EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, Общество
  2745  24
Все про:журналистика (2240) Кернес (1064) коррупция (7162)

 "Иди нах#й!", - пресс-секретарь Кернеса Сидоренко объясняет журналисту свою причастность к сомнительной сделке с имуществом города. АУДИО

В Харькове директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко нецензурно прокомментировал свою причастность к сомнительной сделке с имуществом города. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Харьков, в телефонном комментарии Сидоренко опроверг то, что Инна Москвина, ставшая владельцем или получившая в оренду коммунальные помещения,  является его женой и то, что они ведут совместное хозяйство. Чиновник отказался комментировать тот факт, что, согласно регистрационным документам ФЛП, Москвина живет в квартире, собственником которой он является. Наконец, Сидоренко обматерил журналиста.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Иначе будет п#здорез": Кернес снял с повестки дня сессии вопрос о передаче земли "Металлиста" фирме Курченко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3075188
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сегодня прям таки "День вежливости и культуры общения", я смотрю.
 показать весь комментарий
 
 
...директор Департамента по делам информации и связям с общественностью ... "Иди на х#й!", - пресс-секретарь Кернеса Сидоренко объясняет журналисту свою причастность к сомнительной сделке с имуществом города - Цензор.НЕТ 1005
 показать весь комментарий
 
 
Ну так спецчЯльні риго-кацапсько-гепо-доповскі курси ж закінчував... "Иди на х#й!", - пресс-секретарь Кернеса Сидоренко объясняет журналисту свою причастность к сомнительной сделке с имуществом города - Цензор.НЕТ 4187
 показать весь комментарий
 
 
Иначе будет п#здорез": Кернес снял с повестки дня сессии вопрос о передаче земли "Металлиста" фирме Курченко.
Вопрос № 16 (пункт 3) в повестке дня 20 сессии Харьковского горсовета стал самым острым - "Про надання земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів, припинення права користування земельними ділянками". Участок около Восточной трибуны стадиона "Металлист", где сейчас находится парковка, хотели отдать под застройку ООО "Укравтоарсенал". Против этого выступил ХАЦ, сотни харьковчан, болельщики, ведь по требованиям УЕФА застраивать территорию около стадиона нельзя. Сегодня активисты, которые пришли к зданию мэрии, хотели требовать снятия этого пункта из повестки.
По информации KHARKIV Today, горсовет хочет дать разрешение на застройку парковки возле стадиона "Металлист". По данным издания "Наші гроші", учредителями ООО "Укравтоарсенал" являются Юрий Животченко, Алексей Лысых, Александр Нотченко (он во времена Курченко был директором ФК "Металлист"). В мае на территории парковки уже начались подготовительные работы, появился билборд со спецификацией объекта ЖК "Спортивный", а на сайте девелоперской компании начали продавать квартиры.
Как сообщалось, в среду утром в Харьковском горсовете произошла потасовка между работниками КП "Муниципальная охрана" и активистами, пытающимися пройти на сессию.Источник: https://censor.net.ua/v3072628
их банановая крышует.
как и вилкула с трухановым, и мураевым..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Народ украины так уже 4 года посылают......
 показать весь комментарий
 
иногда такие выражения ускоряют ход мысли и понимание.
 показать весь комментарий
 
Падлюка нікого не боїться, тому дозволяє собі такі відповіді.
Закордоном він давно б злетів з крісла, а тут нічого йому не буде.
От після Майдану чиновники тремтіли, були ж часи..
 показать весь комментарий
 
 
Выборы на на носе.... гепа любой процент по Харькову, выдаст на заказ, хоть 246 %! Если шоколаду, не захочется на 3 срок, тогда и гепа с дупой не нужны будут...
 показать весь комментарий
 
 
мер города
это как его лицо.
глядя на лицо и слушая речи мера и его шестерок,
я не в состоянии понять , до чего опустилась в прошлом интеллектуальная столица Украины.
а ведь в свое время в дохлом СССР после москвы занимала вторую строчку по колличеству студентов.
 показать весь комментарий
 
 
те що то хуцпата бидлота-медичний ФАКт. "Іди на х#й!", - прес-секретар Кернеса Сидоренко пояснює журналістові свою причетність до сумнівної оборудки з майном міста - Цензор.НЕТ 1346 І те що воно себе зухвало поводить бо є ж.=мафізою"сваі люді" = ТЕЖ ФАКТ
 показать весь комментарий
 
Звонок...

- Але. Это прачечная?
- Х*ячечная. Это Министерство Культуры!!!
 показать весь комментарий
 
 
Считаю,что в Украине должен быть запрет на кацапский мат. Как один из способов пропагандирования их образа свинячьей жизни. Ведь не зря вся"элита" украинской власти - его активно использует.Для власти это должно быть вообще как способ потерять эту самую ,власть.
 показать весь комментарий
 
От вашего поста где-то в Киеве загрустил один Лесь Подерв'янський.
 показать весь комментарий
 
Кстати слово "х-й" - латыинское слово, которое ввёл петя № 1, что бы свинособаки не матерились "Іди на х#й!", - прес-секретар Кернеса Сидоренко пояснює журналістові свою причетність до сумнівної оборудки з майном міста - Цензор.НЕТ 9113 !
Но я, Вас полностью поддерживаю!!!
 показать весь комментарий
 
Как же прекрасно чувствуют себя коррупционеры при Порошенко, ну просто рай для них!!! Так что не надо удивляться что экономика страны не развивается, при таком уровне коррупции это просто невозможно.
 показать весь комментарий
 
 
Вынесите козла журналиста!Он мешает им жить "Іди на х#й!", - прес-секретар Кернеса Сидоренко пояснює журналістові свою причетність до сумнівної оборудки з майном міста - Цензор.НЕТ 4944
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Иди нах#й!", - пресс-секретарь Кернеса Сидоренко объясняет журналисту свою причастность к сомнительной сделке с имуществом города. АУДИО
 
 
 
 
 
 вверх