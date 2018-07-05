 "Вроде бы и мост построили, и ждем когда они будут ехать, а чёто нету. Еще просто не сезон", - жители оккупированного Крыма жалуются на отсутствие туристов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, рынки оккупированной Ялты практически пусты, несмотря на огромный выбор традиционных для полуострова фруктов.

"Все, что здесь есть - ходовой товар. Клиентов мало. Нет сезона. Дайте нам сезон. Мы ждем сезона", - рассказывает о своем асортименте и торговле один из продавцов.

"Весь день сидим. Посмотрите на мой прилавок. Урожая всего - много. Изобилие всего. Все хватает, кроме клиентов. Такого года еще не было... Футбол закончится, тогда приедут в Ялту", - рассказывает женщина.

"Вроде бы и мост построили и ждем когда они будут ехать, а че то нету. Но ждем. Ждем с нетерпением. Пусть едут", - говорит еще один продавец.

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