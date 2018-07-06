 "Ситуацию беспорядков и волнений на Донбассе в формат мятежа и войны перевели русские", - российский журналист Джемаль. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Джемаль рассказал, что никакой угрозы для жителей Донбасса со стороны "бандеровцев" не было и такая угроза была "вымышленная и пропагандистская".

"Из беспорядков и волнений в формат мятежа и гражданской войны перевели русские. Можно персонально сказать - господин Гиркин. Явился, стал расстреливать, ввел чудовищные порядки. Поскольку он тупой, он бы проиграл быстро, но у него был умный Бородай, - сказал журналист.

Джемаль заявил, что ситуация на Донбассе быстро перестала быть "восстанием местных".

"Я - укроп. Я проукраинский человек. Я считаю, что у местных жителей, населения есть право на восстание и на самоопределений, и что это право выше права на государственную целостность, но я же там был много раз и иногда подолгу, и я видел, что это восстание очень быстро перестало быть восстанием местных. Скажу больше, это вообще не было востанием местных", - сказал российский журналист.

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