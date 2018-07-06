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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
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 Тимошенко является пропутинским агентом в Украине. Развал оранжевой коалиции и приход к власти Януковича - это ее заслуга, - нардеп от БПП Барна. ВИДЕО

В БПП заявляют, что Юлия Тимошенко является пропутинским агентом в Украине.

Нардеп от БПП Олег Барна заявил о том, что вчера во время голосования за законопроект после демарша его фракции, кто-то проголосовал его карточкой. Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...

"Заявление вчера было мной написано: "Меня не было в зале. Видеонаблюдение есть. Прошу голос не засчитывать, установить, кто вместо меня голосовал". Я могу сказать, что эти псевдоеврооптимисты и псевдодемократическая оппозиция, мягко говоря, наплевала на европейские ценности парламентаризма тем общим кнопокодавством. Даже за чужие фракции бегали, то есть очень хорошо переняли науку у Чечетова, только, чтобы они не закончили, как Чечетов", - заявил Барна.

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Вместе с тем, комментируя опасения некоторых политсил о том, что в Украине может быть объявлено военное положение и таким образом не смогут состоятся выборы, Барна отметил: "Вы имеете ввиду сценарий Тимошенко? Мне тяжело комментировать слова человека, который является пропутинским агентом в Украине вместе с ее партией в целом. Это является фактом. Тем более, развал оранжевой коалиции, который был сделан 10 лет назад, привел к тому, что пришел режим Януковича. Это ее заслуга. Газовые соглашения, которые поставили на колени всю Украину, экономично, и развал армии. Как говорят: "Бабе Яге говорить - не на метле летать". Такая поговорка есть у нас на Галичине. Хотел попросить избирателей Украины начинать думать о том, что мы можем потерять Украину просто своим необдуманным мышлением, голосуя за кандидатов, которые являются скрытыми агентами Кремля. Эти все смерти на Майдане и в АТО просто будут нивелированы, когда будет президент в Украине лояльный к Путину. Путин четко заявил, что он всегда готов дружить с Украиной, но только без Петра Порошенко, то есть без действующего президента. Поэтому нам всем нужно делать выводы из этого".

Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

Накануне Юлия Тимошенко заявила: "Порошенко хочет, чтобы были захвачены дополнительные территории Украины, хочет, чтобы все горело, и не проводить выборы".

Источник: https://censor.net.ua/v3075143
 
   
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Косатая - это коллаборантка путинская! Ее нельзя к власти допускать,она Украину сдаст!
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стопудово агент Лолита страна защищает грудью!
Особенно из липецкий окопов!
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Ну есть пропутинская коллаборантка в Украине!
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Ты бы в свой паспорт хоть глянул,а не в Википедию.Там ведь тоже нет национальности.И что теперь?Убиться об стену?
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Цензор, в следующий раз предупреждайте, чтоб я челюсти бинтом приматывал...
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Мені дуже не подобається Юлька, вона рідкісне брехло і популістка, але тема, яку розганяють останнім часом, наче вона російський агент, здається мені просто чорним піаром. У неї було достатньо своїх причин, щоб развалити коаліцію, і навіть щоб укласти такий дивний контракт на газ. Щоб звинуватити її в роботі на Росію потрібні якісь докази, а не просто бажання її очорнити. Хоча, як на мене, вона сама по собі не набагато гірша за російського агента.
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Какой пиар? Почитай,что эта Юлька вчера наговорила! Это пррсто кремлевская методичка! Она недооценивает украинский народ и забыла,кто ее освободил и как!
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Юля первая, будучи премьером, начала разваливать украинскую армию, блокируя выделение на нее средств. Уже позабывали? И если бы не ее потуги, Яныку бы никогда не удалось влезть в президентское кресло.
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Тимошенко є пропутінським агентом в Україні. Розвал помаранчевої коаліції і прихід до влади Януковича - це її заслуга, - нардеп від БПП Барна - Цензор.НЕТ 2855только мокшане не в курсе,что так и было!сука запорола первый шанс на перемены играючи!чуть ли не с первого дня...
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Кто громче всех кричит "Держи вора"? Громче всех кричит БПП
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Так что там на счет дебатов, в этот раз твой шиколадный Пеця придет на дебаты с Юлькой или как всегда зассыт???
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Ну ну) особенно кремлядям из ольгино виднее) вчера вскрылась ваша консерва косатая)
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Громче всех кричит истеричка Жулька
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Верховна рада сьогодні-клоака пліток,або банка з пауками типу тарантул і всього за кілька десятків тисяч гривень на місяць та ще багато ++++(ви розумієте). Караул,то біш просніться!!!
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А любители старых баб возбудились)))
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Так у тебя же понос,любитель старых баб)
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Лубитєль в туалетах подсматривать и поднихивать???))
КОПРОФИЛ?!
)))
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Слушай ты, щиколадный педофил, я тоже люблю опытных, матерых женщин! А ты иди доску погладь если такой умный!
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Порошенко лучший спарринг партнёр для Х"йла. В этой связке всё понятно и выгодно каждому из них каждый делает вид что воюет, каждый доит своих местных лохов и свой бюджет. Каждый участвует в контрабанде на Донбасе, каждый защищает бизнес своего визави: Кондитер рашистские банки в Украине, Х"йло шоколадные фабрики в паРашке. Зачем подсиживать друг друга?
Другое дело Гриценко или даже Юля. Всю лафу Х"йлу могут обломать. Вот и воют шавки, типа Барны
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Гриць має в кращіх друзях Льовочкіна, Табачника Дмитра, Фірташа... Тож між Тохою і Пєхою різниці нема. Про це каже і те, що для Тохі відкриті всі двері на всіх ТВ каналах.
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Женщине в нашей стране гораздо тяжелее чего либо добиться и пробиться на верх, не используя постель. Юлька - не пользовалась известным методом, за что ей отдельное уважение. Значит - умная и толковая женщина. А еще красивая - жопа большая, красивая, стройные ножки без варикоза, туфельки, спереди тоже ничего, грудь есть, морда интересная, следит за собой, одна косметика с макияжем и прочим сколько времени и усилий требует, не говоря о бабках, по своей жене знаю, опять же - не разожралась до размеров украинской белой свинки как все щикаладные крысы с пецей во главе - значит вдвойне молодец!
Дибил Пеця - крыс на ее фоне выглядит как опустившийся алкаш. Может, хоть у нее что получится?
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Это ты про щикаладного крыса? - Так ясен хуй, его уже никогда и никуда не изберут!
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А еще она организовала Карибский кризис, Октябрьскую революцию и Большой взрыв. И да, да, распяла мальчика и накалывала апельсины.
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Пецины высеры в сторону Юлечки как обычно собраны с гавна и палок (ТМ) как и все у щикаладных дибилов!
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А может все наоборот) высеры косатой кремлевская методичка) а дебилоиды из секты любители старых жоп,гонят на Петра!
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Український інтернетпростір захопила російська ботоферма з метою нав'язування Юлі російського сліду, свідчить Манафорт спецпрокурору Мюлєру.
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це заслуга всього провласного кодла яке 27 років після розпаду іперії зла смокче соки і тягне жили з України бо справжні патріоти або загинули або зараз гинуть за нашу Вітчизну!
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"Вся російська ботоферма працює проти Юлі", - свідчить Манафорт спецпрокурору Мюлєру. Але Барна англійської не знає, тож він не в курсі.
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Наслаждайтесь: Народный избранник Олег Барна Это просто гениально. Полиграф Полиграфович Шариков нервно курит в сторонке...

Вот это действительно полет Мысли.

Это слова настоящего Философа и Интеллектуала. Народного избранника Олега Барны. Наслаждайтесь:
"И поэтому я Заявляю: чтобы Украина росла, мы должны продавать России все! Залить их Спиртом, Водкой. Все продавать! Кроме того, что они могут использовать против нас, и кроме Высоких технологий. Это значит, что мы работаем, мы пополняем бюджет, мы Выкачиваем из них Финансовые ресурсы, а они индустриально Деградируют, потому что у них нет Производства. Это Экономическая война".
Это просто Гениально. Полиграф Полиграфович Шариков нервно курит в Сторонке...

Михаил Шнайдер
http://ua24ua.net/narodniy-izbrannik-oleg-barna-eto-prosto-genialno-poligraf-poligrafovich-sharikov-nervno-kurit-v-storonke/
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Так типичный щикаладный дибил, а еще сунут свой нос везде и пытаються руководить, не имея к тому ни малейших способностей. Гавнокомандующий у нас кто? Вот он и должен нести персональную ответственность!
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Еще надо залить Россию Рошеном, пусть у них будет диабет. Поразительно, как такие олигофрены вообще могут быть в Раде. А, Барна из БПП
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Ну так да, в щиколадные же нормальный человек не пойдет, вот процент дибилов и зашкаливает!
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Логіку Барни можна порівняти з логікою жінки, до якої прийшов сусід, згвалтував її, вбив її сина, відібрав кусок двору з усіма речами, що там були, а потім поторгувавсь і купив у цієї жінки яєчок собі на сніданок. І ще ножа, бо його зломавсь у грудях її сина. "Теба продавати сусіду все! Це економічна війна!", - пояснює ця жінка залишившимсья дітям
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Вот же Барна, как ребёнок... Взял и выпалил: а король-то голый! То есть, королева... или как там её называли, газовая принцесса? Есть вещи, о которых все знают, но молчат. И что теперь делать?
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как что?
Гнать хряка метлой и с ним его стецьков недолугих.
И около 705ь избирателей уже определились
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ардеп від БПП Олег Барна заявив про те, що вчора під час голосування за законопроект післядемаршу його фракції, хтось проголосував його карткоюДжерело:https://ua.censor.net.ua/v3075143

як вважаєте, це тягне на "явку з повинною"? а кого Х карточка була в когось іншого?!

з.і. - пропутінська то пропутінська....але розвал "помаранчевих" на совісті(чи на чому там) пороха й його амбіцій...
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может тогда Барна скажет, кто ее выпустил досрочно???
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Интересно послушать этого казла на тему "кто такой пэтя", учитывая растущий бизнес рашена на расии. Кто же пэтя, не хуйловский холуй ли？
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не пойму кто ратует за эту базарную бабу.... у нее хронический словесный понос ...а это практически инвалидность.... лично я вообще пока кандидата не вижу
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кто-то уже писал вчера, что она пациент психиатрической больницы. все время истерит и шизофренит, вопит. такой же был и Саак - два сапога пара, быстро нашли общий язык.
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Гол с подачи Буряка
Забивает Балтача.
Это - личная заслуга
Леонида Ильича.
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Человечище! Гигант мысли! Воинствующее невежество с патологической убогостью содержания и вопиющей гротескностью формы мышления...
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Барна не любит женщин, хотя сам подал закон запрещающий проявлять сексуальную ориентацию
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это все потомки переселенцев из России в 60-80 годах, детки военных, полковников, что приехали на пенсии к морю (из Херсона).
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Дыма без огня не бывает, про Надкю тоже много "намекали".
Но от того сюра, даже я был в шоке.
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а що так возмущеній ? що барна сказав нетак ?
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Барна, конечно, идиот, но в оценке Бабы Юли с ним сложно не согласиться.
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За аферу которую Йуляха провернула в армии паРаши...генералы уже срок отмотали...званий и пенсий лишились....а к "кристально честной" со стороны паРаши ни каких претензий.....абсолютно....
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Сначала слушала не вникая в смысл--бух-бух-бух-...монотонное бухтенье, потом о чем это "бухтило" лепечет. А там, как всегда старая пластинка, и полным ходом отработка денег хозяина. Можно подумать с его слов, что вот такому, абсолютно бесполезному ,безликому "бухтиле" Барне, сАм Путин докладывает, кто агент Кремля..
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ГНУСНОГО ШАПКОКРАДА ПРОВЁЛ В ПРЕЗИДЕНТЫ НЕ МЕНЕЕ ГНУСНЫЙ ЮЩЕНКО , ОН ЖЕ ВЫСТУПИЛ В СУДЕ , ОРГАНИЗОВАННЫМ ЯКУНОВИЧЕМ , ПРОТИВ ТИМОШЕНКО !!!
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА , ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРОШЛА ТИМОШЕНКО , ДАВНО ИЗВЕСТНЫ , В КАМЕРЕ СОДЕРЖАНИЯ , БЫЛО УСТАНОВЛЕНО СКРЫТОЕ ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ , ВКЛЮЧАЯ САНУЗЕЛ !!! ШАПКОКРАД БЫЛ КРАЙНЕЙ МЕРЗОСТЬЮ ПО СУТИ И ПОЛУЧАЛ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОСМОТРА ПОДОБНОГО ( НА ПАРУ С АХМЕТОВЫМ ) .
А БАРНУ НАДО ПРОСТО ВЗЯТЬ ЗА ЯЙЦА И ПОСАДИТЬ НА КОЛ ЗА КЛЕВЕТУ , КАК КОГДА-ТО ОН ВЗЯЛ ЗА ЯЙЦА ЯЙЦЕНЮКА .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТимошенко является пропутинским агентом в Украине. Развал оранжевой коалиции и приход к власти Януковича - это ее заслуга, - нардеп от БПП Барна. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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