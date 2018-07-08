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Все про:футбол (2951) Хорватия (116) ЧМ-2018 (202)

 Хорваты отпраздновали победу на Россией криками "Слава Украине!". ВИДЕО

Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла команду Российской Федерации и прошла в полуфинал Чемпионата мира по футболу.

На видео, опубликованном в Facebook футбольного комментатора Андрея Шаркова, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич несколько раз повторяют "Слава Украине!" и посвящают свою победу Украине, информирует Цензор.НЕТ.

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Отметим, что Домагой Вида забил гол и один из пенальти в послематчевой серии, а Огнен Вукоевич входит в тренерский штаб сборной.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 с 14 июня проходит в Российской Федерации. Матч четвертьфинала между сборными Хорватии и РФ завершился со счетом 1:1. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии послематчевых пенальти Россия проиграла Хорватии со счетом 3:4.

Источник: https://censor.net.ua/v3075373
 
   
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Цензор, с добрым утром! Форумчанам пришлось обсуждать новость в теме "Интерактивную карту загрязнения рек создали в Украине". За сим извиняемся перед реками Хорваты отпраздновали победу на Россией криками "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 810
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Пля,які вони дійсно пришелепкуваті,це капець
Хорваты отпраздновали победу на Россией криками "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 7640
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молодцы хорваты но чуть другое, это он или похожая рожа и стиль речи - скрость речи

https://youtu.be/E_Uw3uDus64?t=41

https://youtu.be/qScIGPDIowM?t=1811
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Сборная РФ выступила вполне достойно для своего уровня.
Интересно другое - как себя чувствуют те, кто ещё совсем недавно тут клялся, что "Чемпионат у рашки отберут 100500%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"?
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Этого не было...так же как они и не хаяли трампа...так же как они и за порошенко тянули....свадьма в малиновке, власть меняется....вот и вся их сущность....приматы...
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Кирюха, а вам всем в инкубаторе номера дают?
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А ты видимо интелегент образованныц? Самому не стыдно быть таким недрлеким?
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А ты продажный проплачеггый троль....тюфу на тебя...примат
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знатно кацапню опустили...это был последний чемп мира.по всем видам спорта...на этой гнустной земле срасеи Хорваты отпраздновали победу на Россией криками "Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 5505
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Разочарован игрой братьев-славян. Нет командной скорости, использования слабых сторон гораздо менее мастеровитого соперника, фланги работали процентов на 50 имхо. Не оправдали надежды многочисленных болельщиков. В общем, не знаю, как хорваты собираются играть в полуфинале.﻿
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Цензор.НЕТВидеоСпортХорваты отпраздновали победу на Россией криками "Слава Украине!". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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