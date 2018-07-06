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Все про:Киев (16130) Россия (69857) флаг (629)

 Парень, который развернул российский флаг на Майдане и хвалил "русский мир", получил по голове от украинских активистов. ВИДЕО

На киевском Крещатике возник конфликт между активистами и нетрезвой компанией, развернувшей российский флаг. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликовал пользователь соцсети Андрей Мальков.

На записи видно, что активисты потребовали убрать флаг и извиниться. Из-за отказа назвать Россию страной оккупантом на камеру, один из активистов ударил мужчину из компании. 

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ситуацию беспорядков и волнений на Донбассе в формат мятежа и войны перевели русские", - российский журналист Джемаль. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3075184
 
   
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А почему тот флаг тем педикам в сраку не засунули?
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А вот здесь переходим к вопросу о доброй украинской душе: самкам не навтыкали, хряка только пожурили, вместо накормить через жеппу триколором. Вот так и панькаемся с извечным врагом.
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Ех якби так всі били рускомірцев, та щеб у 2014 році, як би щас було добре та спокійно.
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Тут взагалі можна перефразувати відомий расистський анекдот.

Два українських копи на "Пріусі" патрулюють вулиці нічного Києва. Бачать - лежать три трупи, усі порізані ножами та потрощені сталевим дрюччям, навкруги кров, тельбухи і щось схоже чи на мізки, чи на скривавлену вату... І лахміття від розірваного російського триколору.
Хлопець-коп каже напарниці:
- Олеся, ти таке колись бачила?
- Та це жесть, Богдане... Яке прикре й жорстоке самогубство!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПарень, который развернул российский флаг на Майдане и хвалил "русский мир", получил по голове от украинских активистов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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