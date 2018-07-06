 Тимошенко является пропутинским агентом в Украине. Развал оранжевой коалиции и приход к власти Януковича - это ее заслуга, - нардеп от БПП Барна. ВИДЕО

Нардеп от БПП Олег Барна заявил о том, что вчера во время голосования за законопроект после демарша его фракции, кто-то проголосовал его карточкой. Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Заявление вчера было мной написано: "Меня не было в зале. Видеонаблюдение есть. Прошу голос не засчитывать, установить, кто вместо меня голосовал". Я могу сказать, что эти псевдоеврооптимисты и псевдодемократическая оппозиция, мягко говоря, наплевала на европейские ценности парламентаризма тем общим кнопокодавством. Даже за чужие фракции бегали, то есть очень хорошо переняли науку у Чечетова, только, чтобы они не закончили, как Чечетов", - заявил Барна.

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Вместе с тем, комментируя опасения некоторых политсил о том, что в Украине может быть объявлено военное положение и таким образом не смогут состоятся выборы, Барна отметил: "Вы имеете ввиду сценарий Тимошенко? Мне тяжело комментировать слова человека, который является пропутинским агентом в Украине вместе с ее партией в целом. Это является фактом. Тем более, развал оранжевой коалиции, который был сделан 10 лет назад, привел к тому, что пришел режим Януковича. Это ее заслуга. Газовые соглашения, которые поставили на колени всю Украину, экономично, и развал армии. Как говорят: "Бабе Яге говорить - не на метле летать". Такая поговорка есть у нас на Галичине. Хотел попросить избирателей Украины начинать думать о том, что мы можем потерять Украину просто своим необдуманным мышлением, голосуя за кандидатов, которые являются скрытыми агентами Кремля. Эти все смерти на Майдане и в АТО просто будут нивелированы, когда будет президент в Украине лояльный к Путину. Путин четко заявил, что он всегда готов дружить с Украиной, но только без Петра Порошенко, то есть без действующего президента. Поэтому нам всем нужно делать выводы из этого".

Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

Накануне Юлия Тимошенко заявила: "Порошенко хочет, чтобы были захвачены дополнительные территории Украины, хочет, чтобы все горело, и не проводить выборы".