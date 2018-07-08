 Учительница, осужденная за сепаратизм, ведет уроки в школе на Луганщине. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала UA Донбасс.

В мае 2014 Наталья Макарова во время организованного оккупантами сеператистского "референдума" возглавляла избирательную комиссию. Позже суд признал ее виновной и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. А сейчас она преподает русский язык и зарубежную литературу в школе.

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С запросом относительно отстранения учительницы в местный отдел образования обратилась местная жительница Галина Барабашова "Она может рассказывать о своих взглядах и детям, мы от этого не застрахованы", - отметила Галина Барабашова.

Сама Макарова участия в "референдуме" не отрицает и говорит, что преподает в школе законно, ведь не выезжает из Украины и периодически приходит на регистрацию в соответствующие органы, как этого требует решение суда.

"О том, что я не имею права работать учительницей, в решении суда ничего не сказано", - заявила Макарова.

О том, что Макарова законно занимает свою должность, заявила и заместитель председателя Станично-Луганской райгосадминистрации Ирина Костан.

"Сегодня нет алгоритма в трудовом законодательстве, чтобы Наталья Макарова не работала в школе. Мы направили письмо районному совету с просьбой изучить моральную сторону вопроса депутатским корпусом", - сказала Костан.

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