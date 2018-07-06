 "Ситуацию беспорядков и волнений на Донбассе в формат мятежа и войны перевели русские", - российский журналист Джемаль. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Джемаль рассказал, что никакой угрозы для жителей Донбасса со стороны "бандеровцев" не было и такая угроза была "вымышленная и пропагандистская".
"Из беспорядков и волнений в формат мятежа и гражданской войны перевели русские. Можно персонально сказать - господин Гиркин. Явился, стал расстреливать, ввел чудовищные порядки. Поскольку он тупой, он бы проиграл быстро, но у него был умный Бородай, - сказал журналист.
Джемаль заявил, что ситуация на Донбассе быстро перестала быть "восстанием местных".
"Я - укроп. Я проукраинский человек. Я считаю, что у местных жителей, населения есть право на восстание и на самоопределений, и что это право выше права на государственную целостность, но я же там был много раз и иногда подолгу, и я видел, что это восстание очень быстро перестало быть восстанием местных. Скажу больше, это вообще не было востанием местных", - сказал российский журналист.
- Рускій.
И причем здесь русские?
С каких пор удмурты стали русскими. Русских в Украине и Беларуси больше, чем в РФ.
Бред несет "укроп" , вата он, как и все из за поребрика.
На самоопределение имеет право народ, а не "местное население" и не для разрушения государственой целостности, а для создания своего национального государства, и то при условии, что оно отсутствует.
У россиян есть свое государство, и совсем не маленькое, еще бы понять можно было, если размером с Израиль или Лихтенштейн, где сидели бы у друг друга на голове.
Анексия Крыма и отжимание Донбасса абсолютно не законна по всем понятиям, и нефиг прикрываться "местным населением".
Пусть шурует со всоим мнением за поребрик.
"Коренные народы имеют право на самоопределение"
Международное право выше местечкового.
Вот допустим татары имеют право на свою автономию в Крыму, так что история с Крымом еще не закончена
Революция предусматривает смену власти, курса и борьбу за права и свободы с местными царями, а не для разрушения государства и откалывания части территории в пользу других.
В большинстве современных демократических государств в конституциях провозглашается народный суверенитет, предполагающий, что единственным источником власти в государстве является народ и, следовательно, имеет право сопротивляться узурпации власти или её злоупотреблениям.
Нам просто "повезло" с соседями и их внешним вооруженным вмешательсвом.
Из этого нужно сделать выводы, но не нужно из этого делать трагедии.
Могли за период мирного времени "подняться", но расхищать оказалось проще и доходнее.
Справді? Не місцеві за Овоча мазу тягнули? Не місцеві під аквафрешем на площах збиралися?
Это их подбил ахметов с ефремовым.Наобещав золотые горы.
А вони не місцеві, правда?
Тож, шановний пане, местньіе тут восставали, а силову підтримку їм забезпечували московити. Оце і вся кухня.
Навіть, стадо - це сукупність окремих осіб. Тож запитання некоректне.
До речі, я сам з місцевих (м. Краматорськ), але не опинився у тому "стаді".
Стадо - невдала алюзія. Хоча б тому, що у стадо збирають силоміць, а місцеві збиралися у "стадо" з власної волі. А хто і чим їх туди заманював - то інша справа.
А стадо не может быть виноватым.Оно без мозгов.
Звісно не може, а от кожен конкретний бик зі стада може, бо в нього є мізки, хоча й не розвинуті до рівня людини. Втім, хто знає точно, кожний судить зі своєї дзвіниці.
Ты же не будешь обижаться на стадо быков,которое тебя раздавит,если ты попытаешься перебежать перед ними ?
Звісно не буду, бо мене вже розчавило. Не буду ображатися й на пастуха, що жене це стадо.
Но цензоровские зрадофилы и тут нашли зраду, потому, что больные на голову.
ничего спонтанного у дебилов подворотных получиться не может, ну если только через жопу!...