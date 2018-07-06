EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, Происшествия
  3223  84
Все про:взрыв (3935) Порошенко (15092) военнослужащие (3742) полигон (205)

 Порошенко запретил применять "Молоты" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой трое военнослужащих погибли.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом Петр Порошенко сказал во время участия в торжествах по случаю 70-летия государственного предприятия "Завод 410 гражданской авиации" в Киеве.

Президент почтил память погибших минутой молчания.

"К сожалению, сегодня в 6 утра пришла очень печальная весть, - на Ривненском полигоне во время учений трое украинских военных погибли. Это очень большой болью отдается в сердце каждого из нас, и меня, как президента, как Главнокомандующего, и каждого украинца. Я предлагаю почтить память погибших минутой молчания и пожелать выздоровления тем, кто ранен. Мы должны делать все, чтобы беречь жизнь каждого украинского воина", - сказал Порошенко.

...

Читайте также: "Будет проведено расследование, и будут результаты", - Гройсман о гибели военных от взрыва миномета на Ривненщине

"Даю поручение на учениях до завершения расследования указанные минометы не применять", - сказал Президент.

Кроме того, он поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко срочно разобраться с причинами трагедии.

"Господину министру обороны, генералу армии Полтораку, начальнику Генштаба Украины, генералу армии Муженко я поручаю срочно разобраться с причинами указанной трагедии и на следующей неделе мне доложить и принять исчерпывающие меры, чтобы мы не допускали их", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, сегодня в 6 утра на Ривненском полигоне во время учений разорвался миномет. По предварительной информации, три человека погибли, еще девять - получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основная версия взрыва миномета на Ривненском полигоне - нарушение мер безопасности, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/v3075156
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
У президента Порошенко сын воевал в АТО минометчиком. Кому же, как не ему понять боль родных погибших.
 показать весь комментарий
 
 
Кансервы кремлёские, наговариваете вы на нашего героического парнишку-депутата и его не менее героического родителя!
СЫН ПОРОШЕНКО ВПЕРВЫЕ РАССКАЗАЛ, КАК ВОЕВАЛ В ЗОНЕ АТО И ПОЧЕМУ ПОЕХАЛ ТУДА С ДРУГОЙ ФАМИЛИЕЙ
 показать весь комментарий
 
а санитарка Жужа там рядом не лазила ?
 показать весь комментарий
 
 
Дети Святого семейства не нуждаются ни в каких помощниках - одел свитер с родной сердцу надписью "RUSSIA" и вперёд на подвиги!
 показать весь комментарий
 
 
в костюмы какой только нечести люди не одеваются на Хеллоуин
и никто их за это сатанистами не называет,
а ты сподобился
 показать весь комментарий
 
 
Сын самого честного человека государства не может врать. Тем более, что и мамулька его это подтверждала. Вы хотите сказать, что знаменитая ведущая такой нужной всей стране утренней гимнастики на канале Ахметова "Украина" Марина Порошенко - тоже брехуха?
 показать весь комментарий
 
 
Значит врёт ТСН Коломойского. Коломойский ведь не самый честный человек с тремя паспортами в Украине?
 показать весь комментарий
 
Шо-то как-то некрасиво всё получается... хто-то точно брешет.
Порошенко: Мой сын - командир артиллерийского подразделения в зоне АТО

"Мы, украинцы, готовы сражаться с опасностью, агрессором. И это не просто слова - мой сын там (в зоне АТО, - Ред.). Он отправился туда добровольно… Он командует артиллерийским подразделением. За последние три недели в его отряде четыре человека получили ранения", - сказал Порошенко.
 показать весь комментарий
 
И шо? Ведь ты сам утверждаешь, что Порошенко врёт. Или таки не врёт?
 показать весь комментарий
 
ерой сын настоящего полкана ух воевака Порошенко заборонив застосовувати "Молоти" до кінця розслідування трагедії на Рівненському полігоні - Цензор.НЕТ 7005 Порошенко заборонив застосовувати "Молоти" до кінця розслідування трагедії на Рівненському полігоні - Цензор.НЕТ 3554
 показать весь комментарий
 
 
"Я не являюсь профессиональным военным, я не какой-то там коммандос, который лазил по передовой. Я был в минометном подразделении, мы действительно имели напряжение рядом с нами. Это артиллерийское подразделение. Мы там и стреляли, и помогали другим нашим воевать", - сказал сын президента. Может он перепутал напряжение в своих штанах и за что получил УБД!
 показать весь комментарий
 
миномёты на 0 не ставят они за 1 км от него стоят как минимум про наепряжение в штанах ух ты милейший вы из Славянска постите- поведайте как там вас раком ставили за рузге мир Порошенко заборонив застосовувати "Молоти" до кінця розслідування трагедії на Рівненському полігоні - Цензор.НЕТ 7204
 показать весь комментарий
 
Костян, сколько за облизывание шоколадного глаза нынче платят?
 показать весь комментарий
 
Он почему-то уверен, что подобная форма его иронии - всем понятна и является чувством юмора высочайшего уровня.
 показать весь комментарий
 
 
Не все в этой жизни можно купить за деньги господа - товарищи.
 показать весь комментарий
 
Почему сын Главы Израиля открыто идет служить в боевую часть полевой разведки и родители приезжают его провожать в армию вместе с другими родителями призывников, а сын Главы Украины идет тайно и не официально?
 показать весь комментарий
 
 
Это спецоперация. Шоб путин не догадался и не напал.
 показать весь комментарий
 
 
Поговаривают,что сынуля ,чтобы рассмешить высший офицерский состав,член засунул в дуло миномета.А там,кто его знает )) Утверждать не буду.
 показать весь комментарий
 
 
Гризопися, ты уже всех заколебал!
На каждой ветке, посвященной Барыге, твоя вонь.
Скажи Хитрожопому, чтобы нанял еще парочку.
Ты примелькался!
 показать весь комментарий
 
Если не Порошенко, то кто? Причем здесь я, если альтернативы президенту Порошенко у нас нет? Смотри на вещи реально, обиженный!
 показать весь комментарий
 
Вот именно "воевал"?! Может еще скажете, сколько самолетов он сбил, сколько крейсеров потопил?
 показать весь комментарий
 
 
6 имперских крейсеров и 2 звезды смерти на его счету!
 показать весь комментарий
 
 
"У президента Порошенко сын воевал" ты таки дурак!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
просидеть в Изюме под охраной роты спецназа - это не воевать в АТО,,дупа ты шоколадная.
 показать весь комментарий
 
У тебя что, доказательства есть, кто где сидел?
 показать весь комментарий
 
Вот это лучше объясни, за что отец Порошенко звезду героя получил?

 показать весь комментарий
 
Еще и танки нужно запретить использовать! Недавно ведь цензор писал про ЧП на ЖД при погрузке бронетехники.
 показать весь комментарий
 
А что еще оставалось этому мудаку ? Как не запретить. Это все контролировать нужно было. А не откаты в карман запихивать от халтурщиков. Мое мнение - импичмент. Это чучело просто обязано все отдать и сесть за решетку.
 показать весь комментарий
 
 
Активно выполняй своё предназначение
 показать весь комментарий
 
 
комуняка.

Ему дешевле будет зщаплатить чтобы тебя грохнули
 показать весь комментарий
 
Логично. Ещё и минуту молчания объявил по погибшим.
 показать весь комментарий
 
 
З цими "Молотами" вже не перший інцидент. Хиба в конструкції чи дещо більше - шкідництво ?
 показать весь комментарий
 
 
Кроме того, он поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко срочно разобраться с причинами трагедии.

"Разобраться как следует и наказать кого попало!"
 показать весь комментарий
 
 
Виготовлення чи сама розробка мінометів було неякісним?
 показать весь комментарий
 
 
бля... та Молот рассыпается после 2-3 выстрелов....
 показать весь комментарий
 
 
пеця - кров захистників України і на твоїй совісті
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Странно что адепты секты "свидетели беспилотника" до сих пор молчат.
 показать весь комментарий
 
Жду такого же мощного расследования, как и по янтарной мафии. Пускай гниют рядом с теми топ-чиновниками, кто уже сидит за взрывы складов. Пора снова указать пальцем на верхушку и поотрубать руки.
 показать весь комментарий
 
 
кроме минуты молчания... еще какая-то помощь семьям погибших будет?
 показать весь комментарий
 
 
Как и следовало ожидать взорвался разрекламированый и супердорогущий моло.Потрошинский как всегда не при делах.Но то что столько человек в этот момент стояло в зоне поражения,это раздолбайство.
 показать весь комментарий
 
 
И пол года не прошло ((( Уже не один десяток погибли от бракованного миномёта , произведенного в кратчайшие сроки украинскими конструкторами . О чом можно говорить если эти хвалёные миномёты ломаются от банальной транспортировки .
 показать весь комментарий
 
 
"на учениях до завершения расследования указанные минометы не применять"

А в зоне ООС можно? Или их там нет?
 показать весь комментарий
 
Алла, а рашисткая "Засрата" лучший танк 3-й мировой . Дайте мне 10 тонн баксов и я на всех уровнях буду утверждать. что ПМ лучший пистоль всех времен и народов Порошенко заборонив застосовувати "Молоти" до кінця розслідування трагедії на Рівненському полігоні - Цензор.НЕТ 5877
 показать весь комментарий
 
Я не высказывала своего личного мнения по поводу миномента, потому что не имею привычки изображать из себя знатока в том, в чем не разбираюсь.
Я показала мнение реально воюющего человека.
Вы с какими минометами имели дело?

 показать весь комментарий
 
Алла, для того чтобы сделать вывод что "ВАЗ" "круче" "БМВ" не обязательно рисковать жизнью, садясь за баранку "Жигулей" . По вооружению есть гос. приемка и статистика. И кроме того, мнение экспертов.. а Пашинский редкостная сволочь
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/70460/Skandalnyj_novyj_ukrajinskyj_minomet_Molot_koshtuje_jak


 показать весь комментарий
 
Мнение комбата из ПС и мнение твоё ..... выигрывает мнение друга Чёрного Порошенко заборонив застосовувати "Молоти" до кінця розслідування трагедії на Рівненському полігоні - Цензор.НЕТ 9165
 показать весь комментарий
 
комбаты типа Вомбата пусть засунут свое мнение в свое очко. Известно , что вомбаты сами гомнокидателей сами не стреляют. . Да и вомбаты они такие, тоже разные. Этот мудак тоже себя комбатом считает

 показать весь комментарий
 
И эта кучка железа стоит полмиллиона грн. Порошенко заборонив застосовувати "Молоти" до кінця розслідування трагедії на Рівненському полігоні - Цензор.НЕТ 8096 ? Да при этом еще убивает и калечит наших пацанов? одно из двух - либо миномет дерьмо, либо враги на "Маяке" окопались
Порошенко заборонив застосовувати "Молоти" до кінця розслідування трагедії на Рівненському полігоні - Цензор.НЕТ 4630
 показать весь комментарий
 
 
А называется он в народе "Миномёт Пашинского".
 показать весь комментарий
 
 
так бентли любовницам за что то покупать надо , а заработок на войне - это фишка петюниной влады
 показать весь комментарий
 
 
Себистоимость этого изделия 50К максимум, остальное "маяк" мутил на модернизацию производства вообще и для постановки линии по серийному производству этого шедевра в часности. Взрывается ж оно, изза того шо инженера чегось перемудрили с предохранителем двойного заряжения который клинит (лучшеб вообще его убрали оттуда нахер, меньше проблем було б).
 показать весь комментарий
 
 
Коррупция на предприятиях укроборонпрома и использование некачественных материалов при изготовлении, первая и основная причина, может конструкторская недоработка и вполне возможно сознательно созданная. Почему не было проведено полноценного расследования по первым трагическим эпизодам, почему этот миномет приняли на вооружение? Человеческий фактор в расчет не беру, потому что это уже системные ч/п именно с этим минометом.
 показать весь комментарий
 
Либо неудачное название (молот без серпа шо серп без молота), либо конструктор-оружейник на букву "М" или "Д". Сколько этот горе-изобретатель уже унёс жизней? С полсотни? Орденок хоть не забыли ему навесить?
 показать весь комментарий
 
 
Даешь декоммуницзацию - Молот и Серп - ето савок.. А савок - ето писошница. Этим серпом и по его яйцам.
 показать весь комментарий
 
Этот Молот убил больше украинцев чем сепаров.
 показать весь комментарий
 
Придётся переходит на старые миномёты, сделанных по стандартам СССР.
 показать весь комментарий
 
Эти минометы которые убивают наших солдат, изготовлены на предприятиях принадлежащие Петру Алексеевичу, а Петру все пох#й, ведь не его сына убило...
 показать весь комментарий
 
трындишь как дышишь.
Это предприятия укроборонпром.
 показать весь комментарий
 
Где они мины берут?
Те, 30-ти летней давности?

Так может это не миномет?
 показать весь комментарий
 
 
И как запрет применения Молота усилит обороноспособность Украины? После ксниловской трагедии запретили летать самолётам, после крушения над Чёрным морем эрефийского самолёта запретили учения ПВО - чего хуйло и добивался. Потрох, может это диверсия, а ты пэрэляканный лишаешь передок без миномётов. Сука, у власти тупое быдло.
 показать весь комментарий
 
Тож попереджали, що ці пристрої небезпечні. Але потрібно було чекати трагедії, щоб посадовці нарешті відреагували.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко запретил применять "Молоты" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх