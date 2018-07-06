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 Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Киеве, - Князев. ВИДЕО

Полиция установила и задержала мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства полицейского 5 июля в Киеве.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

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"Следователю доставили лицо, которое криминальная полиция обоснованно подозревает в убийстве работника полиции. Преступление совершено вчера в столице. Это гражданин Украины, который имеет пять судимостей за совершение корыстно - насильственных преступлений. Мотив совершенного преступления нам известен, но разглашать его до окончания следственных действий не имею права ", - отметил глава Нацполиции.

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Глава ведомства еще раз выразил соболезнования семье погибшего офицера и отметил, что Дмитрий Глушак был одним из лучших и высококвалифицированных работников полиции.

"Таких узкоспециализированных работников, которого мы потеряли, у нас в Нацполиции, к сожалению, можно сосчитать на пальцах", - сказал Князев.

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Напомним, 5 июля днем на ул. Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. По источникам СМИ, убитый был сотрудником правоохранительных органов.

Источник: https://censor.net.ua/v3075239
 
   
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Ну это же не убийца Шеремета или Окуевой, его оперативно нашли бо самого мента зажмурил.
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Нашли потому, что убийство не спецслужба организовала.
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ФСБ и "пять раз судимый" по разному подготавливают убийства и отход.
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И к чему эта новость ? Потом окажется ,что он не виноват или просто прохожий. Он же просто ,подозреваемый. Цензор,экономь наше время ! Нам нужны результаты ,а не подозрения.
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Нужно разрядить обстановку. А если через пару недель окажется что это не убийца, то уже дело третье, хайпа не будет.
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И показать бурную деятельность. Очковтирательство в духе ,лолиты. Каков поп...
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Мотив нам відомий, але ми не скажемо. Та й не треба, хто з мізками й так здогадається, що може об'єднувати ОТЗшника і рецидивіста...
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Коп продавал ему золотую цепь, массивную.
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а там дивись ниточки мусора розплутають аж до покушенія на самого...
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Ой не верится, взяли урку с пятью судимостями и вешают все на него, но вопрос как он оказался в машине подполковника чтоб стрелять сквозь сиденье.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗадержан подозреваемый в убийстве полицейского в Киеве, - Князев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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