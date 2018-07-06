 Тимошенко является пропутинским агентом в Украине. Развал оранжевой коалиции и приход к власти Януковича - это ее заслуга, - нардеп от БПП Барна. ВИДЕО

Нардеп от БПП Олег Барна заявил о том, что вчера во время голосования за законопроект после демарша его фракции, кто-то проголосовал его карточкой. Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Заявление вчера было мной написано: "Меня не было в зале. Видеонаблюдение есть. Прошу голос не засчитывать, установить, кто вместо меня голосовал". Я могу сказать, что эти псевдоеврооптимисты и псевдодемократическая оппозиция, мягко говоря, наплевала на европейские ценности парламентаризма тем общим кнопокодавством. Даже за чужие фракции бегали, то есть очень хорошо переняли науку у Чечетова, только, чтобы они не закончили, как Чечетов", - заявил Барна.
Вместе с тем, комментируя опасения некоторых политсил о том, что в Украине может быть объявлено военное положение и таким образом не смогут состоятся выборы, Барна отметил: "Вы имеете ввиду сценарий Тимошенко? Мне тяжело комментировать слова человека, который является пропутинским агентом в Украине вместе с ее партией в целом. Это является фактом. Тем более, развал оранжевой коалиции, который был сделан 10 лет назад, привел к тому, что пришел режим Януковича. Это ее заслуга. Газовые соглашения, которые поставили на колени всю Украину, экономично, и развал армии. Как говорят: "Бабе Яге говорить - не на метле летать". Такая поговорка есть у нас на Галичине. Хотел попросить избирателей Украины начинать думать о том, что мы можем потерять Украину просто своим необдуманным мышлением, голосуя за кандидатов, которые являются скрытыми агентами Кремля. Эти все смерти на Майдане и в АТО просто будут нивелированы, когда будет президент в Украине лояльный к Путину. Путин четко заявил, что он всегда готов дружить с Украиной, но только без Петра Порошенко, то есть без действующего президента. Поэтому нам всем нужно делать выводы из этого".
Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.
Накануне Юлия Тимошенко заявила: "Порошенко хочет, чтобы были захвачены дополнительные территории Украины, хочет, чтобы все горело, и не проводить выборы".
Особенно из липецкий окопов!
КОПРОФИЛ?!
)))
Другое дело Гриценко или даже Юля. Всю лафу Х"йлу могут обломать. Вот и воют шавки, типа Барны
Дибил Пеця - крыс на ее фоне выглядит как опустившийся алкаш. Может, хоть у нее что получится?
Вот это действительно полет Мысли.
Это слова настоящего Философа и Интеллектуала. Народного избранника Олега Барны. Наслаждайтесь:
"И поэтому я Заявляю: чтобы Украина росла, мы должны продавать России все! Залить их Спиртом, Водкой. Все продавать! Кроме того, что они могут использовать против нас, и кроме Высоких технологий. Это значит, что мы работаем, мы пополняем бюджет, мы Выкачиваем из них Финансовые ресурсы, а они индустриально Деградируют, потому что у них нет Производства. Это Экономическая война".
Это просто Гениально. Полиграф Полиграфович Шариков нервно курит в Сторонке...
Михаил Шнайдер
http://ua24ua.net/narodniy-izbrannik-oleg-barna-eto-prosto-genialno-poligraf-poligrafovich-sharikov-nervno-kurit-v-storonke/
Гнать хряка метлой и с ним его стецьков недолугих.
И около 705ь избирателей уже определились
як вважаєте, це тягне на "явку з повинною"? а кого Х карточка була в когось іншого?!
з.і. - пропутінська то пропутінська....але розвал "помаранчевих" на совісті(чи на чому там) пороха й його амбіцій...
Забивает Балтача.
Это - личная заслуга
Леонида Ильича.
https://novynarnia.com/2018/07/06/u-tsentri-kiyeva-p-yana-kompaniya-gulyala-z-praporom-rosiyi-ta-otrimala-na-gorihi-video/
Но от того сюра, даже я был в шоке.
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА , ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРОШЛА ТИМОШЕНКО , ДАВНО ИЗВЕСТНЫ , В КАМЕРЕ СОДЕРЖАНИЯ , БЫЛО УСТАНОВЛЕНО СКРЫТОЕ ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ , ВКЛЮЧАЯ САНУЗЕЛ !!! ШАПКОКРАД БЫЛ КРАЙНЕЙ МЕРЗОСТЬЮ ПО СУТИ И ПОЛУЧАЛ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОСМОТРА ПОДОБНОГО ( НА ПАРУ С АХМЕТОВЫМ ) .
А БАРНУ НАДО ПРОСТО ВЗЯТЬ ЗА ЯЙЦА И ПОСАДИТЬ НА КОЛ ЗА КЛЕВЕТУ , КАК КОГДА-ТО ОН ВЗЯЛ ЗА ЯЙЦА ЯЙЦЕНЮКА .