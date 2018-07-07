 Военной контрразведкой ОС задержан военнослужащий ВСУ, ранее воевавший в составе бандформирований "ДНР". ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"В результате спецоперации задержан житель Херсонской области, который в 2014 году присоединился к боевикам пророссийских бандформирований и поступил на службу в штаб "ДНР" в городе Часов Яр, где с оружием в руках выполнял указания своих главарей по выявлению и задержанию патриотически настроенных граждан Украина в Артемовском районе Донецкой области.
В июля 2014 года с началом освобождения украинских городов от пророссийских бандформирований, задержан оставил службу в "ополчении Новороссии" и вернулся на Херсонщину", - говорится в сообщении.
Впоследствии, с целью избежания наказания молодой человек был призван по мобилизации в Вооруженные силы Украины и в дальнейшем заключил контракт на прохождение военной службы в одной из воинских частей, которая вовлечена в операции Объединенных сил.
Оперативники военной контрразведки разоблачили и некоторое время держали бывшего боевика под контролем.
6 июля 2018 г. материалы о противоправной деятельности указанного лица переданы в Бахмутский отдел полиции с целью открытия уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".
"сєпар" в лавах ВСУ
оце так так
Скільки ще таких працює проти України..
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Не пойняв, - він шо, сам себе призвав?
Міша і Гєша, навєрно, текст по-дебільному писали.
А може, він осознав і, так сказать, розкаявся. Он, Порошенко тоже служив міністром злочинному режиму Хамо-Зека. А гляди ж ти, - таким патріотом задєлався, шо мама, не горюй...
Тут, апріорі, можливі тільки два варіанти, - або пішов добровольцем, або був призваний. А, тіпа, "сам призвався", - це курям на сміх, оксюморон. Та ще й "з метою уникнення".
Або зніміть хрестика, або труси надіньте.
Просто, очевидне чиєсь намагання натягти сову на глобус. Або ж він був добровольцем (тоді могла мати місце "мета уникнення"). Або був призваний (тоді "мети уникнення" за фактом не могло бути).
майстра художнього словагугл транслейту.
...сотрудниками военной контрразведки СБУ из состава Обьеднаних сил - аж оченята рогом лізуть.
Вже переклали б місто Часов Яр як "Годинників Яр" - хоч поіржати було б від чого
Бувших зрадників не буває.
Штирлиц спокойно шел по Берлину...
И что-то неуловимое выдавало в нем советского разведчика...
То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют,
который волочился за ним по всему городу...
Потому что у него есть УБД.
Это была излюбленная пытка Мюллера.