 "Я раскаиваюсь. Простите меня", - контрразведка СБУ задержала наемника РФ из Славянска. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

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Оперативники установили, что 43-летний житель Славянска в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов и выполнял отдельные задания оккупационной власти. По его словам, основным мотивом вступления в бандформирования для него, как и для большинства, было получение материальной выгоды.

А с началом активных действий ВС Украины по освобождению украинских городов от российских наемников, задержанный, по его словам, самовольно оставил службу в "ополчении Новороссии".

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Как отмечается, 3 июля 2018 по материалам подразделения военной контрразведки ОС Славянским отделом полиции ГУ НПУ в Донецкой области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Продолжается досудебное следствие.

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