 Хорваты отпраздновали победу над Россией криками "Слава Украине!". ВИДЕО

На видео, опубликованном в Facebook футбольного комментатора Андрея Шаркова, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич несколько раз повторяют "Слава Украине!" и посвящают свою победу Украине, информирует Цензор.НЕТ.
Отметим, что Домагой Вида забил гол и один из пенальти в послематчевой серии, а Огнен Вукоевич входит в тренерский штаб сборной.
Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 с 14 июня проходит в Российской Федерации. Матч четвертьфинала между сборными Хорватии и РФ завершился со счетом 1:1. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии послематчевых пенальти Россия проиграла Хорватии со счетом 3:4.
Тут водки нет, кацап.
Вся раися в одной картинке !!!
https://youtu.be/E_Uw3uDus64?t=41
https://youtu.be/qScIGPDIowM?t=1811
Интересно другое - как себя чувствуют те, кто ещё совсем недавно тут клялся, что "Чемпионат у рашки отберут 100500%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"?
как-то не клеется
Мир двуличный, раз терпит такое и делает вид, что это нормально.
нельзя. Какой смысл тыкать дерьмо носом в дерьмо? Нужно было именно так,
медленно, возвратно-поступательно, оттягивая до последней секунды, и самой последней
фрикцией засадить Орде по самые гланды. ))) Браво,
Хрватска!
Хор ваты - грустно весь молчит…