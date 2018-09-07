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 "Почему в Мариуполе тяжело дышать - вот ответ", - выбросы с металлургического комбината отравляют город. ВИДЕО

Выбросы с металлургического комбината отравляют воздух в Мариуполе.

Видео с подтверждением на своей странице в Фейсбук выложил Дмитрий Чечера, передает Цензор.НЕТ.

На видео, которое снято 7 сентября в 18:00, видно, как дымят трубы металлургического комбината им.Ильича, отравляя воздух в Мариуполе.

Также смотрите: "Смотришь телевизор, говорят все хорошо. Но это не правда", - из Армянска вывозят детей. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3085131
 
 
 Топ комментарии
 
Там всегда тяжело дышать было. Помню, отдыхал как-то в Мелекино - как облако с Марика идёт, так сразу всё чёрной пытью покрывается. Кстати, в Кривом Роге точно так-же...
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Народ там больше ждановский чем мариупольский,многие работники мет комбинатов работают за тарелку супа.и боятся ,что если будут выступать за чистый воздух и за здоровье своих детей,то могут получить суп без мяса "Почему в Мариуполе тяжело дышать - вот ответ", - выбросы с металлургического комбината отравляют город - Цензор.НЕТ 7243 "Почему в Мариуполе тяжело дышать - вот ответ", - выбросы с металлургического комбината отравляют город - Цензор.НЕТ 7243.
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если люди молчат значит всех все устраивает. зачем воздух сотрясать?
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Там всегда тяжело дышать было. Помню, отдыхал как-то в Мелекино - как облако с Марика идёт, так сразу всё чёрной пытью покрывается. Кстати, в Кривом Роге точно так-же...
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Всю жизнь так было, Америку открыли.
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А врать зачем? Эти пять труб- вовсе не комбинат имени Зота Ильича. Это- отдельно стоящее его отдельное химпроизводство! А именно- Аглофабрика.
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да все это одному хозяину принадлежит АХМЕТИНВЕСТУ.К стати аглофабрика как раз комбината Ильича
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Правильно! Никаких возражений нет. Одновременно, таки точность в таких делах- обязательна!
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Так а шо о нем узнавать? Кто-то не в курсе что владелец Ахметка??? Иное дело знать- на какой срок подписаны контракты, на отгрузку металла. И с кем. Ранее- я знал. Щас- мрак и туман. Хрен зна.
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Конверторный цех золотой акцией как подношение от Бойко перешёл семье Кучмеы, У Кучмы много золотых акций от предприятий Украины
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Хозяин и благодетель этого мусорного завода , когда ему сказали уровень онкологии в Мариуполе ответил, что когда будет каждый второй больным раком, тогда он поставит фильтры! Зато за границей ему не разрешают так гадить и он сразу ставил фильтры! А то "фонд Ахметова", благодетель, городообразующий мусорник!
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Милостивый даунецкий барин прям-таки... Ведь мог бы вообще сказать: "Смердит - носите противогаз"...
"Чому в Маріуполі важко дихати - ось відповідь", - викиди з металургійного комбінату отруюють місто - Цензор.НЕТ 699
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А это- ловкость рук. Нашли какого-то Зота Ильича. И название осталось. Чес слово- я не интересовался, шо это за деятель.
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Мариупольцы внутри довольны что оставили название Ильича и кремлёвский Фюрер похвалит их за СМЕКАЛКУ,всё одно у многих головка повёрнута в сторону Московии и это есть наследие коммунистическо азиатской заразы "Чому в Маріуполі важко дихати - ось відповідь", - викиди з металургійного комбінату отруюють місто - Цензор.НЕТ 73
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Та не! Это- по-честному. Сто раз бы сменили. Однако! Это не улице название сменить. Тута брэнд и подписанные, скорее всего- долгосрочные контракты. А мнение кого-то... это так, для понтов.
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Ильич Рамирес Санчес, террорист такой был...
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если люди молчат значит всех все устраивает. зачем воздух сотрясать?
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Народ там больше ждановский чем мариупольский,многие работники мет комбинатов работают за тарелку супа.и боятся ,что если будут выступать за чистый воздух и за здоровье своих детей,то могут получить суп без мяса "Почему в Мариуполе тяжело дышать - вот ответ", - выбросы с металлургического комбината отравляют город - Цензор.НЕТ 7243 "Почему в Мариуполе тяжело дышать - вот ответ", - выбросы с металлургического комбината отравляют город - Цензор.НЕТ 7243.
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чого дамі хамиш? все правильно вона сказала - раби ахмєтки будуть дихати цим гівном, здихати і руки баріну цілувати
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Трубы дымят...значит завод работает..значит на нем работают люди...значит люди получают зарплату...значит в бюджет платятся налоги...

А что бы утверждать отравляют воздух или нет...нужно не видео камеру иметь...а анализатор качества воздуха....
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Все в Украине плохо дыштат и живут из-за чиновничьих гондонов из базаровских 90-х в бабушкиных трусняках под костюмом "Версачи" за 40 тысяч долларов.
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Олігархічна наволоч засрала всю країну допотопним совковим виробництвом.
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Почему тяжело дышать? Да и жить в Украине.Да потому что буквально все у кого заводы,фабрики и т.д. и нерасчитывают здесь осесть навсегда,им главное побольше урвать и смытся на экологично чистые острова.
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Главное -ввоз автомобилей не ниже Евро-5.
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Все в Украине плохо дыштат и живут из-за чиновничьих гондонов из базаровских 90-х в бабушкиных трусняках под костюмом "Версачи" за 40 тысяч долларо в.сцепке камсамалистовв с базаровскими , которые на базарах 90-х за турецкие труселя могли человека убить. А теперь они все базаровские или в администрации президента работают на Банковой, или в чиновники президент их записал, или шнырями "выборными" за гречку работают в Верховной Зраде.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Почему в Мариуполе тяжело дышать - вот ответ", - выбросы с металлургического комбината отравляют город. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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