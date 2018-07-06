 Мининформполитики презентовало кампанию по популяризации ВСУ "Я - армия". ВИДЕО

Как рассказал на брифинге в пятницу в Киеве государственный секретарь Мининформполитики Артем Биденко, кампания включает несколько видеороликов и 13 плакатов с изображениями украинских военнослужащих, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Ролики запущены на всех телеканалах, в интернете, также мы обращаемся к сети кинотеатров, чтобы они тоже их разместили. С августа мы планируем разместить плакаты на внешних носителях. И уже мы напечатали 600 плакатов, которые пойдут на столичные военкоматы", - сказал он.

По словам А.Биденко, в планах министерства также напечатать около 1 тыс. плакатов, которые будут бесплатно распространятся по военным частям и в подразделениях, выполняющих задачи в зоне проведения Операции объединенных сил на востоке Украины.