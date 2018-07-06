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 Альтернативы минометам "Молот" для ВСУ сегодня нет, - "Укроборонпром". ВИДЕО

На сегодняшний день альтернативы минометам "Молот" для Вооруженных Сил Украины нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

...
"На сегодняшний день альтернатив минометам "Молот" у нас нет. В любом случае его надо было делать и надо его использовать в ВСУ", - сказал он.

Также Букин порекомендовал дождаться результатов расследования, которые покажут, стал ли сам миномет причиной трагедии на полигоне в Ривненской области.

Читайте также: На Ривненском полигоне погибли четверо бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й ОГПБр, - Москаль

Напомним, сегодня около 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.

Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой трое военнослужащих погибли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо опубликовать информацию обо всех инцидентах с минометами "Молот" за последние годы, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/v3075191
 
 
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надо чтоб возле каждого миномета при использовании были дети депутатов
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Порошенко младший когда стрелял из миномёта отбегал аж до Винницы.
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Зачем "сами"?!...у гидранта сынок миномётчик, например, и у Гриценко тоже вроде..если к каждому такому миномёту приставить по "чьему-то" сынку - думаю, многое изменится и таких трагедий больше не будет.
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Экспертиза разберется, чья вина во взрыве... Он прав, что альтернативы нет. Нам никто не продаст 120-мм минометы, а старые советские уже выработали свой ресурс. Отдельная благодарность предыдущим правительствам, что не задумались о переоснащении армии, а только распродавали ее имущество. Альтернативы минометам "Молот" для ВСУ сегодня нет, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1006
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а у кого на вооружении есть 120-мм миномёты?
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Ага. Просто дофига.

Станом на 2010 рік : Україна - 318 2С12 «Сани»
Росія - 920 2С12 «Сани»
Білорусь - 77 2С12 «Сани»
Грузія - 7 2Б11 (ще 7 на зберіганні)
Казахстан - 145 2Б11 та М-120 (зразка 1955 року)
Киргизстан - 6 2С12 «Сани»
Узбекистан - 5 2Б11 и 19 2С12 «Сани»
Естонія - 14 2Б11
Венесуела - 48 модернізованих комплексів 2С12А
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Значит это неполная инфа, помню просто статья про парад в Азербайджане была неделю назад тут, у них там шли 120-мм минометы то ли турецкие то ли израильские.
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Нашел, вот что и них сейчас - Spear Mk2 Elbit 120 мм автоматический миномет - это лучшая сейчас в мире минометная система. В боекомплекте управляемая мина с лазерным наведением - и с точностью попадания плюс-минус метр. То есть пехота подсвечивает противника целеуказателем, и мины ложатся точно, без риска для своих. Дальность стрельбы до 15 километров. Источник: https://censor.net.ua/r3074345
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вроде израиль нам не враги.Но бабла то нет
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Может вам и не враг,но пуйлу точно товарищ
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Тут дилемма, надо выбирать между безопасностью наших воинов и покупкой мин, бабло можно найти, та же диаспора даст, но Израиль не продаст.
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То есть Джавелины передали, а минометы не продадут?
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Ватник ,до тех событий ничего не изменилось,разве ,что больше стали врать
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Более того, при производстве Молотов может быть вредительство и саботаж. Так что необходимо разобраться.
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На производстве Молотов богадельня, а не саботаж. Их на полуразвалившемся Маяке делали, на котором даже в лучшие годы было ровно 0 специалистов-оружейников, оружие - это вообще не их профиль.

Ну и то, как Укроборонпром наварил на перепродаже этих Молотов, беря их у Маяка по 65 тыщ и толкая ВСУ по 500 тыщ - это повод для отдельного уголовного дела.
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Что опять же отнюдь не исключает саботажа и вредительства. Если есть реальные факты такого преступления, а не просто бла-бла-бла,то почему бы тебе не обратиться в надлежащие органы?
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просто заплывшая жиром морда сказала шо альтернативы нет можем продавать только кусок трубы по пол лимона и конкуренции между заводами изготовителями мы не создадим и станок для шлифовки стволов мы не купим и анализа металла не сделаем и рентгена для проверки качества на предмет раковин и напряжений у нас нет, всё пропало. НО если надо я "Букин" знаю де купить))) и от этого моя харя станет ещё больше.
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какой ресурс???, у нас на складах наганы в мазуте!!!... этого говнв, как грязи, а вот боеприпасы-да..проблема...
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боеприпасы все уничтожены ещё до 2014 года и за последние пару лет добили то что осталось, вспомните что творили кацапы на Тузле? какой это был год? отож, так что миномёт молот это первая ласточка.
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Пусть об этом помнят те,кто собирается пыцнуть за гриценко
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БОльшего бреда про миномёты, лежащие без использования на складах и почему то выработавшие свой ресурс, не слышал.
Ваша вилка, из нержавейки, за 30 лет выработала свой ресурс и она уже не пригодна для использования.
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Пока тысячи украинских парней воюют с агресором на востоке страны, тысячи украинских девчат воюют с этим самым агресором вот таким вот оригинальным способом
https://youtu.be/aPrhP4ybLDA
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Металл мягкий не соответствует стандарту....или брак по цепочке
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Металл-металлом, но по описанию случая похоже, что мина и вовсе сдетонировала не там и не так. И при разрыве ТАКОГО в стволе - нахрен порвёт любой, хоть годный, хоть нет.
Так что - надо экспертизу и расследовать.
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Ну да,а до этого происшествия не было ни одной смерти? Ребята с фронта говорили,что нужно экспертиза и обследование молота.Укроборонпром отпиисались,что не правильно эксплуатируют орудие
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было два случая. на Ширлане была некачественная мина, в АТО у Айдара - двойной заряд. после чего Молот был доработан от двойного заряда. так в нашей Вики пишут.
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Полагаю, получим очередное подтверждение максимы "ТБ пишется кровью" и ей подобных. Ситуация слишком резонансная, в отличии от происшествий где-то на передке - тут просто не выйдет игнорировать, автоматически списать на человеческий фактор и спустить на тормозах.

Если это металл - собираем на исследование обломки и соседние экземпляры. Если их новый миномёт надо альтернативно заряжать через жопу - это самое заряжание через жопу должно быть задокументировано, а персонал - обучен. Если это мину разъело от крысиной мочи - тоже оргвыводы должны последовать.
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Этой продажной власти нет доверия...отсюда пляшем
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Блин, ну хоть дуло изоляцией обматывать надо, раз нет альтернативы.
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Кто-нибудь объясните мне плж, я понимаю, что миномет, это не просто труба, но все-таки технологически, это не самолет "мрия" или танк "оплот" или птзрк, нежели, страна, которая создала и эксплуатирует самолет уравня "Мрия", не может создать миномет, который не убивает своих солдат, если нет, то надо купить, жизни содат дороже.
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Коли розробляли та вводили в експлуатацію "Руслана", "Мрію", ракети в КБ "Південне", кораблі в Миколаєві, та ін., то Петро, Пашинське, Юггік та інші з цієї свори, до цього (дякувати Богу) не могли ще долізти своїми "грабалками"...
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а зачем создавать? можно же так: "укроборонпром" дает заводу "маяк" бесплатно запчасти к старому совковому миномету с древних складов 40-х годов выпуска. "маяк" слепит в кучу эти запчасти китайскими силуминовыми болтами по гривне за десяток и продаст этому же "укроборонпрому" так называемые "минометы" по полмиллиона за штуку. вдумайтесь! полмиллиона. цена машины или квартиры.
а жизни солдат? да они ничего не стоят. пофигу. вот вилла в Испании - стоит чего-то, или квартира в Лондоне.
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Ціна міномета на зовнішньому ринку від 120000$, і виробляють їх не більше десятка країн, їх нам ніхто не продасть бо одна справа високоточний джевелін який доречі закрили на складі, за наказом США, а зовсім інша міномет.
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Скорее всего проблема в оружейной стали. Применяется качественная сталь повышенной твёрдости. Для её обработки нужны дорогостоящие материалы, которые быстро изнашиваются. Но если взять сталь немного помягче ресурс материалов для обработки увеличится в несколько раз и снизятся эксплуатационные расходы.
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вот этого букина и поставить испытывать каждый миномет за полмиллиона из совковых запчастей 40-х годов выпуска. из каждого миномета перед поставкой в ВСУ пусть пару десятков мин отстреливает лично. посмотрим, как быстро найдется альтернатива.
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А тепер зрадобидло тупе поверещіть щось про Пашинсбкого чи про те як заборонити Модот. Це ви на дивані і вам легко щось забороняти. А де ви заміну Молотам знайдете? Чи у вас, як у сепаріа, повні шахти дармової збрлї? Нема? Так отож. А язиками воювати вас блядЮля добре навчила..
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Твоих детей и внуков тоже нужно возле одного из расчетов поставить.
А еще лучше ими обвязать эти минометы
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безальтернативные ...не потому что больше взять не где , а потому что у той же Польши купить , так там же не занесёт ни кто , не позолотит ручку
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Вата не разбираясь начала строчить речевки) есть техника использования миномета, если ее не соблюдать происходят вот такие инциденты. Кстати на гос испытаниях был тоже разрыв и как показала следственная комиссия оказалось что использовали отсыревшие снаряды. Из-за совковых снарядов потеряли перспективный контракт для армии США.
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Альтернативы нет говоришь? Своего сына тогда посади стрелять из этой ржавой трубы! Сколько уже пацанов пострадало!
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Ну конечно же ты уже посадил своего сына стрелять из "этой ржавой трубы" и это он тебе наплел что она ржавая и стрелять с нее невозможно. И сколько уже пострадало так называемых "пацанов". Кстати, сколько живу в Украине, но что бы называли "пацанами" взрослых мужчин слышал пару-тройку раз и то от лугандоно-домбаситов. Ну не принято в Украине такое и если бы ко мне после совершеннолетия обратился кто-то именно так, то я бы ему быстро едальник подправил. Тщательнее, ребятки, тщательнее!
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Сколько же пидаров на цензоре пасется.
Ты,подправитель едальников, такой смелый,как и все тролли))
Потому что знаешь,что тебя не найдут
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всех причастным к разработке и получения прибыли от этих минометов заставить выстрелять по 300 мин каждый вот тогда и простые бойцы будут стрелять.а то вам сукам по х.. на чужие жизни главное бабло но твари ведь с собой не заберете нах оно вам в таком количестве
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"Альтернативи немає..."(с) - десь я таке постійно чую...Десь з-за "порєбріка"...

А чи не з одного тіста ліплені ці бездарності з "запорєбріковимі"?????
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Молотам альтернативы нет. Поросенко альтернативы нет.

Прям страна зазеркалья безальтернативности.
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На ЛБ написали, что уже 12 человек погибло от "Молотов". Это явный перебор, тем более, что лично Петей и Минском запрещен на фронте.
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Дебилы. Это тот миномет, который Пашинский так расхваливал. Он со своим сынком на этом миномете неплохо подзаработали.

Миномет - это оружие Второй Мировой. Сейчас время высокоточных вооружений. А у миномета отклонение мины может составлять сотни метров. Время таких вооружений давно прошло. Хватит это говно поставлять за огромные деньги.
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Это у совкового продукта такой разброс.Spear Mk2 Elbit 120 мм автоматический миномет - это лучшая сейчас в мире минометная система. В боекомплекте управляемая мина с лазерным наведением - и с точностью попадания плюс-минус метр. То есть пехота подсвечивает противника целеуказателем, и мины ложатся точно, без риска для своих. Дальность стрельбы до 15 километров. Источник: https://censor.net.ua/r3074345
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Конструкторський відділ розробників "Молота" туди.
Тих хто, "удосконалював" і "спрощував" конструкцію по відношенню до прототипа.
У повному складі.
На місяць у мінометний розрахунок стріляючими.
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а где знаменитые "Джавелины", что так слезно выпрашивали?
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Західні кордони охороняють на складах у "каліновці"
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якщо менше красти, то альтернатива відразу з'явиться
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Обращаюсь к адекватным, странно, но я никого из отписавшихся в этой теме(которые, по идее, афигенные патриоты, заботятся о бойцах и ВСУ) почему-то ни разу не заметил в ЭТОЙ и подобных темах. Может кто-нить мне объяснит почему? Альтернативи мінометів "Молот" для ЗСУ сьогодні немає, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9892
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Конечно альтернативы нет, ведь на покупках за границей не будет такого навара.
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не так уж много стран производят минометы, и к сожалению, до сих пор действует негласный запрет на продажу вооружения Украине. С поставкой джавелинов лед немного тронулся, но все же пока желающих продать нет. Кстати цена на импортные намного больше будет.
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альтернативы ДЕРЬМУ НЕТ ...то ви перейменуйте цей "міномет" пашинського з "молот" на "ЧЕКАТИЛА" ...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАльтернативы минометам "Молот" для ВСУ сегодня нет, - "Укроборонпром". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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