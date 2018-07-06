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 Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты националистических организаций "Сокил", "Национальный корпус", "ВО "Свобода" проводят акцию протеста перед главным входом в киевский торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Как сообщил общественный активист Александр Солонько, по состоянию на 15.00 в акции принимает участие около 100 чел.

По словам собеседника агентства, целью разовой акции является желание "обратить внимание посетителей ТРЦ Ocean Plaza и украинского общества на то, что в стране продолжает функционировать российский бизнес".

Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza (обновлено) 01
Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza (обновлено) 02
Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza (обновлено) 03
Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza (обновлено) 04
Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza (обновлено) 05
Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza (обновлено) 06
Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza (обновлено) 07
Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza (обновлено) 08
Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza (обновлено) 09

Фото, видео - Олег Богачук "Цензор.НЕТ"

Источник: https://censor.net.ua/v3075213
 
   
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Так для этого здесь и оставлен смотрящим агент Лолита !!!
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Не раскачивайте петину будку.
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А я думал, ни одно предприятие не может существовать в Украине без украинского собственника.

И мне вот интересно, кто ходит в эти трц - рашистские кодла и покупает рашистские товары? может такие дятлы, как Олег Леска и некто Сэр Гей?
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Вы путаете бизнес. Не российские товары покупают, а россиянин Роттенберг ( поддерживающий убийства украинцев) милостиво сдает в аренду площади трц ( как собственник) . При этом получает в валюте и не платит налогов.
А теперь математика- берем площади трц и умножаем на рыночный курс - эту сумму Роттенберг получает ежемесячно. А что он СВЕТИТ УКРАИНСКОЙ НАЛОГОВОЙ - большой вопрос
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ну да, только в вашем воспалённом воображении
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Педро: "наших бъют", ану скорей разгони "циничных бандер", а то путлер будет тобой не доволен.
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А кому они дают работу и куда налоги платят?
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Торговцы наркотой и сутенёры тоже дают работу, и тоже платят налоги в бюджет при любой покупке товара в магазине.
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Подскажи магазины, где торгуют наркотой. А то никак не могу найти.
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Тебя волнуют только преступления в области розничной торговли? Другого вида нарушения глаза не видят?
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Да ладно, рабочие места ж дают, и налоги платят.
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Канамист вяликай, какое я отношение имею к налогам, тем более к налогам от торговли кацапскими сигаретами?
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Та все вірно, липецька фабрика також комусь роботу дає та податки сплачає...
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давно Прилуки, Кременчуг и Харьков стали кацапскими ?
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Они - не знаю. А Петя в мордоре дает работу мордорцам и платит налоги им же
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никуда. это ведь подельники кокориной.
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а ну расскажите, чей бизнес, я ведь постоянно хожу в Ашан туда
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У нас нету, не знаю. К нам технику больше с Турции и Польши прут.
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так там кроме Ашана всякие бутики и спортмастер, и кинотеатр наверху.
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І на передньому плані - чудовий магазин цукерок..
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Пока мы рядом и едины - мы с тобой непобедимы!
Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza - Цензор.НЕТ 9203
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о боже-боже, это свидетельство заговора пришельцев ящеров и местных тупоголовых
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Обратите внимание - в Днепре ни одного такого нет. Интересны причины отсутствия.
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Ну как мы понимаем , это не активисты , а обычные парашные титушки . И пикетируют они . не против рос. бизнеса , а в интересах какого-то местного обсоса . который их нанял.
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вот ещё поучений севастопольского ватника про Мукачево нам не хвата
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Ти там з тепловізором Матіоса сидиш, кацапоїд, що весь форум наскізь бачиш?
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Енто баба Клава, ея иногда с дурдома помыться отпускают...)))
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Не только функционировать, но и контролировать отдельные сферы..Мобильная связь, например..Не..?
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Тема про российский бизнес, но товарами, произведенными в россии могут торговать и папуасы, если российские товары уйдут с рынка их места моментально займут другие, как случилось с кофе, кормами для животных и стиральными порошками.
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Ну это на совести предпринимателей, отрыжка демократии так сказать, вряд ли на ЦН кто то торгует с россией, Глория Джинс пока есть, но дохнет, перешла на итальянские товары.
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Лучше бы про бизнес бабакова вспомнили. Это один из хозяев нашей страны.
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Александро - не лучше..., а и бабакова тоже...

Рашист контролирует треть (не точно) обл.энерго....

Турчинов, Порошенко наверное не знают просто.....
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пікітіруют юліни люді?
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Недавно читал что эту Плазу собираются кому-то продать. По-моему патриотов просто наняли чтобы сбить цену.
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там раньше регулярные проводились эвакуации из-за звонков о "минировании". Потом поставили рамки-металлоискатели
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Только не говорите что Аваков тут ни при чем. Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza - Цензор.НЕТ 4894
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Dragon Capital вроде б
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Националисты только счас, после 4 лет войны, прозрели, что комплекс принадлежит Ротенбергу?
Или это предпродажная подготовка, на которую нацелились близкие к хряку структуры?
Хоть бы не палились так явно, да еще и Свобода.
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слово "националисты" тут треба брати в дужки - ці кловани лише прикидаються націоналістами ...
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з чого ти взяв, що прикидаються ?
невже і ви з марішею користуєтесь тактикою "агенти кремля і путін нападьот" ?
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Наверное потому, что националист(либерал, коммунист) - это целый комплекс знаний, а затем уже убеждений. Как правило, когда малолетки называют себя националистами, они толком не понимают кто это такие. "Гии, я нацiоналiст. Бо я люблю Україну, гии."
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Я бачу іншу картину. Сидить дядько в інтернеті і критикує тих, хто щось робить.
Від націоналістів завжди чекають дій, навіть вимагають, але потім за це їх лінчують і морально і фізично. Отакі от дядечки...
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А вам звідки знати ? Нехай вчаться. В кожного свій шлях.
Академічний націоналізм річ хороша, але толку з неї ?
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1) По итогам предыдущих "пикетирований". Едва ли эта будет чем-то отличаться.
2) Бытовой "национализм" ровно так же бесполезен. Хотя нет, иногда он бывает еще и вреден, в отличии от академического.
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"Националистические титушки" - так точнее.
Жаль только, наивной молодежи мутят мозги псевдопатриотической риторикой.
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А в Украине запрещено законом "Русский бизнес"?
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Лолиту мальдивскую ГЕТЬ !!! Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza (обновлено) - Цензор.НЕТ 2274
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Таки ж а чего вы еще ожидали при Пороховальцмане с его девизом "офшоры/ротердамы/мальдивы крутятся - лавеха мутится"?
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Когда барыга при власти, всегда так будет. Вам война, а ему мать родна!
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Тут нужно начинать с главного торговца с расией.С лолиты. Этот позор больше нельзя спускать ему с рук.
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ахахаха на чию корысть пытриоты заведение наняты отжать?главное время веселое кучку бандюков называем активистами платим бабло и тупо отжимаем любой бизнеь це еуропа Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza (обновлено) - Цензор.НЕТ 965
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и шо они хотят - снести? они бы лучше ахметовские облэнерго так осаждали.
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Недавно пришли счета от "Киевэнерго", где от потребителей, требуют погасить задолженность "Киевэнерго" перед "Нафтогазом".
Угрожая в случае отказа судебным преследованием.
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А кто должен оплачивать твои счета, пролетарий?! господь бог?
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В платежке требование погасить долг "Киевэнерго" перед "Нафтогазом", а не погасить мой долг перед "Киевэнерго".
Я свои счета оплачиваю и долгов у меня нет.
Но оплачивать чужие долги не собираюсь.
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как она предлагает закончить войну?
какими способами остановить конфликт..чтотбудет с крімом?донбасятами?
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а вы не поняли? с её слов - "войну организовал и всячески развязывает Порошенко"
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єт понятно..хто всарвсь..
а прЄдметно.."ЧТО делать?"
так и не звучит не ор адептов,не от самой бахіні сирников..
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Ну я так понимаю, вернёт войска в места расположения!
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Как миньоны Лолитки вааазбудились!
Защищают паРашенский бизнес...
😜
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панятная история - поднадавят на владельцев, что бы продали по сходной цене...и тогда все станет ладушки, будет зарабатывать чисто украинский упырь...Но свой!!! это ж как приятно...мячта...сижу и жмурюсь...вот житуха попрет!!! всем лафы от пуза!
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всем участникам скидку на мафон ксиуоми 10...
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Менеджер заводу Порошенка у 2014-му домовлявся з окупантами про майбутнє президентського активу

10 Травня, 2018 17:11
http://ua1.com.ua/politics/menedzher-zavodu-poroshenka-u-2014-mu-domovlyavsya-z-okupantami-pro-maybutne-prezidentskogo-aktivu--42741.html
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Украинский в России тоже. Да и на войне деньги делают. И за разжигание ненависти украиские журналисты деньги получают. Страдают только простые граждане, с умом ниже среднего.
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Так ведь и украинский бизнес , в Рашке, неплохо себя ощущает.. През. его также, в Рашке ведёт.. Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza (обновлено) - Цензор.НЕТ 1553
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еще один долбодятел! очнись уже, кино кончилось давно
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Все отеосительно.
Немецкому бизнесу в рашке медом намазано
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заказывали стационарный телефон в Комфи, такой же продается в Розетке, открываем талон, стоит производство россия.... на сайте написано, Китай, на коробке, Германия.....
вот такие вот дела!....
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так верни товар назад, сепаратюга!
у тя есть 14 дней
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Не розумію чому досі труба не підірвана, от де реальні гроші котрі в московію йдуть, і петя шкандиба по всій европі - жебракує: "Не будуйте північний потік, не будуйте", та підірвати ту трубу вже давно треб, і ср-ти на все
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиРоссийский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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