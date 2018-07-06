 "П#дарас!", - "Ахметовский клоун!", - Ляшко и Лещенко дискутируют в сессионном зале ВР. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, во время словесной перепалки сессионный зал был почти пустой - присутствовало несколько десятков депутатов.

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