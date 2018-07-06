 Мининформполитики презентовало кампанию по популяризации ВСУ "Я - армия". ВИДЕО

Как рассказал на брифинге в пятницу в Киеве государственный секретарь Мининформполитики Артем Биденко, кампания включает несколько видеороликов и 13 плакатов с изображениями украинских военнослужащих, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ролики запущены на всех телеканалах, в интернете, также мы обращаемся к сети кинотеатров, чтобы они тоже их разместили. С августа мы планируем разместить плакаты на внешних носителях. И уже мы напечатали 600 плакатов, которые пойдут на столичные военкоматы", - сказал он.
По словам А.Биденко, в планах министерства также напечатать около 1 тыс. плакатов, которые будут бесплатно распространятся по военным частям и в подразделениях, выполняющих задачи в зоне проведения Операции объединенных сил на востоке Украины.
Кому скинуть? Вору филе?
В этом ролике правильно подмечено - мерия знает и мерия участвует.....
Тем более им сейчас не до этого - отмазывают подельников, на которых прокуратура дело шьет за воровство на дорожном строительстве....
Филатова Бориса Альбертовича..... -
В Верховную Раду идите,Кабмин,Администрацию Порошенко - вот где потенциальные рекруты на передовую.Больше некого набирать, все уехали в Польшу,не выдержали реформ.
https://www.youtube.com/watch?v=1Nnqs571dpM