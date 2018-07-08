 Порошенко в Польше почтил память жертв Армии Крайовой: "Поддерживаем инициативу по пересмотру изменений в польском законодательстве об Институте нацпамяти". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере написал Президент Украины Петр Порошенко, который сегодня по приглашению украинской общины Польши посетил село Сагрынь Люблинского воеводства, чтобы открыть Мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских "хлопских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году". Видео его выступления опубликовано на странице в Facebook.

"Украинский и польский народы объединяет опыт совместной борьбы за свою свободу против имперских и тоталитарных режимов. И это память, которая нас объединяет и которая нашла выражение в мудрых словах: "Без свободной Украины нет и не будет свободной Польши!"

Наряду с победами, дружбой и братством - травмой остается польско-украинский конфликт, который оставил глубокую рану и здесь, на Холмщине. Более 70 лет назад украинцы стали жертвой грубой акции, которую совершили отдельные подразделения польского подполья.

События между украинцами и поляками времен Второй мировой войны требуют тщательных исторических исследований совместно украинских и польских ученых. Наши народы заслуживают на правду. Но мы не дадим политизировать эти страницы нашей истории.

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Мы глубоко чтим память представителей польского народа, которые стали жертвами трагических событий в Украине, в частности на Волыни в 1943-44 годах. Обращаемся к Господу: "Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим". Призываю украинцев и поляков к взаимному прощению!

Страшные страницы прошлого польского и украинского народов не должны быть определяющими ни для настоящего, ни для нашего общего европейского будущего.

Мы поддерживаем инициативу по пересмотру изменений в польском законодательстве об Институте национальной памяти. И рассчитываем, что будут пересмотрены также положения, касающееся украинцев. Мы - за профессиональный диалог на уровне историков!"

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