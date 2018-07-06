 НФ троллит БПП: "Без вас было одиноко. На следующей неделе выгоним из ЦИК представителей Януковича демократическим путем". ВИДЕО

Об этом, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил глава фракции НФ Максим Бурбак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеозапись соответствующего выступления, обнародованную на странице Дмитрия Чигрина в Фейсбуке.
"Уважаемые коллеги, приветствую всех в зале. Я благодарен нашим собратьям по коалиции, что они сегодня на рабочем месте. Вчера было одиноко без вас. Но, можно сказать, что я убежден, что на следующей неделе мы демократическим европейским способом сформируем дееспособную ЦИК и наконец-то выгоним оттуда представителей, которых назначал еще режим Януковича, даже, с новыми орденами", - заявил Бурбак.
Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.
НФ и БПП -одна банда!