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 Политика Украины, Общество
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Все про:Аваков (2551) пограничники (1111) Турция (2004) Черное море (416) Цигикал (51)

 МВД и береговая охрана Турции будут совместно патрулировать Черное море, - Аваков. ВИДЕО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и командующий береговой охраны Турецкой Республики Ахмет Кендир договорились о том, что украинские пограничники и береговая охрана Турции будут совместно патрулировать Черное море.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД Украины.

"С командующим Береговой охраны Турции Ахметом Кендиром проводим серьезные консультации и работу по совместным действиям с нашими пограничниками - механизмы мониторинга и оперативного реагирования, совместные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море ", - отметил Аваков.

Он подчеркнул, что сейчас ведутся наработки по формату совместных действий Береговой охраны Турции и украинских пограничников.

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"Мы обсуждаем механизмы мониторинга пространства и совместное принятие решений по тем или иным ситуациям", - подчеркнул министр.

Министр осмотрел пункт Береговой охраны Турции и отметил, что Украина также должна работать над созданием подобной модели.

"Вынужден признать, что мы должны равняться на турецкую модель береговой охраны. Мы должны стремиться к такому материальному оснащению", - сказал он.

Министр также проанонсировал запланированные в сентябре встречи украинских и турецких коллег, которые пройдут в Киеве и Одессе. По словам Арсена Авакова, в каждой службе - пограничников и миграционной - будет свой формат взаимодействия.

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Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал отметил, что пограничные ведомства двух стран обновили двусторонние договоренности. Теперь пограничники Киева и Анкары будут работать над современными вызовам.

"Береговая охрана Турции - давний и надежный партнер Государственной пограничной службы Украины в рамках Форума Черноморского пограничного сотрудничества. Кроме постоянного обмена информацией мы проводим совместные учения подразделений Морской охраны, обучение офицеров и противодействия незаконной деятельности браконьеров в акватории Черного моря", - отметил Цигикал.

Источник: https://censor.net.ua/v3085104
 
   
 Топ комментарии
 
Бред какой-то. Где они будут патрулировать? В центре моря?
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Ещё бы Босфор для руцьких перекрыть. Так что саваков вперед. Народ поддержит такое действо.
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А эта дубина Авакян знает, что С400 у кацапов турки покупают. И за что Трамп им эмбарго обьявил и отставил продаж истребителей Ф-35? Или оно дурак?
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А на Азовском будет продолжаться гибридный мокшанский беспредел.
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А зачем нам катера и корабли Государственной пограничной службы Украины, если береговая охрана Турции - давний и надежный партнер и у нас есть вертолеты?)Источник:https://censor.net.ua/v3085104Источник:https://censor.net.ua/v3085104
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МВД и береговая охрана Турции будут совместно патрулировать Черное море,

Главное чтоб турки баранов возили исправно...
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Бред какой-то. Где они будут патрулировать? В центре моря?
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Чому панавому? Це для совкової іліти завжди було. Авакян походу вирішив на відпочинок в Туреччину махнути.
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Когда жирный вылизывал в столовке тарелку, он представлял что вылизывает жопу медведчуку. Теперь можно это говорить.
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Сначала пусть эрдоган вопреки своим заявлениям о поддержки Украины запретит своим кораблям заходить в порты Крыма а потом начнем сотрудничать(?) с союзником пуйла
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А браконьеры турки что калкана ловят у нас под носом как? Это официоз. Дежурно. Калкан---это крупная камбала для спецов по карасям!
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Ещё бы Босфор для руцьких перекрыть. Так что саваков вперед. Народ поддержит такое действо.
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А заодно й ціни на нафту в космос, туркам зараз з їх економічною ситуацією дуже "в тему"
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А эта дубина Авакян знает, что С400 у кацапов турки покупают. И за что Трамп им эмбарго обьявил и отставил продаж истребителей Ф-35? Или оно дурак?
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А я уже не предполагаю- что именно он знает? Вон, турок, по честному ему, шоп иллюзий не питал: "противодействия незаконной деятельности браконьеров в акватории Черного моря"(с). На этом- фсё.
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і шо кацапів ми будем збивати))), чи Турки)?! МВС і берегова охорона Туреччини спільно патрулюватимуть Чорне море, - Аваков - Цензор.НЕТ 7183
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буде збивати аваков, під керівництом юлі МВС і берегова охорона Туреччини спільно патрулюватимуть Чорне море, - Аваков - Цензор.НЕТ 8567, але головний там буде іньший...політики
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Військові флот Туреччини сильніший за російський, тому російським кораблям буде неможливо захоплювати наші торговельні кораблі.
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Интересно, Арсен катается по Чёрному морю на турецких кораблях с рюкзаком известного нам производителя или нет?
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Рюкзак порвався, довелось з кравчучкою
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Вон, свежак. Наслаждайтесь. Я скока тут об этой перевозке кричал? И именно- о перевозке трейлерами. Кто-то шо, прочитал Цензор???

Керівник моніторингової групи Майдану закордонних справ, головний редактор порталу blackseanews.net Андрій Клименко допускає що до Азовського моря можуть перевести декілька малих броньованих артилерійських катерів типу "Гюрза-М", з-поміж тих шести, які зараз базуються в Одесі.
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а як вони ці катери доставлять?! по землі, чи телепортують)?!
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Элементарно. На трейлерах, как я тут и предлагал. Их габариты- позволяют, как и вес. Главное- мачту опустить не забыть. И всё.
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може, я не маріман)
ширина - 5 м - головне висота - щоглу розібрати - маршрут без мостів ...
можна і без телепорта)))
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Вот, для совершенного понимания: легко перевезут, никакие мосты не помешают. А если на то пошло, то первые две "Гюрзы", узбекам, вааще, на "Руслане" перевезли!
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про море....

МВС і берегова охорона Туреччини спільно патрулюватимуть Чорне море, - Аваков - Цензор.НЕТ 3637 Карпик‏ @Karpuk555 4 ч.4 часа назад
А міг би просто сказати що Порт-Артур не мав стратегічного значення...

МВС і берегова охорона Туреччини спільно патрулюватимуть Чорне море, - Аваков - Цензор.НЕТ 2003
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Было. И ведь взял таки! Шо за Воины были... с таким воевать- страшно.
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Значит так, турки вдоль берега гребуть, а минтыполицейские на бобике за ними вдоль берега, гениально!
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Ознайомившись з коментарями,відразу чомусь складається таке враження,що на лєнту.сру потрапив...
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Ну, там мне бывать не приходится. Вам- лучше знать.
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Вот это новость!!!!
Теперь они и российские суда останавливать для досмотра будут?
Крутизна с Авакяна прямо прет. Кстати, почему в Турцию один из своих рюкзаков не прихватил? Поделился бы с турками своим ноу-хау как из говна реальные бабки делать.
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кстати, один чувак написал, что может надо поитересоваться? что можно построить за 10 млн. дол.сша в Николаеве?
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Уже ничего.
Если бы вы знали с какими потугами на ЧСЗ строят корпус танкера.
Оснастки нет, сварщики не знают, что такое чертеж, ОТК вроде ходит, но по результатам фигня получается. На 61 вообще ничего не строят - с горем пополам закончили доковый ремонт шхуны. Океан - в стадии ликвидации, там официально любая работа запрещена.
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Просто авакашка уже покончил с преступностью в Украине и у него появилось свободное время на эту херню.
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Новость ж'лтая как и комментарий Авакова.
Перевожу на простой язік - будут совместно, но каждій со своей стороні!!!
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он хоть сказал туркам, что он- армянин
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМВД и береговая охрана Турции будут совместно патрулировать Черное море, - Аваков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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