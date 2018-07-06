 "Иди нах#й!", - пресс-секретарь Кернеса Сидоренко объясняет журналисту свою причастность к сомнительной сделке с имуществом города. АУДИО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Харьков, в телефонном комментарии Сидоренко опроверг то, что Инна Москвина, ставшая владельцем или получившая в оренду коммунальные помещения, является его женой и то, что они ведут совместное хозяйство. Чиновник отказался комментировать тот факт, что, согласно регистрационным документам ФЛП, Москвина живет в квартире, собственником которой он является. Наконец, Сидоренко обматерил журналиста.

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