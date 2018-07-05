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 Порошенко подписал закон о нацбезопасности: "Мы твердо подчеркиваем курс Украины в НАТО и ЕС". ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко подписал одобренный ранее Верховной Радой законопроект №8068 о национальной безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко сообщил в Твиттере.

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"Мы твердо подчеркиваем курс Украины в НАТО и ЕС, решительность наших действий в модернизации сектора обороны и безопасности. Подтверждаем, что украинский народ четко определился со своим будущим - в кругу европейских народов", - написал он.

Порошенко подписал закон о нацбезопасности: Мы твердо подчеркиваем курс Украины в НАТО и ЕС 01

"Я, как Президент и Верховный Главнокомандующий, беру на себя полную ответственность за разработку, принятие, подписание и за имплементацию указанного Закона. Я уверен в том, что на сегодняшний день эти позиции будут чрезвычайно положительные и для укрепления обороноспособности нашего государства, и для того, чтобы и дальше росло доверие между Украиной и нашими стратегическими партнерами", - отметил он.

Напомним, во вторник, 19 июня, на своем заседании Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрел проект Закона о национальной безопасности Украины (реестр.№8068) и рекомендовал к принятию во втором чтении.

5 апреля Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности 5 апреля. В первом чтении законопроект был принят голосами 265 народных депутатов.

Документом предлагается определить механизмы руководства в сфере национальной безопасности и обороны, унормировать структуру и состав сектора безопасности и обороны, систему управления, координации и взаимодействия его органов, ввести комплексный подход к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

Проект закона содержит пять разделов. В 1-м разделе даны определения терминов, используемых в проекте Закона.

Раздел II закрепляет правовые основы и принципы государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, фундаментальные национальные интересы Украины, среди которых обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, членство в Европейском Союзе и в Организации Северо-Атлантичного договора.

Раздел III определяет принципы и механизмы гражданского демократического контроля, полномочия по осуществлению такого контроля законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, органов местного самоуправления и гражданского общества.

Раздел IV определяет состав сектора безопасности и обороны и правовой статус основных органов, входящих в его состав, а также управление и координацию в сфере национальной безопасности.

Раздел V регулирует планирования в сфере национальной безопасности и обороны, определяет основные документы долгосрочного планирования, в частности Стратегию национальной безопасности Украины, Стратегию военной безопасности Украины, Стратегию общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Стратегию кибербезопасности Украины, Национальную разведывательную программу, и порядок их формирования и реализации в документах среднесрочного и краткосрочного планирования.

Проект также предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".

Законопроект принят с учетом предложений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, который предлагает дополнить законопроект:

- перечнем национальных интересов Украины и угроз национальной безопасности Украины, источников и факторов, влияющих на их возникновение, в том числе в гуманитарной, информационной, энергетической, финансово-экономической сферах, а также в сфере противодействия коррупции и предотвращения ее распространения в органах государственной власти;

- определениями таких терминов как: объекты национальной безопасности, субъекты обеспечения национальной безопасности, системы обеспечения национальной безопасности;

- положениями об ограничении сферы общественного контроля исключительно нормами Закона Украины "О государственной тайне";

- привести положения проекта Закона в соответствие с Конституцией Украины и согласовать их с положениями других законов Украины с целью избежания дублирования правовых норм и возникновения коллизий между ними.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У западных партнеров не осталось замечаний к проекту закона "О нацбезопасности", - Винник. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3074976
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Цей закон розвалює оборону України та військову вертикаль управління військами! Тепер замість Начальника Генштабу буде дві посади, Головнокомандувача ЗСУ, та Начальника Генштабу і обидва вони нічого не будуть вирішувати, бо всі рішення буде приймати рошен, але відповідальність за бездіяльність рошена буде покаладатись ще на дві нижні ланки військового управління! Це повний провал! Цей закон буде відмінено через 10 місяців і військова вертикаль управління буде відновлена!
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Тошно,когда в ЕСе будем,а пока это треп
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Всі, кому не подобається курс на НАТО і ЄС зараз це напишуть🙋
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С Пэтей курс токо в нищету и он это доказал всем своим пидеризентством!
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Help youself! Усі хто звикли у роки совка чекати подачки - можуть валити хоч у рашку зоч іще кудись.
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У любителей лизать работа всегда найдётся. Да и любителей лизать всегда достаточно. Так что не отвлекайся!
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Не напружуйся. Я й так бачу що ти кацап. Ви, кацапи, не уявляєте собі життя без центральної фігури - альфа-самця. А для нас презик - це щось на кшталт директора великого гіпермаркета. Почне косячити - скидаємо за старою козацькою традицією. До речі тобі дісталося хоч 10 баксів з тих лярдів які хам-шапкокрад вивіз до вашої рашки?

Лузер ти, кацапчику. І ніколи не станеш людиною.
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Особенно умиляет вот это: "А для нас презик - це щось на кшталт директора великого гіпермаркета. Почне косячити - скидаємо за старою козацькою традицією". Да он уже столько накосячил! А самое главное достижение, сделал Украину самой нищей страной Европы. Это конечно не косяк, это побочный продукт строительства будки.

Успехов тебе в вылизывании!
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Ти фсьо пойняв, кацапчику. Причина твого лузерства - не погані презики, а ти сам, лузер, нікчема копитна. Ти краще подумай як прогодувати свою облізлу маруську і маленьких манєк-ванєк, а потім вже займайся "письменництвом". Навіть троль з тебе ніякий.
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Да, даже вонять ты не научился! Облизываешься после работы наверное хорошо.
"кацапчику, лузер, нікчема облізлу маруську маленьких манєк-ванєк Навіть троль з тебе ніякий."
Всё как по нотам, кому не нравится ШАКАЛадный презик тот(смотри выше).
И возникает вопрос КТО ТРОЛЬ? Ты бы на курсы какие записался, а то методичек на все случаи не хватит. Вот и сыпешь "кацапчику, лузер, нікчема облізлу маруську маленьких манєк-ванєк Навіть троль з тебе ніякий."
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НАТО сейчас и прибежит за Украину воевать...
Главное дыму напустить ничего не значащими "законами"...
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А йуля говорит , что у Пороха курс в ордло. И кому верить ? Пенсы совковые верят канешна же йуле...
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Сашуня, у Пэди курс на мошну и кому продать Украину ему одинаково.
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Что же не продал за 4 года и обеднел на половину? Может ты знаешь больше , чем Форбс и ФБР? А ну расскажи...
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Для начала Пэдро обвалил гривну в 4,5(четыре с половиной) раза, соответственно активы подешевели, но никуда не делись... А вообще кому я пытаюсь доказывать, работа у тебя такая РодинуПЭтюню защищать.
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Можно без ложной скромности сказать, что вся безопасность Украины сейчас завязана на президенте Порошенко. Мы спокойно смотрим в завтрашний день. И готовим тотальную всеобщую забастовку протеста.
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А йуля говорит , что у Пороха курс в ордло. И кому верить ? Пенсы совковые верят канешна же йуле...
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Ні. Юля тільки заявляє що у неї готовий новий курс для України. Плюс долар по 8.
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И колбаса по 2.20 персонально для совка вольфа)
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Сашуня, харе методичку копипастить! Или внимательнее будь!
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Украине нужны инвестиции и подъём экономики, а то мы и так в жопе
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Ну все. Єдиний шанс для Кремля- це перемога Тимошенко в президентських виборах.
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- Изя, сыночка, послушай сюда свою маму: избегай плохих компаний. Там и зарплата маленькая и начальник - идиёт.
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Зрадофилы фасс, ваш любимчик в теме.
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Дьявол кроется в деталях, для тех кто не верит что мы подготавливаем почту для вступления в НАТО.


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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко подписал закон о нацбезопасности: "Мы твердо подчеркиваем курс Украины в НАТО и ЕС". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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