 Порошенко запретил применять "Молоты" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом Петр Порошенко сказал во время участия в торжествах по случаю 70-летия государственного предприятия "Завод 410 гражданской авиации" в Киеве.
Президент почтил память погибших минутой молчания.
"К сожалению, сегодня в 6 утра пришла очень печальная весть, - на Ривненском полигоне во время учений трое украинских военных погибли. Это очень большой болью отдается в сердце каждого из нас, и меня, как президента, как Главнокомандующего, и каждого украинца. Я предлагаю почтить память погибших минутой молчания и пожелать выздоровления тем, кто ранен. Мы должны делать все, чтобы беречь жизнь каждого украинского воина", - сказал Порошенко.
"Даю поручение на учениях до завершения расследования указанные минометы не применять", - сказал Президент.
Кроме того, он поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко срочно разобраться с причинами трагедии.
"Господину министру обороны, генералу армии Полтораку, начальнику Генштаба Украины, генералу армии Муженко я поручаю срочно разобраться с причинами указанной трагедии и на следующей неделе мне доложить и принять исчерпывающие меры, чтобы мы не допускали их", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, сегодня в 6 утра на Ривненском полигоне во время учений разорвался миномет. По предварительной информации, три человека погибли, еще девять - получили ранения.
СЫН ПОРОШЕНКО ВПЕРВЫЕ РАССКАЗАЛ, КАК ВОЕВАЛ В ЗОНЕ АТО И ПОЧЕМУ ПОЕХАЛ ТУДА С ДРУГОЙ ФАМИЛИЕЙ
и никто их за это сатанистами не называет,
а ты сподобился
Порошенко: Мой сын - командир артиллерийского подразделения в зоне АТО
"Мы, украинцы, готовы сражаться с опасностью, агрессором. И это не просто слова - мой сын там (в зоне АТО, - Ред.). Он отправился туда добровольно… Он командует артиллерийским подразделением. За последние три недели в его отряде четыре человека получили ранения", - сказал Порошенко.
На каждой ветке, посвященной Барыге, твоя вонь.
Скажи Хитрожопому, чтобы нанял еще парочку.
Ты примелькался!
Ему дешевле будет зщаплатить чтобы тебя грохнули
"Разобраться как следует и наказать кого попало!"
А в зоне ООС можно? Или их там нет?
"Молот" - найкращий міномет серед тих, з якими я працював", - комбат УДА Чорний. ВIДЕО
https://ua.censor.net.ua/video_news/414634/molot_nayikraschyyi_minomet_sered_tyh_z_yakymy_ya_pratsyuvav_kombat_uda_chornyyi_video
Я показала мнение реально воюющего человека.
Вы с какими минометами имели дело?
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/70460/Skandalnyj_novyj_ukrajinskyj_minomet_Molot_koshtuje_jak
Это предприятия укроборонпром.
Те, 30-ти летней давности?
Так может это не миномет?