 Суд оставил под стражей организатора нападения на табор ромов под Львовом. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Tvoemisto.tv.

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Апелляционный суд Львовской области рассмотрел апелляцию от арестованного 20-летнего Андрея Тычки. Его считают организатором нападения на табор ромов возле Львова в ночь на 24 июня. Защита подозреваемого считает решение Пустомытовского районного суда, который взял его подзащитного под стражу до 21 августа, слишком строгой мерой пресечения.

Адвокат задержанного Иван Яцишин просил суд заменить содержание под стражей без права внести залог на домашний арест, на поруки родителей или под личное обязательство.

"Лицо вину признало в той части, где есть совершение хулиганских действий. И в принципе следствию будет способствовать, не препятствовать. Человек кается и умысла совершать любые неправомерные действия у него больше нет. Вещественные доказательства собраны по делу. Не вижу необходимости держать его под стражей", - прокомментировал адвокат подозреваемого.

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Задержанному инкриминируют хулиганство и умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц. После совещательной комнаты коллегия судей оставила решение суда первой инстанции без изменений.

"Учитывая, что основания, которые были для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, продолжают существовать, мы инициировали вопрос о сохранении данной меры пресечения в отношении подозреваемого", - сказал прокурор Юрий Матлах.

Заседание по делу еще одного подозреваемого - Ярослава Пужила перенесли на понедельник, поскольку в суд из-за болезни не пришел его защитник. Сегодня в суде рассмотрят еще четыре апелляции от подозреваемых в нападении.

Как известно, в ночь с субботы на воскресенье группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

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Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Были задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.