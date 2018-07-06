 Господин Могерини и госпожа Федерика, - нардеп от БПП Ткачук оконфузился в прямом эфире. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на ошибку нардепу пыталась указать ведущая, но тот настаивал на своем.
"Вам не нравится, но господин Могерини, а это представитель европейского сообщества в Украине, подчеркиваю, он заявил, что только слепой не может видеть изменений, которые сейчас происходят в Украине", - сказал он.
После этих слов ведущая отметила, что речь идет о Федерике Могерини.
"Это госпожа, не господин", - подчеркнула она.
"Да, Федерика - это госпожа. Но Могерини сказал, что сегодня в Украине идут тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что сказал", - продолжил нардеп.
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Веселый у нас парамент. Экзамены что ли какие придумать для кандидатов в депутаты?
два брати і обидва Кіндрати.
і однакова буде їх доля.
стільки скільки лиха вони принесли країні що будуть прокляті народом .
а прокляття жахлива річ для їх нащадків.
тупые воровитые,на крючке под статьей УК, но преданные.
и так по всей вертикали.
страна при порошенко обречена.
а то все кричат воровка но никто не может сказать, что же она украла.
и то же по уровню ее команды.
Вона вкрала надію в українців.
Юлины адепты уже десятилетиями адептивнее всех адептов остальных вождей вместе взятых!
Да кому я говорю!? Посмотрите в зеркало!
от прошенко одни негаразды
куди не кинь.
кругом нещастя.
В БПП достаточно опытных интеллектуальных спикеров: Ирина Луценко, Алексей Гончаренко, да тот же Олег Барна! Просто каналов много, им же на все не разорваться!
советы космического масштаба и космической же глупости
а уважемые господа перекашляют, та и врядли шо та поняли....
(самое страшное, что в финале у него формально таки вырубился рубай - но КАКОЙ!)
Про рубайю...
Раскудрит дивизию твою!
Мысли расбегаются как кони.
Полночь жгёт. Созвездья на погоне.
Не выходит как хоть рубайю!
Думал нарубаю рубайат...
Как б не так... размеры не хотят
Нарубится хоть б в одно рубаи,
Хоть я их с утра весь день рубаю!
Рубаю рубайю - так и так,
Прошерстил Омара и Хаяма
По перу колег и рифм рубак,
Что рубали рубаи упрямо...
Может быть рубать мне не с руки
Всёж я офицер русскоязычный?
Но могли же эти Рудаки
Нарубать себе рубай привычно,
Мог себе какой нибудь Бабур...
Да что он, да всякие Хейраны
Те рубаи пачками рубали;
Уставал Хейран - рубил Ханум !
Говорят, что этот вот Хейран
Нарубал рубаи из газели
Хоть газель - строфа, а не баран
Все поэты на него глазели!
Пробывал уж позже Рубенштейн
Их рубать - Орловы, Мальдештампы
Тратили чернила, свечи, лампы,
Порошки глотали и портвейн,
Но не помогало ничего!
Не давались не кому рубаи!
Может быть они не глубоко
Те рубаи всётаки рубали!?
Я подумал и что силы... кАк!!!
Размахнулся, рубанул, и... хряк!
Не строки, ни рубайя... культя лишь
От стиха. И... полночь как синяк
Так вот пехоту в Раду как-то так набирают!!! А в следующей будет хуже! Ибо легче набрать дегенератов - они послушные и жрать не много просят! А с жадностью что у Пети, что у Йули всё в порядке. Не знаю как у Садового с этим, но у него дегенератов тоже хватает. И так же рьяно они все убеждают народ, что народ сам хочет отмены мажоритарки. Только народ не в курсе. Ясен пень им это выгодно, прибыли то за места в списках в 2 раза больше!