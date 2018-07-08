 Порошенко в Польше почтил память жертв Армии Крайовой: "Поддерживаем инициативу по пересмотру изменений в польском законодательстве об Институте нацпамяти". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере написал Президент Украины Петр Порошенко, который сегодня по приглашению украинской общины Польши посетил село Сагрынь Люблинского воеводства, чтобы открыть Мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских "хлопских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году". Видео его выступления опубликовано на странице в Facebook.
"Украинский и польский народы объединяет опыт совместной борьбы за свою свободу против имперских и тоталитарных режимов. И это память, которая нас объединяет и которая нашла выражение в мудрых словах: "Без свободной Украины нет и не будет свободной Польши!"
Наряду с победами, дружбой и братством - травмой остается польско-украинский конфликт, который оставил глубокую рану и здесь, на Холмщине. Более 70 лет назад украинцы стали жертвой грубой акции, которую совершили отдельные подразделения польского подполья.
События между украинцами и поляками времен Второй мировой войны требуют тщательных исторических исследований совместно украинских и польских ученых. Наши народы заслуживают на правду. Но мы не дадим политизировать эти страницы нашей истории.
Мы глубоко чтим память представителей польского народа, которые стали жертвами трагических событий в Украине, в частности на Волыни в 1943-44 годах. Обращаемся к Господу: "Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим". Призываю украинцев и поляков к взаимному прощению!
Страшные страницы прошлого польского и украинского народов не должны быть определяющими ни для настоящего, ни для нашего общего европейского будущего.
Мы поддерживаем инициативу по пересмотру изменений в польском законодательстве об Институте национальной памяти. И рассчитываем, что будут пересмотрены также положения, касающееся украинцев. Мы - за профессиональный диалог на уровне историков!"
Як бі він таке сказав про Гройссмана, або Рабиновича, чи того ж таки Добкіна - то да..
У Петра Алексеевича Порошенко:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
А вот если бы его отец взял фамилию его матери, то в таком случае он был бы Петр Алексеевич ГРИГОРЧУК."
У євреїв, з часів придушення іудейського повстання, коли римляни кастрували і випалили 1 око всім чоловікам і хлопчикам, що залишилися живими, національність визначається по матері.
Отже Порошенко двічи не єврей!
У опитуваннях про рейтинги, зараз, рейтинги вОни - відповідають тим, які були при виборах 2014, рейтинги ЛяЖка, Грицацуєва, практично ті само, в межах похибки. Тигіпку, Допу, Рибиновича, Симоненка, змінили Бойко і Рабинович, але сума не змінилася, в межах похибки, звичаййно.
За 3 місяці до виборів у 2014 Порошенка політОлухи та ексПерди топ-кандитатом не бачили.
У частини політикуму є "ядЕрний", чи по кацапському ядрьоний, елохторат. Ці люди за них будуть завжди, як сільські бабусі за Йулю. Але ж в день виборів голосують не лише вони!
А помітно збільшити частку своїх прихильників ні Йулі, ні Грицю, ні ЛяЖку, ні нащадкам ПР не вдалося.
З цього випливає несподіваний висновок, Порошенко цілком реально знов може отримати 54%!
Сьогодні доречі стрім Андрія Полтави Вата шоу.
Не пропустіть.
Он главреж и глав... глав... глав...
Ну типа хочет "прорезаться" тоПОРНО на гротеске....
Требуют за это дисквалифицировать Виду.
Кацапы, сэр.
(кстати обратите внимание на рисунок кубка: две черные глазницы, тругольник носа и круглый рот - практически цитата из норвежской картины "Крик"....