 "В трусиках и футболке, как Иисуса, на доску прибили": Сегодня ровно 4 года фейку пропагандистов РФ о "распятом мальчике" в Славянске. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, журналисты национального вещателя РФ в 2014 году показали "свидетельство" женщины, которая выдавала себя за беженку из Украины и рассказала о бесчинствах украинской армии в Славянске, - как оказалось впоследствии, эта женщина - жена одного из боевиков "ДНР".

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