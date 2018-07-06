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 Мининформполитики презентовало кампанию по популяризации ВСУ "Я - армия". ВИДЕО

Министерство информационной политики Украины в пятницу представило разработанную информационную кампанию по популяризации Вооруженных сил Украины "Я - армия".

Как рассказал на брифинге в пятницу в Киеве государственный секретарь Мининформполитики Артем Биденко, кампания включает несколько видеороликов и 13 плакатов с изображениями украинских военнослужащих, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Ролики запущены на всех телеканалах, в интернете, также мы обращаемся к сети кинотеатров, чтобы они тоже их разместили. С августа мы планируем разместить плакаты на внешних носителях. И уже мы напечатали 600 плакатов, которые пойдут на столичные военкоматы", - сказал он.

По словам А.Биденко, в планах министерства также напечатать около 1 тыс. плакатов, которые будут бесплатно распространятся по военным частям и в подразделениях, выполняющих задачи в зоне проведения Операции объединенных сил на востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3075299
 
   
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Доброго вечера! Простите за офтоп! Помогите Днепру, не дайте убивать природу! Сделайте максимальный репост. Если кто в в друзьях Филатова Бориса Альбертовича на фейсбуке, скиньте плз эту ссылку. Заранее спасибо! https://www.youtube.com/watch?v=A3nVK1pJ_58&t=12s
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Борминталь - не смешите мои тапочки....

Кому скинуть? Вору филе?
В этом ролике правильно подмечено - мерия знает и мерия участвует.....
Тем более им сейчас не до этого - отмазывают подельников, на которых прокуратура дело шьет за воровство на дорожном строительстве....
Филатова Бориса Альбертовича..... - Мінінформполітики презентувало кампанію з популяризації ЗСУ "Я - армія" - Цензор.НЕТ 5783
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укроборонпром популяризовал ВСУ, сказав что альтернативы гибели солдат ВСУ от "молота" нет !
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Совок оккупировал миниформполитику.
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Да нет, тут двигает не совок, уверен за "Я - армия" какому то ЧП несколько милли(ардов)онов перечислили.
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Минстецю опять нужно бездарно потратить денег.
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Так сегодня уже так популяризовали с миномётом,что мама не горюй ,пока порошенки,муженки ,пашинские и прочая нечисть занимается армией толку там не будет ,болтовни будет выше крыши,пиара а потом выходит Матиос и действительность ужасает ,воры не могут создать хорошую армию ,Слава Богу ,что есть добробаты а без них была-бы труба ...
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За стрельбу из миномета имени БПП,платят 7000 гривней,ждем добровольцев.
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"Министерство информации" звучит как из одной известной книги Оруэлла Мінінформполітики презентувало кампанію з популяризації ЗСУ "Я - армія" - Цензор.НЕТ 3944
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По селам нужно пробежаться.Женщин побольше набрать.
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А ещё дебильней слогана нельзя было придумать?
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ты предлагаешь как у вас: "Сдохнуть в Сирии за родину"...?)))
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Мининформполитики презентовало кампанию по популяризации ВСУ "Я - армия"

В Верховную Раду идите,Кабмин,Администрацию Порошенко - вот где потенциальные рекруты на передовую.Больше некого набирать, все уехали в Польшу,не выдержали реформ.
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Тут как- то один поц заявлял что застрахует жизнь каждого воина на 1 000 000 грн.,что в разы поднимут выплаты тем кто на передовой и многое еще !
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Закарпаття оголосило скорботу за загиблими від вибуху міномету солдатами, а Пеця про котиків постить. А коли стало відомо про Іловайську трагедію, він скористувався загальним шоком та захапав собі земельні ділянки у Борисполі, де, до речі, у 2020 році стартує виробництво рошенівського печива. Це, навіть, не байдужість, а вже відверте знущання.
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В символике ЧМОпианата мира па хвутболу на дохлой РАБссии обозначены 666,а внизу и посредедине символа полчеловека с рукамии вверх...
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А кто были краснопузые зольдаты Кремлевского Вермахта 22 июн 1941 года?Защитниками Сралина чтобы жить в ГУЛАге Джугашвили?
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Армия популярна тогда когда эта армия побеждает и Герои получают славу и общественное признание. Пэтя и его лампасные хряки превратили войну в норное противоползание, контрабандный трафик и выморочный застой. И это кто то хочет сделать популярным? Он видимо идиот. Если бы я был молодым я бы на эту голимую шнягу не повелся. Если нужны воины то воюйте, а если нужны ползуны норные, то отлавливайте "аватаров" по селам. Иначе никак. Четыре года оккупации .... как я их презираю!!! На хрена нужна такая армия? Гребаный стыд - 57 спецназов и ни одной спецолперации с видимым результатом. "Скрытая доблесть ничем не отличается от известной бездарности"...
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Беслан и Норд Ост вм в дупло,кацаКрысы Педофила.........
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А кажуть , в Україні , грошей не вистачає - та їх просто нікуди дівати ... он Мінстець черговий тому приклад !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМининформполитики презентовало кампанию по популяризации ВСУ "Я - армия". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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