 "Вроде бы и мост построили, и ждем когда они будут ехать, а чёто нету. Еще просто не сезон", - жители оккупированного Крыма жалуются на отсутствие туристов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, рынки оккупированной Ялты практически пусты, несмотря на огромный выбор традиционных для полуострова фруктов.
"Все, что здесь есть - ходовой товар. Клиентов мало. Нет сезона. Дайте нам сезон. Мы ждем сезона", - рассказывает о своем асортименте и торговле один из продавцов.
"Весь день сидим. Посмотрите на мой прилавок. Урожая всего - много. Изобилие всего. Все хватает, кроме клиентов. Такого года еще не было... Футбол закончится, тогда приедут в Ялту", - рассказывает женщина.
"Вроде бы и мост построили и ждем когда они будут ехать, а че то нету. Но ждем. Ждем с нетерпением. Пусть едут", - говорит еще один продавец.
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Каргокульт
Ждите!
Нада нимножка патерпеть...
идиЁты. убогие крысчане.)
Повна відсутність логіки: якби десь поруч були би відпочивальники-кацапи, вони би з ночі "займали би місця" рушниками (надувними дитячими басейнами або крокодилами). Навіть якщо на 100 ліжаків буде лише 30 кацапів - все одно займатимуть.
Ненакриті ліжаки свідчать про те що кацапів там нема. А некацапи до крисму не поїдуть.
Ждите, продажные крысы, ждите...При Украине Крым забит туристом, под самую заглушку. Rуево вам было? А теперь бегайте по мосту: тудой-сюдой, тудой-сюдой...
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так це ж міст не для туристів, крисчани! То ж для вас він побудований, щоб коли час прийде, то було по чому на кацапщину з Криму перебиратися.
Какое оскорбление жители Украины считают самым оскорбительным от россиян?
1. Хохлы - 3%
2. Бандеровцы - 1%
3. Фашисты - 3%
4. Братский народ - 93%
Слышь хохол, а регистрация на госуслугах у тебя есть? Раньше чтоб ее сделать надо было заказное письмо через Почту РФ получать, а теперь можно в любом пункте обслуживания Ростелекома.
Кажется ЧМ ждет большой шухер.
https://www.youtube.com/watch?v=tEPUZf2Ntbg
ви кацапка? Лише кацапи полюбляють "займати місця" і гуляти бозна де. Був на турецькому курорті де кацапів - лічені тушки, але все одно "займали". Але жодна зараза не гавкнула, коли я в майці з емблемою "УКРОП" скидав нах їхні рушники і переносив ліжаки в інше місце.
Но есть один классный способ-снимаешь полотенце и тут же меняешь его на полотенечную карту. А за несдачу пляжного полотенца-штраф 10 баксов. И касательно Турции: кацапов там море, по крайней мере в Кемере так точно.
И нету
Mbapoto BarasaБилла.
Тупость
Mbapoto BarasaБилла погубила.