EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, Технологии
  2808  42
Все про:Мининфраструктуры (542) Омелян (453) электромобиль (10)

 Омелян: В следующем году в Украине заработает сеть мощных электрозаправок - тратишь 10-15 минут на кофе и едешь себе дальше. ВИДЕО

В этом году в Украине будет начато создание электрических заправок мощностью от 50 до 150 киловатт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

...

"В этом году частная компания запускает суперчарджери – электрические заправки с мощностью от 50 киловатт. Мы хотим совместно еще с одной государственной компанией в этом году начать, а в следующем году завершить, установку суперчарджеров, но с большей мощностью 100-150 киловатт на каждую зарядку, чтобы украинцы не боялись выезжать за город, а могли спокойно путешествовать. Например – Киев-Одесса, зная, что они проехали 100-150 километров и каждые 100-150 километров стоит суперчарджер, ты тратишь 10-15 минут на кофе и едешь себе дальше. Это изменит психологическую картину, ведь сейчас владельцы электрокаров хотят постоянно находиться возле розетки", – рассказал Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заняла 5 место по темпам развития электромобилей, оставив позади США, Японию или Нидерланды, - соучредитель Electrocars Кравцов

Источник: https://censor.net.ua/v3075119
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зачем сюда приплетать государство? Пусть частные инвесторы развивают сеть - задача государства сделать им привлекательные условия.
 показать весь комментарий
 
 
Емеля, это называется public-private partnership и в цивилизованных странах давно практикуется
 показать весь комментарий
 
 
Емеля твой папа, а я против такого проекта за мой счет под управлением этих оферистов.
 показать весь комментарий
 
как зачем?следующий год год выборов,главное пообещать.
 показать весь комментарий
 
а после пролета забыть и успеть - с....ть)))
 показать весь комментарий
 
для этого построят гиперзалуп по маршруту "пэчэрски холмы-Ростов"
 показать весь комментарий
 
 
ну тут как бы посыл правильный, но что из этого сделано? Вместо этого "суперпроект" по постройке зарядных станций за наши деньги...
 показать весь комментарий
 
В США тоже заправки Тесла строятся за счет госбюджета?
 показать весь комментарий
 
и да, минимальная стоимость Теслы порядка 70000 евро... У нас очередь стоит за ними.
 показать весь комментарий
 
Відсутність нормальної інфраструктури це ганьба для держави, а не для підприємців.
 показать весь комментарий
 
 
ганьба для держави - создание условий, когда предприниматели не хотят развивать элементарную инфраструктуру. Через сколь километров у нас есть АЗС? Почему они не ставят у себя зарядные станции массово?
 показать весь комментарий
 
 
а когда кары будут стоит 500 от силы - тогда и зарядки будут
 показать весь комментарий
 
 
ну не 500, а хотя бы за 20000 долларов можно будет купить машину с 400 км запаса хода.
 показать весь комментарий
 
 
это опять только для ахметок и прочих ворюг
тут столько официально никогда не заработаешь
 показать весь комментарий
 
 
не согласен, заработать можно. Ну вот я просто не готов потратить 80000 евро на базовую Теслу, остальные варианты вообще не подходят.
 показать весь комментарий
 
 
омелян и сотоварищи из кабмина строят гиперлуп, но у них постоянно получается гиперзалуп.
 показать весь комментарий
 
 
даа супергипер залуп выходит
а трусняков все пытается всех заставить бумажки маупа покупать)))
 показать весь комментарий
 
 
а

дектромашины только олигархам = юГикам ахметам и прочим)))
 показать весь комментарий
 
 
А зачем их отдельно строить? Можно было бы пристроить на уже существующих - инфраструктура вся есть.
ОККО на многих своих заправках ставит чарджеры, пока что даже бесплатно.
 показать весь комментарий
 
а как иначе наши деньги потратить? Понимаю, если бы правительство приняла льготные преференции для тех АЗС, которые ставят у себя чарджеры, сеть АЗС у нас развита... Но нет, надо замутить новый "суперпроект" за бюджетные деньги.
 показать весь комментарий
 
 
А вкрасти де? ОККО приватники, вкрасти не дадуть.
 показать весь комментарий
 
 
Слышишь, дебил, блядь - ты реально купил дипломы и даже аттестат средней школы. Каждое твое «техническое» заявление из серии гиперзолупы. Хоть рот закрой, да досиди тихонько. Образаюсь лично к Ю.Бутусову - нельзя публиковать подобную чушь от дебилов, мы все таки любим и уважаем « Цензор».
 показать весь комментарий
 
 
а шо им делать - настоящие новости низзя - закроют)))
 показать весь комментарий
 
и ты не один такой
хоть и ватник-батник
 показать весь комментарий
 
Эра углеводородов неотвратимо приближается к финишу. Каменный век закончился вовсе не потому, что закончились камни...
 показать весь комментарий
 
 
Вот, только что жечь будем в электростанциях, неотвратимо приближая к "финишу" - это вопрос. Роттердам+ так быстро из Украины не выдавишь...
 показать весь комментарий
 
Ну это плюс конечно и необходимо . Пока конечно это массового развития не повлечет , ввиду того что 10 и больше штук баксов далеко не каждый готов сей час на электромобиль потратить , но работать в этом направлении необходимо.
 показать весь комментарий
 
 
+++ 👍😎👍😎👍😎 Ура! Ура! Ура! Це розвиток електромобілів в Україні . Єс! Таких електро-заправок має бути дуде багато . На кожному кроці . Газ , соляра і тим більше бензин - це вчорашній день . Дорого , брудно і неефективно . Ще б маршрутки заборонили на користь електробусів . 🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍😎
 показать весь комментарий
 
і так в усіх галузях економіки і суспільства..Омелян: Наступного року в Україні запрацює мережа потужних електрозаправок - витрачаєш 10-15 хвилин на каву та їдеш собі далі - Цензор.НЕТ 8082 нас видано в два рази більше патентів у медичній сфері, аніж, скажімо, в Німеччині. Виявляється, ми живемо в країні з супер інноваційним лікуванням! Тільки чому цього не відчувають пацієнти?
 показать весь комментарий
 
Медицина и электрозаправки? Похмелись, браток. Пора.
 показать весь комментарий
 
В крупных городах, особенно в Киеве, остро стоит проблема выхлопных газов автомобилей, дышать просто нечем.
Постепенный переход на электротранспорт это то, что нужно и электрические заправки шаг в верном направлении.
 показать весь комментарий
 
 
Не так дело в зарядных станциях, а больше дело в пробеге электрокара. Оптимальный пробег на сегодня должен быть 300-400 км, на одном заряде, но никак 100-150 км. Больше времени тратиться зарядку чем на езду.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОмелян: В следующем году в Украине заработает сеть мощных электрозаправок - тратишь 10-15 минут на кофе и едешь себе дальше. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх