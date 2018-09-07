 МВД и береговая охрана Турции будут совместно патрулировать Черное море, - Аваков. ВИДЕО

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД Украины.
"С командующим Береговой охраны Турции Ахметом Кендиром проводим серьезные консультации и работу по совместным действиям с нашими пограничниками - механизмы мониторинга и оперативного реагирования, совместные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море ", - отметил Аваков.
Он подчеркнул, что сейчас ведутся наработки по формату совместных действий Береговой охраны Турции и украинских пограничников.
"Мы обсуждаем механизмы мониторинга пространства и совместное принятие решений по тем или иным ситуациям", - подчеркнул министр.
Министр осмотрел пункт Береговой охраны Турции и отметил, что Украина также должна работать над созданием подобной модели.
"Вынужден признать, что мы должны равняться на турецкую модель береговой охраны. Мы должны стремиться к такому материальному оснащению", - сказал он.
Министр также проанонсировал запланированные в сентябре встречи украинских и турецких коллег, которые пройдут в Киеве и Одессе. По словам Арсена Авакова, в каждой службе - пограничников и миграционной - будет свой формат взаимодействия.
Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал отметил, что пограничные ведомства двух стран обновили двусторонние договоренности. Теперь пограничники Киева и Анкары будут работать над современными вызовам.
"Береговая охрана Турции - давний и надежный партнер Государственной пограничной службы Украины в рамках Форума Черноморского пограничного сотрудничества. Кроме постоянного обмена информацией мы проводим совместные учения подразделений Морской охраны, обучение офицеров и противодействия незаконной деятельности браконьеров в акватории Черного моря", - отметил Цигикал.
Главное чтоб турки баранов возили исправно...
Керівник моніторингової групи Майдану закордонних справ, головний редактор порталу blackseanews.net Андрій Клименко допускає що до Азовського моря можуть перевести декілька малих броньованих артилерійських катерів типу "Гюрза-М", з-поміж тих шести, які зараз базуються в Одесі.
ширина - 5 м - головне висота - щоглу розібрати - маршрут без мостів ...
можна і без телепорта)))
Карпик @Karpuk555 4 ч.4 часа назад
А міг би просто сказати що Порт-Артур не мав стратегічного значення...
Посидели, выпили "Раки"
Теперь они и российские суда останавливать для досмотра будут?
Крутизна с Авакяна прямо прет. Кстати, почему в Турцию один из своих рюкзаков не прихватил? Поделился бы с турками своим ноу-хау как из говна реальные бабки делать.
Если бы вы знали с какими потугами на ЧСЗ строят корпус танкера.
Оснастки нет, сварщики не знают, что такое чертеж, ОТК вроде ходит, но по результатам фигня получается. На 61 вообще ничего не строят - с горем пополам закончили доковый ремонт шхуны. Океан - в стадии ликвидации, там официально любая работа запрещена.
Перевожу на простой язік - будут совместно, но каждій со своей стороні!!!