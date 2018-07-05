 В заседании Верховного Cуда по иску Холодницкого к Квалифкомиссии прокуроров объявлен перерыв из-за неявки главы САП. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, Центр противодействия коррупции ведет прямую трансляцию с заседания.

Руководитель САП просит суд обязать комиссию прокуроров воздержаться от принятия каких-либо решений в отношении него.

Сам Холодницкий не пришел. Суд объявил перерыв для уточнения получал ли Холодницкий повестку в суд.

Читайте также: Заключение по дисциплинарному делу Холодницкого уже готово, - глава квалифкомиссии прокуроров Грушковский

Как сообщалось, 30 марта 2018 года стало известно, что в КДКП с подписями генпрокурора и директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении Н.Холодницким дисциплинарных проступков. По информации Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.

А.Сытник рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства, по которому Н.Холодницкого вызывали на допрос как свидетеля в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. "Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция "Народный фронт". - Ред.); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга", - рассказал он.

Сам Н.Холодницкий заявил, что по-прежнему исполняет свои обязанности в должности руководителя САП, отставки и увольнения не боится.