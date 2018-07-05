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Все про:Львов (3240) нападение (1534) суд (21076) убийство (4904) цыгане (111)

 Суд оставил под стражей организатора нападения на табор ромов под Львовом. ВИДЕО

Апелляционный суд Львовской области оставил без изменений решение Пустомытовского райсуда и отклонил ходатайство адвоката подозреваемого в организации нападения на табор ромов на окраине Львова Андрея Тычку, в результате которого погиб человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Tvoemisto.tv.

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Апелляционный суд Львовской области рассмотрел апелляцию от арестованного 20-летнего Андрея Тычки. Его считают организатором нападения на табор ромов возле Львова в ночь на 24 июня. Защита подозреваемого считает решение Пустомытовского районного суда, который взял его подзащитного под стражу до 21 августа, слишком строгой мерой пресечения.

Адвокат задержанного Иван Яцишин просил суд заменить содержание под стражей без права внести залог на домашний арест, на поруки родителей или под личное обязательство.

"Лицо вину признало в той части, где есть совершение хулиганских действий. И в принципе следствию будет способствовать, не препятствовать. Человек кается и умысла совершать любые неправомерные действия у него больше нет. Вещественные доказательства собраны по делу. Не вижу необходимости держать его под стражей", - прокомментировал адвокат подозреваемого.

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Задержанному инкриминируют хулиганство и умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц. После совещательной комнаты коллегия судей оставила решение суда первой инстанции без изменений.

"Учитывая, что основания, которые были для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, продолжают существовать, мы инициировали вопрос о сохранении данной меры пресечения в отношении подозреваемого", - сказал прокурор Юрий Матлах.

Заседание по делу еще одного подозреваемого - Ярослава Пужила перенесли на понедельник, поскольку в суд из-за болезни не пришел его защитник. Сегодня в суде рассмотрят еще четыре апелляции от подозреваемых в нападении.

Как известно, в ночь с субботы на воскресенье группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

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Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Были задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.

Источник: https://censor.net.ua/v3075020
 
   
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Ну это ж однозначно репрессии патриотов. Да, "патриоты"?
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а давай сделаем палаточный лагерь в парке, накидаем там мусора,и порубаем пару деревьев на дрова. полицаи будут нас охранять как ромов?
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Не будут охранять до тех пока мы какую нибудь женщину не разведем на бабки и золотые изделия, не начнем просить на пропитание, в ближайшей школе не продадим наркотики, и не поделимся с муорами
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Пусть привыкает к лишению свободы, так как сидеть ему долго.
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а банду малолітніх ублюдків-шо апять суд атпустіл ???? суддя дуже ризикує- злі та тверезі- можуть перевірити суддю на алкоголь.....тепер судді начувайтесь- тільки здоровий образ ведіть....БОГ не затримається....
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Ніде у світі циган ромами не називають..."Починаючи з 1787 року Катерина ІІ після прохання шкловських юдеїв заборонила вживати слово "жид" в офіційних документах Російської Імперії"..."1763 - указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії."... - кажуть таке, що все у світі взаємопов'язано...
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Невже? А як бути з Європейською радою, яка у 1993 році проголосувала за термін «рроми» замість «цигани»?
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Народ Украины скинет потрошиную власть и всех патриотов реабилитирует, а всех кто сажал патриотов народ Украины посадит.
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цыгане- грязномордые выродки и биомусор!
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цигани на порядок вище сруцького бидла яке вже 18 років вибирає фашиста...............
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ДОВІЧНО!!!!!! усій банді- ці нелюди вже невиліковні............................
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Табор ромив - это, что ящик бутылок с ромом?
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Цыгане были, есть и будут цыганами, а не ромами, бромами или индоевропейцами. Весь этот левацкий шабаш задолбал уже. Нравятся вам немытые дикари, забирайте их по своим домам и проблем нет.
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А чом би не попробувати взяти під варту циганву? Парочки невеличких комфортабельних концтаборів якраз вистачило б. І водночас провести переговори з урядом Індії - чи не згодилися б вони за невелику платню забрати родичів до себе взад? Скільки проблем відпало б! Скільки українських життів було б врятовано!
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Нуу, якщо мова про життя бандитів, що кидаються на будь-кого, то воно не варто клопоту.
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пля =- шо такое "ромы" - это типа цыгане?
так почему не пишут "цыгане"?
почему не пишут "педерасты" а пишут про каких то "геев"?

зачем нам засирают мозК подменой понятий?
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Потому что можно и так, и так. Часто цыгане так себя называют. А вообще там давняя история с названием.

А слово "педераст" означает педофил, а не гей.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСуд оставил под стражей организатора нападения на табор ромов под Львовом. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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