 Омелян: В следующем году в Украине заработает сеть мощных электрозаправок - тратишь 10-15 минут на кофе и едешь себе дальше. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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"В этом году частная компания запускает суперчарджери – электрические заправки с мощностью от 50 киловатт. Мы хотим совместно еще с одной государственной компанией в этом году начать, а в следующем году завершить, установку суперчарджеров, но с большей мощностью 100-150 киловатт на каждую зарядку, чтобы украинцы не боялись выезжать за город, а могли спокойно путешествовать. Например – Киев-Одесса, зная, что они проехали 100-150 километров и каждые 100-150 километров стоит суперчарджер, ты тратишь 10-15 минут на кофе и едешь себе дальше. Это изменит психологическую картину, ведь сейчас владельцы электрокаров хотят постоянно находиться возле розетки", – рассказал Омелян.

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