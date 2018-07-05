 Данный демарш указывает на шантаж досрочными выборами в парламент, - Сюмар об отказе БПП продолжать работу в Раде. ВИДЕО

Об этом она заявила в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Смотрите также: "Все фракции и группы отказались обновлять состав ЦИК", - Ирина Луценко. ВИДЕО
...
"Без предварительных договоренностей и понимания балансов это как минимум безответственно", - прокомментировала Сюмар демарш фракции БПП, назвав его "способом манипуляции".
Также, по мнению нардепа, данный шаг свидетельствует о шантаже досрочными выборами в парламент.
Ранее стало известно, что фракция "Блок Петра Порошенко" прекращает свою сегодняшнюю работу в Верховной Раде до проведения дополнительных консультаций по вопросу обновления состава ЦИК.
На пике начала войны туда прошли несколько десятков патриотов, половина которых продалась олигархам......, но несколько еще остались которые не дают спокойно жить барыгам...
В следующей ВР произойдет полный реванш рыгов чего порошенко и добивается...
Поэтому он хочет сначала организовать выборы ВР, а потом презика что бы все прошло гладко...
Об этом писали эксперты...
Мы в жопе "пока Порох - Гетьман"!!!!!