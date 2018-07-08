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Все про:футбол (2952) Хорватия (117) ЧМ-2018 (202)

 Хорваты отпраздновали победу над Россией криками "Слава Украине!". ВИДЕО

Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла команду Российской Федерации и прошла в полуфинал Чемпионата мира по футболу.

На видео, опубликованном в Facebook футбольного комментатора Андрея Шаркова, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич несколько раз повторяют "Слава Украине!" и посвящают свою победу Украине, информирует Цензор.НЕТ.

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Отметим, что Домагой Вида забил гол и один из пенальти в послематчевой серии, а Огнен Вукоевич входит в тренерский штаб сборной.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 с 14 июня проходит в Российской Федерации. Матч четвертьфинала между сборными Хорватии и РФ завершился со счетом 1:1. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии послематчевых пенальти Россия проиграла Хорватии со счетом 3:4.

Источник: https://censor.net.ua/v3075373
 
   
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Ты свой ник для начала по-украински напиши, Выамин Павловскый.

Тут водки нет, кацап.
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а, ви про це.....так нік який хочеш можна видумати.....у тебе також щось із Україною нік не співпадає....., а прапор в тебе український світиться
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Цензор, с добрым утром! Форумчанам пришлось обсуждать новость в теме "Интерактивную карту загрязнения рек создали в Украине". За сим извиняемся перед реками Хорваты отпраздновали победу на Россией криками "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 810
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Пля,які вони дійсно пришелепкуваті,це капець
Хорваты отпраздновали победу на Россией криками "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 7640
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молодцы хорваты но чуть другое, это он или похожая рожа и стиль речи - скрость речи

https://youtu.be/E_Uw3uDus64?t=41

https://youtu.be/qScIGPDIowM?t=1811
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Сборная РФ выступила вполне достойно для своего уровня.
Интересно другое - как себя чувствуют те, кто ещё совсем недавно тут клялся, что "Чемпионат у рашки отберут 100500%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"?
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Этого не было...так же как они и не хаяли трампа...так же как они и за порошенко тянули....свадьма в малиновке, власть меняется....вот и вся их сущность....приматы...
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Кирюха, а вам всем в инкубаторе номера дают?
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А вам мозши не дают по ходу с рождения....бывает....сочувствую
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Мозги только русским выдают, а у нас мізки. Слушай, а за кого теперь в полуфинале болеть будеш? За Хорватию которая рассею в футбол дрюкнула или за Англию которая рассею в политике дрюкает? Руссофобия во всей красоте.
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Ты вообще примитивный в своиз взглядах....мир шире....открой глаза
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Слушай, а ты молодец, пришел нам глаза открыть. Ты вообще откуда, что за страна такая?
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А ты видимо интелегент образованныц? Самому не стыдно быть таким недрлеким?
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А ты продажный проплачеггый троль....тюфу на тебя...примат
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Это никоим образом не отрицает факт твоей убогости, припадочный
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руский защекан. тебе же сказали. сиди тихо на бутылке и похрюкивай тихо Хорватия круто.
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Стыдно быть хохлом уже во всем мире...смирись скакун...допрыгался
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Ловкий перевод стрелок, учился у царя Питуна. То он божился, что на россии не будут поднимать пенсионный возраст, но затем после выборов резко передумал. И точно для страны обладающей всего 1,8% мировой ВВП по итогам 2017 года провести самый дорогой чемпионат мира по футболу за всю его историю только по открытым статьям расходом словно повесить гирю на шею. Плюс Рашка потратила десятки если не сотни долларов на подкуп высших футбольных функционеров, только за право провести этот чемпиона.
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Зато в них буде демографічний вибух!
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знатно кацапню опустили...это был последний чемп мира.по всем видам спорта...на этой гнустной земле срасеи Хорваты отпраздновали победу на Россией криками "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 5505
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Дада...именно по этому к нам приехали куча президентов с разных стран...но вы понадусе....хахахах
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Нє "к вам" ватнічєк, а к деньґам Грязьпрома.
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Нет чел...как раз то к нам...а вы скачите...может кто милыстыню еще подкинет
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На превеликий жаль, реалії сучасного світу такі, що бабло перемагає зло. Гейропейським чинушам, що отримують вигоду з проведення чемпіонатів нас-рати на збитий Боїнг та "Новічьок", на анексію Криму та десять тисяч смертей українських воїнів. Вони заковтнули все це, занюхавши провину рашки такими хрусткими і ароматними купюрами. Європейські цінності в дії
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Еще скажи что это не вы недавно своих же убили с миномета ....так же и на Донбасе
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Да-да! А єшьчьо ЗСУ аблучяют палавазрєлих самок Лугандона волнамі, мадуліраваннимі боґапрацівнай мовай, ат чєво у женскіх осабєй кацапапітекав начінаюцца нєпраізвольниє сакрашьчєнія влаґалішьчя.
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Нет...я про мощь вашей армии....
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Так я тоже а мошьчі рюзкай арміі! Самиє пєрєдавиє вайенна-касмічєскіє сіли в Солнєчнай сістємє 4-й ґод нє моґут пабідіть укропав і дайті к Кієву. Іскандєри ж санкций нє баяцца! Да, кацапєздал?
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Ты не задавался вопросом на кой он нужен?
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Разочарован игрой братьев-славян. Нет командной скорости, использования слабых сторон гораздо менее мастеровитого соперника, фланги работали процентов на 50 имхо. Не оправдали надежды многочисленных болельщиков. В общем, не знаю, как хорваты собираются играть в полуфинале.﻿
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Они часто сдают физически по ходу турнира-да и крупная победа над Аргентиной с Месси додала излишней самоуверенности. А там вратарь провалил игру по сути-ну и дальний удар прошел идеальный конечно.. но и там должен был вратарь отбивать.
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славяне и мусульмане
как-то не клеется
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Хорваты-католики. Босняки-мусульмане.
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так я не зрозумів, хорвати союзники України чи ні, якщо союзники - то чого до кацапії на футбол подалися, бойкот же був. І яка кацапська душа мої питання в спам відправляє? Хорваты отпраздновали победу над Россией криками "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 1507
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блін знову спам, от вата розходилась, отакі союзники і північний потік-2 будують в обхід України.......союзники, мать вашу.....
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С одной стороны пуйло проводит ЧМ по футболу, с другой стороны в это же время бомбит, убивает сирийцев в Сирии и украинцев на Донбассе.
Мир двуличный, раз терпит такое и делает вид, что это нормально.
Хорваты отпраздновали победу над Россией криками "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 9086
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а одні кричать що союзники України - та їдуть на футбол до Росії під час бойкоту, інші північний потік -2 в обхід України тягнуть, а ще під час війни "безвозмездно" надають допомогу у вигляді кредитів, знаючи скрутне становище України. Союзнички мать вашу.....
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Від Луганська до Карпат в кожній хаті є хорват)
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Білі хорвати (давньорус. Хорвати Бѣлии, Хорвати) - слов'янське плем'я, яке жило в VI-X століттях на території заходу України, півдня Польщі, півночі Словаччини, півночі Чехії та частково на сході Німеччини. Входили в Антський союз та Київську Русь, взяли участь в етногенезі українців.

Хорваты отпраздновали победу над Россией криками "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 1822
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гм, у моїй квартирі, прошу пана, є моя жінка та діти, якось обходжусь і без хорватів. Здається ми повинні бути самі господарі в своїх домівках.....
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Очень символично, что ватанам дважды забил, бывший игрок Динамо Киева, и так же символично, что бразилец ватанов дважды не спас.
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Storm UA - почему бывший ? Он играет за "Динамо" Киев
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3 січня 2018 року перебрався до Туреччини, підписавши контракт на 4,5 роки з «Бешікташем».
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Storm UA - пардоню, щось не відслідкував його трудову діяльність.
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а що ж цей бувший гравець та з "Динамо" до хорватів подався?
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Виамин Павловский - ты долбоеб... Хорваты отпраздновали победу над Россией криками "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 4457 Он играет за сборную команду своей страны ибо он хорват. Да иди ты на хер, черт опущенный Хорваты отпраздновали победу над Россией криками "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 9280
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а я думав що він щирий украпїнець, такий щирий, що аж тебе закантачив Хорваты отпраздновали победу над Россией криками "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 7235
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Вiн хорват, грав в Динамо 2 січня 2013 року. Дебютував за збірну Хорватії 23 травня 2010 року.
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ну, тоді зрозуміло, я ж не знав, читаю комент - думав що він українець, який з "Динамо" до Хорватії подався.....
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Ладно троли проплаченные...встретимся с вами через год....посмотрим кау переоденетесь...если дам печеньку подпрыгните?...нет??? А если две???
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знатно тебя тут поимели и опустили, заходи еще дятел ватный, нам тут без дебилов скучно Хорваты отпраздновали победу над Россией криками "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 2493
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А если печеньку дам подпрыгнишь с кастрюлей?
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Ну вы же прыгали уже....довайте еще разок....ща испеку
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ну попрыгай, я рассмотрю, может и дам тебе кусок печеньки, только громко, на потеху всем кукарекни так Хорваты отпраздновали победу над Россией криками "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 2573
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Кирилл 50d9d34e - да иди ты уже нахер спать. Бояры накати и с чистой совестью отпизди свою жену и ложись спать. Черт Хорваты отпраздновали победу над Россией криками "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 3585
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кирюха. ты любишь чмокать хуйла за оба уха.
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так это же по руски, по православному.
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откуда у тебя печенька быдло ватное, ты ж даже на пол печеньки не наскулил тут, громко внятно кукарекни что нибудь - дам тебе печеньку, уж так и быть Хорваты отпраздновали победу над Россией криками "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 2107
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Пока приматы европы....хаха...
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да ладно тебе ватка, тебя опустили - просто обтекай, не позорься так больше, ползи фото задницы путинской облобызай на ночь
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оно сейчас пойдет нахерачится боярыхника , упадет и заснет в тайге. А утром его найдут замерзшим и обглоданым хорьками.
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Комментатор на Интере бесил весь матч, .ука! Если бы играла Украина с РФ - это был бы первый в Мире предвзятый против Украины комментатор на национальной трансляции.
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думаю что недолго этому зарусняченому интеру придется коптить эфир Украины.
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ну, пане, слухати вітчизняні ЗМІ, які всі куплені олігархами, то також можна з розуму зійти.....всі вони танцюють під музику того, хто платить. Особливо 5 канал, коли він починає по вухам їздити про СРСР, хоча інколи і правду каже. А найкраще, купити тарілку, вивчити англійську, та всю інформацію слухати з різних джерел, аналізуючи її. От про Чорнобиль я вперше дізнався з Радіо Свобода чи Німецька хвиля (точно не пам'ятаю), а потім з радянських ЗМІ, з того часу нічого, уви, не змінилось.
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Я 5 канал вичистив з списку каналів ще в далекому 2006 році. Дивно що Ви взагалі туди заглядаєте... Що на г шоколадне тягне? Чи це у Вас форма мазохізму?
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а що там тепер уже "годинник" показують? Навєняка якусь дєшєвую "зарю" перелицьовану під "сейко" і під звукі знакомиє з дитинсва "ку-ку, ку-ку, ку-ку"... Хорваты отпраздновали победу над Россией криками "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 3461
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Кацапи 100% під допінгом всі свої матчі провели. Подивіться на страшний та неприродний вигляд того ж Дзюби, вони викормлені на допінгу. Тут казали мовлял чому Іспанія розчарувала, чи то Німеччина інші фаворити. Причини у кожній збірній різні. Але є загальна - в Іспанії та і в Німеччинні досить сильні та напружені внутрішні чемпіонати, під кінець яких вони (топові гравці) всі виснажені морально та фізично. Подивіться сьогодні під кінець матчу на Модрича, Манджукіча, - вони вже ледь ходили під кінець овертайму. Тоді як кацапи, що носились по полю всі ці матчі як скажені, таке враження що взагалі не втомлені були. А який чемпоінат у кацапів, яка напруга в ньому у зрівнянні з чемпіонатом Іспанії наприклад? Ніякої! Ну і допінг як і на Оліміпіаді зробив свою справу. Не дарма незадовго до чемпіонату ФІФА відмовилася як слід розслідувати тему допінгу кацапської збірної. Пригадаймо також як кацапи цей чемпоінат взагалі отримали - підкупом! ФІФА - це тихе корупційне болото, де чорти водяться.
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Сто процентов на допинге. Они все матчи прессенгуют соперника как минимум 70 минут игрового времени. Так было и в этом матче, несмотря на то что они в прошлом матче отыграли также 120 минут. Учитывая как бездарно свинопсы играли товарняки, буквально за недели перед ЧМ, явно понятно, что схавали допинг
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Нет, трахнуть Рашку пять-ноль было никак
нельзя. Какой смысл тыкать дерьмо носом в дерьмо? Нужно было именно так,
медленно, возвратно-поступательно, оттягивая до последней секунды, и самой последней
фрикцией засадить Орде по самые гланды. ))) Браво,
Хрватска!
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виграли це добре, але якого дідька вони на той футбол подалися до Росії під час бойкоту, хай би росіяни самі з собою грали.....
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Слава тебе Господи! Что остановил этот антифутбол напичканный допингом
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Хорваты весело поют и пляшут!
Хор ваты - грустно весь молчит…
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В Кацапії , в півфіналах будуть грати 4 команди НАТО😉!
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Цензор.НЕТВидеоСпортХорваты отпраздновали победу над Россией криками "Слава Украине!". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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