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Все про:Луганщина (3835) сепаратизм (11112) учитель (268)

 Учительница, осужденная за сепаратизм, ведет уроки в школе на Луганщине. ВИДЕО

В Станично-Луганском районе Луганской области требуют уволить учительницу Наталью Макарову, осужденную за организацию так называемого "референдума" в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала UA Донбасс.

В мае 2014 Наталья Макарова во время организованного оккупантами сеператистского "референдума" возглавляла избирательную комиссию. Позже суд признал ее виновной и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. А сейчас она преподает русский язык и зарубежную литературу в школе.

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С запросом относительно отстранения учительницы в местный отдел образования обратилась местная жительница Галина Барабашова "Она может рассказывать о своих взглядах и детям, мы от этого не застрахованы", - отметила Галина Барабашова.

Сама Макарова участия в "референдуме" не отрицает и говорит, что преподает в школе законно, ведь не выезжает из Украины и периодически приходит на регистрацию в соответствующие органы, как этого требует решение суда.

"О том, что я не имею права работать учительницей, в решении суда ничего не сказано", - заявила Макарова.

О том, что Макарова законно занимает свою должность, заявила и заместитель председателя Станично-Луганской райгосадминистрации Ирина Костан.

"Сегодня нет алгоритма в трудовом законодательстве, чтобы Наталья Макарова не работала в школе. Мы направили письмо районному совету с просьбой изучить моральную сторону вопроса депутатским корпусом", - сказала Костан. 

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Источник: https://censor.net.ua/v3075388
 
   
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ВСЕМ КТО КРИЧИТ ЧТО УКРАИНЕ НУЖЕН ПРЕЗИДЕНТ-ЩИРИЙ УКРАИНЕЦ... ХОТИМ НАПОМНИТЬ, ЧТО ИМЕННО ,,НАЙЩИРИЩИЙ УКРАИНЕЦ" ЧИЇ ,,РУКИ НІЧОГО НЕВКРАЛИ" И ПРИДАЛ СМЕЛОСТИ ВСЕМ СЕПАРАТИСТАМ 2014 ГОДА, КОГДА В 2005 ГОДУ ОН ОБЪЯВИЛ АМНИСТИЮ И СВОИМ УКАЗОМ ПРЕКРАТИЛ ВСЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПРОТИВ СЕПАРОВ 2005 ГОДА, ОРГАНИЗОВАВШИМ И ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В СЕВЕРОДОНЕЦКОМ СЪЕЗДЕ. ИМЕННО ОН ОТКРЫТО СКАЗАЛ ТОГДА: ,,СМЕЛО УЧАСТВУЙТЕ ВО ВСЕХ СЕПАРСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ВАМ ЗА ЭТО НИЧЕГО НЕБУДЕТ ЕСЛИ ПРОИГРАЕТЕ".
НЕЗАБЫВАЙТЕ ЭТОГО УРОДА.
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а чому великими літерами....таке враження що ви вилізли зі своі шкури.......президентом УКРАІНИ має бути Патріот Украіни....на данний момент Порошенку альтернативи не має....а до виборів бажано такі партіі як жопозиція , відродження, шо там ще срабіновичи вигадують-короче сепарам лікування- :60 діб копати окопи під обстрілами.......в президенти- Абсолютне знання УКРАІНСЬКОІ МОВИ , Історіі , остання поіздка в срассію- 2013 рік ..родичів в срассі- не має.......уюлю- на пенцію......дайте ій вже ту группу по інвалідності....бо тільки смороду від неі....ну дайте ще ій возика чи каляску най вже успагоітся......
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Напомню вам, что этот НАЙЩИРИЩИЙ УКРАИНЕЦ, несмотря на все недостатки, криком кричал, что Украине нужно в НАТО. А Украина что делала в лице политиков и населения? С кацапами браталась. Вот и хлебаем теперь. Это во-первых. А во-вторых, следом у нас был президент НЕНАЙЩИРИЩИЙ УКРАИНЕЦ и последствия тоже будем еще долго хлебать.
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Говорить можно много и красиво... Но... НЕ ПО СЛОВАМ ИХ, А ПО ДЕЛАМ ИХ...
Вы так сильно защищаете отого ублюдка лично здавшего идеалы Майдана и ЛЮДЕЙ зделавшего его президентом. Вы как то совсем нехотите объяснить как же так получилось, что не ЛЮДИ, а ющенко лично сделал януковича премьером, ющенко лично заставил ,,вашу Украину" единогласно голосовать вместе с пр за януковича премьера чем и вручил ему в руки весь админ ресурс. А ведь тот майдан 2004 года он был ещё НЕПРОТИ раши, он был ещё НЕПРОТИВ парти регионов. Напомню вам МАЙДАН 2004 ГОДА БЫЛ ПРОТИВ ЛИЧНО януковича, из за неприятных фактов его биографии.
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Відповідно до статті 24 закону України про загальну середню освіту №651-XIV від 13 травня 1999 року сказано: "Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти".
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Ржака!!!

Не, правда, в каком законе написано, что враг Украины не имеет права работать в украинской школе учителем?
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Відповідно до статті 24 закону України про загальну середню освіту №651-XIV від 13 травня 1999 року сказано: "Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти".
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це уюльчин ляхторат.....обох на пенцію-достроково по інвалідності......................
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Така вчителька ж, звичайно, буде прищеплювати діточкам любов до України та патріотизм.. До речі - багато в чому за події на Донбасі вина лежить саме на вчителях, котрі вчили тих самих "нашіхмальчіков"..
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУчительница, осужденная за сепаратизм, ведет уроки в школе на Луганщине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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