 "Почему в Мариуполе тяжело дышать - вот ответ", - выбросы с металлургического комбината отравляют город. ВИДЕО

Видео с подтверждением на своей странице в Фейсбук выложил Дмитрий Чечера, передает Цензор.НЕТ.

На видео, которое снято 7 сентября в 18:00, видно, как дымят трубы металлургического комбината им.Ильича, отравляя воздух в Мариуполе.

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