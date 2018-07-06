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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:ВР (22150) ЦИК (2715) Народный фронт (1204) Блок Петра Порошенко (1516)

 НФ троллит БПП: "Без вас было одиноко. На следующей неделе выгоним из ЦИК представителей Януковича демократическим путем". ВИДЕО

"Народный фронт" надеется, что на следующей неделе Верховная Рада назначит новый состав ЦИК.

Об этом, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил глава фракции НФ Максим Бурбак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеозапись соответствующего выступления, обнародованную на странице Дмитрия Чигрина в Фейсбуке

...

"Уважаемые коллеги, приветствую всех в зале. Я благодарен нашим собратьям по коалиции, что они сегодня на рабочем месте. Вчера было одиноко без вас. Но, можно сказать, что я убежден, что на следующей неделе мы демократическим  европейским способом сформируем дееспособную ЦИК и наконец-то выгоним оттуда представителей, которых назначал еще режим Януковича, даже, с новыми орденами", - заявил Бурбак.

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Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

Источник: https://censor.net.ua/v3075175
 
   
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"даже с новіми орденами"? намекает на охрендовского которому петралексеич орден Богдана Хмельницкого, как индульгенцию от суда...
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Прозрели. мля.... Гнать чоколадных из страны на... Далеко пля.
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Порошенко продает липецкие конфеты в Донецке.
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пипец у вас тухлый креатив в ольгино. кризис жанра.
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О Пеця обисрався сразу пригнал Банду имени свого а то думает вдруг бамц и изменения в Конституцию проведут-- убрать Раздел 5 Конституции- Президент Украины.....
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вцепились в корыто аж зубы скрепят уже и срок вышел а надежда то осталась НФ троллит БПП: "Без вас было одиноко. На следующей неделе выгоним из ЦИК представителей Януковича демократическим путем" - Цензор.НЕТ 182
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что за тупняк, фракция БПП как раз настаивает на обновлении ЦИК за которое остальные не хотят голосовать
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ну ты и тупой мля
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просто НФ хочет впихнуть кандидата от жопоблока
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Да киздьож для лохората!
НФ и БПП -одна банда!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНФ троллит БПП: "Без вас было одиноко. На следующей неделе выгоним из ЦИК представителей Януковича демократическим путем". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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