. На Сахалине!!! Я в детстве-юности там в речках горбушу в болотниках ногами на берег выпинывал.
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Сахалин засрали, Крым засрали .
де они - все засрано в ноль.
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Что там рыба. Пол расцеи усыпано трупами и как то ничё, моль славят
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в то же время половина кацапии голодает
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хуйлу главное-рыбой медведя накормить и спать уложить. а кацапы пусть валежник собирают! "Вот такая вот у нас рыбалка, бл#!". Уголок России превратился в свалку для тонн красной рыбы - Цензор.НЕТ 5776
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Бывал там лично и могу подтвердить, что таким образом ведётся промысел красной икры, которую мы любим мазать на хлебушко с маслицем. Икра забирается, а рыба сбрасывается в неглубокую траншею, затем бульдозер засыпает это всё землёй. Так было всегда, по крайней мере с советских времён. Лосось после икрометания всё равно погибает. А вот мощностей для переработки рыбы там нет. Да и вывезти её оттуда трудно - места труднопроходимые. Множество мелких рек, куда рыба заходит нереститься. Лосось в супермаркетах - выращен на фермах в Норвегии, например.
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Все засрать/пересрать - покликання мокшанського племені.
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Грішать кацапи, а покаране буде все людство. Кацапи захопили велику частину теріторії Землі, але це не означає, що вони можуть там робити все, що завгодно. Земля є наш спільний дім і кожен мешканець має дотримуватись певних правил проживання в цьому "будинку". Тож кацап гадить, а прибирати прийдеться всім іншим, бо інших варіантів нема.
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Інша справа, що такому сусіду іноді треба давати добре по іпалу. Добре давати.
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Японцев бы на этот клондайк ... . Но , думаю , что у китайцев , - тоже слюни текут ... .
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Японцы тоже раньше по-варварски относились к рыбным богатствам Дальнего востока.
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кацапи, це по істинному, найжахливіший вірус, який коли небудь існував на планеті
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При этом людям подбирать выброшенный улов нельзя. Тем, кто решит полакомиться найденным лососем или горбушей, грозит до 4 лет лишения свободы, пишут пользователи соцсетей.



Это песец, дикая, варварская страна.

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этовсёложь!!! там сам владимирвладимирович путин недавнорыбуловил!!! лжецы!!!! русцассыкофобы несчасные-ненавистные!!!! Сталина с Берией на вас нет, лжецы и ненавистники СССР !!!
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кацапы , а какая статья вашего закона гласит о том , что если на свалке скушал рыбу то срок на 4 года ?
)))))))
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Минимальная пенсия на сегодняшний день: 50,85 баксов у нас, против 124,84 долл. в кацапии.... ??? Да пусть они хоть все персики и икру раздавят, но от нас люди уезжают навсегда, работоспособные и молодые..... а мы все пэрэмогами живем... ГРОЙМАН, АУУУУ!!!
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Цены сравнить западло?
Зачем считать пенсию, считайте то, что можно на эти деньги купить.
Кто вам за упоминание пэрэмог платит? "Ось така от у нас рибалка, бл#!". Куточок Росії перетворився на звалище для тонн червоної риби - Цензор.НЕТ 8400
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Сравните пожалуйста, свинина у кацов 5,26 долл , у нас 4,42.... где победа наша и ущербность кацапья? При наших-то доходах, в чем мы выиграли на фоне падающего фубля?
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Ага!
Это что за свинина? Я сегодня покупал отличные рёбра за 124 грн/кг. Это в столице.
Кацовских цен указанных вами не нашёл, хотя и искал не особо. Даже оптовые поставки приведённые к баксу вдвое дороже.
А ещё у них еловые шишки чуть дороже чем у нас. "Ось така от у нас рибалка, бл#!". Куточок Росії перетворився на звалище для тонн червоної риби - Цензор.НЕТ 9189
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Не смейте поганить виликаросие поганым пиндосским бигмаком!
Вам надо сравнивать индекс метания коровьего говна на дальность.

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США впереди одназанчна! (с)
"Каждую весну, начиная с 1970 года, американцы собираются в городе Бивер (по-русски - Бобруйск), штат Оклахома, посоревноваться в метании этого нестандартного снаряда. Участник должен выбрать лепешку не меньше 15 см в диаметре из грузовика с навозом, который заранее закупается организаторами. Если во время броска она сломается, то засчитывается тот кусок, который улетел дальше других.
И на этот раз участникам, которые приехали принять участие в веселом соревновании со всех концов страны, не удалось побить рекорд чемпионата, установленный еще в далеком 1979 году. Тогда Лиланд Сирси отправил свой снаряд на 546 м. С тех пор никто даже не приблизился к этому результату. Однако метатели не теряют надежду, используя разные техники метания.
Несмотря на свою молодость, этот вид спорта пользуется популярностью как в США, так и за их пределами. Тем не менее, речь о его включении в олимпийскую программу пока не идет"
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Полкилометра?
Немытой головы на писелёв TV намотрелись?
Вы чего такое курите? Я тоже такого хочу! "Ось така от у нас рибалка, бл#!". Куточок Росії перетворився на звалище для тонн червоної риби - Цензор.НЕТ 5226
Галоперидол вам в помощь "Ось така от у нас рибалка, бл#!". Куточок Росії перетворився на звалище для тонн червоної риби - Цензор.НЕТ 8956
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я одного не пойму - зачем тогда ловить, чтобы выбрасывать???
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если б понимал, был бы кацапом. оно тебе надо?
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Вот что об этом говорит русосранское телевидение
https://www.youtube.com/watch?v=kpC4lexNGBU
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отличная иллюстрация к пословице - сам не гам и другому не дам. идиоты...
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кацапы никогда не были хозяевами
потому и живут в своей стране как в дерьме
поэтому желательно, чтобы этим дерьмом в Украине не пахло ище лет 300
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Страна - урод, населенная деградированной нелюдью. Злокачественное образование человечества.
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Цензор.НЕТВидеоКурьезы"Вот такая вот у нас рыбалка, бл#!". Уголок России превратился в свалку для тонн красной рыбы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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