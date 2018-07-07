 Военной контрразведкой ОС задержан военнослужащий ВСУ, ранее воевавший в составе бандформирований "ДНР". ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В результате спецоперации задержан житель Херсонской области, который в 2014 году присоединился к боевикам пророссийских бандформирований и поступил на службу в штаб "ДНР" в городе Часов Яр, где с оружием в руках выполнял указания своих главарей по выявлению и задержанию патриотически настроенных граждан Украина в Артемовском районе Донецкой области.

В июля 2014 года с началом освобождения украинских городов от пророссийских бандформирований, задержан оставил службу в "ополчении Новороссии" и вернулся на Херсонщину", - говорится в сообщении.

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Впоследствии, с целью избежания наказания молодой человек был призван по мобилизации в Вооруженные силы Украины и в дальнейшем заключил контракт на прохождение военной службы в одной из воинских частей, которая вовлечена в операции Объединенных сил.

Оперативники военной контрразведки разоблачили и некоторое время держали бывшего боевика под контролем.

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6 июля 2018 г. материалы о противоправной деятельности указанного лица переданы в Бахмутский отдел полиции с целью открытия уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".