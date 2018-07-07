 Вор в законе Дато Агжабединский задержан в Трускавце и повторно выдворен с территории Украины, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Лидера преступной группировки, который нарушил запрет въезда на территорию Украины, правоохранители задержали в Трускавце и доставили в Главное управление Государственной миграционной службы Украины во Львовской области. Там на него были составлены соответствующие документы, в частности протокол об административном правонарушении, после чего полицейские принудительно выдворили его за пределы Украины.

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"Два месяца назад этот неоднократно судимый за тяжкие преступления вор в законе был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины. Однако, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию нашего государства в течение трех лет, он нашел способ вернуться и приехал в Трускавец, где его и задержали наши оперативники", - сообщил в полиции.

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