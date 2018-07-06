 "В трусиках и футболке, как Иисуса, на доску прибили": Сегодня ровно 4 года фейку пропагандистов РФ о "распятом мальчике" в Славянске. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, журналисты национального вещателя РФ в 2014 году показали "свидетельство" женщины, которая выдавала себя за беженку из Украины и рассказала о бесчинствах украинской армии в Славянске, - как оказалось впоследствии, эта женщина - жена одного из боевиков "ДНР".
Смотрите также: Разоблачение лжи "Первого канала" России про "распятого мальчика". ВИДЕО+ФОТО
Ты прекрастен,спору нет.
- - Ребята, а вы кто такие?
- А мы шахтёры местные, а сейчас в ополчении, от "фашистов" и "бендеровцев" вас защищаем...
- А чего вы так странно выгладите - лица плоские, кожа тёмная, глаза узкие?
- Лица плоские потому, что в забое места мало, и когда уголь копаем, часто в стенку упираемся, кожа тёмная, потому что от пыли угольной не отмылись... А глаза узкие потому, что только что из забоя вышли. А тут солнце яркое... Вот мы и щуримся...