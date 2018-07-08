 Хорваты отпраздновали победу на Россией криками "Слава Украине!". ВИДЕО

На видео, опубликованном в Facebook футбольного комментатора Андрея Шаркова, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич несколько раз повторяют "Слава Украине!" и посвящают свою победу Украине, информирует Цензор.НЕТ.

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Отметим, что Домагой Вида забил гол и один из пенальти в послематчевой серии, а Огнен Вукоевич входит в тренерский штаб сборной.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 с 14 июня проходит в Российской Федерации. Матч четвертьфинала между сборными Хорватии и РФ завершился со счетом 1:1. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии послематчевых пенальти Россия проиграла Хорватии со счетом 3:4.