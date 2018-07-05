 Фракция БПП прекращает сегодняшнюю работу в Раде до решения вопроса обновления ЦИК, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах заявила представитель Президента в ВР Ирина Луценко. Рядом с ней стоял и глава фракции БПП Артур Герасимов.

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"Уже один тот факт, что всеми группами, фракциями парламента на сегодняшний день были достигнуты договоренности... Подтверждением этого является то, что все кандидатуры, предложенные фракциями и группами, были Президентом Украины внесены, все кандидаты были согласованны, все консультации были проведены, Комитетом ВР, который отвечает за представление этих кандидатур вместе с представителем президента в парламенте, были согласованы и проголосованы в соответствии с процедурой. Говорит об одном: парламент, отдельные его фракции, не готовы к обновлению ЦИК, а следовательно, не готовы, чтобы наши избиратели имели право обеспечения честных выборов на следующих выборах президента и парламента. Исходя из этой позиции, фракция БПП прекращает работу сегодня до дополнительных консультаций, и считаем, что не имеет права ни один законопроект, который был поставлен на голосование, рассматриваться, пока не будет обеспечено нашим избирателям право на честные выборы в следующем году", - сказала Луценко.

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