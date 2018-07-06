 "П#дарас!", - "Ахметовский клоун!", - Ляшко и Лещенко дискутируют в сессионном зале ВР. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, во время словесной перепалки сессионный зал был почти пустой - присутствовало несколько десятков депутатов.
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Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, во время словесной перепалки сессионный зал был почти пустой - присутствовало несколько десятков депутатов.
- Хуячечная! Это министерство культуры!
Ссора двух геев:
- Иди на х*й!
- А ты пошёл в жопу!
- Что?! Помириться?! НИ ЗА ЧТО!!!
Сейчас ставки взвинтили - и занимается спасением российских госбанков банк Управления делами президента Белоруси.Паритетбанк администрации Лукашенко в ближайшее время должен получить разрешение НБУ на покупку дочернего банка Сбербанка РФ в Украине.Причем, это решение будет выдано вопреки санкциям СНБОУ, которые запрещают операции с акциями российских госбанков, выпущенными после июня 2014 года.Аналогичные санкции введены против российских госбанков и в США. Но Белорусь единственная страна, которую это не волнует.А Украина единственная страна, которая позволяет белорусам обходить собственные антироссийские санкции.Очевидно, что без договоренностей с Порошенко, подпись которого стоит под санкционным списком СНБОУ, - операция не возможна.Что может толкнуть президента воюющей с РФ страны дать "зеленый свет" обходу санкций против агрессора?Думаю, даже не деньги. А только гарантии..
из тех тридцати калек, что там сегодня и сейчас присутствует
половина ахметовских клоунов а другая половина....
по...
ой нет... не буду - забанят
....>>>..>>>..
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