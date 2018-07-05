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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, Общество
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Все про:Верховный Суд (594) Холодницкий (508) САП (809) Центр противодействия коррупции (1)

 В заседании Верховного Cуда по иску Холодницкого к Квалифкомиссии прокуроров объявлен перерыв из-за неявки главы САП. ВИДЕО

Началось заседание Верховного Суда по иску главы Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого к Квалификационной комиссии прокуроров.

Как информирует Цензор.НЕТ, Центр противодействия коррупции ведет прямую трансляцию с заседания.

Руководитель САП просит суд обязать комиссию прокуроров воздержаться от принятия каких-либо решений в отношении него.

Сам Холодницкий не пришел. Суд объявил перерыв для уточнения получал ли Холодницкий повестку в суд.

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Как сообщалось, 30 марта 2018 года стало известно, что в КДКП с подписями генпрокурора и директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении Н.Холодницким дисциплинарных проступков. По информации Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.

А.Сытник рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства, по которому Н.Холодницкого вызывали на допрос как свидетеля в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. "Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция "Народный фронт". - Ред.); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга", - рассказал он.

Сам Н.Холодницкий заявил, что по-прежнему исполняет свои обязанности в должности руководителя САП, отставки и увольнения не боится.

Источник: https://censor.net.ua/v3074967
 
 
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Антикорупційна прокуратура ...

А хіба вона у нас є ?
У засіданні Верховного Суду за позовом Холодницького до Кваліфкомісії прокурорів оголошено перерву через неявку голови САП - Цензор.НЕТ 9367

хтось зауважив ?
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як працюють нікчеми(варіант,ще гірший -продажні прокурори)
Ілюстрація:

Антикорупційна прокуратура програла суд у справі про розкрадання палива для армії

Володимир Гулевич у суді «Справжній злочин - це залишити без палива воюючу армію, тобто поставити під реальну загрозу боєздатність і життя товаришів по службі»


Спеціалізована антикорупційна прокуратура програла військовим черговий суд у справі про розкрадання палива для армії на 150 мільйонів гривень, пише «Обозреватель».

Як повідомив адвокат Олег Бабич, який захищає підозрюваного директора департаменту закупівель Міністерства оборони, полковника Володимира Гулевича 8 травня 2018 року Апеляційний суд Києва підтвердив законність рішення слідчого судді Солом'янського районного суду про відмову в усуненні з посади полковника. «Суд фактично встановив, що досудове розслідування завершено, але ні в детективів, ні прокурорів немає доказів щодо несумлінної поведінки підзахисного», - уточнив адвокат Бабич. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/antikorupciyna-prokuratura-prograla-sud-u-spravi-pro-rozkradannya-paliva-dlya-armiji-498206.html
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КДКП з підписами генпрокурора та директора НАБУ спрямовані дисциплінарні скарги про вчинення Н.Холодницьким дисциплінарних проступків.

яке їхало,таке здибало..


Що Генпрокурор Юга не може нормально зібрати докази ,що НАБУ,ЩО пан Холодницький..


І всі разом груають гру "наї..емо Захід і електорального ЛОХА !!"
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ заседании Верховного Cуда по иску Холодницкого к Квалифкомиссии прокуроров объявлен перерыв из-за неявки главы САП. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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