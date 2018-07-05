 Данный демарш указывает на шантаж досрочными выборами в парламент, - Сюмар об отказе БПП продолжать работу в Раде. ВИДЕО

Об этом она заявила в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

...

"Без предварительных договоренностей и понимания балансов это как минимум безответственно", - прокомментировала Сюмар демарш фракции БПП, назвав его "способом манипуляции".

Также, по мнению нардепа, данный шаг свидетельствует о шантаже досрочными выборами в парламент.

Ранее стало известно, что фракция "Блок Петра Порошенко" прекращает свою сегодняшнюю работу в Верховной Раде до проведения дополнительных консультаций по вопросу обновления состава ЦИК.