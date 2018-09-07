 "Почему в Мариуполе тяжело дышать - вот ответ", - выбросы с металлургического комбината отравляют город. ВИДЕО

Видео с подтверждением на своей странице в Фейсбук выложил Дмитрий Чечера, передает Цензор.НЕТ.
На видео, которое снято 7 сентября в 18:00, видно, как дымят трубы металлургического комбината им.Ильича, отравляя воздух в Мариуполе.
Видео с подтверждением на своей странице в Фейсбук выложил Дмитрий Чечера, передает Цензор.НЕТ.
На видео, которое снято 7 сентября в 18:00, видно, как дымят трубы металлургического комбината им.Ильича, отравляя воздух в Мариуполе.
А что бы утверждать отравляют воздух или нет...нужно не видео камеру иметь...а анализатор качества воздуха....