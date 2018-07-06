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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, Общество
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Все про:Лещенко (495) Ляшко (1414) мат (54) парламент (781)

 "П#дарас!", - "Ахметовский клоун!", - Ляшко и Лещенко дискутируют в сессионном зале ВР. ВИДЕО

Нардепы Олег Ляшко и Сергей Лещенко обменялись непарламентскими выражениями в адрес друг друга во время дискуссии в сессионном зале парламента. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, во время словесной перепалки сессионный зал был почти пустой - присутствовало несколько десятков депутатов. 

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Й#б твою мать, нехай, бл#дь, вони своїм х#єм керувать не вміють, а вони державою хочуть керувати", - Ляшко матерится в прямом эфире телеканала "112". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3075166
 
   
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Какие "высокие отношения"! "П#дарас!", - "Ахметовский клоун!", - Ляшко и Лещенко дискутируют в сессионном зале ВР - Цензор.НЕТ 2268 И ведь "это" - политическая "ылита".. "П#дарас!", - "Ахметовский клоун!", - Ляшко и Лещенко дискутируют в сессионном зале ВР - Цензор.НЕТ 52
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А еще боремся за почетное звание дома высокой культуры и быта! (с)
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- Алло, это прачечная?
- Хуячечная! Это министерство культуры!
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и оба правы- один пи дарас,второй ахметовский клоун
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Смотря для кого. Для меня точно это не элита, а скорей пиздота.
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Парламентарі це зразок для України, тому всім треба користуватися цими словами у спілкуванні з владою.
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Тоді просто програвай це аудіо представникам влади і говорили, що не чуєш сам, бо є проблеми із слухом.
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Тим більше, що дійсно погано чутно☺ більше пропозицій нема.
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Какие 15 суток, даже за жесткое избиение депутата дают максимум ночной домашний арест, ничего не будет.
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Дискутируют? А как тогда они ругаться будут?
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Кіно не дивився, погоджуюсь з обома.
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Ляшко вчера хорошо выспался на Гончаренко и обосрал Порошенко. Ветер перемен.
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Олежеку, Пэця не доплатил...Эт уже сурйозно... "П#дарас!", - "Ахметівський клоун!", - Ляшко і Лещенко дискутують у сесійній залі ВР - Цензор.НЕТ 9338
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Подумаешь - матерятся "П#дарас!", - "Ахметівський клоун!", - Ляшко і Лещенко дискутують у сесійній залі ВР - Цензор.НЕТ 9605 В Японии депутаты в Парламенте массовый мордобой частенько устраивают...... и ничего, все путём.
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Нашим бы неплохо перенять старинный японский самурайский обычай. Спиздел - восстанови честь, сделай себе сеппуку. Через пару дней вся Рада плавно перекочевала бы на Байковое кладбище.
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Собачонки олигархов выясняют отношения -гав-гав-гав.
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Ось ближче до виборів вони самі себе поздають з потрохами.
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Тааа, фигня. Ни стулом по спине, ни бутылкой по голове, ни зубами за ухо. Где кровь, где откушенный нос, я вас спрашиваю. Уберите это видео. Дешёвка!
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что ты написал? читал? набор слов,еще раз и сначала
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Средний японский депутат, у которого было бы "подвигов", как в среднего украинского коллеги, выбросился бы из окна - 50 раз, вскрыл вены - 70 раз, а харакири бы сделал*****:453583889634(запрос перегрузил процессор, пожалуйста обратитесь к производителю, мы решаем проблему)
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Ляшко - пидорас? Ляшко пропидор и не клоун он ахметовский, а паяц, шут и скоморох с бубенчиками.
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Чому підарас кричить "підарас",а клоун кричить "клоун"?Тому що підсвідомо хоче свою меншовартість і образу перенести на іншого...Так вчив старий лазік і мій земляк Фройд...
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значит все "антикоррупционеры" которые приписывают всем коррупцию, сами бабки грантные деребанят.
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Не обязательно. Но конкретно этот "анти" зашкварен по самую макушку.
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Согласен с ними обоими. Только правильно говорить не "пидарас", а во множественном числе - "пидарасы". Как-никак в ВР не только эти двое козликов.
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Раньше можно было догадаться кто поддерживал Ляшко,Ляшко по молодости отжимал бабло и технику у крупных чиновников коррупционеров,а Ренат Ахметович деньги брал всегда под банкой ,оба гладко обошли тюремные камеры,а вот как они близко срослись до Мариуполя или после освобождения Мариуполя "П#дарас!", - "Ахметівський клоун!", - Ляшко і Лещенко дискутують у сесійній залі ВР - Цензор.НЕТ 7588
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Анекдот вспоминается.

Ссора двух геев:
- Иди на х*й!
- А ты пошёл в жопу!
- Что?! Помириться?! НИ ЗА ЧТО!!!
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Александр Дубинский1 ч · Здается мне, я знаю, куда собирается бежать Порошенко после отставки (добровольной или принудительной).По многим признакам, страна, которая может его принять, - это Белорусь, давно ставшая транзитным домом для бегущих в европы российских олигархов.Обратите внимание, через белорусов предпринимается уже вторая попытка вывести из Украины российские госбанки.Сначала этот канал должен был обеспечить олигарх-банкрот Гуцериев через местную компанию.
Сейчас ставки взвинтили - и занимается спасением российских госбанков банк Управления делами президента Белоруси.Паритетбанк администрации Лукашенко в ближайшее время должен получить разрешение НБУ на покупку дочернего банка Сбербанка РФ в Украине.Причем, это решение будет выдано вопреки санкциям СНБОУ, которые запрещают операции с акциями российских госбанков, выпущенными после июня 2014 года.Аналогичные санкции введены против российских госбанков и в США. Но Белорусь единственная страна, которую это не волнует.А Украина единственная страна, которая позволяет белорусам обходить собственные антироссийские санкции.Очевидно, что без договоренностей с Порошенко, подпись которого стоит под санкционным списком СНБОУ, - операция не возможна.Что может толкнуть президента воюющей с РФ страны дать "зеленый свет" обходу санкций против агрессора?Думаю, даже не деньги. А только гарантии..
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ну что вам сказать
из тех тридцати калек, что там сегодня и сейчас присутствует
половина ахметовских клоунов а другая половина....
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А другая половина уже частично имеет европейские ценности.
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И ведь не поспоришь! Все правильно они друг другу сказали, правда-матка она такая))
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Не вижу ничего предосудительного . Обычная милая беседа двух близких друзей . Как для народных избранников ВР они очень даже культурно и вежливо общаются .
."П#дарас!", - "Ахметівський клоун!", - Ляшко і Лещенко дискутують у сесійній залі ВР - Цензор.НЕТ 5838...>>>"П#дарас!", - "Ахметівський клоун!", - Ляшко і Лещенко дискутують у сесійній залі ВР - Цензор.НЕТ 373..>>>"П#дарас!", - "Ахметівський клоун!", - Ляшко і Лещенко дискутують у сесійній залі ВР - Цензор.НЕТ 5984..
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оба - но одному как настоящему альфонсу баба купила - не не автомобиль - квартиру)))
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Походу купол скоро не витримаэ.Та завалится без всяких миномётов
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Братья по разуму. А как назвать тех, кто за них голосовал?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"П#дарас!", - "Ахметовский клоун!", - Ляшко и Лещенко дискутируют в сессионном зале ВР. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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