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 Вор в законе Дато Агжабединский задержан в Трускавце и повторно выдворен с территории Украины, - Нацполиция. ВИДЕО

6 июля сотрудники уголовного розыска Национальной полиции задержали во Львовской области 43-летнего иностранца, известного в криминальных кругах как вор в законе Дато Агжабединский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Лидера преступной группировки, который нарушил запрет въезда на территорию Украины, правоохранители задержали в Трускавце и доставили в Главное управление Государственной миграционной службы Украины во Львовской области. Там на него были составлены соответствующие документы, в частности протокол об административном правонарушении, после чего полицейские принудительно выдворили его за пределы Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевская полиция задержала и депортировала из страны вора в законе по кличке Хидир. ВИДЕО

"Два месяца назад этот неоднократно судимый за тяжкие преступления вор в законе был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины. Однако, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию нашего государства в течение трех лет, он нашел способ вернуться и приехал в Трускавец, где его и задержали наши оперативники", - сообщил в полиции.

Также смотрите: Грузинский вор в законе Ираклий Хуту задержан в Одессе и выдворен с территории Украины, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3075349
 
 
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Воры в законе находятся совсем в другом месте на улицах Грушевского и Банковой ... Вор в законе Дато Агжабединский задержан в Трускавце и повторно выдворен с территории Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9759
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не-а. Там сидят очумевшие от близости к бюджету ни на что доброе не способные недоумки, случайно оказавшиеся на высших ступеньках власти.
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ти скоро вже і погноз погоди будеш коментувати що і там зрада трапилася) здається що тут кримінальні новини і ані слова про владу.
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Ну если узнаю,что такое "погноз"то может и буду....
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Вор в законе Батон шоколадный ещё не задержан
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Воров на Грушевского и Банковой "короновали" избиратели без мозгов за кило гречки. Вспомни,может и вы были в числе этих избирателей.
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Брехня,они сами себя короновали и без всякой гречки и избирателей ...
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Вор в Законе - титул практически на всю жизнь, лишение воровской короны хуже смерти. А Харант №5 то таке Злодія в законі Дато Агжабединського затримано в Трускавці та повторно видворено з території України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3763. в 19-ом будет 6-й, потом 7-й
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Задержан? Депортирован? А полиция знает, сколько грузины скупили в Киеве коммерческой недвижимости, земель под Киевом, на побережье Черного моря?
Эта вольница грузинам еще аукнется Украине.
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а армян?,..надо потихому выстреливать эту шушваль.
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Дато нарушил запрет на въезд в Украину,пацсталом
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А ,что на второй раз нельзя ему было ногу например отрубить?,чтоб другим не повадно было...
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если надо будет помощь,то запросто.....
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Ты предложил, тебе и делать, тебе и отвечать за содеянное.
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Не либеральничай,расскажи это тем кто депутату Рыбаку живот выпотрошил и в речку выбросил,так и с этими,на их места нет где штамп ставить.....
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Расскажи это нашим депутатам, которые не захотели принять закон против этих воров в законе. Хочешь рубить, так уже головы руби, эта мразь воровская ничего другого не заслуживает. Только не взлаивай эту проблему на тех, кто обязан соблюдать закон.
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не взваливай

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так и не собираюсь...,взваливать,но столько мерзости всплыло,что и цацкаться нельзя,так можно и страну потерять...
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Можно страну, а можно и себя.
Закон не совершенен, но это всё, что у нас есть. Если его не соблюдать, то мы потеряем самих себя.
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Себя не так страшно,у меня в этой стране дети и внуки,им жить,на счёт закона ты прав,но время военное,требует другого подхода..
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Страшнее, чем потерять самого себя, ничего быть не может. А про "Цель оправдывает средства" и без меня много споров было.
Да, военное время требует другого подхода и другой власти. Важно только при изменениях сгоряча дров не наломать.
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Человек приехал подлечить почки, а ему - пинок под зад!
Негуманно!
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Чому не можна один раз видворити так, щоб більше їм в Україну їхати не хотілось, навіть під примусом? Схоже на спортивну риболовлю.. До речі, і МВС і прикордонна служба - в підпорядкуванні авакова.. Одні його підлеглі впускають в Україну - інші видворяють..
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Походу. грузинські вори в законі. зайнялись тролінгом наших прикордоних служб.

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кацапам и бандюкам всех национальностей прям медом у нас помазано - прут и прут
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Та якби не пускали,то хто б перься,чи ти не розумієш,дочь троіх родітєлєй
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"он нашел способ вернуться и приехал в Трускавец, где его и задержали наши оперативники", - сообщил в полиции."
Страна. Воюющая. Может и не совсем так. Но. Граница. На замке. А если бы это терроист. Без замка.
Так. Живем. На замке. Ржавом.
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Да ср*ть эти воры хотели на все "запреты". В ВР сидят их шестёрки и ворьё чувствует себя в Украине в шоколаде. Нет методов в Украине против этих воров. Им везде почёт и уважуха. После первого раза этого "вора" нужно было допросить с "пристрастием" ,выяснить на каком участке границы и какой погранец его пропустил в Украину,погранцу 10 лет зоны а "вору" трёшку для начала. Но кто же примет такой закон? "Шестёрки" криминала депутаты? Да они ручки целуют этим "ворам в законе". Весь Опоблок на 87% состоит из авторитетов и судимых. В БПП каждый четвёртый имел и имеет проблемы с законом. В БЮТ тоже полно зэков. Воры они повсюду выдвигают своих "шестёрок" имея громадную финансовую базу. Половина мэров областных городов криминалитет не говоря уж о районах,посёлках. Можно с уверенностью констатировать что Украиной по большому счёту управляют "воры в законе" а вся эта так называемая власть чистит им сапоги и служит им.
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Посмійся ще трошки,недовго залишилось, мордва ганебна...
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Наш самый гуманный суд судит по закону а бандиты по справедливости. Вопросы?
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***
В доме, где проживают сплошь и рядом одни интеллигенты, один молодой доцент,
в темноте стукнулся о дверной косяк и громко выкрикнул « бля...твою....ть».
С тех пор он и стал считаться местным криминальным авторитетом.
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Воры гады заполонили Украину. Есть мелкие и крупные, КРУПНЫЕ, ТАКИЕ КАК БАРЫГА, ВРЕДНЕЙ!
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Пуля в голову - а не до свидание!
Что за 3 роки ???

Для криминальных авторитетов - должен быть принят нормальный закон.
Либо пожизненный срок (с конфискацией - если есть что) , либо пожизненная депортация на родину. За повторное нарушение - пожизненное заключение. Не vip хоромы - а работать с утра до ночи в тюряге до конца жизни.

Тогда быстро поймут что ловить здесь нечего.
Где хвалёная биометрическая система для иностранцев ? Для Азербайджана не надо ?
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Его повторно выдворили, а он опять повторно въедет. Граница - как решето.
Шляется, кто попало.
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после Саакашвили Грузия уже не та. И воров в Законе не сажают, и тамошняя вата все хуйлу забыла и простила. прям как у нас

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Украину грабят, поэтому сюда сползается вся мразь со всего свету урвать свой кусок. И пока народ Украины не развесит на фонарных столбах грабящую элиту ничего не измениться.
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Криминальный авторитет в Украине. А ему раз-и протокол о админнарушении выдал департамент коммуникации Нацполиции. Поговорили.кримавторитет поклялся, что теперь в Украину-ни-ни. Верим.Особенно этому департаменту.
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Почему не сажают лет на пять,
Сразу у всех отобилось бы желание.
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во это мент "рехформаванный" в экран не влазит! Злодія в законі Дато Агжабединського затримано в Трускавці та повторно видворено з території України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8465
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т.зв "провладна більшість" у ВР , за всі 4 роки , вперто не бажає приймати закони проти "злодіїв у законі" ... робіть висновки
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВор в законе Дато Агжабединский задержан в Трускавце и повторно выдворен с территории Украины, - Нацполиция. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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