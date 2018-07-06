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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, Курьезы
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Все про:депутат (2548) конфуз (66) Могерини (361) Блок Петра Порошенко (1516)

 Господин Могерини и госпожа Федерика, - нардеп от БПП Ткачук оконфузился в прямом эфире. ВИДЕО

Народный депутат Украины от БПП Геннадий Ткачук оконфузился во время прямого эфира на ТВ, "разделив" главу дипломатии ЕС Федерику Могерини на мужчину и женщину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на ошибку нардепу пыталась указать ведущая, но тот настаивал на своем.

"Вам не нравится, но господин Могерини, а это представитель европейского сообщества в Украине, подчеркиваю, он заявил, что только слепой не может видеть изменений, которые сейчас происходят в Украине", - сказал он.

После этих слов ведущая отметила, что речь идет о Федерике Могерини.

"Это госпожа, не господин", - подчеркнула она.

"Да, Федерика - это госпожа. Но Могерини сказал, что сегодня в Украине идут тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что сказал", - продолжил нардеп.

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Видео 112

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: С 2014 года Евросоюз вложил в Украину больше, чем в какую-либо страну мира - более 13 млрд евро, - Могерини

Источник: https://censor.net.ua/v3075177
 
   
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Оно и свою мамо не помне.. Дайте грошей.... Буратина, пля.
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" Те, кто затевают русофобию, вот это вот, вот это затевают все вот это, это я их..." Господин Могерини и госпожа Федерика, - нардеп от БПП Ткачук оконфузился в прямом эфире - Цензор.НЕТ 8706
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надо было сразу этому дебилу контрольный вопрос...что нибудь из таблицы умножения ... оно дупля не отбивает
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он до сих пор уверен, что карл маркс и фридрих энгельс - это четыре разных человека.
Веселый у нас парамент. Экзамены что ли какие придумать для кандидатов в депутаты?
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гопник і барига,
два брати і обидва Кіндрати.
і однакова буде їх доля.
стільки скільки лиха вони принесли країні що будуть прокляті народом .
а прокляття жахлива річ для їх нащадків.
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ну так оно ни к одним ни к другим не относиться....
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пока оно у руля , они верные , но когда будка зашатается - они станут умные ... Пан Могеріні та пані Федеріка, - нардеп від БПП Ткачук осоромився в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 2854
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вот такие порошенко и нужны.
тупые воровитые,на крючке под статьей УК, но преданные.
и так по всей вертикали.
страна при порошенко обречена.
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Такие всем нужны. И Юле, и Ляшко, и Садовому и тем более Лёвочкину.
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хотелось бі конкретній пример по поводу юли.
а то все кричат воровка но никто не может сказать, что же она украла.
и то же по уровню ее команды.
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Я про інше казав, та приклад наведу.
Вона вкрала надію в українців.
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"и то же по уровню ее команды." Пан Могеріні та пані Федеріка, - нардеп від БПП Ткачук осоромився в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 9302 Пан Могеріні та пані Федеріка, - нардеп від БПП Ткачук осоромився в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 9302 Пан Могеріні та пані Федеріка, - нардеп від БПП Ткачук осоромився в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 9302

Юлины адепты уже десятилетиями адептивнее всех адептов остальных вождей вместе взятых!
Да кому я говорю!? Пан Могеріні та пані Федеріка, - нардеп від БПП Ткачук осоромився в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 219 Посмотрите в зеркало! Пан Могеріні та пані Федеріка, - нардеп від БПП Ткачук осоромився в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 9302
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Анна Ахметова позавидовала и господину Могерини и госпоже Федерика
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Это же надо такое сморозить, кого только не набрали в помойный БПП.
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утром пробежался по мордоровским сайтам, мордор в экстазе. но не Блок Придурков Порошенко поливают а УКРАИНУ.

от прошенко одни негаразды
куди не кинь.
кругом нещастя.
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Ну ошибся человек, что тут такого!
В БПП достаточно опытных интеллектуальных спикеров: Ирина Луценко, Алексей Гончаренко, да тот же Олег Барна! Просто каналов много, им же на все не разорваться! Пан Могеріні та пані Федеріка, - нардеп від БПП Ткачук осоромився в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 2117
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Могерини, кстати, их сестра по разуму. Никогда нигде не работала - профессиональное трепло! Регулярно несёт откровенную huyню, комментируя любые вопросы: от надоев козы в Камеруне до правильности национализации Приватбанка.

советы космического масштаба и космической же глупости
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видимо ботает по методичке с набором "крылатых фраз")
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Перший хто вигадав слово "дамбасяне" був Мураєв в ефірі "чорне дзеркало" канал "інтер")
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Оказывается, Карл Маркс и Фридрих Энгельс - это не четыре человека, а два. А слава КПСС - вообще не человек Господин Могерини и госпожа Федерика, - нардеп от БПП Ткачук оконфузился в прямом эфире - Цензор.НЕТ 2294
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к етой всей ерунде еще дедушкина ленина сухарик притейпать так самое оно.... Пан Могеріні та пані Федеріка, - нардеп від БПП Ткачук осоромився в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 702
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шо б тока ето был их самый большой косяк....
а уважемые господа перекашляют, та и врядли шо та поняли....
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Господин Могерини и госпожа Федерика, - нардеп от БПП Ткачук оконфузился в прямом эфире - Цензор.НЕТ 7304буш австрию с австралией перепутал!наверное пиндосы туууупые! Господин Могерини и госпожа Федерика, - нардеп от БПП Ткачук оконфузился в прямом эфире - Цензор.НЕТ 7304у вас мокшане-"беженцы" в редакции работают?
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Ага, если тупой - то только "мокшанин". Продолжайте в том же духе.
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Пан Могеріні та пані Федеріка, - нардеп від БПП Ткачук осоромився в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 8886прочитать,но не понять! Пан Могеріні та пані Федеріка, - нардеп від БПП Ткачук осоромився в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 8886ты же мокшанин по национальности,верно?наделенный лишней хромосомой кнопкодавец
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типовий бепепешний кугут Тимчук. не новина.
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Вспоминается самородное талантище из расейской армии - скрепнейший поэт Эдуард Шляпников. Ему как-то доложили о таком поэтическом уставе, как рубаи... вот он и решил тоже рубануть. В процессе рубки ахвицер разрубал Омара Хайяма на отдельных поэтов Омара и Хайяма, а азербайджанскую поэтессу 19 века Хейран-Ханум - на двух мужиков, Хейрана и Ханума Господин Могерини и госпожа Федерика, - нардеп от БПП Ткачук оконфузился в прямом эфире - Цензор.НЕТ 9294
(самое страшное, что в финале у него формально таки вырубился рубай - но КАКОЙ!)

Про рубайю...

Раскудрит дивизию твою!
Мысли расбегаются как кони.
Полночь жгёт. Созвездья на погоне.
Не выходит как хоть рубайю!

Думал нарубаю рубайат...
Как б не так... размеры не хотят
Нарубится хоть б в одно рубаи,
Хоть я их с утра весь день рубаю!

Рубаю рубайю - так и так,
Прошерстил Омара и Хаяма
По перу колег и рифм рубак,
Что рубали рубаи упрямо...

Может быть рубать мне не с руки
Всёж я офицер русскоязычный?
Но могли же эти Рудаки
Нарубать себе рубай привычно,

Мог себе какой нибудь Бабур...
Да что он, да всякие Хейраны
Те рубаи пачками рубали;
Уставал Хейран - рубил Ханум !

Говорят, что этот вот Хейран
Нарубал рубаи из газели
Хоть газель - строфа, а не баран
Все поэты на него глазели!

Пробывал уж позже Рубенштейн
Их рубать - Орловы, Мальдештампы
Тратили чернила, свечи, лампы,
Порошки глотали и портвейн,

Но не помогало ничего!
Не давались не кому рубаи!
Может быть они не глубоко
Те рубаи всётаки рубали!?

Я подумал и что силы... кАк!!!
Размахнулся, рубанул, и... хряк!
Не строки, ни рубайя... культя лишь
От стиха. И... полночь как синяк
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Какая выдержка у ведущей. Я бы под стол упал от этой цитаты.
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Ехал на маршрутке и маршрутчик, проехав на красный, создал аварийную ситуацию. Тип его прижал, подходит и говорит: "Ты долбоёб!? Вас специально всех набирают долбоёбов!? Приходишь устраиваться, у тебя спрашивают - ты долбоёб!? - да долбоёб! - всё, принят!"
Так вот пехоту в Раду как-то так набирают!!! А в следующей будет хуже! Ибо легче набрать дегенератов - они послушные и жрать не много просят! А с жадностью что у Пети, что у Йули всё в порядке. Не знаю как у Садового с этим, но у него дегенератов тоже хватает. И так же рьяно они все убеждают народ, что народ сам хочет отмены мажоритарки. Только народ не в курсе. Ясен пень им это выгодно, прибыли то за места в списках в 2 раза больше!
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Партии у Порошенко не было в 2014. Под его знамена сбежалась всякая дрянь дерибанить страну, после того как он выиграл президентские.
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Федеріка і Могеріні, Бойль і Маріотт, Карл і Маркс Владімір і Лєнін попробуй всіх запонить. Так шо не нападайте чувак весь в думах про народ
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Отдохнуть тебе нада Юрий Венидиктович Пан Могеріні та пані Федеріка, - нардеп від БПП Ткачук осоромився в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 6645
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Та де беруться ясно, а де вони навчалися що і такі та ще й державою і людими на декілька плрядків розумнішими керують?
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для Рады годится.. толковые и честные депутаты поломают пещерной ылите всю игру..
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ишо один клоун в раде - шо шляшка уже мало))) Пан Могеріні та пані Федеріка, - нардеп від БПП Ткачук осоромився в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 9165
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Карл Маркс не два человека, а один, а Слава КПСС вообще не человек
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Схоже, осоромився не тільки Ткачук, але і ведуча і Цензор. Судячи з усього, пан Ткачук мав на увазі Посла, Голову Представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі. Прізвища співзвучні.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГосподин Могерини и госпожа Федерика, - нардеп от БПП Ткачук оконфузился в прямом эфире. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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