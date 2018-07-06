 За участие в договорных матчах объявили 11 подозрений: пяти футболистам, четырем менеджерам клубов и двум тренерам, - Холодницкий. ВИДЕО

Председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры и первый вице-президент ФФУ Назар Холодницкий рассказал о ходе расследования дел о договорных матчах в украинском футболе. Об этом он сообщил в эфире Футбол NEWS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Надеюсь, что до конца лета увидим первые производства в судах. Это не те производства, которые должны рассматриваться годами или много месяцев. Два-три месяца вполне достаточно с той доказательной базой, которую мы увидели. Фамилии подозреваемых озвучат только после того, как составят обвинительные акты. То есть, чем быстрее дело дойдет до суда, тем быстрее станут известны имена фигурантов", - сообщил Холодницкий.
Кроме того, Холодницкий сообщил, что обвиняемым в договорных матчах футболистам могут предоставить второй шанс, однако тренеры, менеджеры и владельцы клубов, которые сознательно занимались коррупцией, не должны впоследствии иметь никакого отношения к футболу.