 За участие в договорных матчах объявили 11 подозрений: пяти футболистам, четырем менеджерам клубов и двум тренерам, - Холодницкий. ВИДЕО

Председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры и первый вице-президент ФФУ Назар Холодницкий рассказал о ходе расследования дел о договорных матчах в украинском футболе. Об этом он сообщил в эфире Футбол NEWS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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По словам Холодницкого, у следствия уже есть 11 подозреваемых, среди которых пять футболистов, четыре менеджера клубов и двое тренеров. Их имена будут обнародованы после того, как производства передадут в суд.

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"Надеюсь, что до конца лета увидим первые производства в судах. Это не те производства, которые должны рассматриваться годами или много месяцев. Два-три месяца вполне достаточно с той доказательной базой, которую мы увидели. Фамилии подозреваемых озвучат только после того, как составят обвинительные акты. То есть, чем быстрее дело дойдет до суда, тем быстрее станут известны имена фигурантов", - сообщил Холодницкий.

Кроме того, Холодницкий сообщил, что обвиняемым в договорных матчах футболистам могут предоставить второй шанс, однако тренеры, менеджеры и владельцы клубов, которые сознательно занимались коррупцией, не должны впоследствии иметь никакого отношения к футболу.

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