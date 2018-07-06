 Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Киеве, - Князев. ВИДЕО

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

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"Следователю доставили лицо, которое криминальная полиция обоснованно подозревает в убийстве работника полиции. Преступление совершено вчера в столице. Это гражданин Украины, который имеет пять судимостей за совершение корыстно - насильственных преступлений. Мотив совершенного преступления нам известен, но разглашать его до окончания следственных действий не имею права ", - отметил глава Нацполиции.

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Глава ведомства еще раз выразил соболезнования семье погибшего офицера и отметил, что Дмитрий Глушак был одним из лучших и высококвалифицированных работников полиции.

"Таких узкоспециализированных работников, которого мы потеряли, у нас в Нацполиции, к сожалению, можно сосчитать на пальцах", - сказал Князев.

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Напомним, 5 июля днем на ул. Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. По источникам СМИ, убитый был сотрудником правоохранительных органов.