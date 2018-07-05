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 Политика Украины
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Все про:ВР (22130) Сюмар (273) Народный фронт (1200) Блок Петра Порошенко (1507)

 Данный демарш указывает на шантаж досрочными выборами в парламент, - Сюмар об отказе БПП продолжать работу в Раде. ВИДЕО

Народный депутат от фракции "Народного фронта" Виктория Сюмар назвала манипулятивным отказ фракции БПП работать в Раде до решения вопроса обновления ЦИК.

Об этом она заявила в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Без предварительных договоренностей и понимания балансов это как минимум безответственно", - прокомментировала Сюмар демарш фракции БПП, назвав его "способом манипуляции".

Также, по мнению нардепа, данный шаг свидетельствует о шантаже досрочными выборами в парламент.

Ранее стало известно, что фракция "Блок Петра Порошенко" прекращает свою сегодняшнюю работу в Верховной Раде до проведения дополнительных консультаций по вопросу обновления состава ЦИК.

Источник: https://censor.net.ua/v3074944
 
 
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Conrad - следующая ВР будет полностью ватной...

На пике начала войны туда прошли несколько десятков патриотов, половина которых продалась олигархам......, но несколько еще остались которые не дают спокойно жить барыгам...

В следующей ВР произойдет полный реванш рыгов чего порошенко и добивается...

Поэтому он хочет сначала организовать выборы ВР, а потом презика что бы все прошло гладко...

Об этом писали эксперты...
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ну теперь бпп еще и выборами шантажирует. А я думал все мечтали кроме бпп
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бурление говен в общественном клозете
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Вика, пойми: твоя шкурка цела пока Порох - Гетьман. Тебя защищает армия, которую он воссоздал с нуля. Хочешь поиграть в демократию ? Так ведь враги твоей страны слова такого не знают. У них другие слова в ходу: "адиннарод", "бендеровцы" и проч. Ты для них - бендеровка, а не человек. Пошуруй по российским сайтам, чтобы понять: какую судьбу они тебе и твоим коллегам заготовили.
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Тебя защищает армия, которую он воссоздал с нуля. ТЫ дурак или так, мимо проходил?

Мы в жопе "пока Порох - Гетьман"!!!!!
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Жити стали по новому, а ви не зрозуміли....
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или вы проголосуете за моих членов цик , либо я вас выкину из парламента ...как же петрушка хочет ещё порулить
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДанный демарш указывает на шантаж досрочными выборами в парламент, - Сюмар об отказе БПП продолжать работу в Раде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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