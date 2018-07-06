 Мы заинтересованы в скорейшем завершении расследования НАБУ относительно инженерно-технического обустройства границы с Россией, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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"На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование незаконного завладения средствами государственного бюджета Украины, выделенных на инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы. В дальнейшем детективы НАБУ составят обвинительный акт, а прокуроры САП направят его в суд.

В свою очередь Госпогранслужба Украины сообщает, что заинтересована в скорейшем завершении расследования, поскольку реализация проекта инженерно-технического обустройства границы с Россией является крайне важным проектом для Украины", - говорится в сообщении.

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Стоимость проекта инженерного обустройства границы составляет более 4,1 млрд гривен. За эти средства в инженерном, фортификационном и техническом аспекте должно быть оборудовано более 2 тыс. км сухопутной границы.

В течение 2015-2017 годов из госбюджета уже было выделено 800 млн гривен. За эти средства практически завершены работы в Харьковской области, начаты в Луганской и Черниговской.

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Об эффективности проекта говорит тот факт, что там, где он уже реализован, объемы противоправной деятельности практически сведены к нулю, отмечают в Госпогранслужбе.