 "Я раскаиваюсь. Простите меня", - контрразведка СБУ задержала наемника РФ из Славянска. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.
Оперативники установили, что 43-летний житель Славянска в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов и выполнял отдельные задания оккупационной власти. По его словам, основным мотивом вступления в бандформирования для него, как и для большинства, было получение материальной выгоды.
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А с началом активных действий ВС Украины по освобождению украинских городов от российских наемников, задержанный, по его словам, самовольно оставил службу в "ополчении Новороссии".
Как отмечается, 3 июля 2018 по материалам подразделения военной контрразведки ОС Славянским отделом полиции ГУ НПУ в Донецкой области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Продолжается досудебное следствие.
грандіозна операція....
практично справа сторічча....
це ж наслідок: "...системных мер, реализуемых сотрудниками военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил..."Источник: https://censor.net.ua/v3075123
Сталин тоже так может? "Простите меня", я нечаянно, не подумал.
- ОК, прощаем, но мозг тебе и так не нужен, а Джульбарсу будет ужин.
- Бог простит. А мы ускорим встречу с Ним.
дані у студію!