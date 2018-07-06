 Господин Могерини и госпожа Федерика, - нардеп от БПП Ткачук оконфузился в прямом эфире. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на ошибку нардепу пыталась указать ведущая, но тот настаивал на своем.

"Вам не нравится, но господин Могерини, а это представитель европейского сообщества в Украине, подчеркиваю, он заявил, что только слепой не может видеть изменений, которые сейчас происходят в Украине", - сказал он.

После этих слов ведущая отметила, что речь идет о Федерике Могерини.

"Это госпожа, не господин", - подчеркнула она.

"Да, Федерика - это госпожа. Но Могерини сказал, что сегодня в Украине идут тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что сказал", - продолжил нардеп.

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