 Порошенко подписал закон о нацбезопасности: "Мы твердо подчеркиваем курс Украины в НАТО и ЕС". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко сообщил в Твиттере.
"Я, как Президент и Верховный Главнокомандующий, беру на себя полную ответственность за разработку, принятие, подписание и за имплементацию указанного Закона. Я уверен в том, что на сегодняшний день эти позиции будут чрезвычайно положительные и для укрепления обороноспособности нашего государства, и для того, чтобы и дальше росло доверие между Украиной и нашими стратегическими партнерами", - отметил он.
Напомним, во вторник, 19 июня, на своем заседании Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрел проект Закона о национальной безопасности Украины (реестр.№8068) и рекомендовал к принятию во втором чтении.
5 апреля Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности 5 апреля. В первом чтении законопроект был принят голосами 265 народных депутатов.
Документом предлагается определить механизмы руководства в сфере национальной безопасности и обороны, унормировать структуру и состав сектора безопасности и обороны, систему управления, координации и взаимодействия его органов, ввести комплексный подход к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.
Проект закона содержит пять разделов. В 1-м разделе даны определения терминов, используемых в проекте Закона.
Раздел II закрепляет правовые основы и принципы государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, фундаментальные национальные интересы Украины, среди которых обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, членство в Европейском Союзе и в Организации Северо-Атлантичного договора.
Раздел III определяет принципы и механизмы гражданского демократического контроля, полномочия по осуществлению такого контроля законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, органов местного самоуправления и гражданского общества.
Раздел IV определяет состав сектора безопасности и обороны и правовой статус основных органов, входящих в его состав, а также управление и координацию в сфере национальной безопасности.
Раздел V регулирует планирования в сфере национальной безопасности и обороны, определяет основные документы долгосрочного планирования, в частности Стратегию национальной безопасности Украины, Стратегию военной безопасности Украины, Стратегию общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Стратегию кибербезопасности Украины, Национальную разведывательную программу, и порядок их формирования и реализации в документах среднесрочного и краткосрочного планирования.
Проект также предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".
Законопроект принят с учетом предложений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, который предлагает дополнить законопроект:
- перечнем национальных интересов Украины и угроз национальной безопасности Украины, источников и факторов, влияющих на их возникновение, в том числе в гуманитарной, информационной, энергетической, финансово-экономической сферах, а также в сфере противодействия коррупции и предотвращения ее распространения в органах государственной власти;
- определениями таких терминов как: объекты национальной безопасности, субъекты обеспечения национальной безопасности, системы обеспечения национальной безопасности;
- положениями об ограничении сферы общественного контроля исключительно нормами Закона Украины "О государственной тайне";
- привести положения проекта Закона в соответствие с Конституцией Украины и согласовать их с положениями других законов Украины с целью избежания дублирования правовых норм и возникновения коллизий между ними.
Лузер ти, кацапчику. І ніколи не станеш людиною.
Успехов тебе в вылизывании!
"кацапчику, лузер, нікчема облізлу маруську маленьких манєк-ванєк Навіть троль з тебе ніякий."
Всё как по нотам, кому не нравится ШАКАЛадный презик тот(смотри выше).
И возникает вопрос КТО ТРОЛЬ? Ты бы на курсы какие записался, а то методичек на все случаи не хватит. Вот и сыпешь "кацапчику, лузер, нікчема облізлу маруську маленьких манєк-ванєк Навіть троль з тебе ніякий."
Главное дыму напустить ничего не значащими "законами"...
РодинуПЭтюню защищать.
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