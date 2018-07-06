 Омелян: В следующем году в Украине заработает сеть мощных электрозаправок - тратишь 10-15 минут на кофе и едешь себе дальше. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"В этом году частная компания запускает суперчарджери – электрические заправки с мощностью от 50 киловатт. Мы хотим совместно еще с одной государственной компанией в этом году начать, а в следующем году завершить, установку суперчарджеров, но с большей мощностью 100-150 киловатт на каждую зарядку, чтобы украинцы не боялись выезжать за город, а могли спокойно путешествовать. Например – Киев-Одесса, зная, что они проехали 100-150 километров и каждые 100-150 километров стоит суперчарджер, ты тратишь 10-15 минут на кофе и едешь себе дальше. Это изменит психологическую картину, ведь сейчас владельцы электрокаров хотят постоянно находиться возле розетки", – рассказал Омелян.
Украина ведет переговоры с Tesla о размещении производства в Украине: стараемся предложить и для них какие-то преимущества, - Омелян. ВИДЕО
Нужно создать максимально льготные условия для производства электрокаров в Украине, - Омелян
он просто бредит
тут столько официально никогда не заработаешь
а трусняков все пытается всех заставить бумажки маупа покупать)))
дектромашины только олигархам = юГикам ахметам и прочим)))
ОККО на многих своих заправках ставит чарджеры, пока что даже бесплатно.
хоть и ватник-батник
Постепенный переход на электротранспорт это то, что нужно и электрические заправки шаг в верном направлении.