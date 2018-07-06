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 "Я раскаиваюсь. Простите меня", - контрразведка СБУ задержала наемника РФ из Славянска. ВИДЕО

В результате системных мер, реализуемых сотрудниками военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил, в июле 2018 разоблачен и задержан бывший участник террористической организации "ДНР", который скрывался от правосудия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

...
Оперативники установили, что 43-летний житель Славянска в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов и выполнял отдельные задания оккупационной власти. По его словам, основным мотивом вступления в бандформирования для него, как и для большинства, было получение материальной выгоды.

А с началом активных действий ВС Украины по освобождению украинских городов от российских наемников, задержанный, по его словам, самовольно оставил службу в "ополчении Новороссии".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала пособника "ЛНР", который собирался на заработки в ЕС: "Зарплаты в республике хватало только на еду". ВИДЕО

Как отмечается, 3 июля 2018 по материалам подразделения военной контрразведки ОС Славянским отделом полиции ГУ НПУ в Донецкой области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Продолжается досудебное следствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемник РФ из террористического бандформирования "Восток" задержан на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3075123
 
   
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Он житель Славянска, а значит гражданин Украины.
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Наверное, тоже полотенца в бане выдавал?
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не на блокпосту жопой торговал "Я розкаююся. Вибачте мені", - контррозвідка СБУ затримала найманця РФ зі Слов'янська - Цензор.НЕТ 1667 , безобидный как и тысячи до него. таких не сажают, пожурят недельку и в Киев на поселение.
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оце так так....
грандіозна операція....
практично справа сторічча.... "Я раскаиваюсь. Простите меня", - контрразведка СБУ задержала наемника РФ из Славянска - Цензор.НЕТ 1453
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Звичайний власівець, не треба гучних оплесків, вони зараз косяками пішли.
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я аплодую роботі СБУ а не цьому ідіотові...
це ж наслідок: "...системных мер, реализуемых сотрудниками военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил..."Источник: https://censor.net.ua/v3075123
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Да не вопрос , простим. Десяточку лагерей и на свободу с чистой совестью.
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Вот как просто. Еще в цырковь пойти надо, свечку ввести и все. Чист аки Гундилл Киряев.
Сталин тоже так может? "Простите меня", я нечаянно, не подумал.
- ОК, прощаем, но мозг тебе и так не нужен, а Джульбарсу будет ужин.
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вєдь нє користі раді, а токмо волєю прєльстівшаго мєня хуйла!
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який же це кацапський "найомник" - це "свій ", доморощений... , такий яких там більшість ...
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Платня в рублях, як його ще назвати, хтось ті рублі видає.
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распять на доске, как мальчика. долбороса. Нагадили всей Украине и из-за своего дебилизма этого не понимают.
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Сразу пытаемся продать Родину за деньги, но поняв, что наЭбали - быстро раскаиваемся... И, самое главное, проданная Родина амнистирует. До следующей возможности продать её снова. А нафига?
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- Я раскаиваюсь. Простите меня.

- Бог простит. А мы ускорим встречу с Ним.
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Чотири роки не каявся, аж тепер прийшло прозріння. Горбатого могила виправить...
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вот лугандоновцы стонут что на их даунбас мол хунта бандеровская напала.... а я , суки, помню как вы за своего хряка янека со своего донбаса эшелонами в Киев валили - и шахтеры и трактористы и просто бухие отморозки. это было и при выборах юща и при выборах самого зэка и на антимайдан .... так кто на кого нападал дебилы? а сейчас вы стонете что поддались пропаганде? валите все в рашку предатели ! вы нам в Украине не нужны... а этого обдрочнца постовика привезти на границу с рашкой ,сломать руки ,чтобы больше Акм в руках не держал , воткнуть триколор в сраку и поджопниками гнать аж до воронежа.....
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как Быков в своем фильме,я не ду,почему не ду,может не буду,нет,не ду потому что не бу.Впаять пятнашку и в карьер,добывать для страны руду,если не загнется,через 15 лет амнистия.
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Этот тоже не стрелял, так, шатался посыльным... Блин, а хоть одного стрелявшего по ВСУ поймали?
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простить-лишати громадянства і 50 років без дозволу в УКРАІНУ...жопозиція- пішла..відродження-готуйсь......сепарів- за поребрик.....
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Верещить як Паніковський:"Возьмитє меня, я хороший..." Та ясна річ, педро з сабакофим візмуть вальцманат захищати, під вр протести розганяти
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Я так понял что подавляющее большинство серверов местные, россиян ловят очень-очень редко.
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Чтобы не было эксцесов нарассеяне сидят во второй линии.
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Ну так сепаров же ловят на подконтрольной Украине територрии,куда они жить возвращаются.
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Может потому, что у них разное место жительства?
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вот чел "покинул стояние на блокпостах" когда всу активизировались. а сколько колаборантов до сих пор на "своих" местах благодаря заглохшей люстрации, ватным взглядам и т.п.
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"По его словам, основным мотивом вступления в бандформирования для него, как и для большинства, было получение материальной выгоды." - хотел заработать. Почему в Польшу не поехал? Он на блокпосту фильтровал. Что его братья по оружию делали с отфильтрованными?
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бог простить, а поки в тюрячці хай маринується
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следствие покажет кем он был на той стороне,сажать надо однозначно,это пособник сепаров.
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По его словам, основным мотивом вступления в бандформирования для него, как и для большинства, было получение материальной выгоды. Источник: https://censor.net.ua/v3075123 А на видео на 0.45:"Денег за это не платили,так как все были за идею новоросии".Хтось бреше.
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Хотя бы по-кизячему его плетками отхлестали о крики "любо".
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Я раскаиваюсь. Простите меня", - контрразведка СБУ задержала наемника РФ из Славянска. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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