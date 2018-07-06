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Все про:НАБУ (2338) Госпогранслужба (2870) граница (3046) хищение (348)

 Мы заинтересованы в скорейшем завершении расследования НАБУ относительно инженерно-технического обустройства границы с Россией, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В Госпогранслужбе заявляют, что заинтересованы в скорейшем завершении расследования НАБУ относительно хищения государственных средств выделенных на проект "Стена", поскольку инженерно-техническое обустройство границы с Россией является крайне важным проектом для Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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"На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование незаконного завладения средствами государственного бюджета Украины, выделенных на инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы. В дальнейшем детективы НАБУ составят обвинительный акт, а прокуроры САП направят его в суд.

В свою очередь Госпогранслужба Украины сообщает, что заинтересована в скорейшем завершении расследования, поскольку реализация проекта инженерно-технического обустройства границы с Россией является крайне важным проектом для Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хищение на проекте "Стена": САП завершила расследование по 8 подозреваемым

Стоимость проекта инженерного обустройства границы составляет более 4,1 млрд гривен. За эти средства в инженерном, фортификационном и техническом аспекте должно быть оборудовано более 2 тыс. км сухопутной границы. 

В течение 2015-2017 годов из госбюджета уже было выделено 800 млн гривен. За эти средства практически завершены работы в Харьковской области, начаты в Луганской и Черниговской.

Также смотрите: Проект "Стена" в Харьковской области готов на 80 процентов, - Аваков. ВИДЕО

Об эффективности проекта говорит тот факт, что там, где он уже реализован, объемы противоправной деятельности практически сведены к нулю, отмечают в Госпогранслужбе.

Источник: https://censor.net.ua/v3075227
 
 
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Об эффективности проекта говорит тот факт, что там, где он уже реализован, объемы противоправной деятельности практически сведены к нулю, отмечают в Госпогранслужбе.

Не в дюрках а с пробєлами )))
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А в дюрках в головах или головы в дюрках?
)))
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Изначально ложь. Так как пограничники подконтрольны парашенко. Это тоже самое,что и братец - литвинов.Все для Украины матушки ,бедненький старался....
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А Сенька кролик слушает да виллы скупает.
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А шо непанятна?!
Деньги пашли на корм "кроликам", кармили шакаладом...
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Це у вас, на Парашці, інші сервера заборонили, нє?

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дрожи кролег сеня за тобой "ахотники" крадуться...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМы заинтересованы в скорейшем завершении расследования НАБУ относительно инженерно-технического обустройства границы с Россией, - Госпогранслужба. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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