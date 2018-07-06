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Темы дня: Выборы-2019
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 "Ситуацию беспорядков и волнений на Донбассе в формат мятежа и войны перевели русские", - российский журналист Джемаль. ВИДЕО

Российский военный журналист Орхан Джемаль заявил о главной роли россиян в разжигании конфликта на Донбассе в 2014 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Джемаль рассказал, что никакой угрозы для жителей Донбасса со стороны "бандеровцев" не было и такая угроза была "вымышленная и пропагандистская".

"Из беспорядков и волнений в формат мятежа и гражданской войны перевели русские. Можно персонально сказать - господин Гиркин. Явился, стал расстреливать, ввел чудовищные порядки. Поскольку он тупой, он бы проиграл быстро, но у него был умный Бородай, - сказал журналист.

Джемаль заявил, что ситуация на Донбассе быстро перестала быть "восстанием местных". 

"Я - укроп. Я проукраинский человек. Я считаю, что у местных жителей, населения есть право на восстание и на самоопределений, и что это право выше права на государственную целостность, но я же там был много раз и иногда подолгу, и я видел, что это восстание очень быстро перестало быть восстанием местных. Скажу больше, это вообще не было востанием местных", - сказал российский журналист.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я жду смерти Путина по естественным причинам либо, что он в ходе революции или гражданской войны будет убит", - российский журналист Джемаль. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3075138
 
   
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смело откріл правду, спустя почти пять лет и 10000смертей!(
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Глупый коммент. Я уверен, что он об этом и раньше говорил. Просто "Радио свобода" взяла у него интервью летом 2018 года.
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А то до нього прям таки ніхто цього не знав.Розкрив секрет Полішенеля...
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Не розкрив, а пропіарив - зараз це модно.
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А так братья обычно и поступают - это если они руцкие .
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Такі виступи корисні для закріплення постаменту для Гааги.
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Орхан Джемаль(раб Аллаха)! Мабуть він русскій😯
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перевели русские
"Ситуацию беспорядков и волнений на Донбассе в формат мятежа и войны перевели русские", - российский журналист Джемаль - Цензор.НЕТ 9271
И причем здесь русские?
С каких пор удмурты стали русскими. Русских в Украине и Беларуси больше, чем в РФ.
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А с тих пір, як русскій став іменником по суті залишаючись прикметником. "Ситуацію заворушень і колотнечі на Донбасі у формат бунту та війни перевели росіяни", - російський журналіст Джемаль - Цензор.НЕТ 1431
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населения есть право на восстание и на самоопределений, и что это право выше права на государственную целостность,


Бред несет "укроп" , вата он, как и все из за поребрика.
На самоопределение имеет право народ, а не "местное население" и не для разрушения государственой целостности, а для создания своего национального государства, и то при условии, что оно отсутствует.
У россиян есть свое государство, и совсем не маленькое, еще бы понять можно было, если размером с Израиль или Лихтенштейн, где сидели бы у друг друга на голове.
Анексия Крыма и отжимание Донбасса абсолютно не законна по всем понятиям, и нефиг прикрываться "местным населением".
Пусть шурует со всоим мнением за поребрик.
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Есть декларация ООН

"Коренные народы имеют право на самоопределение"
Международное право выше местечкового.
Вот допустим татары имеют право на свою автономию в Крыму, так что история с Крымом еще не закончена
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ну причем тут ООН. Где в конституции записано право на вооруженное восстание? Нет и не может быть. Письмо написать депутату - да. С плакатом выйти - можно. А с бутылкой "молотова" уже нельзя.
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Если власть теряет легитимность, ПРОТИВОЗАКОННО расстреливая на улицах из винтовок и автоматов граждан с фанерными щитами, выражавших МИРНЫЙ протест несколько месяцев, то эти граждане имеют право на применение коктейлей Молотова против нелегитимной власти.
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это уже форс-мажор, но в законе нашей жизни такие действия не предусмотрены как нормальные.
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Слушай, ты чето напутал все, давай котлеты отдельно, а мухи отдельно.
Революция предусматривает смену власти, курса и борьбу за права и свободы с местными царями, а не для разрушения государства и откалывания части территории в пользу других.

В большинстве современных демократических государств в конституциях провозглашается народный суверенитет, предполагающий, что единственным источником власти в государстве является народ и, следовательно, имеет право сопротивляться узурпации власти или её злоупотреблениям.
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само собой, для этого есть политические партии, парламенты, суды и все такое. Но это в идеале.
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У любой демократии есть архилесова пята, если не согласному меньшиству дать оружие, будем иметь то что уже имеем.
Нам просто "повезло" с соседями и их внешним вооруженным вмешательсвом.
Из этого нужно сделать выводы, но не нужно из этого делать трагедии.
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нам в другом не повезло.
Могли за период мирного времени "подняться", но расхищать оказалось проще и доходнее.
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Тупой журналист. Местные там вообще не вооставали. Это их подбил ахметов с ефремовым.Наобещав золотые горы.Пенсии расийские,зарплаты московские )) Ага. Хер на рыло вам тупицам.Размечтались. Теперь у ахмета сосут за три копейки. Ну...Расия тут тоже свое поимела. Опираясь на ахмета, она по-тихому просочилась и взяла основной груз на себя.Войны и пенсий. Ахмет с регионалами обязались половину пенсий выдаивать у Украины . Вот и вся кухня.
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Местные там вообще не вооставали.
Справді? Не місцеві за Овоча мазу тягнули? Не місцеві під аквафрешем на площах збиралися?

Это их подбил ахметов с ефремовым.Наобещав золотые горы.
А вони не місцеві, правда?

Тож, шановний пане, местньіе тут восставали, а силову підтримку їм забезпечували московити. Оце і вся кухня.
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А ты относишься к местным как к людям или как к стаду ? Называться человеком,нужно еще заслужить. Вот в чем причина. А стадо не может быть виноватым.Оно без мозгов. Ты же не будешь обижаться на стадо быков,которое тебя раздавит,если ты попытаешься перебежать перед ними ?
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ты еще муравьев приплети. Люди не только подвержены пропаганде, но и хотят "лучшей жизни" на блюдечке с голубой каемочкой.
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Бестолочь. Я же не зря пример про стадо привел. И все потому,что стадо то,пастух гнал.Вот кого по рогам нужно бить.А не распыляться на массы. Они безусловно тоже должны быть наказаны. Но как показала практика в Славянске - не наказан никто. А пастухи вообще в Киеве ,посмеиваются с украинцев.
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А ты относишься к местным как к людям или как к стаду ?

Навіть, стадо - це сукупність окремих осіб. Тож запитання некоректне.
До речі, я сам з місцевих (м. Краматорськ), але не опинився у тому "стаді".

Стадо - невдала алюзія. Хоча б тому, що у стадо збирають силоміць, а місцеві збиралися у "стадо" з власної волі. А хто і чим їх туди заманював - то інша справа.



А стадо не может быть виноватым.Оно без мозгов.

Звісно не може, а от кожен конкретний бик зі стада може, бо в нього є мізки, хоча й не розвинуті до рівня людини. Втім, хто знає точно, кожний судить зі своєї дзвіниці.



Ты же не будешь обижаться на стадо быков,которое тебя раздавит,если ты попытаешься перебежать перед ними ?
Звісно не буду, бо мене вже розчавило. Не буду ображатися й на пастуха, що жене це стадо.
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Не поверишь, но да. Это были не местные, а русотуристо. Если парочка местных нариков и сумасшедших бабок подтягивались на шару, то они погоды не делали. Местные - пофигисты и приспособленцы. За что сейчас и получают заслуженно. Одесситы дали пезды россиянам, так те до сих пор срутся при одном упоминании 2 мая. Вот как надо. А не дома сидеть.
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Помнишь, в Донецке была громадная проукраинская демонстрация. Так избивали и нападали русские провокаторы
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Да это все мы и без тебя знаем. Только почему же ты не сказал. что "освятил" эти гнид на все это подлое дерьмо именно хуйло!
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Полно комментаторов, выражающиеся в стиле "бОян, все это и без тебя давно известно, вспомнил через 4 года и 10 тыс смертей". Но вы все забываете, что Джемаль произносит все это в мордоре, население которого много лет живет в альтернативной реальности киселева-соловьева, а потому это в первую очередь адресовано оркам, и высказываться в этом духе в мордоре чревато серьезными последствиями. Так что вместо обвинений, этот человек заслуживает уважение за правдивое мнение, которое он не боится озвучивать.
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Джемаль это самое твердит 4 года подряд и точку зрения не меняет.
Но цензоровские зрадофилы и тут нашли зраду, потому, что больные на голову.
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Зрадофилы - это умственно отсталые люди. Я давно за ними слежу (приходится). Основная масса - дегенераты.
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что значит "перевели"?!... руцкиамперия, ты пуха не накидывай, переводилка не выросла у свинособак, они долго план, новохросия, разрабатывали....
ничего спонтанного у дебилов подворотных получиться не может, ну если только через жопу!...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ситуацию беспорядков и волнений на Донбассе в формат мятежа и войны перевели русские", - российский журналист Джемаль. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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