 МВД и береговая охрана Турции будут совместно патрулировать Черное море, - Аваков. ВИДЕО

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД Украины.

"С командующим Береговой охраны Турции Ахметом Кендиром проводим серьезные консультации и работу по совместным действиям с нашими пограничниками - механизмы мониторинга и оперативного реагирования, совместные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море ", - отметил Аваков.

Он подчеркнул, что сейчас ведутся наработки по формату совместных действий Береговой охраны Турции и украинских пограничников.

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"Мы обсуждаем механизмы мониторинга пространства и совместное принятие решений по тем или иным ситуациям", - подчеркнул министр.

Министр осмотрел пункт Береговой охраны Турции и отметил, что Украина также должна работать над созданием подобной модели.

"Вынужден признать, что мы должны равняться на турецкую модель береговой охраны. Мы должны стремиться к такому материальному оснащению", - сказал он.

Министр также проанонсировал запланированные в сентябре встречи украинских и турецких коллег, которые пройдут в Киеве и Одессе. По словам Арсена Авакова, в каждой службе - пограничников и миграционной - будет свой формат взаимодействия.

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Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал отметил, что пограничные ведомства двух стран обновили двусторонние договоренности. Теперь пограничники Киева и Анкары будут работать над современными вызовам.

"Береговая охрана Турции - давний и надежный партнер Государственной пограничной службы Украины в рамках Форума Черноморского пограничного сотрудничества. Кроме постоянного обмена информацией мы проводим совместные учения подразделений Морской охраны, обучение офицеров и противодействия незаконной деятельности браконьеров в акватории Черного моря", - отметил Цигикал.