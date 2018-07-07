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 Военной контрразведкой ОС задержан военнослужащий ВСУ, ранее воевавший в составе бандформирований "ДНР". ВИДЕО

В результате комплекса мероприятий, реализованного сотрудниками военной контрразведки СБУ из состава Обьеднаних сил, разоблачен и во взаимодействии с Нацполицией задержан участник террористической организации "ДНР", который скрывался от правосудия в одной из воинских частей ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В результате спецоперации задержан житель Херсонской области, который в 2014 году присоединился к боевикам пророссийских бандформирований и поступил на службу в штаб "ДНР" в городе Часов Яр, где с оружием в руках выполнял указания своих главарей по выявлению и задержанию патриотически настроенных граждан Украина в Артемовском районе Донецкой области.

В июля 2014 года с началом освобождения украинских городов от пророссийских бандформирований, задержан оставил службу в "ополчении Новороссии" и вернулся на Херсонщину", - говорится в сообщении.

Смотрите: "Я раскаиваюсь. Простите меня", - контрразведка СБУ задержала наемника РФ из Славянска. ВИДЕО

Впоследствии, с целью избежания наказания молодой человек был призван по мобилизации в Вооруженные силы Украины и в дальнейшем заключил контракт на прохождение военной службы в одной из воинских частей, которая вовлечена в операции Объединенных сил.

Оперативники военной контрразведки разоблачили и некоторое время держали бывшего боевика под контролем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала пособника "ЛНР", который собирался на заработки в ЕС: "Зарплаты в республике хватало только на еду". ВИДЕО

6 июля 2018 г. материалы о противоправной деятельности указанного лица переданы в Бахмутский отдел полиции с целью открытия уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Источник: https://censor.net.ua/v3075333
 
   
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и они еще хотят доверить каким-то сраным следователям принимать решения о блокировке сайтов ))))
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бу га га га...
"сєпар" в лавах ВСУ
оце так так
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Засланий казачок.
Скільки ще таких працює проти України..
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У Петра весь список.
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З Голубаном теж відео є , але якщо його арештувати то Хуйло нападе !
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Впоследствии, с целью избежания наказания молодой человек был призван по мобилизации в Вооруженные силы УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/v3075333
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Не пойняв, - він шо, сам себе призвав?
Міша і Гєша, навєрно, текст по-дебільному писали.
А може, він осознав і, так сказать, розкаявся. Он, Порошенко тоже служив міністром злочинному режиму Хамо-Зека. А гляди ж ти, - таким патріотом задєлався, шо мама, не горюй...
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"Згодом, з метою уникнення від покарання молодик призвався за мобілізацією до Збройних сил України та в подальшому уклав контракт на проходження військової служби в одній з військових частин, яка залучена до операції Об'єднаних сил."
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Я ж кажу, - текст по-дебільному написаний.
Тут, апріорі, можливі тільки два варіанти, - або пішов добровольцем, або був призваний. А, тіпа, "сам призвався", - це курям на сміх, оксюморон. Та ще й "з метою уникнення".
Або зніміть хрестика, або труси надіньте.
Просто, очевидне чиєсь намагання натягти сову на глобус. Або ж він був добровольцем (тоді могла мати місце "мета уникнення"). Або був призваний (тоді "мети уникнення" за фактом не могло бути).
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Тут у тексті відчувається рука майстра художнього слова гугл транслейту.
...сотрудниками военной контрразведки СБУ из состава Обьеднаних сил - аж оченята рогом лізуть.
Вже переклали б місто Часов Яр як "Годинників Яр" - хоч поіржати було б від чого Військова контррозвідка ОС затримала військовослужбовця ЗСУ, який раніше воював у складі бандформувань "ДНР" - Цензор.НЕТ 6521
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А казачок-то засланньій!(С)

Бувших зрадників не буває.
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Точно! Колишніх регіоналів не буває!
Військова контррозвідка ОС затримала військовослужбовця ЗСУ, який раніше воював у складі бандформувань "ДНР" - Цензор.НЕТ 2513
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кто предал один раз,предаст и второй.а может он и сливал инфу.
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Много "секретов" сдал? Или заробитчанин, где больше платят, туда и пошел?
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фамилий подельников в лугандоне не помнит?стучать в печень пока память не вернётся.
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интересно а голубана когда задержат?
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контрики хорошо отработали,молодцы！давно пора этих перебежщиков отлавливать и наказывать.надеемся что наказание ему будет справедливое.
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пока идёт следствие нельзя показывать.
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***
Штирлиц спокойно шел по Берлину...
И что-то неуловимое выдавало в нем советского разведчика...
То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют,
который волочился за ним по всему городу...
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Он получит только половину наказания.
Потому что у него есть УБД. Військова контррозвідка ОС затримала військовослужбовця ЗСУ, який раніше воював у складі бандформувань "ДНР" - Цензор.НЕТ 2317
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Скільки тут "штірліців" сидить, а "мюллерів" не вистачає)
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Штирлиц стоял на своём...
Это была излюбленная пытка Мюллера.
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тот контрик который работал с призывниками должен понести наказание. это называется надувать щеки и не фига не делать... как изучали этого штымпа при призыве? получается что никак, а это значит призывают всех и все возможно..... интерсно скольких еще контрики проглядели и в ВСУ и в полиции и в нацгвардии и в мчс и в самом сбу?
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И каким же образом "контрик" с призывниками работать должен? Ну-ка, "просветите"... Вместе посмеёмся... Делать "контрразведчику" нечего, и он призывниками заниматься должен... Вы бы ещё возложили на него обязанности отдела культпросветработы...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВоенной контрразведкой ОС задержан военнослужащий ВСУ, ранее воевавший в составе бандформирований "ДНР". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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