 НФ троллит БПП: "Без вас было одиноко. На следующей неделе выгоним из ЦИК представителей Януковича демократическим путем". ВИДЕО

Об этом, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил глава фракции НФ Максим Бурбак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеозапись соответствующего выступления, обнародованную на странице Дмитрия Чигрина в Фейсбуке.

...

"Уважаемые коллеги, приветствую всех в зале. Я благодарен нашим собратьям по коалиции, что они сегодня на рабочем месте. Вчера было одиноко без вас. Но, можно сказать, что я убежден, что на следующей неделе мы демократическим европейским способом сформируем дееспособную ЦИК и наконец-то выгоним оттуда представителей, которых назначал еще режим Януковича, даже, с новыми орденами", - заявил Бурбак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наша позиция неизменна. Будем настаивать на обновлении ЦИК, - Герасимов. ВИДЕО

Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.