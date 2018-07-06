 Порошенко запретил применять "Молоты" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом Петр Порошенко сказал во время участия в торжествах по случаю 70-летия государственного предприятия "Завод 410 гражданской авиации" в Киеве.

Президент почтил память погибших минутой молчания.

"К сожалению, сегодня в 6 утра пришла очень печальная весть, - на Ривненском полигоне во время учений трое украинских военных погибли. Это очень большой болью отдается в сердце каждого из нас, и меня, как президента, как Главнокомандующего, и каждого украинца. Я предлагаю почтить память погибших минутой молчания и пожелать выздоровления тем, кто ранен. Мы должны делать все, чтобы беречь жизнь каждого украинского воина", - сказал Порошенко.

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"Даю поручение на учениях до завершения расследования указанные минометы не применять", - сказал Президент.

Кроме того, он поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко срочно разобраться с причинами трагедии.

"Господину министру обороны, генералу армии Полтораку, начальнику Генштаба Украины, генералу армии Муженко я поручаю срочно разобраться с причинами указанной трагедии и на следующей неделе мне доложить и принять исчерпывающие меры, чтобы мы не допускали их", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, сегодня в 6 утра на Ривненском полигоне во время учений разорвался миномет. По предварительной информации, три человека погибли, еще девять - получили ранения.

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