 Парень, который развернул российский флаг на Майдане и хвалил "русский мир", получил по голове от украинских активистов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликовал пользователь соцсети Андрей Мальков.

На записи видно, что активисты потребовали убрать флаг и извиниться. Из-за отказа назвать Россию страной оккупантом на камеру, один из активистов ударил мужчину из компании.

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