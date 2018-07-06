 Альтернативы минометам "Молот" для ВСУ сегодня нет, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.
"На сегодняшний день альтернатив минометам "Молот" у нас нет. В любом случае его надо было делать и надо его использовать в ВСУ", - сказал он.
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Также Букин порекомендовал дождаться результатов расследования, которые покажут, стал ли сам миномет причиной трагедии на полигоне в Ривненской области.
Напомним, сегодня около 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.
Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой трое военнослужащих погибли.
Станом на 2010 рік : Україна - 318 2С12 «Сани»
Росія - 920 2С12 «Сани»
Білорусь - 77 2С12 «Сани»
Грузія - 7 2Б11 (ще 7 на зберіганні)
Казахстан - 145 2Б11 та М-120 (зразка 1955 року)
Киргизстан - 6 2С12 «Сани»
Узбекистан - 5 2Б11 и 19 2С12 «Сани»
Естонія - 14 2Б11
Венесуела - 48 модернізованих комплексів 2С12А
Ну и то, как Укроборонпром наварил на перепродаже этих Молотов, беря их у Маяка по 65 тыщ и толкая ВСУ по 500 тыщ - это повод для отдельного уголовного дела.
Ваша вилка, из нержавейки, за 30 лет выработала свой ресурс и она уже не пригодна для использования.
https://youtu.be/aPrhP4ybLDA
Так что - надо экспертизу и расследовать.
Если это металл - собираем на исследование обломки и соседние экземпляры. Если их новый миномёт надо альтернативно заряжать через жопу - это самое заряжание через жопу должно быть задокументировано, а персонал - обучен. Если это мину разъело от крысиной мочи - тоже оргвыводы должны последовать.
а жизни солдат? да они ничего не стоят. пофигу. вот вилла в Испании - стоит чего-то, или квартира в Лондоне.
А еще лучше ими обвязать эти минометы
Ты,подправитель едальников, такой смелый,как и все тролли))
Потому что знаешь,что тебя не найдут
А чи не з одного тіста ліплені ці бездарності з "запорєбріковимі"?????
Прям страна
зазеркальябезальтернативности.
Миномет - это оружие Второй Мировой. Сейчас время высокоточных вооружений. А у миномета отклонение мины может составлять сотни метров. Время таких вооружений давно прошло. Хватит это говно поставлять за огромные деньги.
Тих хто, "удосконалював" і "спрощував" конструкцію по відношенню до прототипа.
У повному складі.
На місяць у мінометний розрахунок стріляючими.