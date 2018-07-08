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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:история (1475) Польша (4410) Порошенко (15102)

 Порошенко в Польше почтил память жертв Армии Крайовой: "Поддерживаем инициативу по пересмотру изменений в польском законодательстве об Институте нацпамяти". ВИДЕО

Украина поддерживает инициативу по пересмотру изменений в польском законодательстве об Институте национальной памяти и рассчитывает, что будут пересмотрены также положения, касающееся украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере написал Президент Украины Петр Порошенко, который сегодня по приглашению украинской общины Польши посетил село Сагрынь Люблинского воеводства, чтобы открыть Мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских "хлопских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году". Видео его выступления опубликовано на странице в Facebook.

"Украинский и польский народы объединяет опыт совместной борьбы за свою свободу против имперских и тоталитарных режимов. И это память, которая нас объединяет и которая нашла выражение в мудрых словах: "Без свободной Украины нет и не будет свободной Польши!"

Наряду с победами, дружбой и братством - травмой остается польско-украинский конфликт, который оставил глубокую рану и здесь, на Холмщине. Более 70 лет назад украинцы стали жертвой грубой акции, которую совершили отдельные подразделения польского подполья.

События между украинцами и поляками времен Второй мировой войны требуют тщательных исторических исследований совместно украинских и польских ученых. Наши народы заслуживают на правду. Но мы не дадим политизировать эти страницы нашей истории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии, и посетят мероприятия отдельно, - СМИ

Мы глубоко чтим память представителей польского народа, которые стали жертвами трагических событий в Украине, в частности на Волыни в 1943-44 годах. Обращаемся к Господу: "Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим". Призываю украинцев и поляков к взаимному прощению!

Страшные страницы прошлого польского и украинского народов не должны быть определяющими ни для настоящего, ни для нашего общего европейского будущего.

Мы поддерживаем инициативу по пересмотру изменений в польском законодательстве об Институте национальной памяти. И рассчитываем, что будут пересмотрены также положения, касающееся украинцев. Мы - за профессиональный диалог на уровне историков!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": 75-я годовщина Волынской трагедии: Президент Польши Дуда приехал в Луцк. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3075405
 
   
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Та тут антисемітизму як такого немає.

Як бі він таке сказав про Гройссмана, або Рабиновича, чи того ж таки Добкіна - то да..
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"Первоисточником фейка "Вальцман" есть сайт ari.ru - ("Агентство Русской Информации"). Впервые упоминание о П.А. Порошенко, как «Вальцман» было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005. Сама ссылка не работает, запись осталась в кэше Яндекса."
У Петра Алексеевича Порошенко:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
А вот если бы его отец взял фамилию его матери, то в таком случае он был бы Петр Алексеевич ГРИГОРЧУК."
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Потім, зрозумівши, що дали маху, кацапи запустили іншу мільку, що євреєм був дід, а батько, взяв призвище бабці (чому не жінки?). Але навіть якщо припустити що це так, тоді, виходить, що бабця українка (Порошенко), а отже батько був уже "полукровка". Якщо ж жінка полукровки не єврейка (Григорчук явно не єврейське прізвище), то діти від такого шлюбу євреями не вважаються. Спитайте у вашого рабина, він підтвердить!
У євреїв, з часів придушення іудейського повстання, коли римляни кастрували і випалили 1 око всім чоловікам і хлопчикам, що залишилися живими, національність визначається по матері.
Отже Порошенко двічи не єврей! Порошенко в Польщі вшанував пам'ять жертв Армії Крайової: "Ми підтримуємо ініціативу щодо перегляду змін до польського законодавства про Інститут нацпам'яті" - Цензор.НЕТ 9706
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та на лицо глянь...он же как негр среди белых...при чем тута фамилие...
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Узбагойся, Йуля президентом все одно не буде, дарма з шкури пнешся!
Порошенко в Польщі вшанував пам'ять жертв Армії Крайової: "Ми підтримуємо ініціативу щодо перегляду змін до польського законодавства про Інститут нацпам'яті" - Цензор.НЕТ 98

У опитуваннях про рейтинги, зараз, рейтинги вОни - відповідають тим, які були при виборах 2014, рейтинги ЛяЖка, Грицацуєва, практично ті само, в межах похибки. Тигіпку, Допу, Рибиновича, Симоненка, змінили Бойко і Рабинович, але сума не змінилася, в межах похибки, звичаййно.
За 3 місяці до виборів у 2014 Порошенка політОлухи та ексПерди топ-кандитатом не бачили.
У частини політикуму є "ядЕрний", чи по кацапському ядрьоний, елохторат. Ці люди за них будуть завжди, як сільські бабусі за Йулю. Але ж в день виборів голосують не лише вони!
А помітно збільшити частку своїх прихильників ні Йулі, ні Грицю, ні ЛяЖку, ні нащадкам ПР не вдалося.
З цього випливає несподіваний висновок, Порошенко цілком реально знов може отримати 54%! Порошенко в Польщі вшанував пам'ять жертв Армії Крайової: "Ми підтримуємо ініціативу щодо перегляду змін до польського законодавства про Інститут нацпам'яті" - Цензор.НЕТ 2660
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Ви, що хочете зрадоботів довести до сказу?
Сьогодні доречі стрім Андрія Полтави Вата шоу.
Не пропустіть.

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Та заспокойся вже, у Пєті канхфет вже замало, кожному порохоботу платити 4 роки
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как то Иван Петрович Сидоров поинтересовался у израильского комментатора: Порошенко-это Вальцман? Нет, Порошенко это Порошенко, ответил комментатор.
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В таких чутливих питаннях, де два сусідні народи розділяє пролита кров, треба буде дуже толерантними. Або чітко відноситися до сусіда, як до ворога- як з рашкою.
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молодец Порох, нужно свои интересы продавливать у соседей.
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Довірена особа Петра Олексійовича #Порошенка, член політичної партії «БПП - Солідарність» глазурований депутат Борислав Соломонович Розенблять (Розенблат) назвав Україну "дебильной страной".
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а де цей смердюх розенблядь вже встиг виступити?
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Зрадовонючкам не угодишь, бестолковый все таки народец. Приехал Порошенко в Польшу почтить память убитых украинцев - "ко ко кооо пиар на крови", а не приехал - "ко ко коо не уважает украинцев и историю!. Убейтесь уже вонючки зрадофилитики, вы вообще нахер не нужны на этой планете.
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Правильно сделал. Президент Порошенко это президент мира.
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В смысле, пустит Украину по миру? Так уже...
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Отавьте Гризадубо в покое..
Он главреж и глав... глав... глав...
Ну типа хочет "прорезаться" тоПОРНО на гротеске....
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скорее президент войны... до него был мир.
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Россию трясет от злости: видео хорватов со "Слава Украине!" после победы над РФ "взорвало" россиян в Сети

Порошенко в Польщі вшанував пам'ять жертв Армії Крайової: "Ми підтримуємо ініціативу щодо перегляду змін до польського законодавства про Інститут нацпам'яті" - Цензор.НЕТ 4635
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Уже побежали и настучали в ФИФА !

Требуют за это дисквалифицировать Виду.
Кацапы, сэр.
(кстати обратите внимание на рисунок кубка: две черные глазницы, тругольник носа и круглый рот - практически цитата из норвежской картины "Крик"....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко в Польше почтил память жертв Армии Крайовой: "Поддерживаем инициативу по пересмотру изменений в польском законодательстве об Институте нацпамяти". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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