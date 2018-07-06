 "Иди нах#й!", - пресс-секретарь Кернеса Сидоренко объясняет журналисту свою причастность к сомнительной сделке с имуществом города. АУДИО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Харьков, в телефонном комментарии Сидоренко опроверг то, что Инна Москвина, ставшая владельцем или получившая в оренду коммунальные помещения, является его женой и то, что они ведут совместное хозяйство. Чиновник отказался комментировать тот факт, что, согласно регистрационным документам ФЛП, Москвина живет в квартире, собственником которой он является. Наконец, Сидоренко обматерил журналиста.
...
Вопрос № 16 (пункт 3) в повестке дня 20 сессии Харьковского горсовета стал самым острым - "Про надання земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів, припинення права користування земельними ділянками". Участок около Восточной трибуны стадиона "Металлист", где сейчас находится парковка, хотели отдать под застройку ООО "Укравтоарсенал". Против этого выступил ХАЦ, сотни харьковчан, болельщики, ведь по требованиям УЕФА застраивать территорию около стадиона нельзя. Сегодня активисты, которые пришли к зданию мэрии, хотели требовать снятия этого пункта из повестки.
По информации KHARKIV Today, горсовет хочет дать разрешение на застройку парковки возле стадиона "Металлист". По данным издания "Наші гроші", учредителями ООО "Укравтоарсенал" являются Юрий Животченко, Алексей Лысых, Александр Нотченко (он во времена Курченко был директором ФК "Металлист"). В мае на территории парковки уже начались подготовительные работы, появился билборд со спецификацией объекта ЖК "Спортивный", а на сайте девелоперской компании начали продавать квартиры.
Как сообщалось, в среду утром в Харьковском горсовете произошла потасовка между работниками КП "Муниципальная охрана" и активистами, пытающимися пройти на сессию.Источник: https://censor.net.ua/v3072628
их банановая крышует.
как и вилкула с трухановым, и мураевым..
Закордоном він давно б злетів з крісла, а тут нічого йому не буде.
От після Майдану чиновники тремтіли, були ж часи..
это как его лицо.
глядя на лицо и слушая речи мера и его шестерок,
я не в состоянии понять , до чего опустилась в прошлом интеллектуальная столица Украины.
а ведь в свое время в дохлом СССР после москвы занимала вторую строчку по колличеству студентов.
- Але. Это прачечная?
- Х*ячечная. Это Министерство Культуры!!!
Но я, Вас полностью поддерживаю!!!