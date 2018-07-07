 Вор в законе Дато Агжабединский задержан в Трускавце и повторно выдворен с территории Украины, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Лидера преступной группировки, который нарушил запрет въезда на территорию Украины, правоохранители задержали в Трускавце и доставили в Главное управление Государственной миграционной службы Украины во Львовской области. Там на него были составлены соответствующие документы, в частности протокол об административном правонарушении, после чего полицейские принудительно выдворили его за пределы Украины.
"Два месяца назад этот неоднократно судимый за тяжкие преступления вор в законе был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины. Однако, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию нашего государства в течение трех лет, он нашел способ вернуться и приехал в Трускавец, где его и задержали наши оперативники", - сообщил в полиции.
Эта вольница грузинам еще аукнется Украине.
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так и не собираюсь...,взваливать,но столько мерзости всплыло,что и цацкаться нельзя,так можно и страну потерять...
Закон не совершенен, но это всё, что у нас есть. Если его не соблюдать, то мы потеряем самих себя.
Да, военное время требует другого подхода и другой власти. Важно только при изменениях сгоряча дров не наломать.
Негуманно!
Страна. Воюющая. Может и не совсем так. Но. Граница. На замке. А если бы это терроист. Без замка.
Так. Живем. На замке. Ржавом.
В доме, где проживают сплошь и рядом одни интеллигенты, один молодой доцент,
в темноте стукнулся о дверной косяк и громко выкрикнул « бля...твою....ть».
С тех пор он и стал считаться местным криминальным авторитетом.
Что за 3 роки ???
Для криминальных авторитетов - должен быть принят нормальный закон.
Либо пожизненный срок (с конфискацией - если есть что) , либо пожизненная депортация на родину. За повторное нарушение - пожизненное заключение. Не vip хоромы - а работать с утра до ночи в тюряге до конца жизни.
Тогда быстро поймут что ловить здесь нечего.
Где хвалёная биометрическая система для иностранцев ? Для Азербайджана не надо ?
Шляется, кто попало.
Сразу у всех отобилось бы желание.