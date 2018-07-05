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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:Крым (20284) оккупация (6586) торговля (786) туризм (1048)

 "Вроде бы и мост построили, и ждем когда они будут ехать, а чёто нету. Еще просто не сезон", - жители оккупированного Крыма жалуются на отсутствие туристов. ВИДЕО

Продавцы на рынках оккупированного Крыма жалуются на отсутствие клиентов и надеются на их появление после завершения ЧМ-2018 в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, рынки оккупированной Ялты практически пусты, несмотря на огромный выбор традиционных для полуострова фруктов.

"Все, что здесь есть - ходовой товар. Клиентов мало. Нет сезона. Дайте нам сезон. Мы ждем сезона", - рассказывает о своем асортименте и торговле один из продавцов.

"Весь день сидим. Посмотрите на мой прилавок. Урожая всего - много. Изобилие всего. Все хватает, кроме клиентов. Такого года еще не было... Футбол закончится, тогда приедут в Ялту", - рассказывает женщина.

"Вроде бы и мост построили и ждем когда они будут ехать, а че то нету. Но ждем. Ждем с нетерпением. Пусть едут", - говорит еще один продавец.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3074962
 
   
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Он был замечен в имении мозга? Вы льстите этой особи человекоподобных.
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Иванушка, для того чтобы написать донос на ватника, его еще надо найти, может ему до ближайшего 300 км топать?
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"И мост построили - а они не едут."

Каргокульт
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Что, свинорус, не можешь ворованное содержать?
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"Сезон" начнётся сразу после "камней с неба"!
Ждите!
Нада нимножка патерпеть... "Ніби й міст побудували, і чекаємо, коли вони їхатимуть, а шось немає. Ще просто не сезон", - мешканці окупованого Криму скаржаться на відсутність туристів - Цензор.НЕТ 1745
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Ну хоч море від гівна очиститься, а зимою кримчакам прийдеться останній )(уй без солі доїдати. )))
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Кацапские вояки его в разы сильнее загаживают, чем туристы.
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Ждите, еще не вечер. Под Новый год сезон должен таки начаться.))
идиЁты. убогие крысчане.)
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Ну зачем же так привирать, судя по теням от лежаков это раннее утро, солнце только встало.
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>> Ну зачем же так привирать, судя по теням от лежаков это раннее утро, солнце только встало <<
Повна відсутність логіки: якби десь поруч були би відпочивальники-кацапи, вони би з ночі "займали би місця" рушниками (надувними дитячими басейнами або крокодилами). Навіть якщо на 100 ліжаків буде лише 30 кацапів - все одно займатимуть.
Ненакриті ліжаки свідчать про те що кацапів там нема. А некацапи до крисму не поїдуть.
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Это не прежние времена когда занимали с ночи, народу намного меньше но и не пустые пляжи как на фото, я за обьективность.
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Мені насрати чи їдуть туди кацапи чи не їдуть. І матеріальні статки кримокацапів мене теж не турбують. Прикольним є те що рузге манагери крисських пансіонатів куди я вивозив свою дружину у 2007-2010, досі розсилають смс та мейли із запрошеннями. Зі свого мейл.ру на мій укр.нет. Як жебраки вокзальні. Що поробиш - "їжак - птах гордий. Доки не даси копняка - не полетить".
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Помню лет 10 назад я просыпался в 5 утра и шёл занимать место на пляже ,для всей семьи . Иначе к 8 часам там уже всё было занято . .
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Ждет Севастополь, ждет Алушта, ждет Мисхор...



Ждите, продажные крысы, ждите...При Украине Крым забит туристом, под самую заглушку. Rуево вам было? А теперь бегайте по мосту: тудой-сюдой, тудой-сюдой...
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"Вроде бы и мост построили, и ждем когда они будут ехать, а чёто нету..."

___________________

так це ж міст не для туристів, крисчани! То ж для вас він побудований, щоб коли час прийде, то було по чому на кацапщину з Криму перебиратися.
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Чего то навеяло...
Какое оскорбление жители Украины считают самым оскорбительным от россиян?
1. Хохлы - 3%
2. Бандеровцы - 1%
3. Фашисты - 3%
4. Братский народ - 93%
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Тебя я баню, чтоб ты только со мной общался. Говорю как русский.
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Replay
Слышь хохол, а регистрация на госуслугах у тебя есть? Раньше чтоб ее сделать надо было заказное письмо через Почту РФ получать, а теперь можно в любом пункте обслуживания Ростелекома.
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Слабые исполнители, у вас однако. Кстати скажи отчего в МВД у всех полицаев загранпаспорта забрали, чтоб хоть кто то ехал в крым. Ну нет госсекретов у участкового или ГИБДД.
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Мост построили так же как и стадионы?
Кажется ЧМ ждет большой шухер.
https://www.youtube.com/watch?v=tEPUZf2Ntbg
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Урожай є, а казали ,що Крим в пустиню перетворився,всі брешуть кругом
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Не сезон? В Хорватии пляжи забиты, яблоку негде упасть. В 6 утра встаю шоб место занять.
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Аналогично в Железном порту, Херсон, не протолпишься к морю. Так было в Крыму до войны, пока путин не пришел.
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vlasta

ви кацапка? Лише кацапи полюбляють "займати місця" і гуляти бозна де. Був на турецькому курорті де кацапів - лічені тушки, але все одно "займали". Але жодна зараза не гавкнула, коли я в майці з емблемою "УКРОП" скидав нах їхні рушники і переносив ліжаки в інше місце.
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Давай не будем... В Египте кацапья нет практически... Но кто-то устойчиво занимал шезлонги поближе к воде.
Но есть один классный способ-снимаешь полотенце и тут же меняешь его на полотенечную карту. А за несдачу пляжного полотенца-штраф 10 баксов. И касательно Турции: кацапов там море, по крайней мере в Кемере так точно.
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Ну и что хорошего когда и плюнуть некуда.
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Я бы ваш предателей урожай за копейку не купил, не говоря уже ехать в тот оккупированный свинарник.. ждите "начала сезона", туриста и далее
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Вот и все.
И нету Mbapoto Barasa Билла.
Тупость Mbapoto Barasa Билла погубила.
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А шо там делать? При Украине в Крыму был хоть и убогий совковый сервис, но зато всё стоило дёшево. После оккупации сервис остался всё такой же убогий и совковый, а вот цены на всё - выросли в разы. Ну и кто туда поедет? Всё логично.
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Что было в Крыму при Украине: вода-сельское хозяйство,Турист из Украины,Дотации,украинские цены,украинские продукты питания.Что при Расеянцах:Воды-нет,сельскому хозяйству-пинзец,турист пропал,цены расеянские,продукты кацапские(полное говно),дотации.....денег нет.Зато есть мост !?!?Интересно кто будет оплачивать содержание этого моста?Крым или Мордор?
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Клиентов у них нет ))) клиенты в бордели, а у вас покупатели .... хотя это же крымские шлюхи
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Все есть , но не каждый может съесть. У меня на рынке абрикос 20грн. малина 30, персик-30, помидоры 12, огурцы 13. Все в 2-3 раза дешевле.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вроде бы и мост построили, и ждем когда они будут ехать, а чёто нету. Еще просто не сезон", - жители оккупированного Крыма жалуются на отсутствие туристов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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