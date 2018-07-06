 Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщил общественный активист Александр Солонько, по состоянию на 15.00 в акции принимает участие около 100 чел.
По словам собеседника агентства, целью разовой акции является желание "обратить внимание посетителей ТРЦ Ocean Plaza и украинского общества на то, что в стране продолжает функционировать российский бизнес".
Фото, видео - Олег Богачук "Цензор.НЕТ"
И мне вот интересно, кто ходит в эти трц - рашистские кодла и покупает рашистские товары? может такие дятлы, как Олег Леска и некто Сэр Гей?
А теперь математика- берем площади трц и умножаем на рыночный курс - эту сумму Роттенберг получает ежемесячно. А что он СВЕТИТ УКРАИНСКОЙ НАЛОГОВОЙ - большой вопрос
Рашист контролирует треть (не точно) обл.энерго....
Турчинов, Порошенко наверное не знают просто.....
Или это предпродажная подготовка, на которую нацелились близкие к хряку структуры?
Хоть бы не палились так явно, да еще и Свобода.
невже і ви з марішею користуєтесь тактикою "агенти кремля і путін нападьот" ?
Від націоналістів завжди чекають дій, навіть вимагають, але потім за це їх лінчують і морально і фізично. Отакі от дядечки...
Академічний націоналізм річ хороша, але толку з неї ?
2) Бытовой "национализм" ровно так же бесполезен. Хотя нет, иногда он бывает еще и вреден, в отличии от академического.
Жаль только, наивной молодежи мутят мозги псевдопатриотической риторикой.
Угрожая в случае отказа судебным преследованием.
Я свои счета оплачиваю и долгов у меня нет.
Но оплачивать чужие долги не собираюсь.
какими способами остановить конфликт..чтотбудет с крімом?донбасятами?
а прЄдметно.."ЧТО делать?"
так и не звучит не ор адептов,не от самой бахіні сирников..
Защищают паРашенский бизнес...
😜
10 Травня, 2018 17:11
http://ua1.com.ua/politics/menedzher-zavodu-poroshenka-u-2014-mu-domovlyavsya-z-okupantami-pro-maybutne-prezidentskogo-aktivu--42741.html
Немецкому бизнесу в рашке медом намазано
вот такие вот дела!....
у тя есть 14 дней