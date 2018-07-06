 Парень, который развернул российский флаг на Майдане и хвалил "русский мир", получил по голове от украинских активистов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликовал пользователь соцсети Андрей Мальков.
На записи видно, что активисты потребовали убрать флаг и извиниться. Из-за отказа назвать Россию страной оккупантом на камеру, один из активистов ударил мужчину из компании.
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Два українських копи на "Пріусі" патрулюють вулиці нічного Києва. Бачать - лежать три трупи, усі порізані ножами та потрощені сталевим дрюччям, навкруги кров, тельбухи і щось схоже чи на мізки, чи на скривавлену вату... І лахміття від розірваного російського триколору.
Хлопець-коп каже напарниці:
- Олеся, ти таке колись бачила?
- Та це жесть, Богдане... Яке прикре й жорстоке самогубство!