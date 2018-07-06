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 "В трусиках и футболке, как Иисуса, на доску прибили": Сегодня ровно 4 года фейку пропагандистов РФ о "распятом мальчике" в Славянске. ВИДЕО

Сегодня ровно 4 года, как российские пропагандисты выпустили сюжет о "распятом" в центре Славянска на Донбассе 3-летнем мальчике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, журналисты национального вещателя РФ в 2014 году показали "свидетельство" женщины, которая выдавала себя за беженку из Украины и рассказала о бесчинствах украинской армии в Славянске, - как оказалось впоследствии, эта женщина - жена одного из боевиков "ДНР".

Смотрите также: Разоблачение лжи "Первого канала" России про "распятого мальчика". ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3075114
 
   
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Как оказалось Торнадо творил с детьми вещи и похуже.
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Если тебе так хочется чтобы я написал, доблестные торнадовцы насиловали детей.
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те кто насиловал сидит в тюрьме, а ваши пидорасты насильники-убийцы - в кремле
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Учитывая что патриоты оказались гомиками, не исключено что это были как раз мальчики в трусиках.
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А защитники исключителтно гетеро и поэтому насилуют девочек.
Ты прекрастен,спору нет.
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ты царь долбоебов, иди ко мне в рабы - я кунсткамеру собираю
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А тебе из "Белоруссии" (то бишь, из "ВнутриМКАДья"), виднее было? Мне вон, из Волгограда, в марте 2014-го, родня тоже рассказывала, как "бандеры на улицах детей убивают...". А знакомый, который в Крыму вынужден был остаться после начала оккупации, родню в Омске "потроллил" - попросил, чтобы они глянули, куда он свои носки вчера подевал - им же из Омска виднее, как он в Феодосии хорошо живёт...
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Славянск, 2014. В первые часы после того как зашли украинские военные...
"У трусиках і футболці, як Ісуса, на дошку прибили": Сьогодні рівно 4 роки фейку пропагандистів РФ про "розіп'ятого хлопчика" у Слов'янську - Цензор.НЕТ 2928

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Укроармия спаивает скрепных донбасян с первых часов установления контроля над Словянском
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У бабульки что - руки за спиной связаны?
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Думали буряты не умеют загорать ? Да они под южным укросолнцем становятся чернее негров!
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Стоит на улице Донецка группа людей в камуфляже, с автоматами. "Луноликие", узкоглазые, темнокожие. Подходит прохожий:
- - Ребята, а вы кто такие?
- А мы шахтёры местные, а сейчас в ополчении, от "фашистов" и "бендеровцев" вас защищаем...
- А чего вы так странно выгладите - лица плоские, кожа тёмная, глаза узкие?
- Лица плоские потому, что в забое места мало, и когда уголь копаем, часто в стенку упираемся, кожа тёмная, потому что от пыли угольной не отмылись... А глаза узкие потому, что только что из забоя вышли. А тут солнце яркое... Вот мы и щуримся...
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Интересно, где сейчас эта коза? Может продажную суку взяли уборщицей в Большой театр?
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У них мальчик в трусиках, у Цензора голая девочка распятая мексиканцами.
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Ага, эту кацапку "распинали" всем составом латиноамериканских болельщиков . А ей хоть бы хны, ибо Рашка вперде и скрепный алкоголь как бал зам
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там рядом возле тебя император не лежит, или в соседнюю палату перевели? "У трусиках і футболці, як Ісуса, на дошку прибили": Сьогодні рівно 4 роки фейку пропагандистів РФ про "розіп'ятого хлопчика" у Слов'янську - Цензор.НЕТ 8105
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Кстати, еще вспомнилась история про то что каратели уничтожили все население Славянска и теперь там перед камерами позирую завезенные актеры-бендеровцы "У трусиках і футболці, як Ісуса, на дошку прибили": Сьогодні рівно 4 роки фейку пропагандистів РФ про "розіп'ятого хлопчика" у Слов'янську - Цензор.НЕТ 8436
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підріс вже. Зараз на дошці висить 7 літній мальчік в фотболочці 3х літнього. А біля нього лежить бабушка з епілептичним приступом яку насілують фашисти і заливають пєнобітоном. І на всю цю картіну дивиться корова яка плаче. )))
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"В трусиках и футболке, как Иисуса, на доску прибили": Сегодня ровно 4 года фейку пропагандистов РФ о "распятом мальчике" в Славянске. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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