 Альтернативы минометам "Молот" для ВСУ сегодня нет, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

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"На сегодняшний день альтернатив минометам "Молот" у нас нет. В любом случае его надо было делать и надо его использовать в ВСУ", - сказал он.

Также Букин порекомендовал дождаться результатов расследования, которые покажут, стал ли сам миномет причиной трагедии на полигоне в Ривненской области.

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Напомним, сегодня около 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.

Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой трое военнослужащих погибли.

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