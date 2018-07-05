 В заседании Верховного Cуда по иску Холодницкого к Квалифкомиссии прокуроров объявлен перерыв из-за неявки главы САП. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, Центр противодействия коррупции ведет прямую трансляцию с заседания.
Руководитель САП просит суд обязать комиссию прокуроров воздержаться от принятия каких-либо решений в отношении него.
Сам Холодницкий не пришел. Суд объявил перерыв для уточнения получал ли Холодницкий повестку в суд.
Как сообщалось, 30 марта 2018 года стало известно, что в КДКП с подписями генпрокурора и директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении Н.Холодницким дисциплинарных проступков. По информации Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.
А.Сытник рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства, по которому Н.Холодницкого вызывали на допрос как свидетеля в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. "Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция "Народный фронт". - Ред.); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга", - рассказал он.
Сам Н.Холодницкий заявил, что по-прежнему исполняет свои обязанности в должности руководителя САП, отставки и увольнения не боится.
А хіба вона у нас є ?
хтось зауважив ?
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Антикорупційна прокуратура програла суд у справі про розкрадання палива для армії
Володимир Гулевич у суді «Справжній злочин - це залишити без палива воюючу армію, тобто поставити під реальну загрозу боєздатність і життя товаришів по службі»
Спеціалізована антикорупційна прокуратура програла військовим черговий суд у справі про розкрадання палива для армії на 150 мільйонів гривень, пише «Обозреватель».
Як повідомив адвокат Олег Бабич, який захищає підозрюваного директора департаменту закупівель Міністерства оборони, полковника Володимира Гулевича 8 травня 2018 року Апеляційний суд Києва підтвердив законність рішення слідчого судді Солом'янського районного суду про відмову в усуненні з посади полковника. «Суд фактично встановив, що досудове розслідування завершено, але ні в детективів, ні прокурорів немає доказів щодо несумлінної поведінки підзахисного», - уточнив адвокат Бабич. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/antikorupciyna-prokuratura-prograla-sud-u-spravi-pro-rozkradannya-paliva-dlya-armiji-498206.html
яке їхало,таке здибало..
Що Генпрокурор Юга не може нормально зібрати докази ,що НАБУ,ЩО пан Холодницький..
І всі разом груають гру "наї..емо Захід і електорального ЛОХА !!"