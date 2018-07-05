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Все про:ВР (22130) Луценко (7046) ЦИК (2704) Блок Петра Порошенко (1507)

 Фракция БПП прекращает сегодняшнюю работу в Раде до решения вопроса обновления ЦИК, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Фракция "Блок Петра Порошенко" прекращает свою сегодняшнюю работу в Верховной Раде Украины до проведения дополнительных консультаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах заявила представитель Президента в ВР Ирина Луценко. Рядом с ней стоял и глава фракции БПП Артур Герасимов.

...
"Уже один тот факт, что всеми группами, фракциями парламента на сегодняшний день были достигнуты договоренности... Подтверждением этого является то, что все кандидатуры, предложенные фракциями и группами, были Президентом Украины внесены, все кандидаты были согласованны, все консультации были проведены, Комитетом ВР, который отвечает за представление этих кандидатур вместе с представителем президента в парламенте, были согласованы и проголосованы в соответствии с процедурой. Говорит об одном: парламент, отдельные его фракции, не готовы к обновлению ЦИК, а следовательно, не готовы, чтобы наши избиратели имели право обеспечения честных выборов на следующих выборах президента и парламента. Исходя из этой позиции, фракция БПП прекращает работу сегодня до дополнительных консультаций, и считаем, что не имеет права ни один законопроект, который был поставлен на голосование, рассматриваться, пока не будет обеспечено нашим избирателям право на честные выборы в следующем году", - сказала Луценко.   

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардепы решили не рассматривать сегодня вопрос обновления состава ЦИК. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3074941
 
 
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Начинается цирк с шантажом, по сути блокируется работа Рады чтоб пропихнуть нужный Порошенко состав ЦИК.
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Есть кодекс законов о труде,там подобные случаи подробно описаны.
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та то для "простих" ( і той фактично - реально не працює) ...- а вони ж "патириції" Фракція БПП припиняє сьогоднішню роботу в Раді до вирішення питання поновлення ЦВК, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 1734
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Значит годами БПП это устраивало!
А вот прямо сегодня - ж-па горит!
Как уже эти брехливые ур-ды задолбали!
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а у остальных чего жопппа потухла? Фракція БПП припиняє сьогоднішню роботу в Раді до вирішення питання поновлення ЦВК, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 8597проблемы с горючим?(финансированием)?
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Вы утверждаете что в ВР нет коалиции и они не могут принимать законы?
Или то что БПП сегодня горючка зашла, а остальным запаздывает?
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Такий демонстративний демарш фракції імені самого себе не додасть симпатиків та голосів петі на скорих виборах..
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так завтра ж пятница... и так бы прекратили...
ох, этот популизм - всегда приходит на выручку, да ирка?
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Шо в гросі з рукою,не той мущіна в свєтлєньком костюмчіке,схожий на Джейсона Стейтема придавив при вітанні
Фракція БПП припиняє сьогоднішню роботу в Раді до вирішення питання поновлення ЦВК, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 7978
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Задумався, як краще зробити життя людей... Фракція БПП припиняє сьогоднішню роботу в Раді до вирішення питання поновлення ЦВК, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 6753
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Если ЦИК никак не влияет на подсчет голосов, то почему такая лютая грызня за него? И за что все-таки порох наградил охендовского?
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Еще как влияет, если поставить своих людей то и результаты будут какие надо на выборах..
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Как говорил усатый эффективный менеджер -Главное не как голосуют, а как считают.
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4 года петро с бпп блокировали переизбрание ЦВК , а теперь когда бпп хочет поменять на своих ручных - то им не дают депутаты с остальных фракций! ....я правильно понял?!
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все ищут свои интересы , и дороже "договариваются"...
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Вобще то цик чисто технический орган.
А вся эта возня вокруг состава только подтверждает
шо у нас всё таки побеждает тот кто считает.
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При петином рейтинге не удивительно,что его холуи шантажом по поводу цик занялись)))
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ути какие честные и принципиальные. залогом честных выборов является нормальное законодательство, Закон о выборах. тот самый, из предвыборного собрания обещаний твоего шоколадного хозяина, сука чорноротая. а никак не пидрахуй.
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))) Залогом "честных выборов" являются 16 винницких членов ЦВК из 15 общего состава.
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Верховодящая в стране "партия" парализует законодательный орган страны )) Ждем, что в знак протеста Порошенко перестанет ходить на работу )))
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Истинная ХАРЯ шакаладной власти всё сильнее вылазит из "будки"!
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И с чувством выполненного долга уставшие от изнурительной службы народу дупутаты уходят в отпуск до 5 сентября...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныФракция БПП прекращает сегодняшнюю работу в Раде до решения вопроса обновления ЦИК, - Ирина Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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