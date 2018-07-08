 Учительница, осужденная за сепаратизм, ведет уроки в школе на Луганщине. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала UA Донбасс.
В мае 2014 Наталья Макарова во время организованного оккупантами сеператистского "референдума" возглавляла избирательную комиссию. Позже суд признал ее виновной и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. А сейчас она преподает русский язык и зарубежную литературу в школе.
С запросом относительно отстранения учительницы в местный отдел образования обратилась местная жительница Галина Барабашова "Она может рассказывать о своих взглядах и детям, мы от этого не застрахованы", - отметила Галина Барабашова.
Сама Макарова участия в "референдуме" не отрицает и говорит, что преподает в школе законно, ведь не выезжает из Украины и периодически приходит на регистрацию в соответствующие органы, как этого требует решение суда.
"О том, что я не имею права работать учительницей, в решении суда ничего не сказано", - заявила Макарова.
О том, что Макарова законно занимает свою должность, заявила и заместитель председателя Станично-Луганской райгосадминистрации Ирина Костан.
"Сегодня нет алгоритма в трудовом законодательстве, чтобы Наталья Макарова не работала в школе. Мы направили письмо районному совету с просьбой изучить моральную сторону вопроса депутатским корпусом", - сказала Костан.
НЕЗАБЫВАЙТЕ ЭТОГО УРОДА.
Вы так сильно защищаете отого ублюдка лично здавшего идеалы Майдана и ЛЮДЕЙ зделавшего его президентом. Вы как то совсем нехотите объяснить как же так получилось, что не ЛЮДИ, а ющенко лично сделал януковича премьером, ющенко лично заставил ,,вашу Украину" единогласно голосовать вместе с пр за януковича премьера чем и вручил ему в руки весь админ ресурс. А ведь тот майдан 2004 года он был ещё НЕПРОТИ раши, он был ещё НЕПРОТИВ парти регионов. Напомню вам МАЙДАН 2004 ГОДА БЫЛ ПРОТИВ ЛИЧНО януковича, из за неприятных фактов его биографии.
Не, правда, в каком законе написано, что враг Украины не имеет права работать в украинской школе учителем?